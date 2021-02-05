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СМИ: Навальный на суде назвал ветерана Великой Отечественной войны «куклой»

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Второй раз за неделю в суд доставлен Алексей Навальный. На этот раз судебное заседание связано с иском против блогера за то, что тот в своё время выпустил скандальный ролик, в котором использовал фрагмент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко, выступавшим в поддержку голосования по внесению изменений в Конституцию.


Относиться к самим изменениям в Основной закон, безусловно, можно как угодно, ведь это личное дело каждого. Но опускаться до откровенных оскорблений в адрес людей, тем более тех, кто отдал годы борьбе с нацизмом, это, как минимум, низко.

В ролике Навального звучали фразы о «предателях», «людях без совести» и «холуях», и это притом, что сам Игнат Артёменко начал свой боевой путь в партизанском отряде в 15 лет.

Именно иск о защите чести и достоинстве ветерана ВОВ и рассматривается в суде города Москвы.

При этом поведение на суде г-на Навального в очередной раз вызывает немалое число вопросов. Можно по-разному относиться к этому человеку как к политику, но те фразы, которые он позволяет себе в адрес человека, годящегося ему в деды, вызывает чувство, без преувеличения, отвращения. В ходе слушаний по указанному иску Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны "куклой".

СМИ приводят слова Навального:

Не знаю я никакого деда, я не знаю Артеменко, кроме того, что им, как куклой, торгуют его родственники.

Как видно, вместо хоть какой-то попытки пойти на примирение и признать факт оскорбления пожилого человека, г-н Навальный опускается ещё ниже – до новых оскорблений.

В ходе процесса Навальный, обращаясь к суду, заявил, что тот «будет гореть в аду, так как взял деда, нацепив на него медали и используя в процессе».

Навальный заявил, что презирает суд за это. А вот себя за непотребные слова в адрес ветерана и полное пренебрежение к его заслугам и личному мнению г-н Навальный, видимо, презирать и не собирается.
Использованы фотографии:
сайт Навального
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293 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. letinant
    letinant Сегодня, 13:53
    +50
    Это не здоровый человек! Либо он пытается себя закопать поглубже, либо страдает на всю голову. Даже последнему идиоту понятно что его не выпустят.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 13:58
      +39
      Это не здоровый человек

      Когда Господь хочет наказать кого, то он лишает его разума.
      У этого деятеля голова вообще слетела...
      1. Охотовед 2
        Охотовед 2 Сегодня, 14:07
        +23
        Сейчас ололёшеньке поправят здоровье и мозг подлечат... желательно чтобы где-то на краю географии. За уже имеющиеся у него 3.5 года санаторно-курортного лечения - есть все шансы пересмотреть жизненную позицию и научиться Уважать людей!
        1. Anarchist
          Anarchist Сегодня, 14:09
          +45
          Автор уже всё написал:
          поведение на суде г-на Навального
          просто нужно правильно прочесть.
          1. krot
            krot Сегодня, 15:28
            +2
            поведение на суде г-на Навального

            laughing good Хорошо подметили!
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
            2. Ilya-spb
              Ilya-spb Сегодня, 16:48
              +3
              Предлагаю поступить с Навальным также, как с котом, который орёт и метит все углы в доме.

              P. S. Мне лично котов жалко. Это метафора.
              1. krot
                krot Сегодня, 18:16
                -1
                Один назвал ветерана куклой, второй- Невзоров, Зою Космодемьянскую умалишенной! Он воевал вместе с ней, чтобы знать и говорить такое? И как так в нашей стране эти люди работают вообще? И какой-то статус еще имеют!
                Ранее журналист заявил, что Зоя не совершала подвига, а была фанатиком, выполняющим преступный приказ.
                1. СЕРГОЛА
                  СЕРГОЛА Сегодня, 19:24
                  -1
                  Следующий невзоров, чучело в вильветовом одеянии
              2. Васян1971
                Васян1971 Сегодня, 20:27
                0
                Цитата: Ilya-spb
                Предлагаю поступить с Навальным также, как с котом, который орёт и метит все углы в доме.

                За шкирку и на помойку? belay
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 15:38
            +1
            Цитата: Anarchist
            просто нужно правильно прочесть.

            После решения суда - "осужденного".
          3. RealPilot
            RealPilot Сегодня, 15:55
            -1
            Цитата: Anarchist
            Автор уже всё написал:
            поведение на суде г-на Навального
            просто нужно правильно прочесть.

            И нос затыкать, чтоб не травиться "ароматом"!

            Какой же он мерзкий тип, этот Навальный. Недаром его некоторые На@ральным зовут... Ну или еще вариант есть, по Жириновскому belay
          4. Fitter65
            Fitter65 Сегодня, 17:01
            +3
            Цитата: Anarchist
            Автор уже всё написал:
            поведение на суде г-на Навального
            просто нужно правильно прочесть.
            А когда я в прошлом написал это же без прочерка, мне на три недели писать комментарии запретили.
            good laughing
        2. Дмитрий Потапов
          Дмитрий Потапов Сегодня, 16:26
          +8
          Кайло в руки и в солнечный Магадан! Вообще напоминает истерику Лехи, видно его кураторы уверили что реального срока не будет а оно вон как вышло,ещё сейчас второй отгребет.
          1. Fitter65
            Fitter65 Сегодня, 17:08
            -1
            Цитата: Дмитрий Потапов
            Кайло в руки и в солнечный Магадан!

            А может в Норильск, или под Воркуту? Чего сразу-то ДФВО загаживать!!!.Кстате он может и в Подмосковье спокойно сидеть, там и не такого много, да и ещё одна Алёшка на зоне не помешает, вернее Алёнка laughing good laughing good
        3. Кубик123
          Кубик123 Сегодня, 16:28
          +5
          Цитата: Охотовед 2
          Сейчас ололёшеньке поправят здоровье и мозг подлечат... желательно чтобы где-то на краю географии. За уже имеющиеся у него 3.5 года санаторно-курортного лечения - есть все шансы пересмотреть жизненную позицию и научиться Уважать людей!

          Вполне можно еще два года прихватить:
          УК РФ Статья 128.1. Клевета
          "2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -
          наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет."

          http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a73d26dba7976d6c43cc94aa1515368fef256f0/
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 14:43
        +18
        Цитата: Правдодел
        У этого деятеля голова вообще слетела...

        Сейчас он действует по принципу - чем хуже, тем лучше. Неужели он такой простак, что верит своим нанимателям, что -"заграница нам поможет"? Он же сам кидал своих хомячков, обещая бесплатных адвокатов и обещая компенсировать все штрафы с лихвой. Так и его самого так же хозяева кинут, а если постараются, то и грохнут на киче. feel
        1. Охотовед 2
          Охотовед 2 Сегодня, 14:51
          +7
          Цитата: LIONnvrsk

          так же хозяева кинут, а если постараются, то и грохнут на киче. feel

          Обязательно Кинут! А вот «грохнут» ну уж Нет, его будут образцово-показательно охранять! Самое смешное, Навальному на зоне гораздо Безопаснее чем на воле, сакральной жертвой он не станет, пусть живёт...
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 16:03
            +1
            Грохнут или нет - вопрос. Охранять его точно будут.
            А вот в каком сосотоянии живом или нет он своим хозяевам полезнее - сложно сказать.
            Это ж какой вой можно поднять на Западе по "невинно убиенному" в "застенках ФСБ" Навальному?!
            1. Киса
              Киса Сегодня, 20:25
              0
              Цитата: Alex777
              "невинно убиенному" в "застенках ФСБ"

              не разделяю вашего ерничества . если его кажд неделю судить будуть то тут власти лучше любой агитации работают на его рейтинг . уж за Едросню желающих не прибавится на сентябрских выборах. все так топорно белыми нитками не тот уже кгб .
              в старой редакции мильон штрафа щас 2 года дают ... у нас тут на ВО за героя СССР Терешкову после поправок 90% форумчан на статью наговорили . я не говорю уже про героя России который академик генерал ....
              за твиты перепосты коменты ... ну не знаю . тут должна быть железобетонная схема . Ив роше тож на любителя - любого комерса бери и сади. кручу верчу вместо 50 перевезли за 30 - разницу 26 лямов в карман это щас коммерция называется .... по условке не отмечался тут на усмотрение судьи -каждый пятый только приседает за подобное - тут больше резонанс с кем Лешка играть сел
        2. Дмитрий Потапов
          Дмитрий Потапов Сегодня, 16:33
          +2
          Его никто не спрашивает верит он своим хозяевам или нет, его дело отрабатывать вложения в него, хотелось бы узнать что за крючок на котором его так плотно держат, за все в жизни надо платить так или иначе, лесоповал после "отравления" самое то,так сказать курс реабилитации на Севере. Я думаю он очень хотел остаться на реабилитации в Германии но хозяева запретили. Юленька не зря за ним поперлась думала насовсем.
      3. Егоза
        Егоза Сегодня, 15:23
        +5
        Цитата: Правдодел

        Когда Господь хочет наказать кого, то он лишает его разума.
        У этого деятеля голова вообще слетела...

        Да на фото его гляньте! Это глаза нормального человека? Псих! Только вот его психозы не должны повлиять на решение суда. Пусть вкатают на полную катушку!
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:18
          +3
          Цитата: Егоза
          Это глаза нормального человека?

