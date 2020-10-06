Военное обозрение
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Строевые Су-57 преподнесут сюрприз американским военным экспертам. Итоги изысканий центра RAND

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Присоединившись к недавнему исследованиюмоего коллеги Кирилла Рябова и тщательно проанализировав небезызвестный в западном сегменте Интернета аналитический материал «Russia's Su-57 Heavy Fighter Bomber: Is It Really a Fifth-Generation Aircraft?» («Российский тяжелый истребитель-бомбардировщик Су-57: действительно ли это самолёт 5-го поколения?»), подготовленный для американского научно-исследовательского центра RAND так называемыми военными экспертами Райаном Бауэром и Питером Уилсоном, я пришел к окончательному выводу о том, что низкий уровень профессиональной компетентности характерен не только для рядовых журналистов многочисленных заокеанских военно-аналитических изданий, но и для небезызвестных в американском медиапространстве личностей, аналитическая деятельность которых является предметом повышенного интереса как штаб-квартир ведущих военно-промышленных корпораций и некоммерческих научно-исследовательских организаций при Пентагоне, так и научно-исследовательских лабораторий при командованиях ВВС и ВМС США.


В частности, подытоживая свой весьма поверхностный (без указания индексов и параметров бортовых комплексов и датчиков) сравнительный обзор элементной базы систем управления вооружением (СУВ), бортовых комплексов обороны (БКО) и другой архитектуры бортового радиоэлектронного оборудования перспективного многофункционального истребителя Су-57, глубоко усовершенствованного тактического истребителя поколения «4++» F-15CX/EX, а также истребителя 5-го поколения F-35A, Бауэр и Уилсон допустили ряд технических ошибок, превративших их аналитический материал в абсолютно необъективный опус, никоим образом не влияющий ни на уровень престижа ПАО «Компания «Сухой» в целом, ни на конкурентоспособность «пятьдесят седьмого» в частности.

Так, в качестве ключевого тактико-технического недостатка, якобы обуславливающего скудность «информационного поля» пилотов Су-57 и неспособность всеракурсного мониторинга воздушно-космического пространства на предмет внезапного появления таких угроз, как приближающиеся ЗУР и ракеты воздушного боя с пассивными оптико-электронными ГСН (работающими в ИК-/ТВ-диапазонах и фотоконтрастном канале визирования), а также неспособность скрытного мониторинга надводного/наземного участков ТВД, Бауэр и Уилсон назвали отсутствие должного спектра интегрированных оптико-электронных комплексов обнаружения атакующих ракет, осуществляющих обзор воздушного пространства в боковых и задней полусферах, а также мультиспектрального оптико-локационного прицельного комплекса нижней полусферы. Отталкиваясь от данного утверждения, являющегося грубейшей технической ошибкой, авторы вышеуказанного опуса занизили прогнозируемый оборонительный и ударный потенциалы серийных Су-57 до уровня американского модернизированного многоцелевого тактического истребителя F-15EX, архитектура оптико-электронных средств которого в разы более скудна, нежели у истребителей 5-го поколения семейства «Lightning II» (F-35A/B/C).

Многовекторность оптико-электронного облика Су-57 станет ключевым подспорьем в сохранении боевой устойчивости в воздушных баталиях XXI века


Очевидно, господину Бауэру и его коллеге Питеру Уилсону было невдомёк, что начиная ещё с восьмого лётного опытного прототипа 2-го этапа (Т-50-9, б/н 509) все предсерийные экземпляры Су-57 оснащаются интегрированными мультиспектральными оптико-электронными комплексами 101КС «Атолл», серийно выпускаемыми производственным объединением «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова. Комплексы данного типа представлены распределённой по планеру Су-57 апертурой всеракурсного обзора из 10 оптико-электронных модулей (датчиков), распределённых на 4 группы, каждая из которых закреплена за соответствующей подсистемой (оптико-электронной разведки/целеуказания, обнаружения/подавления атакующих ракет либо пилотажа в ночное время суток в режиме огибания рельефа местности.


Подсистема обнаружения атакующих ракет 101КС-У располагает двумя спаренными КС-У/02 (размещены в нижней образующей носовой части фюзеляжа и между верхними обводами мотогондол) и двумя моноблочными КС-У/01 (размещены в бортовых образующих гаргрота, за кабиной пилота) оптико-электронными модулями с 6 идентичными объективами и ультрафиолетовыми матричными фотоприёмниками высокого разрешения, обеспечивающими всеракурсное обнаружение теплоконтрастных объектов на значительном удалении от носителя. Основываясь на максимальном конструктивном сходстве УФ-модулей подсистемы 101КС-У с датчиками станции обнаружения атакующих ракет (СОАР) интегрированной в БРЭО опытного прототипа многофункционального истребителя МиГ-35 (б/н 154) можно прийти к выводу о том, что тактико-технические параметры обеих подсистем примерно равные.

