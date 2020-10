Строевые Су-57 преподнесут сюрприз американским военным экспертам. Итоги изысканий центра RAND

Многовекторность оптико-электронного облика Су-57 станет ключевым подспорьем в сохранении боевой устойчивости в воздушных баталиях XXI века

Присоединившись к недавнему исследованию моего коллеги Кирилла Рябова и тщательно проанализировав небезызвестный в западном сегменте Интернета аналитический материал «Russia's Su-57 Heavy Fighter Bomber: Is It Really a Fifth-Generation Aircraft?» («Российский тяжелый истребитель-бомбардировщик Су-57: действительно ли это самолёт 5-го поколения?»), подготовленный для американского научно-исследовательского центра RAND так называемыми военными экспертами Райаном Бауэром и Питером Уилсоном, я пришел к окончательному выводу о том, что низкий уровень профессиональной компетентности характерен не только для рядовых журналистов многочисленных заокеанских военно-аналитических изданий, но и для небезызвестных в американском медиапространстве личностей, аналитическая деятельность которых является предметом повышенного интереса как штаб-квартир ведущих военно-промышленных корпораций и некоммерческих научно-исследовательских организаций при Пентагоне, так и научно-исследовательских лабораторий при командованиях ВВС и ВМС США.В частности, подытоживая свой весьма поверхностный (без указания индексов и параметров бортовых комплексов и датчиков) сравнительный обзор элементной базы систем управления вооружением (СУВ), бортовых комплексов обороны (БКО) и другой архитектуры бортового радиоэлектронного оборудования перспективного многофункционального истребителя Су-57, глубоко усовершенствованного тактического истребителя поколения «4++» F-15CX/EX, а также истребителя 5-го поколения F-35A, Бауэр и Уилсон допустили ряд технических ошибок, превративших их аналитический материал в абсолютно необъективный опус, никоим образом не влияющий ни на уровень престижа ПАО «Компания «Сухой» в целом, ни на конкурентоспособность «пятьдесят седьмого» в частности.Так, в качестве ключевого тактико-технического недостатка, якобы обуславливающего скудность «информационного поля» пилотов Су-57 и неспособность всеракурсного мониторинга воздушно-космического пространства на предмет внезапного появления таких угроз, как приближающиеся ЗУР и ракеты воздушного боя с пассивными оптико-электронными ГСН (работающими в ИК-/ТВ-диапазонах и фотоконтрастном канале визирования), а также неспособность скрытного мониторинга надводного/наземного участков ТВД, Бауэр и Уилсон назвали отсутствие должного спектра интегрированных оптико-электронных комплексов обнаружения атакующих ракет, осуществляющих обзор воздушного пространства в боковых и задней полусферах, а также мультиспектрального оптико-локационного прицельного комплекса нижней полусферы. Отталкиваясь от данного утверждения, являющегося грубейшей технической ошибкой, авторы вышеуказанного опуса занизили прогнозируемый оборонительный и ударный потенциалы серийных Су-57 до уровня американского модернизированного многоцелевого тактического истребителя F-15EX, архитектура оптико-электронных средств которого в разы более скудна, нежели у истребителей 5-го поколения семейства «Lightning II» (F-35A/B/C).Очевидно, господину Бауэру и его коллеге Питеру Уилсону было невдомёк, что начиная ещё с восьмого лётного опытного прототипа 2-го этапа (Т-50-9, б/н 509) все предсерийные экземпляры Су-57 оснащаются интегрированными мультиспектральными оптико-электронными комплексами 101КС «Атолл», серийно выпускаемыми производственным объединением «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова. Комплексы данного типа представлены распределённой по планеру Су-57 апертурой всеракурсного обзора из 10 оптико-электронных модулей (датчиков), распределённых на 4 группы, каждая из которых закреплена за соответствующей подсистемой (оптико-электронной разведки/целеуказания, обнаружения/подавления атакующих ракет либо пилотажа в ночное время суток в режиме огибания рельефа местности.