          Женский глаз редко когда ошибается.
        2. Кубик123
          Кубик123 Сегодня, 16:42
          +1
          Цитата: Егоза
          Да на фото его гляньте! Это глаза нормального человека? Псих!

          Это уже лет десять как видно. Но сейчас это может стать стратегией его защиты. Экспертизы пойдут бесконечные. В больничке-то получше, чем на зоне. Но какой это будет удар по Западу: их протеже оказался психически больным wassat
        3. Ryaruav
          Ryaruav Сегодня, 19:49
          0
          вы читали или нет ,в начале 20 века теория была по лицу определять преступников, так вы из нафталина? это для егозы ,ну а как ваш фейс наверно на троцкого катит
    2. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 14:03
      +18
      По ходу подвальный скоро перейдет в внутрианальную стадию.Вообще Лелик берега попутал.На зоне иностранных послов не будет,там за базар по другому спросят.Очень многим его выкрутасы по порек организма уже.
      1. Ахиллес
        Ахиллес Сегодня, 14:07
        +40
        Предлагаю освежить в памяти ключевые пункты предвыборной кампании Навального:

        1. Уменьшить финансирование армии в 3 раза, отменить призыв, уменьшить численность минимум в 2 раза

        2. Уменьшить финансирование, сократить и упразднить правоохранительные органы

        3. Заменить роль и обязанности социального государства на управление финансистов, отменить уголовную ответственность за финансовые нарушения закона

        4. Уничтожить финансово слабые, дотационные и не имеющие ресурсов регионы, уничтожить авиацию

        5. Уничтожить ПФР и государственную пенсию, заменив ее вкладами в частные бирживые фонды

        5. Сделать Россию компактным государством, отменить суверенитет, отдать территории, открыть небо всем

        Кто доверит свою жизнь, жизнь своих детей и близких, будущее Родины вору в особо крупном размере, уголовнику, предателю, нацисту, психопату? Кто в здравом уме поддержит программу Навального? Только предатель Родины и нацистский пособник! А на войне как на войне...

        Вся фашистская программа здесь: https://2018.navalny.com/platform/

        Еще он оскорблял Жукова, эту гадину на расстрел нужно отвести
        1. Комментарий был удален.
          1. 210окв
            210окв Сегодня, 14:33
            +9
            Да Вы обратите взгляд на "светоч дерьмократии" Там все стучат на всех.И это считается признаком законопослушности. Вспомнили Довлатова. Смотрите на то, что есть сейчас!
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 15:48
              +2
              Цитата: 210окв
              Да Вы обратите взгляд на "светоч дерьмократии" Там все стучат на всех.

              И кроме "светоча" стучат везде, это мы думали в Союзе стучат, но в своё время мне один штатовец сказал "Это норма жизни, и не удивляйтесь этому."
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 16:33
                +3
                Цитата: Ахиллес
                Предлагаю освежить в памяти ключевые пункты предвыборной кампании Навального:
                1. Уменьшить финансирование армии в 3 раза, отменить призыв, уменьшить численность минимум в 2 раза
                2. Уменьшить финансирование, сократить и упразднить правоохранительные органы
                3. Заменить роль и обязанности социального государства на управление финансистов, отменить уголовную ответственность за финансовые нарушения закона
                4. Уничтожить финансово слабые, дотационные и не имеющие ресурсов регионы, уничтожить авиацию
                5. Уничтожить ПФР и государственную пенсию, заменив ее вкладами в частные бирживые фонды
                6. Сделать Россию компактным государством, отменить суверенитет, отдать территории, открыть небо всем

                Всё это находится в полном соответствии с господствующей в мире идеологией американского экономиста Милтона Фридмана в его блефовой глобалистской доктрине о якобы существовании в мире т.н. "свободного" и "чистого" рынка капиталов, товаров и рабочей силы с монетаризмом (погоней за финансовыми прибылями) и с якобы абсолютными возможностями для каждого персонально разбогатеть.

                Ключевые пункты предвыборной кампании Навального показывают, что эта американская идеологическая доктрина М.Фридмана является не просто американской анархистской ПРОПАГАНДОЙ, а является по сути дела идеологической ДИВЕРСИЕЙ - ПЛАНОВЫМ захватническим руководством к действию со стороны американского истеблишмента и его сторонников в других странах - типа новых власовцев в России,[/b] вроде Навального, Ходорковского .. - по разложению национальной безопасности суверенных государств (России) до их полной ликвидации и абсолютно полного подчинения их ресурсов в пользу США и их американских транснациональных компаний.
                1. борис эпштейн
                  борис эпштейн Сегодня, 17:23
                  +1
                  "Всё это находится в полном соответствии с господствующей в мире идеологией американского экономиста Милтона Фридмана"
                  Это ударная фраза в Вашем комменте. Я с ней полностью согласен.
                  Но тогда напрашивается вывод: нужно отменять пункт Конституции Российской Федерации об отсутствии единой государственной идеологии.Ведь Запад, действуя через НавРального, "Эхо Москвы" и им подобных, разрушает именно идеологию молодого неокрепшего поколения.
          2. tatra
            tatra Сегодня, 14:55
            +5
            Кто написал ? Как только Горбачев дал свободу слова врагам коммунистов ,у них моментально проявилась ментальная склонность к клеветничеству ради выгоды . Вот они ,и такие ,как они ,и строчили при СССР доносы на соседей ,коллег .
          3. BerBer
            BerBer Сегодня, 15:11
            +3
            [quote=Bez 310]Довлатов: "И все же я хочу спросить — кто написал четыре
            миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?
            Ничего подобного. Их написали простые советские люди."
            Куда катимся?[/quote]            [quote][/quote]
            Разве ж можно на себя такое говорить?
        2. Улиточник N9
          Улиточник N9 Сегодня, 14:37
          +13
          Еще он...

          "А еще, он называл тебя желтой рыбой и земляным червяком!" Как, как? "Да-да! Земляным червяком!"
          Лешу-Сисяна не перевариваю, за его "безумные глазки"-"глазки наркомана", но пройдя по указанной ссылке, почитал программу, которая подается от его имени )ясно, что не он автор) и.... не нашел ничего из написанного выше .... Странно, правда? Наверное, читать не умею... winked
          1. Стирбьорн
            Стирбьорн Сегодня, 14:50
            +6
            Цитата: Улиточник N9
            и.... не нашел ничего из написанного выше .... Странно, правда? Наверное, читать не умею...
            Да уж, ссылка была явно лишняя. lol
            1. Игорь Половодов
              Игорь Половодов Сегодня, 19:29
              -1
              Тоже полюбопытствовал, однако если резюмировать то все 5 ключевых пунктов там есть, просто Ахиллес сформулировал в виде основных тезисов. А у Навального это предельно завуалировано!
          2. Ищущий
            Ищущий Сегодня, 19:30
            0
            Или умеете читать и вникать в смысл написанного.
        3. Умник
          Умник Сегодня, 14:43
          0
          А я как раз заинтересовался вопросом программы этого деятеля спс почитаю пруф
        4. sergo1914
          sergo1914 Сегодня, 14:51
          +12
          Цитата: Ахиллес
          https://2018.navalny.com/platform/


          Для исправления этой ситуации мы планируем:

          Повысить минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей. Учитывая высокую дифференциацию средних доходов по регионам России, повышение будет происходить постепенно, в разных регионах с разной скоростью, но не дольше 5 лет.
          Дебюрократизировать и демонополизировать строительный рынок, снизить ставки ипотечного кредитования до 2% и активно помогать в подготовке инфраструктуры для новых микрорайонов. Это позволит сделать жильё доступным.
          Увеличить и сделать адресными социальные пособия недееспособным и нуждающимся, оказавшимся в трудном положении, что повысит эффективность этих пособий.
          Ввести компенсационный налог на использование инфраструктуры, созданной трудом прежних поколений и нечестно приватизированной в 90-е и 2000-е. Аналогичные выплаты за использование инфраструктуры бывших госпредприятий регионального уровня передать регионам.
          Создать при ПФР специальный фонд, под чьё управление для покрытия расходов пенсионной системы будут перенаправлены все госактивы, доля доходов от экспорта природных ресурсов и выплаты компенсационного налога. При этом страховая часть взносов в ПФР будет снижена, а накопительная станет неприкосновенной. Более того, отобранные за годы заморозки накопительной части средства вернутся гражданам. При этом работа фонда и всей пенсионной системы станет абсолютно прозрачной.