В частности, функционирующие в ультрафиолетовом диапазоне визирования датчики КС-У/01/02 способны обнаружить (по УФ-излучению факелов РДТТ) и осуществить «завязку трасс» зенитных управляемых ракет средней/большой дальности, а также ракет класса «воздух-воздух» на удалении 40-50 и 30-40 км соответственно. Данной дистанции пеленгования будет вполне достаточно не только для выполнения лётчиком Су-57 противоракетного манёвра, но и для заблаговременной выдачи подсистемой 101КС-У азимутальных и угломестных координат атакующих ракет, которые впоследствии могут быть переданы в систему управления вооружением истребителя посредством мультиплексной шины обмена данными MIL-STD-1553B, а затем загружены в инерциально-навигационные блоки ракет воздушного боя РВВ-СД / «Изделие 180» или РВВ-МД (Р-74), адаптированных к перехвату зенитных ракет и ракет воздушного боя противника благодаря наличию высокочувствительных коротковолновых и средневолновых инфракрасных и активных радиолокационных ГСН. Как видите, подсистема 101КС-У обладает полным спектром параметров для осуществления обороны носителя от теплоконтрастных средств воздушного нападения, нисколько не уступая американским инфракрасным станциям обнаружения атакующих ракет с распределенной апертурой типа AN/AAQ-37 DAS, устанавливаемым на многоцелевые истребители 5-го поколения F-35A/B/C.

Не менее важной оборонительной подсистемой комплекса 101КС «Атолл» является подсистема обнаружения и оптико-электронного подавления ЗУР и УРВБ с инфракрасными ГСН 101КС-О, представленная двумя турельными оптико-электронными модулями, оптикопрозрачные обтекатели которых размещены на нижней образующей носовой части фюзеляжа (под кабиной пилота) и на верхней образующей гаргрота (непосредственно за фонарем кабины пилота). Каждый оптико-электронный мудуль располагает инфракрасным пеленгатором с матричным фотоприёмником, а также спаренным с ней лазерным блоком для «ослепления» фотоприёмников головок самонаведения атакующих ракет противника. Ни малозаметные многоцелевые истребители линейки F-35A/B/C, ни тем более усовершенствованные тактические истребители переходного поколения F-15EX по сей день не располагают столь внушительным спектром бортовых подсистем обороны.

Ключевым компонентом интегрированного мультиспектрального оптико-электронного комплекса 101КС «Атолл» в выполнении задач скрытного обнаружения воздушных целей и оптико-электронной разведки объектов противника (без вскрытия собственного местоположения) является подсистема 101КС-В, представленная глубоко усовершенствованной турельной 3-диапазонной квантовой оптико-локационной станцией ОЛС-50М, установленной перед фонарем кабины, а также подвесным контейнерным оптико-электронным прицельным комплексом 101КС-Н. При функционировании в длинноволновом инфракрасном диапазоне модуль ОЛС-50М способен обнаружить инфракрасное излучение от реактивной струи ТРДДФ истребителя типа «Typhoon» на удалении 50—60 км (при максимальном режиме в переднюю полусферу) и 80—100 км в ППС и при переходе двигателей на форсажный режим работы; дальность обнаружения в заднюю полусферу (ЗПС) на форсажном режиме может достигать 130—170 км.

Подвесной оптико-электронный модуль 101КС-Н, функционирующий в телевизионном, низкоуровневом телевизионном и средне-, длинноволновом ИК-диапазонах, предназначен для детального мониторинга наземного и надводного участков ТВД на предмет оперирования бронетехники, артиллерии, средств радиотехнической разведки, а также надводных катеров и кораблей противника (с различным водоизмещением) с возможностью их идентификации как в дневное, так и в ночное время суток. Данный модуль (равно как и электронно-оптический комплекс EOTS истребителя F-35A) полностью дополняет оптико-электронную архитектуру отечественного истребителя 5-го поколения Су-57, насыщая «информационное поле» пилота исчерпывающими данными о тактической обстановке на ТВД.
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31 комментарий
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  1. фигвам
    фигвам Сегодня, 05:34 Новый
    +5
    Слухи ходят что на этой неделе серийный может взлететь.
    1. Тот же ЛЕХА
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:26 Новый
      +5
      Ходят слухи что и слоны научились летать...спасибо нашим военным хранящим секреты новой техники как зеницу ока...хотелось бы побольше неожиданных сюрпризов для наших врагов в будущей войне.
      1. atalef
        atalef Сегодня, 06:38 Новый
        +4
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Ходят слухи что и слоны научились летать

