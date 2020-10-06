Сколько тракторов использовалось в Рейхскомиссариате Украина?

Венгерские солдаты осматривают разбитый СТЗ 15/30
Продолжим исследование оккупационного сельского хозяйства на оккупированных территориях СССР, начатое в предыдущей статье. Немцы захватили довольно много МТС, в которых остался некоторый тракторный парк, пригодный к работе. Им достался далеко не весь довоенный тракторный парк, поскольку значительная часть тракторов была мобилизована в Красную армию, использовалась войсками, была эвакуирована, повреждена и уничтожена при отступлении. Но все же что-то осталось.
Вероятно, у оккупационной администрации Рейхскомиссариата Украина или обществ, управлявших крупными сельскохозяйственными предприятиями, была статистика по наличному парку тракторов, его использованию и размерах тракторной запашки. Однако немцы не были настолько любезны, чтобы оставить эти документы нам на память, и, скорее всего, уничтожили их при отступлении. Хотя в ворохе всякого рода документов, как трофейных в наших архивах, так и вывезенных в Германию и осевших в немецких архивах, может в каком-нибудь деле, куда еще не заглядывали исследователи, сохраниться такая справка. Архивы просматриваются далеко не равномерно, и во многие дела историки не заглядывают десятилетиями.
Однако некие следы все равно должны были остаться. Поэтому я внимательно просматриваю документы в поисках различных упоминаний тех или иных районов оккупированных территорий СССР. Любое указание, любая цифра могут дать ценную информацию. Документы вообще содержат в себе значительно больше информации, чем можно подумать на первый взгляд; весь вопрос лишь в том, как ее извлечь.
Не так давно в деле по распределению нефтепродуктов из Румынии, которое хранится в РГВА, мне удалось найти пару документов, содержащих интересные цифры, позволяющие проделать статистический фокус и подсчитать, сколько у немцев было на ходу тракторов в Рейхскомиссариате Украина в 1943 году.
Поставки тракторного топлива на Украину
Главный документ, который дает ключ к этому вопросу, – месячный план по отгрузке нефтепродуктов из Румынии на июль 1943 года (РГВА, ф. 1458К, оп. 14, д. 121, л. 46). Распределением нефтепродуктов занимался специальный уполномоченный по экономическим вопросам при посольстве Германии в Румынии доктор-инженер Герман Нойбахер, назначенный на эту должность в январе 1940 года. В плане было указано не только общее количество нефтепродуктов, но и распределение по сортам нефтепродуктов, а также распределение по сортам и получателям топлива.
Так, в частности, в этом плане указано, что из 61 тысячи тонн газойля, который в июле 1943 года отгружали с румынских НПЗ, 4 тысячи тонн поставлялись на Украину в качестве тракторного топлива. В общем, это порядочно, поскольку весь Восточный фронт по этому плану получал 6,5 тыс. тонн газойля.
Для чего требовался Вермахту трофейный советский трактор? Главным образом для борьбы с бездорожьем
Украина в данном случае — это территория Рейхскомиссариата Украина, поскольку никакие другие части оккупированной территории СССР Украиной официально не назывались. Насколько можно предполагать, это топливо предназначалось для тракторов, используемых для сельхозработ, которые остались в МТС и в совхозах. Конечно, они могли использоваться для разных нужд, например для дорожных работ, однако думается, что подавляющая часть тракторов, обеспечиваемая румынским газойлем, работала именно на сельхозпредприятиях. До возможного уточнения примем, что все это тракторное топливо предназначалось для тракторов сельскохозяйственного назначения. Причем стоит подчеркнуть, что топливо поставлялось для тракторов, которые имелись в наличии, поэтому количество топлива выражает также количество машин, которым оно требовалось.
Трактора могли использоваться для разных работ, в частности чтобы тянуть грузовики из грязи. СТЗ 15/30 тащит немецкий грузовик. На борту грузовика аббревиатура: RVM — Reichsverkehrministerium, Рейхсминистерство транспорта
В это дело исследователи не заглядывали, а если бы и заглянули, то наверняка не придали бы значения этой цифре. Сама по себе она мало что говорит. Нужно знать контекст, устройство механизированного сельского хозяйства образца 1930-х годов, чтобы понять, много это или мало, сколько тракторов можно обеспечить этим объемом топлива и какую работу они могли выполнить.
У нас есть неплохой справочник «Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935», в котором есть сведения по количеству тракторов, их работе и расходу топлива за 1934 год по интересующим нас областям УССР: Киевской, Винницкой и Днепропетровской, которые в основном и составили территорию Рейхскомиссариата Украина. Конечно, лучше было бы взять данные, которые к войне поближе, за 1939 или 1940 годы, поскольку тракторный парк менялся в численности, характеристики его работы также менялись. Но таких подробных данных за эти годы у меня под рукой нет, да и я сейчас ставлю перед собой другую цель – испытание методики сопоставительных подсчетов и получение грубых, приблизительных данных. Тем более что трактора типа СТЗ-ХТЗ 15/30 и перед войной составляли немалую часть тракторного парка в МТС на Украине, как и в 1934 году.
Сколько тракторов было у немцев?