          Дружище, у тебя с головой явно что-то не то. В ссылке совершенно другие пункты.
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 Сегодня, 15:08
            +9
            Да все у него "то" с головой: привел пункты, якобы из "программы" специально, чтобы направить дискуссия в требуемое-"обличительное" русло... "Леша-Фашист"...ага... yes
        5. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 15:36
          0
          Цитата: Ахиллес
          5. Уничтожить ПФР и государственную пенсию, заменив ее вкладами в частные бирживые фонды

          Цитата: Ахиллес
          Вся фашистская программа здесь: https://2018.navalny.com/platform/

          Полная и безоговорочная ратифицикация Конвенции ООН против коррупции, включая статьи о борьбе с незаконным обогащением чиновников; российское законодательство будет приведено в соответствие с Конвенцией. Государственные служащие любого ранга и любой ветви власти, расходы которых (или расходы их ближайших родственников) превысят подтверждённые доходы, будут автоматически оказываться под следствием. Будет ужесточено наказание за сокрытие доходов и собственности.
          Увеличение с 10 до 20 лет срока давности по коррупционным преступлениям и преступлениям экономической направленности против государства и частных лиц, если размер ущерба превысил 10 млн долларов.
          Начать активный поиск за границей российских денег, похищенных в результате коррупционных преступлений, для их дальнейшего возвращения в страну. Эти средства также пойдут в фонд при ПФР

          Интересно, вы как программу читали? Научите, а то у меня кривого зеркала нету.
        6. gsev
          gsev Сегодня, 15:37
          -4
          Цитата: Ахиллес
          Вся фашистская программа здесь: https://2018.navalny.com/platform/

          Еще он оскорблял Жукова, эту гадину на расстрел нужно отвести

          Если прочесть программу Навального и Вашу оценку его программы, то у людей, как например у меня может сложиться мнение, что или Вы не читали материал по приведенной Вами ссылке, или просто не ту вставили ссылку. Например я бы прокомментировал прорамму Навального по Вашим пунктам так.
          1 Он предлагает увеличить финансирование науки и образования в ущерб финансированию полиции, армии и ФСБ.
          2 Навальный обещает уголовникам амнистию и смягчения статей наказывающих за преступления. Поэтому он призывает всех уголовников оказать ему всемерную поддержку и защиту..
          3 Навальный обратил внимание на неэффективность пенсионного фонда в России. Он предлагает заимствовать опыт Норвегии. С пенсионным фондом правительство должно само разобраться, если не хочет, чтобы это сделал Навальный. Накже Навальный намерен изменить работу крупных госкомпаний. Действительно, если Вы пообщаетесь с сотрудниками Почты России, то встретите среди них озлобленных и на Почту России и на ее топменеджеров и и на государственную власть в России и лично на Путина за свою нищенскую жизнь. А если пообщаетесь с работниками CDEK, частной почтово-транспортной компании, то такого озлобления не увидите. Если правительство не исправит ситуацию в провальных проектах, которые находятся под эгидой Медведева, Чубайса типа сколково, нанотехнологий, то этим может действительно заняться оппозиция.
          4 Навальный призывает разогнать региональную власть, если она потребляет налогов больше, чем собирает и передать убыточный регион в состав более успешного. В принципе Путин в Сибири подобное совершил еще в начале своего правления. Но на Кавказе он подобный эксперимент провести не решился.
          5 Навальный как и многие видит, что ПФР неэффективен и выдвинул программу его реформирования.
      2. Anatoly 288
        Anatoly 288 Сегодня, 14:17
        +4
        Похоже у казахской телеведущей оговорка по Фрейду получилась, назвав Лешу - Анальным
    3. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 14:05
      +6
      Цитата: letinant
      Это не здоровый человек! Либо он пытается себя закопать поглубже, либо страдает на всю голову. Даже последнему идиоту понятно что его не выпустят.

      Сволочь он просто последняя. Мерзавец и подлец. Это он только в фейках своих весь такой уравновешенный и благородный. А как прижучили его как следует, так из него истинное нутро и попёрло.
      1. letinant
        letinant Сегодня, 14:08
        0
        [quote=Сидор Аменподестович][quote=letinant]Это не здоровый человек! Либо он пытается себя закопать поглубже, либо страдает на всю голову. Даже последнему идиоту понятно что его не выпустят.[/quote]
        Я согласен что у него сейчас истерика, но не до такой же степени.
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 14:22
          0
          Цитата: letinant
          Я согласен что у него сейчас истерика, но не до такой же степени.

          Уверяю Вас, это он ещё сдерживается изо всех сил.
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 14:37
          +2
          Его не надо было впускать! Под любыми предлогами. А теперь придётся психиатрам эту лямку тащить.
          1. Orkraider
            Orkraider Сегодня, 16:08
            0
            Приветствую
            hi
            Надо лишать гражданства и высылать из страны. Без права возврата и наличия любой собственности в юрисдикции РФ.
            И не только его, но и других деятелей, вроде Максаковой.
            А вообще, показательно, отношение многих комментаторов к новостям о этом человеке.
    4. Simfy
      Simfy Сегодня, 14:10
      +8
      вполне здоровый человек, осознанно поработает до следующих выборов, подогревая раскол в обществе в интересах своих "кукловодов", а потом в случае неудачи уедет на полное обеспечение в штаты
    5. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 14:13
      +9
      Неймется ему... За базаром не следит. Но присутствие на всех его заседаниях судов иностранных дипломатов - это уж, извините, Доказательство того, что он иностранный агент и заслан развалить страну. А на фоне этого "партнеры" все больше и больше копят войск у наших границ.
      Если дети и студенты, кто за Навального, не сидели бы как на игле на инстаграмах и либеральной прессе, да ютьюбах Навальнят, то могли бы пораскинуть мозгами пошире. А пока - все в струю. Молодость любит непокорность и безумные порывы.
    6. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:15
      +3
      Цитата: letinant
      Это не здоровый человек! Либо он пытается себя закопать поглубже, либо страдает на всю голову.

      Я не психиатр. И не знаю, могут ли профессионалы поставить диагноз по фотографии. Но на мой дилетантский взгляд он явно психбольной и место ему в специальном учреждении, где Наполеонов держат. Причём, с таким поведением ему там через день "серу" колоть будут. Она любого буйного успокоит. Он поймёт, что главное в жизни - не свержение режима, а дожить до завтра.

      Подтверждаеся его болезнь тем, что немцы по недосмотру (а, может, и не очень-то "по недосмотру"?) признали наличие в его организме препаратов лития. А препаратами, содержащими литий, понос не лечат. И простуду не лечат. Лечат им "Наполеонов".

      И ещё. Про фотографию в статье. Я такие глаза видел у вдовы генерала Рохлина на суде, когда её обкололи и она "признала", что именно она убила мужа одним выстрелом в голову. Показывали её через полгода на зоне - глаза как глаза... Так она "под химией" на суде была, а у этого постоянно взгляд такой.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 16:29
        -1
        Знаете-сходите к фотогрофу и попросите во время вашего разговора фотогорафировать вас скоростной камерой( в телефонах есть такая функция тоже) Потом сможите выбрать из сотни фото то где у вас лицо будет наиболее одержимо демонами( а оно будет изза нескольких кадров в секунду) После выложите тут и вас поголовно в кащенко кандидатом запишут 100%. Так что не надо ляля про фото-это дело рук и техники а также того с какой целью фото подбирать.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 16:48
        0
        препаратами, содержащими литий, понос не лечат.
        Ими лечат(лечили-сейчас есть препараты поэффективней) маниакально-депрессивный синдром,выравнивая его. Также применяли как антидепрессант. Фармакокинетика лития до сих пор не изучена.
    7. фигвам
      фигвам Сегодня, 14:17
      +4
      Цитата: letinant
      Это не здоровый человек!

      У него в крови присутствует литий, его употребляют при психическом заболевании, раздвоение личности.
    8. 210окв
      210окв Сегодня, 14:51
      +4
      Я вот что смотрю. Тут на ВО полно статей про этого ушлепка. А вот в провластных СМИ какая то оторопь. Ну осудили и все. Так надо из каждого утюга показывать это гнилое нутро, и его и тех, кто его окружает.
    9. Быков.
      Быков. Сегодня, 14:54
      +1
      Цитата: letinant
      Это не здоровый человек! Либо он пытается себя закопать поглубже, либо страдает на всю голову. Даже последнему идиоту понятно что его не выпустят.

      Истерит анальный. что ему терять? Понял, что ему реальный срок корячится, вот и выпендривается.
    10. Роман070280
      Роман070280 Сегодня, 15:09
      -19
      Даже последнему идиоту понятно, кто есть сейчас Терешкова, и подобные ей ветераны..
      Кем бы ни был Навальный, но сказал он то, о чём думает большинство населения страны..
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 15:24
        +5
        Да ты тени их не стоишь,раз такое несешь
        1. Роман070280
          Роман070280 Сегодня, 15:27
          -11
          И к чему мне стоимость тени той же Терешковой??
          Чтобы знать цену продажности??
      2. frruc
        frruc Сегодня, 16:08
        +8
        По мне г-н Навальный лишь кусок дерьма и никто меня в обратном не переубедит. У него нет морального права что-то блеять о ветеранах.
    11. Балу
      Балу Сегодня, 15:15
      +3
      Цитата: letinant
      Это не здоровый человек! Либо он пытается себя закопать поглубже, либо страдает на всю голову. Даже последнему идиоту понятно что его не выпустят.