        Ходят слухи , что Даманцев начнёт выдавать по 3 статьи в неделю.
        1. Тот же ЛЕХА
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:42 Новый
          +4
          Все может быть smile поэтому надо опираться на проверенные факты ...коих пока мало в нашей аудитории представлено...многое засекречено,запрещено обнародовать и узнать что либо достоверно невозможно.
          А писать статьи при желании можно насколько фантазия позволяет.
          Пожелаю Даманцеву нескончаемого вдохновения на этом поприще...не каждый форумчанин способен на это.
          1. atalef
            atalef Сегодня, 06:49 Новый
            +2
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Все может быть поэтому надо опираться на проверенные факты ...коих пока мало в нашей аудитории представлено...многое засекречено,запрещено обнародовать и узнать что либо достоверно невозможно.

            ну Даманцев то знает wink
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Пожелаю Даманцеву нескончаемого вдохновения на этом поприще...не каждый форумчанин способен на это.

            1. Тот же ЛЕХА
              Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:54 Новый
              0
              Зато как интересно...жизнь бурлит...кипит яркими цветами.
              Конечно хотелось бы почитать ведомственную литературу под грифом ДСП и Секретно я уж не говорю об секретах чрезвычайной важности...но увы простым смертным не положено это знать. smile ...как говорится меньше знаешь крепче спишь.
      2. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 07:23 Новый
        +1
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .спасибо нашим военным хранящим секреты новой техники как зеницу ока..

        Вот чего чего, а вот секретить мы умеем
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:40 Новый
    +4
    Зачем оправдываться и кому то что то доказывать,надо написать статью " Является ли F35 самолётом 5 поколения" и выводы доводы, какой срач был бы, еврейские товарищи с хрипотой бы говорили как это волшебный самолёт, глядишь и на зарубежных ресурсах статья вышла бы.
  3. Avior
    Avior Сегодня, 06:00 Новый
    +5
    . способны обнаружить (по УФ-излучению факелов РДТТ) и осуществить «завязк smile у трасс» зенитных управляемых ракет средней/большой дальности, а также ракет класса «воздух-воздух» на удалении 40-50 и 30-40 км соответственно.

    Похоже, Даманцев уверен, что двигатели зенитных ракет средней и большой дальности работают непрерывно с момента старта до попадания ракеты в цель.
    Как бы ему намекнуть, что это не совсем так, чтоб человека не расстроить smile
    1. atalef
      atalef Сегодня, 06:38 Новый
      +3
      Цитата: Avior
      Как бы ему намекнуть, что это не совсем так

      Бесполезно.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 07:11 Новый
      0
      А что не так? С большей дистанции ракеты по этому самолёту запускать не станут,как бы вам намекнуть на эффективную дальность чтобы вас не расстроить.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 07:23 Новый
        +3
        Правильно. Ракеты большой дальности запускают исключительно с малой дальности, пока у них двигатель работает. Двигатель остановился- ракета упала, она же тяжелее воздуха? smile
        А называют их большой дальности, чтобы противника запутать.
        Я не знаю что делать, вы убили во мне веру в справедливость этого мира!
        smile
        1. Герман 4223
          Герман 4223 Сегодня, 07:47 Новый
          +1
          Простите не хотел убивать вашу веру. Можете верить дальше.
    3. mihail_mihail0620
      mihail_mihail0620 Сегодня, 07:15 Новый
      +1
      Цитата: Avior
      Как бы ему намекнуть, что это не совсем так, чтоб человека не расстроить

      Так Вы расскажите об этом, многим на ВО наверное будет интересно.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 07:57 Новый
        0
        https://missilery.info/missile/standard-6
        Основной противник Су-57 дальнего действия
        Там внизу табличка есть с графой время работы для ускорителя и маршевого двигателя.
    4. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 07:27 Новый
      +1
      Цитата: Avior
      Похоже, Даманцев уверен, что двигатели зенитных ракет средней и большой дальности работают непрерывно с момента старта до попадания ракеты в цель.