Подсистема обнаружения атакующих ракет 101КС-У располагает двумя спаренными КС-У/02 (размещены в нижней образующей носовой части фюзеляжа и между верхними обводами мотогондол) и двумя моноблочными КС-У/01 (размещены в бортовых образующих гаргрота, за кабиной пилота) оптико-электронными модулями с 6 идентичными объективами и ультрафиолетовыми матричными фотоприёмниками высокого разрешения, обеспечивающими всеракурсное обнаружение теплоконтрастных объектов на значительном удалении от носителя. Основываясь на максимальном конструктивном сходстве УФ-модулей подсистемы 101КС-У с датчиками станции обнаружения атакующих ракет (СОАР) интегрированной в БРЭО опытного прототипа многофункционального истребителя МиГ-35 (б/н 154) можно прийти к выводу о том, что тактико-технические параметры обеих подсистем примерно равные.В частности, функционирующие в ультрафиолетовом диапазоне визирования датчики КС-У/01/02 способны обнаружить (по УФ-излучению факелов РДТТ) и осуществить «завязку трасс» зенитных управляемых ракет средней/большой дальности, а также ракет класса «воздух-воздух» на удалении 40-50 и 30-40 км соответственно. Данной дистанции пеленгования будет вполне достаточно не только для выполнения лётчиком Су-57 противоракетного манёвра, но и для заблаговременной выдачи подсистемой 101КС-У азимутальных и угломестных координат атакующих ракет, которые впоследствии могут быть переданы в систему управления вооружением истребителя посредством мультиплексной шины обмена данными MIL-STD-1553B, а затем загружены в инерциально-навигационные блоки ракет воздушного боя РВВ-СД / «Изделие 180» или РВВ-МД (Р-74), адаптированных к перехвату зенитных ракет и ракет воздушного боя противника благодаря наличию высокочувствительных коротковолновых и средневолновых инфракрасных и активных радиолокационных ГСН. Как видите, подсистема 101КС-У обладает полным спектром параметров для осуществления обороны носителя от теплоконтрастных средств воздушного нападения, нисколько не уступая американским инфракрасным станциям обнаружения атакующих ракет с распределенной апертурой типа AN/AAQ-37 DAS, устанавливаемым на многоцелевые истребители 5-го поколения F-35A/B/C.Не менее важной оборонительной подсистемой комплекса 101КС «Атолл» является подсистема обнаружения и оптико-электронного подавления ЗУР и УРВБ с инфракрасными ГСН 101КС-О, представленная двумя турельными оптико-электронными модулями, оптикопрозрачные обтекатели которых размещены на нижней образующей носовой части фюзеляжа (под кабиной пилота) и на верхней образующей гаргрота (непосредственно за фонарем кабины пилота). Каждый оптико-электронный мудуль располагает инфракрасным пеленгатором с матричным фотоприёмником, а также спаренным с ней лазерным блоком для «ослепления» фотоприёмников головок самонаведения атакующих ракет противника. Ни малозаметные многоцелевые истребители линейки F-35A/B/C, ни тем более усовершенствованные тактические истребители переходного поколения F-15EX по сей день не располагают столь внушительным спектром бортовых подсистем обороны.Ключевым компонентом интегрированного мультиспектрального оптико-электронного комплекса 101КС «Атолл» в выполнении задач скрытного обнаружения воздушных целей и оптико-электронной разведки объектов противника (без вскрытия собственного местоположения) является подсистема 101КС-В, представленная глубоко усовершенствованной турельной 3-диапазонной квантовой оптико-локационной станцией ОЛС-50М, установленной перед фонарем кабины, а также подвесным контейнерным оптико-электронным прицельным комплексом 101КС-Н. При функционировании в длинноволновом инфракрасном диапазоне модуль ОЛС-50М способен обнаружить инфракрасное излучение от реактивной струи ТРДДФ истребителя типа «Typhoon» на удалении 50—60 км (при максимальном режиме в переднюю полусферу) и 80—100 км в ППС и при переходе двигателей на форсажный режим работы; дальность обнаружения в заднюю полусферу (ЗПС) на форсажном режиме может достигать 130—170 км.Подвесной оптико-электронный модуль 101КС-Н, функционирующий в телевизионном, низкоуровневом телевизионном и средне-, длинноволновом ИК-диапазонах, предназначен для детального мониторинга наземного и надводного участков ТВД на предмет оперирования бронетехники, артиллерии, средств радиотехнической разведки, а также надводных катеров и кораблей противника (с различным водоизмещением) с возможностью их идентификации как в дневное, так и в ночное время суток. Данный модуль (равно как и электронно-оптический комплекс EOTS истребителя F-35A) полностью дополняет оптико-электронную архитектуру отечественного истребителя 5-го поколения Су-57, насыщая «информационное поле» пилота исчерпывающими данными о тактической обстановке на ТВД.