      Человек? Шариков дал потомство... Будет ли он косить под психа? Жизнь покажет. Для него главное хайп, чтобы психопаты прилипли. Надеется на помощь из-за забора, типа "заграница нам поможет". Этот "гигант попозиционной мысли" отрабатывает бабосы. Ему публика нужна. поменьше показывать, поменьше освещать события. А вот кто покрывал, кто тормозил его дела в судах-вот про это я как налогоплательщик желаю знать подробно. А сам навральный мне никогда не был интересен. Не является он для меня моральным или прфессиональным (хоть в чем-то) авторитетом, так грязь....
    12. zloybond
      zloybond Сегодня, 15:22
      0
      Я думаю он пытается себя выставить дурачком, чтобы не присесть надолго. Все он знает и все понимает, но ответственность нести за это не хочется , вот и начал прикидываться малохольным.
    13. sniperino
      sniperino Сегодня, 16:07
      -1
      Цитата: letinant
      Это не здоровый человек!
      Новичок на голову сильно повлиял, либо у него в голове уже стоит контекстный генератор протестных фраз.
    14. Комментарий был удален.
    15. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 16:51
      +1
      те фразы, которые он позволяет себе в адрес человека, годящегося ему в деды, вызывает чувство, без преувеличения, отвращения.

      А те, кто за него топят, вообще только брезгливость вызывают.
    16. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 17:07
      0
      Вам опыт Ходарковского видно неизвестен. Еще как выпустят.
    17. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 17:39
      0
      Вряд ли ему срок добавят.скорее штраф.
    18. serzh.kost
      serzh.kost Сегодня, 18:27
      0
      ха-ха, Навального начали бить его же картой. сегодняшний суд над ним не ради увеличения срока или штрафа, а попытка сломать его, вывести из себя, чтобы он своими руками закопал себя еще глубже. что и произошло, такой истерики г-на Навального пожалуй никто не ожидал...
    19. Hagen
      Hagen Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: letinant
      Даже последнему идиоту понятно что его не выпустят.

      Он предпринимает меры, чтобы на момент заключительной фазы избирательной кампании 2014 года он находился в МЛС, чтобы это все можно было в полной мере использовать против Путина, если тот решит пойти на новый срок. Ведь если Навального выпустят после 2,8, то к выборам его забудут и запад потеряет эту карту. Вспомните какой ор стоял пока Савченко была у нас в тюрьме, и как быстро она была забыта в контексте давления на Россию после ее передачи Украине. То же будет отрабатываться и с Навальным. Ведь понятно, что после этого дела с ветераном ему политическое будущее в России уже не светит. Он сегодня намеренно идет на обострение.
    20. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:05
      0
      Согласен, он не здоров, фото заглавное не испорчено интеллектом!
    21. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 19:09
      0
      Отличная новость всю посольскую амерзь поддерживающую этих гнильцов вышвырнули...
      В МИД России объявили персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.
      Уточняется, что о данном решении было сообщено официальным дипломатическим представителям трёх стран, которые были вызваны в МИД России.

      «Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года», — отмечается в заявлении.

      Российское министерство подчеркнуло, что такого рода действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

      «Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — добавили в МИД.
    22. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: letinant
      Это не здоровый человек! Либо он пытается себя закопать поглубже, либо страдает на всю голову. Даже последнему идиоту понятно что его не выпустят.

      Перед нами не столько это больное существо, а это истиное лицо политических деятелей США, именно такой человек ими осознанно выбран, как "проект Навальный" для развала России.
      Хотя чему удивляться США после искусственного создания ими ИГИЛа и поддержке всей мерзоты в мире.
  2. uav80
    uav80 Сегодня, 13:55
    +19
    Получит ещё двушечку, прицепом к уже назначенным 2,5 годам.
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 13:59
      +18
      Поддерживаю.
      УК РФ Статья 297. Неуважение к суду
      До двух лет.
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 14:19
        +14
        Цитата: kit88
        Неуважение к суду
        До двух лет.

        Его главная статья ещё впереди - это государственная измена.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 14:48
          -2
          Цитата: фигвам
          Его главная статья ещё впереди - это государственная измена.

          Вряд ли, конечно, к нему можно применить статью о гос. измене. А вот возбуждение уголовного дела (и суд по нему) по обвинению в клевете, на первых лиц государства, я бы увидеть хотел.
        2. 3danimal
          3danimal Сегодня, 17:46
          0
          По каким доказательствам??
          Если бы была возможность, уже давно бы обвинили.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:02
      -9
      Для этого и затеяли этот суд. Чтобы не вышел на свободу перед
      выборами.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:06
        +13
        У вас или у нас?С судимостью у него дорога во власть закрыта,значит к вам?
        1. 3danimal
          3danimal Сегодня, 14:26
          -15
          Судимость сфабрикованная, разве не очевидно? (Ив Роше)
          Взяли контракт на доставку, получили 50млн ₽. Все грузы доставили, быстрее и в срок, чем постой.
          Обвинили, что Почтой России вышло вы 30млн, значит 20 украли. (А если DHL? Или EMS?)
          Что-то там про «жажду наживы». Бред.
          По решению ЕСПЧ, признавшему приговор незаконным, выплатили компенсацию, как так?
          1. svan26
            svan26 Сегодня, 15:05
            +9
            "По решению ЕСПЧ, признавшему приговор незаконным"
            Это не так! ЕСПЧ не может этого делать. Он не рассматривает приговор по существу. Вся претензия ЕСПЧ к приговору российского суда заключается в том, что он недостаточно разграничил предпринимательскую деятельность и мошенничество. Все жалобы на политическую ангажированность договора, европейский суд не поддержал.
            1. 3danimal
              3danimal Сегодня, 15:13
              -8
              недостаточно разграничил предпринимательскую деятельность и мошенничество

              Превратив дело в фарс. Вас суть обвинения не смущает?
              Приговор признали незаконным.
            2. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 15:51
              -7
              Цитата: svan26
              Все жалобы на политическую ангажированность договора, европейский суд не поддержал.

              Ну, сейчас точно поддержит. И присудят ему еще пару сотен тысяч евро, а то и поболее.
          2. РУСС
            РУСС Сегодня, 16:40
            -3
            Цитата: 3danimal
            Судимость сфабрикованная, разве не очевидно? (Ив Роше)
            Взяли контракт на доставку, получили 50млн ₽. Все грузы доставили, быстрее и в срок, чем постой.
            Обвинили, что Почтой России вышло вы 30млн, значит 20 украли. (А если DHL? Или EMS?)
            Что-то там про «жажду наживы». Бред.
            По решению ЕСПЧ, признавшему приговор незаконным, выплатили компенсацию, как так?

            Ив Роше не имеет претензий к Навальному, их представитель даже в суд не явился
            1. 3danimal
              3danimal Сегодня, 17:16
              +2
              Но «внезапно» заимело следствие. Уши политзаказа явно торчат.
          3. poquello
            poquello Сегодня, 16:42
            -1
            Цитата: 3danimal
            Судимость сфабрикованная, разве не очевидно? (Ив Роше)

            с дворцом Путина разобрались уже? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
            1. Ясная
              Ясная Сегодня, 19:23
              0
              Цитата: poquello
              Цитата: 3danimal
              Судимость сфабрикованная, разве не очевидно? (Ив Роше)

              с дворцом Путина разобрались уже? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

              Разобрались yes . Не его дворец no .
              Но для всех озабоченных, дворец обещали сломать и сделать там опять овраг с бурьяном.
              1. poquello
                poquello Сегодня, 19:33
                +1
                Цитата: Ясная
                Но для всех озабоченных, дворец обещали сломать и сделать там опять овраг с бурьяном.

                ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                чет тема дворца как-то вдруг пропала, а как здешние метатели за неё жарили - любо дорого читать было, но минусят по-тихому - наверное в тайне верят ))))))))))))))))))))))
                1. Ясная
                  Ясная Сегодня, 19:48
                  0
                  Цитата: poquello
                  Цитата: Ясная
                  Но для всех озабоченных, дворец обещали сломать и сделать там опять овраг с бурьяном.

                  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                  чет тема дворца как-то вдруг пропала, а как здешние метатели за неё жарили - любо дорого читать было, но минусят по-тихому - наверное в тайне верят ))))))))))))))))))))))

                  Ничего она, судя по Вашему посту, не пропала.
                  Просто показали изнутри цворца сюжет, и узнали где и кто, и по заказу кого этот низкопробный фейк (с позолотой из какого то заграничного музея) снимали.
                  Можно, конечно сброситься, купить этот дворец и подарить его Путину... и обсуждать по новой.
                  1. poquello
                    poquello Сегодня, 20:03
                    0
                    Цитата: Ясная
                    Ничего она, судя по Вашему посту, не пропала.

                    эт совсем не это, жарители то делают вид как и не было темы
                    Цитата: Ясная
                    Просто показали изнутри цворца сюжет

                    ой а я наверно и не видел )))))))))))))))))))))))
                    1. Ясная
                      Ясная Сегодня, 20:16
                      -1
                      Цитата: poquello
                      Цитата: Ясная
                      Ничего она, судя по Вашему посту, не пропала.

                      эт совсем не это, жарители то делают вид как и не было темы
                      Цитата: Ясная
                      Просто показали изнутри цворца сюжет

                      ой а я наверно и не видел )))))))))))))))))))))))

                      Ой, Вы видите только то, что Вам нужно.
                      Вспомните про "золотой унитаз Януковича", который в итоге так и не нашли, но страну довели до распада и гражданской войны.

                      Нам готовят тот же сценарий, и почерк тот же самый.
                      1. poquello
                        poquello Сегодня, 20:20
                        +1
                        Цитата: Ясная
                        Нам готовят тот же сценарий, и почерк тот же самый.