      А вы считаете, что на расстоянии 40 км они уже не работают?
      а также ракет класса «воздух-воздух» на удалении 40-50 и 30-40 км соответственно.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 07:54 Новый
        +1
        В переднюю полусферу атакующую ракету РЛС неплохо увидит,и намного дальше чем сорок километров. А вот в догон её с такой дистанции врятли станут запускать,ракета просто не успеет догнать машину или догонит с уже на излёте, когда простейший манёвр позволит её сбросить.
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 07:55 Новый
          +1
          Так и я про это. Просто не стал подробно излагать
          1. Герман 4223
            Герман 4223 Сегодня, 08:01 Новый
            +1
            А некоторые просто веруют что ракеты за сто-двести км пулять будут. И никак иначе.
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 08:05 Новый
              +1
              Цитата: Герман 4223
              А некоторые просто веруют что ракеты за сто-двести км пулять будут.

              Ну ежли ток ракетами неведимками
        2. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 08:09 Новый
          0
          так речь не про РЛС ведется, а про оптическую систему.. 40 км- я думаю для идеальных условий, которых никогда не бывает.. а если облака? при том что двигатель у ракеты реально все время не работает? нет.. система по любому хорошо, что есть такая.. но она не панацея.. для любого 5 поколения хоть Су, хоть Фу..
          1. Герман 4223
            Герман 4223 Сегодня, 08:25 Новый
            0
            В заднюю полусферу (в догон) сорок километров это на пределе дальности пуска той же айм-120. Пуск ракеты будет ближе,а двигатель ракеты выключится на ещё более близком расстоянии. В переднюю полусферу ракету обнаружит РЛС и ОЛС на гораздо большем расстоянии.
  4. Holsten
    Holsten Сегодня, 06:05 Новый
    -1
    Не стоят американские эксперты того чтоб им сюрпризы преподносили . Если уж преподносить так лучше сразу по заждавшимся в предвкушении целям - они лучше оценят .
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:15 Новый
    +4
    Avior
    Как бы ему намекнуть, что это не совсем так, чтоб человека не расстроить
    А вы намекайте без стеснения, т.к. Даманцев еще не такое читал о своих статьях.
    Поддержу выше написанное Пессиместом22 о том, что действительно почему бы, как бы ненароком, не выразить сомнения в принадлежности F-35 к самолету 5 поколения? Коль идет информационная война, то она и с нашей стороны должна быть наступательной. И не важно так это или нет, главное вбросить сомнения по этому поводу.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 06:48 Новый
      +3
      Смысл?
      Свои и так в этом убеждены, а чужие читать не будут.
  6. mihail_mihail0620
    mihail_mihail0620 Сегодня, 07:04 Новый
    0
    Вот Евгений, все военные тайны выдал.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 07:05 Новый
    0
    Подвесной оптико-электронный модуль 101КС-Н,


    А чего он не дополняет Су30см?
  8. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 07:23 Новый
    +1
    Выражение "Строевые Су-57" мне кажется преждевременным.
  9. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 07:34 Новый
    +1
    Так это же хорошо, что супостат не имеет точных данных по нашей технике, тем "приятней" для него будет сюрприз. Раньше, чтобы фуфло противнику втюхать, целые разведотделы работали, да собственно и сейчас парни работают.
  10. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 07:44 Новый
    +1
    Почти ежедневные рассказы о том, что экспексшмэкс -15 лучше, чем кэксдрэксфэкс -13, давно набили оскомину, а от выражений вроде "восьмой лётный опытный прототип 2-го этапа" -- просто тошнит.
  11. 123456789
    123456789 Сегодня, 08:21 Новый
    0
    Как-то раз Альберт Великий и философ Фома Аквинский, два выдающихся мыслителя своего времени, прогуливались по саду и вели спор о том, есть ли глаза у крота?

    Один утверждал, что поскольку крот живёт под землёй, в полной тьме, зрение ему не нужно, и значит, глаз у него нет. Другой возражал, что будучи зверем, покрытым мехом, крот обязан иметь глаза, как и все остальные звери.

    Случившийся рядом садовник подошёл с поклоном и предложил господам поймать для них живого крота, чтобы они могли взглянуть на него и тем самым решить свой спор.

    «Нет!» - ответили хором оба философа. «Ни в коем случае! Мы ведь спорим в принципе. Есть ли в принципе у принципиального крота принципиальные глаза...»
    soldier