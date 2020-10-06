Сколько тракторов использовалось в Рейхскомиссариате Украина?

Венгерские солдаты осматривают разбитый СТЗ 15/30

Поставки тракторного топлива на Украину

Для чего требовался Вермахту трофейный советский трактор? Главным образом для борьбы с бездорожьем

Трактора могли использоваться для разных работ, в частности чтобы тянуть грузовики из грязи. СТЗ 15/30 тащит немецкий грузовик. На борту грузовика аббревиатура: RVM — Reichsverkehrministerium, Рейхсминистерство транспорта

Сколько тракторов было у немцев?

Перед началом пахоты. Бригадиру трактористов полагалась в 1930-х годах верховая лошадь