                        пупки порвут
                      2. Ясная
                        Ясная Сегодня, 20:23
                        +1
                        Цитата: poquello
                        Цитата: Ясная
                        Нам готовят тот же сценарий, и почерк тот же самый.

                        пупки порвут

                        Да, однозначно yes
      2. РУСС
        РУСС Сегодня, 14:39
        +5
        Цитата: tralflot1832
        У вас или у нас?С судимостью у него дорога во власть закрыта,значит к вам?

        В Госдуму попали десять имевших судимость депутатов
        1. 3danimal
          3danimal Сегодня, 15:16
          -5
          Так это «свои», мошенничество или ещё какая «уголовка». Главное, с действующей властью не ссорились good
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 19:30
          0
          Цитата: РУСС
          Цитата: tralflot1832
          У вас или у нас?С судимостью у него дорога во власть закрыта,значит к вам?

          В Госдуму попали десять имевших судимость депутатов

          Тут никакой тайны для ЦИК не было.
          Более того, в федеральных списках на день голосования были 55 судимых кандидатов, у которых отсутствовали ограничения пассивного избирательного права по признаку судимости, и закон позволял им участвовать в выборах.
          Они сами все данные о судимости (погашенной, либо снятой) на себя предоставили. Далее дело было за избирателями.
    3. РУСС
      РУСС Сегодня, 14:12
      -10
      Цитата: voyaka uh
      Для этого и затеяли этот суд. Чтобы не вышел на свободу перед
      выборами.

      Еще навешают дел, закрыли надолго.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:19
        -28
        Если навешают санкций против Газпрома и/или Роснефти - выпустят.
        1. РУСС
          РУСС Сегодня, 14:25
          -7
          Цитата: voyaka uh
          Если навешают санкций против Газпрома и/или Роснефти - выпустят.

          Как знать .... возможно наши власти пойдут на принцип.
          Думаю не выпустят.
          1. Роман070280
            Роман070280 Сегодня, 15:12
            -8
            возможно наши власти пойдут на принцип.

            Нашим "властям" важнее бабло, принципов у них отродясь не было..
          2. Ясная
            Ясная Сегодня, 19:34
            0
            Цитата: РУСС
            Цитата: voyaka uh
            Если навешают санкций против Газпрома и/или Роснефти - выпустят.

            Как знать .... возможно наши власти пойдут на принцип.
            Думаю не выпустят.

            А, может как с Надей Савченко получится. Сначала херой Украины, потом ее враг и тюрьма. Отсидит Навальный какой то срок, и если согласится покинуть Россию, то пожалуйста. Но он врагам России нужен именно в России.
            1. РУСС
              РУСС Сегодня, 20:16
              +1
              Цитата: Ясная
              Отсидит Навальный какой то срок, и если согласится покинуть Россию, то пожалуйста. Но он врагам России нужен именно в России

              Навальный это наш продукт.
              1. Ясная
                Ясная Сегодня, 20:22
                0
                Цитата: РУСС
                Цитата: Ясная
                Отсидит Навальный какой то срок, и если согласится покинуть Россию, то пожалуйста. Но он врагам России нужен именно в России

                Навальный это наш продукт.

                Ну, если Вы это утверждаете, то пусть он будет вашим продуктом request
        2. 3danimal
          3danimal Сегодня, 14:27
          -8
          Можно вспомнить запрет на торги РусАл на Лондонской бирже - курс сразу упал в 2 раза..
          1. РУСС
            РУСС Сегодня, 15:39
            -7
            Цитата: 3danimal
            Можно вспомнить запрет на торги РусАл на Лондонской бирже - курс сразу упал в 2 раза..

            Так РусАл вообще отжали))))

            У России отжимают контроль над стратегической отраслью: кто владеет «Русалом», тот правит регионами русской Азии. История наживы и предательства

            Тринадцатый, самый кровавый в новейшей отечественной истории элемент идет на лондонской бирже по 1850 долларов за тонну. Весной было и 2460. КрАЗ, Красноярский алюминиевый, круглосуточно и без выходных выплавляет за год миллион тонн, даже немного больше. Больше всех в мире. Итого два миллиарда долларов. Это не просто красивое число, у КрАЗа наивысшая в мире рентабельность изначально, с советских времен. Так что — жирный кусок. Завод-герой периода приватизации. Главный комбинат эпических 90-х. Флагман алюминиевой промышленности СССР, затем России, гордость и проклятие. Единственный металлургический гигант, что поднял мятеж против консорциума братьев Черных и отстаивал суверенитет. Это в генокоде: КрАЗ строили пограничники-дембеля из Германии и Забайкалья. Они же остались электролизниками. Но поэт наврал насчет «дело прочно, когда под ним струится кровь». Если Конгресс США не заблокирует, то, судя по анонсу, уже 18 января 2019, в крещенский сочельник и всемирный день снеговика, американское казначейство вступит в управление «En+» и «Русалом».
            Формально активы остаются в России. И КрАЗ (с нулевых — токсичное сердце «Русала»), и БрАЗ (Братский), крупнейшие в мире, и другие, помельче. Равно как и сопутствующие им экологические катастрофы в городах присутствия «Русала». И плотины на сибирских реках, равно как и гигантские мертвые водохранилища, ими образованные. Остается и Байкал (верхний бьеф Иркутской ГЭС). Все материальное, тяжкий труд, смрад, очереди в онкодиспансеры не переносятся в США, но управлять Русалом и головной En+ будут советы директоров, согласованные с американским минфином. Дерипаска не имеет права номинировать кандидатуры, Дерипаску уволили.
        3. zadorin1974
          zadorin1974 Сегодня, 14:33
          +3
          Да большинству насеения глубоко по на эти санкции.У нас за бугром заначек нет.А вот если выпустят эту кучу отходов.то крышку на "скороварке"может сорвать по взрослому.Тогда на улицу выйдут не тупоголовые малолетки с маргиналами,а дядьки,от 30 до 60 с богатым жизненным опытом и определенным планом.Вот тогда весь мир может жидко обделаться.
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 14:59
            -6
            Цитата: zadorin1974
            Да большинству насеения глубоко по на эти санкции

            Так то оно так, только вот рублю не "пофигу", а рубль падает значит цены растут.
            Цитата: zadorin1974
            А вот если выпустят эту кучу отходов.то крышку на "скороварке"может сорвать по взрослому.Тогда на улицу выйдут не тупоголовые малолетки с маргиналами,а дядьки,от 30 до 60 с богатым жизненным опытом и определенным планом

            То что Вы написали никак не зависит от того, выпустят Навального или нет. А крышку на "скороварке" может сорвать совершенно по другим причинам и вина за это ляжет не на Навально, а на те или иные действия государства.
            1. zadorin1974
              zadorin1974 Сегодня, 15:54
              +3
              Приветствую тезка.как то так сложилось,что в кругу моего общения народ,в большинстве своем от доляра не зависим.Может помните анекдот про токаря,комиссию и стоимость бутылки водки)))).Друзья-товарищи люди состоявшиеся(не борыги-производственники и так,называемые фермеры).И выслуги у большинства по 15-30(с командировками)лет.Но видимо учили нас как то по другому что ли.Служба и политика были вещи не совместимые,но себя без гордости за Родину не представляли(даже в безденежные и преданные девяностые).Семь раз отмерь,один раз отруби.Вот во всем этим непонятным движением у многих(отношение запада,"озабоченность правительства",внутренняя политика) складывается впечатление,что седьмой раз рулетку достали.Единстенно,что может начаться с наваляния "навальнятам" и перекинуться на власть имущих.А РУССКИЙ БУНТ,он такой-беспощадный и неуправляемый.
              1. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 16:10
                -5
                Цитата: zadorin1974
                Единстенно,что может начаться с наваляния "навальнятам" и перекинуться на власть имущих.

                Нет Алексей, с навальнятины на отъем собственности у власть имущих не перекинется. Просто будет передел собственности и либеральный фашизм, как на Украине. Это, конечно, если силы за ним стоящие к власти придут. Вся трагикомичность сегодняшнего положения в том, что нынешние власти принципиально от Навального ничем не отличается. Даже вот по теме статьи, мы сможем найти в инете высказывания чиновников в адрес пожилых людей матерей, ничуть не лучше чем Навальный говорил.
                Цитата: zadorin1974
                А РУССКИЙ БУНТ,он такой-беспощадный и неуправляемый.

                Думаю пока нет для этого достаточных предпосылок. Вот если будет какое то резкое серьезное ухудшение уровня жизни простых людей, сопоставимое с первой мировой, может с развалом СССР и 90-ми, тогда да. На "ценности демократии и плюрализм мнений" всем уже давно наплевать.
              2. Ezoterik
                Ezoterik Сегодня, 18:41
                -1
                что в кругу моего общения народ,в большинстве своем от доляра не зависим
                То же от доллара не зависим, по причине отсутствия таковых. Но вот в чем дело. Иду телефон покупать, лекарства, гайки - болтики, еще чего для небольшого ремонта, одежда, обувь - смотришь а цены то повысились на все это, строго по курсу, немого дороже даже, чем курс падения рубля. И получается еще как обычный покупатель зависим от курса доллара. Рубль дешевеет - все дорожает. Разве не так?
          2. 3danimal
            3danimal Сегодня, 15:09
            -2
            У нас за бугром заначек нет

            Они есть у чиновников и олигархов из ближнего круга президента.
        4. сайгон
          сайгон Сегодня, 15:10
          +1
          Зачем против газ и прочих промов санкции , зачем народ страдать должен?
          Поймите хотели бы действенных санкций так имена все известны конфискуй активы , собственность за бугорную .
          Но такого мы не видим санкции людям хуже и любви к западу сие не добавляет.
          То есть малость врут людишки главнюки меж народные еврои амеро политики . Им конкурентов придавить а что и как у нас в стране плевать и на лешу плевать.
        5. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 16:14
          0
          Себеже на фаберже наступят,а акционеры кто?Уже давно бы ввели.Газик с нефтью не трожь ,это святое.Санкции будут как обычно не очем.Чет у нас доллар с евро падают ,обычно перед санкциями росли?
        6. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:38
          0
          Цитата: voyaka uh
          Если навешают санкций против Газпрома и/или Роснефти - выпустят.