У нас есть лишь маленький осколок истории немецкого оккупационного сельского хозяйства. Одна цифра за июль 1943 года. Что из нее можно получить?
Во-первых, зачем тракторное топливо отгружать летом? Дело в том, что цикл полевых работ включал в себя с весны по осень: весновспашку, подъем паров, вспашку под озимый посев и зяблевую вспашку (вспашка осенью под весновспашку ярового посева следующего года; повышает урожайность на 15-20%). Минимально, чтобы получить урожай, нужны: весновспашка, подъем паров и вспашка под озимые культуры. Вот как раз последняя проводится летом, с конца июля по конец августа, поскольку оптимальные сроки посева озимой пшеницы в лесостепной и степной Украине — с 20 августа по 5 сентября. Соответственно, чтобы запахать под озимые хлеба, надо в июле отгрузить топливо, доставить его и распределить по получателям.
Во-вторых, справочник нам дает следующие сведения: сколько под озимые хлеба запахивалось в трех областях УССР. В 1934 году – суммарно 1260 тысяч гектаров («Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935». М., 1936, с. 690). Средний расход топлива на пахоту – 25,3 кг на гектар. Итого на вспашку под озимые требовалось 31 878 тонн топлива. Немецкий расход: 4 000 тонн – 12,5% от этого уровня, взятого для сопоставления. Соответственно, немцы могли запахать 157,5 тыс. гектаров под озимые хлеба тракторами.
В-третьих, сколько тракторов нужно для этого? Условный 15-сильный трактор вырабатывал в год примерно 360 гектаров в переводе на пахоту («Сельское хозяйство СССР…», с. 696). При этом собственно вспашка в натуре составляла примерно 63% от общего объема тракторных работ (от 58,6% в Днепропетровской области до 68,6% в Винницкой области). Итого трактор в среднем запахивал 226,8 гектара в натуре. Нормальная производительность трактора типа СТЗ-ХТЗ 15/30.
Нам известен общий объем работ в МТС в переводе на пахоту – 8835,2 тысячи гектаров, известна доля пахоты – 63%, можно рассчитать общий объем работ по пахоте – 5566,1 тысячи гектаров. Известно, сколько запахивалось под озимые – 1260 тысяч гектаров. Таким образом, пахота под озимые составляет 29,5% в объеме всей вспашки. Можно получить пересчетный коэффициент. Под озимые в среднем на трактор приходилось пахоты 66,9 гектара.
Перед началом пахоты. Бригадиру трактористов полагалась в 1930-х годах верховая лошадь
Отсюда и вывод: немцы поставили топливо для работы 2354 тракторов на вспашке под озимые хлеба. Тут надо особо оговориться, что речь идет только и исключительно о поставках газойля из Румынии, нам известных. Кроме этого, могли быть поставки из других источников, например, нефтепродуктов с промыслов в Дрогобыче или тракторного топлива из Германии. Впрочем, есть основания полагать, что топливо из Румынии составляло подавляющую часть в снабжении тракторов в Рейхскомиссариате Украина.
В 1934 году в перечисленных трех областях УССР было 15,5 тыс. тракторов. То есть, при оценке на глазок и с поправкой на рост тракторного парка в довоенные годы, у немцев осталось на ходу порядка 10% довоенной их численности.
Исправных и пригодных к работе тракторов явно было больше. Сохранилось письмо из Управления по нефти Рейхсминистерства экономики от 5 июля 1943 года с просьбой увеличить отгрузку тракторного топлива на Украину с 4 000 до 7 000 тонн (РГВА, ф. 1458К, оп. 14, д. 121, л. 113). Если эта цифра отражает количество имевшихся исправных и годных к работе тракторов, а также отражает стремление Рейхсминистерства экономики пустить их в ход, то в этом случае в распоряжении могло быть около 4140 тракторов.
Отсюда следует, что немцы, по крайней мере на территории Рейхскомиссариата Украина, могли поддерживать механизированное сельское хозяйство на уровне примерно 10% от советского довоенного уровня на той же территории. Это не миллионы тонн зерна, и не так много, но и не так и мало. 157,5 тыс. гектаров одного только озимого посева по тракторной пахоте при нормальной агротехнике и урожайности в 8 центнеров с гектара – это 126 тысяч тонн зерна. Озимые и яровые посевы – примерно 250 тысяч тонн зерна в год, не считая всякой другой нужной в сельском хозяйстве работы вроде обмолота хлебов, что до войны примерно наполовину выполнялось тракторными молотилками.
К сожалению, документы сохранились лишь за 1943 год и лишь за один месяц указывались поставки топлива на Украину. Однако 1943 год – это уже кризисный год, год поражений и отступлений, что не могло не оказывать влияния на немецкое оккупационное хозяйство и на распределение румынских нефтепродуктов. С одной стороны, немцы готовили озимые посевы, то есть собирались собрать урожай в 1944 году, чего в действительности не произошло. С другой стороны, мы, вероятно, наблюдаем тракторное хозяйство Рейхскомиссариата Украина в стадии упадка, вызванного советским наступлением, и топлива ему поставляли меньше, чем требовалось. Нужны данные за 1942 год, чтобы получить более точную и верную картину использования тракторного парка МТС и совхозов немцами.