          Ну а кто же может навешать санкции на Газпром и Роснефть ?
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:37
        +1
        Цитата: РУСС
        Еще навешают дел, закрыли надолго.

        От сумы и от тюрьмы никто не застрахован.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 19:52
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: РУСС
          Еще навешают дел, закрыли надолго.

          От сумы и от тюрьмы никто не застрахован.

          Но, он (Навальный) реально охамел и уже "достал" всех своими провокациями.
          1. sniperino
            sniperino Сегодня, 20:02
            +1
            Цитата: Ясная
            "достал" всех своими провокациями.
            Тусовка рассосалась.
            Апелляция будет после эпиляции.
            1. Ясная
              Ясная Сегодня, 20:06
              0
              Цитата: sniperino
              Цитата: Ясная
              "достал" всех своими провокациями.
              Тусовка рассосалась.
              Апелляция будет после эпиляции.

              А, это реальный итог, внедренного нам западом, ЕГЭ. Ни подумать, ни сказать ни написать...
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 20:11
            0
            Цитата: Ясная
            Но, он (Навальный) реально охамел и уже "достал" всех своими провокациями.

            Он не охамел, а почувствовал себя "ухватившем Бога за шулята", а может и богом. Суд над Лёциком - 20 дипов из Европы ! Суд над французом ( в Москве) - 0,0 дипов. Как в фильме "Аванпост", (который смотрел мой младший) персонаж Ивела "Дочь я почувствовала себя богом !".
            Ну как же не почувствовать себя богом, когда вся западная дипкодла за него.
            Но лучше посмотрите на его чумные глаза, женщины в этом толк знают.
            1. Ясная
              Ясная Сегодня, 20:20
              0
              Цитата: tihonmarine
              Цитата: Ясная
              Но, он (Навальный) реально охамел и уже "достал" всех своими провокациями.

              Он не охамел, а почувствовал себя "ухватившем Бога за шулята", а может и богом. Суд над Лёциком - 20 дипов из Европы ! Суд над французом ( в Москве) - 0,0 дипов. Как в фильме "Аванпост", (который смотрел мой младший) персонаж Ивела "Дочь я почувствовала себя богом !".
              Ну как же не почувствовать себя богом, когда вся западная дипкодла за него.
              Но лучше посмотрите на его чумные глаза, женщины в этом толк знают.

              Влад, выше я уже писала, что это лицо создателей "Проект Навальный" для развала России, политической тусовки США. Никакой логики, только уничтожение противника любым способом.
    4. iouris
      iouris Сегодня, 14:20
      +4
      Это расходный материал. Проект политтехнологов. К тому же я не верю в то, что выборы - это правильно. По мере "молодения" электорат дебилизируется. Участники этих шествий никогда не выполняли серьёзной ответственной работы или госслужбы. Они - болельщики (а некоторые так просто - фанаты). Логическая функция отсутствует, знаний, умений, навыков нет. Поэтому положительная программа отсутствует. Они хотят управлять государством и "хороших отношений с Западом". Хорошо. Вот пусть государство дадёт им возможность проявить себя на строительстве железной дороги на Аляску и железнодорожного моста через Берингов пролив. По ходу они построят Комсомольск-на-(какой-нибудь сибирской реке)-2. Ну и пусть назовут эго "Навальный" или просто "Лёха". Кто построил, тот имеет право.
    5. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 14:38
      +1
      Какими выборами?) Вы о чем?) И что значит затеяли?) Он нарушил закон. При чем нагло. Перед всем миром. Вы ожидали чего то другого?))))
    6. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 14:39
      +2
      Цитата: voyaka uh
      Для этого и затеяли этот суд. Чтобы не вышел на свободу перед
      выборами.

      Хотите сказать, что в противном случае он выборы выиграл бы? Почему же тогда на всех предыдущих его так лихо прокатывали? Власти подтасовывали результаты, говорите? А что им мешает сделать то же самое на очередных выборах? Зачем держать его в тюрьме, если результаты всё равно подтасуют? Чтоб не мог агитировать за своих кандидатов? Но, опять же, до сих пор его агитация особо не помогала.
      Так в чём же дело?
      1. Quadro
        Quadro Сегодня, 17:16
        0
        Цитата: Сидор Аменподестович
        Цитата: voyaka uh
        Для этого и затеяли этот суд. Чтобы не вышел на свободу перед
        выборами.

        Хотите сказать, что в противном случае он выборы выиграл бы? Почему же тогда на всех предыдущих его так лихо прокатывали? Власти подтасовывали результаты, говорите? А что им мешает сделать то же самое на очередных выборах? Зачем держать его в тюрьме, если результаты всё равно подтасуют? Чтоб не мог агитировать за своих кандидатов? Но, опять же, до сих пор его агитация особо не помогала.
        Так в чём же дело?

        Так он еврей из Израиля, что толку ему объяснять? За 15 центов комменты строчит за анального.
    7. ultra
      ultra Сегодня, 16:11
      +1
      Какие выборы,вы о чем????
    8. frruc
      frruc Сегодня, 16:12
      +2
      Вы действительно полагаете, что у этого морального урода есть какие-то шансы ????? По нему нары плачут.
  3. Александр Секлицкий
    Александр Секлицкий Сегодня, 17:09
    +1
    У нас не как в США. Сроки не суммируют. Более тяжкий срок ,поглощает менее тяжкий
  • cokol-161
    cokol-161 Сегодня, 13:57
    +16
    Он нас всех оскорбил, ибо только храбростью и отвагой наших ветеранов мы живы в России, так подло обзывать 94 летнего героя, навальный отвратительная личность.
    1. РУСС
      РУСС Сегодня, 14:10
      -15
      Цитата: cokol-161
      Он нас всех оскорбил, ибо только храбростью и отвагой наших ветеранов мы живы в России, так подло обзывать 94 летнего героя, навальный отвратительная личность.

      Ветеран на самом деле был не в курсе о Начальном , пока ему т внук не рассказал о нём, вобщем прав Навальный, использовали ветерана в угоду власти.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 14:15
        +6
        Цитата: РУСС
        Ветеран на самом деле был не в курсе о Начальном , пока ему т внук не рассказал о нём, вобщем прав Навальный, использовали ветерана в угоду власти.

        А если на вашей двери кто-либо напишет слово из трёх букв, вы, полагаю, тоже сначала не будете в курсе того, кто это сделал, не так ли? "Использовали" ветерана или "не использовали" - это отдельный вопрос. Но оскорблять-то пожилого человека к чему...
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 15:07
        -7
        Цитата: РУСС
        вобщем прав Навальный, использовали ветерана в угоду власти.

        Да это так, однако Навальному следовало быть аккуратней в выражениях. Я, например, косо посмотрю на человека, который станет оскорблять смешных обманутых стариков из "Отрядов Путина". К людям "в возрасте" надо относиться очень аккуратно.
    2. РУСС
      РУСС Сегодня, 14:11
      -19
      Цитата: cokol-161
      Он нас всех оскорбил, ибо только храбростью и отвагой наших ветеранов мы живы в России, так подло обзывать 94 летнего героя, навальный отвратительная личность.

      "Нестыковки в биографии ветерана
      Сразу после появления ролика некоторые журналисты высказали сомнения в том, что Игнат Артеменко настоящий ветеран. Например, журналист Олег Кашин написал в своем телеграм-канале: «Доказательств, что он воевал, у ветерана нет, при этом его везде называют партизаном Быховской бригады. Но у всех партизан есть медаль „Партизану ВОВ“, а у этого нет, надо дать».

      На отдельные несовпадения в биографии ветерана обратили внимание и пользователи твиттера. В публичных электронных базах данных участников Великой Отечественной войны встречается только один Игнат Сергеевич Артеменко 1926 года рождения из белорусской деревни Виляховка Быховского района Могилевской области. На порталах Министерства обороны «Память народа» и «Подвиг народа» приводятся разные данные: не совпадают годы поступления на службу Игната Артеменко и указаны разные звания. Эти противоречия не позволяют с точностью сказать, в каких боевых операциях мог принимать участие Артеменко.

      Сам Игнат Артеменко на встрече в 285-й московской школе в декабре 2019 года рассказывал, как в июле 1942 года его деревню окружили немецкие войска, о своем аресте за помощь партизанам, побеге из-под ареста и как он наконец присоединился к партизанским отрядам, которые в итоге слились с регулярными частями Красной армии.

      Внук Артеменко Игорь Колесников рассказал «Медузе», что после соединения партизанских отрядов с частями Красной армии в 1944 году его дед отправился домой: «Кто 1925 года [рождения] был — влились в войска. А 1926 год отпустили домой для призыва через военкомат. Дедушка не стал ждать [награждения] и уехал, поэтому нет медали. Пришел домой и заболел сыпным тифом. Вспомнили о дедушке в декабре месяце [1944 года], прислали повестку явиться». Колесников рассказал «Медузе», что его дед во время войны служил разведчиком, после войны — в авиационных войсках, а потом на должности старшего начальника административно-хозяйственной части."
      1. Володин
        Володин Сегодня, 14:17
        +11
        Цитата: РУСС
        Нестыковки в биографии ветерана

        Если у кого-то свербит в одном месте, то нестыковки он найдёт в биографии любого человека, особенно если станет "изучать" биографию через интернет.
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 14:33
        -10
        Не представляю как в пропагандистском ролике об обнулении и бестолковых поправок в конституцию снялся бы Язов, Ахромеев или писатель Владимир Карпов. Кто за обнуленного минусуйте. Еще Терешкову обиженную вспомните. Вспомните как драпируют Мавзолей, как выносят триколор впереди Знамени Победы со стертыми серпом и молотом.
        1. Paranoid50
          Paranoid50 Сегодня, 14:38
          +3
          Цитата: Konnick
          Вспомните как драпируют Мавзолей,

          Угу, всё в кучу собрал и набросил. yes
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Сегодня, 15:09
            -7
            Цитата: Paranoid50
            Угу, всё в кучу собрал и набросил

            Что неправильно написал то? Разве где соврал?
            1. poquello
              poquello Сегодня, 16:57
              -2
              Цитата: aleksejkabanets
              Цитата: Paranoid50
              Угу, всё в кучу собрал и набросил

              Что неправильно написал то? Разве где соврал?

              ага, я тоже так умею -
              Не представляю как в пропагандистском ролике об обнулении и бестолковых поправок в конституцию снялся бы Шварцнегер, Чебурашка и Лебедев-Кумач.
          2. Роман070280
            Роман070280 Сегодня, 15:17
            -6
            А это ещё далеко не всё..
          3. sniperino
            sniperino Сегодня, 20:27
            0
            Цитата: Paranoid50
            Цитата: Konnick
            Вспомните как драпируют Мавзолей
            Угу, всё в кучу собрал и набросил.
            Ну что Вы, эту фразу про Мавзолей можно ставить эпиграфом почти к любой статье про политику. А некоторые комментаторы её забили в автотекст редактора.
      3. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 14:40
        +11
        Господи... какая пошлость ... рыться в биографии человека вместо того что бы хама и откровенную сволочь за оскорбление пожилого человека осудить... тьфу блин
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 16:37
          +1
          Цитата: carstorm 11
          Господи... какая пошлость ... рыться в биографии человека вместо того что бы хама и откровенную сволочь за оскорбление пожилого человека осудить... тьфу блин

          Полностью согласна! Так дело в том, что Навальный оскорбил бы ЛЮБОГО ветерана, не обязательно даже этого. Лишь бы об....ть героя ВОВ!
      4. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 14:59
        +2
        Нестыковки в биографии ветерана

        То есть, из ненависти к современной России Вы, ничтоже сумнящеся, готовы поливать любым дерьмом всякого, кто так не считает?
        Сразу видно глубоко порядочного человека! А главное, с безупречными манерами. Ну, прям украшение нации, ядрёна кочерыжка. Всё советское воспитание, небось?
      5. nPuBaTuP
        nPuBaTuP Сегодня, 15:38
        +1
        На отдельные несовпадения в биографии ветерана обратили внимание и пользователи твиттера.

        То есть твитер последняя инстанция которой можно доверять?
    3. Роман070280
      Роман070280 Сегодня, 15:15
      -5
      так подло обзывать 94 летнего героя

      Его героизм в ВОВ никто не отрицал..
      Что никак не мешает властям использовать подобных людей, включая и таких, как Терешкова, в своих гнусных интересах..
  • Rufat
    Rufat Сегодня, 13:58
    0
    Расстрелять прямо в зале суда
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:28
      +4
      Цитата: Rufat
      Расстрелять прямо в зале суда

      stop Зачем же так радикально? Пусть сидит и трусы с варежками шьёт. Хорошая швея получится)))
      По ходу дела Олёха начинает понимать то, что зона это гарантия его жизни и выражая неуважение к суду и сыпля оскорблениями, он умышленно набирает всю возможную погодовку к отсидке, что бы гарантированно не выйти к выборам в 2024 году, с целью дискредитации которых, западные "партнёры" точно могут его грохнуть в качестве "десерта" и получения повода для признания итогов выборов нелегитимными. Для матрасов этот крендель, в качестве трупа, ещё вполне может сгодиться.
      В ЕС уже начали "надувать легитимностью"его зама Волкова, дав ему возможность в эфире озвучить то, что создаётся правительство в изгнании, а он в этом правительстве министр иностранных дел))) Думается так, что в этом сценарии не предусмотрено дожидаться окончания отсидки "президента" Олёхи и ему готовится альтернативная замена, а посему Навальный будет стремиться к тому, что бы стать самым злостным нарушителем режима содержания, что бы его на УДО не отправили, т.к. лучше иголка в руках, чем "куля во лбу". По ходу дела, сериал Гуайдо-Хуаниты Тихановской будет продолжен в ближайшие дни в лице Хуана педро Волкова. yes
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 17:05
      0
      Зачем? Надо ему просто в тюряге такие условия сделать чтобы сам повесился.
    3. Igoresha
      Igoresha Сегодня, 18:32
      0
      Расстрелять прямо в зале суда
      а кого?
  • Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 13:58
    +1
    Лёха совсем с катушек съехал, видимо его школярам такое поведение нравится.
    1. venik
      venik Сегодня, 14:10
      +2
      Цитата: Федор Соколов
      Лёха совсем с катушек съехал

      =======
      Что видно не только по его "высказываниям", но и по абсолютно безумному выражению глаз! Этакий бесноватый "фюрер" в миниатюре!
  • yustas4l
    yustas4l Сегодня, 13:58
    0
    Этот нечестивый демон сошел с истинного пути и заплутал в темноте.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 14:01
    +6
    Сисян Василий Алибабаевич -редиска и сам представляет из себя куклу. Кукловоды-ангосаксы.
  • Ascold1901
    Ascold1901 Сегодня, 14:02
    +5
    Все у него в порядке с головой, кроме Совести. Чтобы побольше заработать, ему нужно как можно больше шуметь. Вот эта сволочь и старается.
  • тлауикол
    тлауикол Сегодня, 14:02
    +4
    посадите его уже в общую камеру. даже срока не надо
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 14:17
      +5
      Давно пора в колонию и не церемониться там с ним. Он чем лучше других? Тем, что либералы и дипломаты за него визг поднимают? Так тем более. Колония зачем нужна? Для перевоспитания. И если простых арестантов это особо не касается по жизни или по факту, то для таких особо нехорошо пахнущих крикунов колония просто обязана стать таким местом.
  • vadimtt
    vadimtt Сегодня, 14:03
    +7
    Да уж, контраст. Два борца - один в 15 лет уже отвечал за самого себя и своих товарищей под пулями, а второй из пубертатного возраста так не выбрался (как и его ЦА), но то-же - "борец" с режимом, блин.
  • Глаз вопиющего
    Глаз вопиющего Сегодня, 14:05
    -15
    Топвор уже начал прямо придумывать "цитаты", или есть ссылка на протокол?
    1. Avior
      Avior Сегодня, 14:10
      -12
      Думаю, третий вариант
      Цитату исказили
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Сегодня, 14:20
        -12
        В опубликованном варианте "куклы" нет, так что могли именно придумать.
      2. Dym71
        Dym71 Сегодня, 14:40
        0
        Цитата: Avior
        Думаю, третий вариант
        Цитату исказили

        Вот, что нашел.
        Я никакого Артеменко не знал и ничего не знаю, кроме того, что его родственники это бессовестные люди, им торгуют как будто какая-то кукла, нацепив на него китель
        1. Глаз вопиющего
          Глаз вопиющего Сегодня, 14:48
          -11
          Значит, анонимный автор Топвора исказил цитату. Сознательно.
          1. Dym71
            Dym71 Сегодня, 15:08
            -3
            Цитата: Глаз вопиющего
            Значит, анонимный автор Топвора исказил цитату. Сознательно.

            Нашел на РАПСИ текстовую онлайн трансляцию процесса, пробежал быстро, там нет такой фразы.
            http://rapsinews.ru/online_translation/20210205/306736859.html
            1. Avior
              Avior Сегодня, 15:38
              -1
              На 13.20
              Но это явно не полный протокол потссылке, это отдельные фразы какие то
        2. Avior
          Avior Сегодня, 15:12
          0
          Я нашёл другую цитату Навального со словом кукла
          Я смотрю на это все, и реально мне противно и невыносимо. Мало того, что вы этого несчастного человека, который в соответствии с материалами дела, находится в беспомощном состоянии. Его несколько месяцев используют как куклу. Вы еще сейчас его посадили, маску на него нацепили. Поэтому я ходатайствую, чтобы ему дали возможность хотя бы не сидя, а дали лечь и дали возможность снять эту идиотскую маску..... Раз уж вы решили его использовать для этого омерзительного пиар-процесса, — продолжает обвиняемый — Вы издеваетесь на 95-летним человеком, который вообще не понимает, что его используют. Просто издеваетесь.... Дайте ему лечь и снимите с него маску

          Я так понимаю Навальный говорит, что ветераном - ему 95 лет- манипулируют и что за кадром - он даёт показания по видеосвязи, но в маске почему то- ему указывают, что говорить. Качество звука по видеосвязи низкое.
          1. Dym71
            Dym71 Сегодня, 15:20
            0
            Цитата: Avior
            Я так понимаю Навальный говорит

            А я так понимаю, что Алёша из этого процесса выкрутится, но время, выигранное для формирования главного обвинения, ему не вернуть.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 15:41
              0
              Когда я смотрю подробности судебных дел по Навальному, то понимаю, что юридический уровень так упал, что проигранные Газпромом. Миллиардные иски в международных арбитражах- это Скорее закономерность
              Или два условных срока Навальному- ещё один юридический нонсенс.
              Кажется, кто то так привык, что в родной юстиции приговоры пишут заранее, что и напрягаться уже не не хочет, а не может.
              Конкретно это дело- чисто на эмоциях, с юридической стороны там итог очевиден- рано или поздно приговор отменят, даже если будет, там столько откровенных ошибок обвинения, как у студента - троечника с юрфака.
              1. Dym71
                Dym71 Сегодня, 16:02
                +1
                Цитата: Avior
                понимаю, что юридический уровень так упал

                Это последствия отрицательного отбора по принципу пусть хоть и болван, зато свой в доску.
    2. Володин
      Володин Сегодня, 14:11
      +5
      Цитата: Глаз вопиющего
      Топвор уже начал прямо придумывать "цитаты", или есть ссылка на протокол?

      Ну да, ну да. Это ж, оказывается, "ВО" цитаты выдумывает... А фигурант бел и пушист. Дело открытое - приходите в зал суда, смотрите и слушайте сами. Протокол потребуете на месте.
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Сегодня, 14:19
        -16
        Цитата: Володин
        Дело открытое - приходите в зал суда, смотрите и слушайте сами. Протокол потребуете на месте.


        Я так понимаю, Топвор пришел и потребовал?
        1. Володин
          Володин Сегодня, 14:22
          0
          Цитата: Глаз вопиющего
          Я так понимаю, Топвор пришел и потребовал?

          Имеющий уши да услышит...
  • Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 14:06
    +1
    Вот эти слова его показывают какое он дерьмо- полное, его отказ даже у пацанов не проскочит.
    А на зоне за свои слова, даже прежние придется отвечать, видимо это его напрягает, вот и льет в уши в надежде соскочить, падла !
  • Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 14:06
    +3
    Лучше бы это двуногое животное не вышло живым из тюряжки.
  • Svarog
    Svarog Сегодня, 14:07
    -6
    Относиться к самим изменениям в Основной закон, безусловно, можно как угодно, ведь это личное дело каждого. Но опускаться до откровенных оскорблений в адрес людей, тем более тех, кто отдал годы борьбе с нацизмом, это, как минимум, низко.

    Согласен, это низко по хамски и лидер любого общественного движения не должен позволять себе оскорблять людей , а тем более старшего возраста, да еще и ветерана. Ну не разбирается дедушка в изощренных современных методах оболванивания.. можно было по доброму так и сказать..
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Сегодня, 14:26
      -8
      Цитата: Svarog
      Согласен, это низко по хамски и лидер любого общественного движения не должен позволять себе оскорблять людей


      Довольно глупо верить на слово анонимным авторам Топвора. Вот что Навальный сказал по lenta.ru: «Я ничего не знал об Артеменко, кроме того, что его родственники — бессовестные люди, которые торгуют своим дедом».
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 14:47
        -11
        Цитата: Глаз вопиющего
        Цитата: Svarog
        Согласен, это низко по хамски и лидер любого общественного движения не должен позволять себе оскорблять людей


        Довольно глупо верить на слово анонимным авторам Топвора. Вот что Навальный сказал по lenta.ru: «Я ничего не знал об Артеменко, кроме того, что его родственники — бессовестные люди, которые торгуют своим дедом».

        Я не слежу пристально за судьбой Навального.. по этому возможно Вы правы. Мой комментарий обобщен, я сказал "Лидер любого общественного движения" не должен так высказываться.. Вполне допускаю, что сфальсифицировано.
      2. Володин
        Володин Сегодня, 15:16
        +5
        Цитата: Глаз вопиющего
        Довольно глупо верить на слово...

        Судя по всему, "глаз вопиющего" привык верить на слово исключительно тем, где фигурант описывается как белый и пушистый "узник совести", и где фразы приводятся "прилизанными" и "обрезанными". Ну-ну...
    2. РУСС
      РУСС Сегодня, 14:41
      -9
      Цитата: Svarog
      Согласен, это низко по хамски и лидер любого общественного движения не должен позволять себе оскорблять людей

      Жириновский угарел бы с смеху прочитав ваш комментарий
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 14:43
        -4
        Цитата: РУСС
        Цитата: Svarog
        Согласен, это низко по хамски и лидер любого общественного движения не должен позволять себе оскорблять людей

        Жириновский угарел бы с смеху прочитав ваш комментарий

        Ну об этом персонаже и говорить нечего.. приспособленец.. который хорошо устроился пожизненным думцем за народный счет.
  • Simon Schempp
    Simon Schempp Сегодня, 14:08
    -9
    Полностью согласен с Алексеем. Не суд, а просто фарс.
    Дед изначально не видел ролика Навального, да и не мог видеть, потому что интернетом не пользуется. Зато про этот ролик ему рассказал его внучок. И, о боже, деду стало плохо. Понимаете? "Расстрелять подлеца Навального за страдания ветерана!". Сразу подключилась Симоньян со своей РТ и расскрутили маховик неуважения к ветеранам. Хотя любой адекватный человек понимает что Леха не виноват. Посмотрите его ролик. Он в прямом эфире комментировал рекламу поправок, и он никак не мог предугадать что в этот момент на экране появится ветеран.
    Это просто цирк.
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 14:41
      +4
      Цитата: Simon Schempp
      Не суд, а просто фарс.

      Насчёт фарса - да, фарс, когда фактически уголовник (шесть дел висит) занимает пост премьер-министра. wink Так что побегунчикам - пробегать дальше. yes
      1. borberd
        borberd Сегодня, 17:06
        0
        Цитата: Paranoid50
        Насчёт фарса - да, фарс, когда фактически уголовник (шесть дел висит) занимает пост премьер-министра.

        Целых 6 дел висит , да каких !!! Одно из дел за то что в разговоре с медиамагнатом попросил поменьше полоскать его имя в личных СМИ этого самого медиамагната . Это гораздо серьёзнее чем "загородная дача" . Это не просто премьер-министр уголовник , это рецидивист , которого нужно изолировать не только от премьер-министерства , но даже от самых отьявленных уголовников в тюрьмах . Ведь общение с таким рецидивистом , может ранить тонкую душевную организацию воров и убийц . lol
  • Комментарий был удален.
  • Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 14:09
    0
    Эта жертва базедовой болезни с грязными трусами должна сесть надолго. К оскорблению ветерана надо добавить явное неуважение к суду, повторное публичное оскорбление чести и достоинства ветерана, препятствование исполнению правосудия. А чисто по-человечески я бы его просто измордовал в хлам и выбросил где-нибудь на помойке, где ему самое место.
  • Александр Зима
    Александр Зима Сегодня, 14:10
    -11
    Никакой контрактной армии..обязательный призыв..а там помоют зубной щёткой унитаз и научат любить Родину..контракт по желанию ..как альтернатива.
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Сегодня, 14:28
      -11
      Цитата: Александр Зима
      Никакой контрактной армии..обязательный призыв..а там помоют зубной щёткой унитаз и научат любить Родину..


      А стрелять-то хоть научат? Или только мыть унитаз зубной щеткой?
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 15:13
      -5
      Цитата: Александр Зима
      а там помоют зубной щёткой унитаз

      Сами то часто мыли унитаз зубной щеткой? Понравилось?
  • Одиссей
    Одиссей Сегодня, 14:11
    +2
    Да что ж такое.Когда же Навального будут критиковать за дело,критиковать по сути. Вот Стрелков (хоть и средний полемист и человек с весьма странными взглядами) провел дебаты с Навальным. По существу. И все,тот выглядел крайне бледно.
    А это же попытка набросить известную субстанцию на вентилятор,она же опять приведет к обратным результатам. Он же говорит,что подлецы те, кто использует очень старого человека в политических целях. И это просто правда. Да,форма высказываний очень резкая,но по существу-то он прав.
    Не говоря уже о том,что тут же возникает вопрос,а как отнеслись бы в СССР 1945 года на победе которого паразитирует нынешняя власть к Конституции 1993 года и ее поправкам ?
    И к тем кто ее поддерживает. Ответ элементарен-все эти граждане пошли по 58 статье как враги народа.
    Так "что о курах ты потише,не то услышат петухи". Уж кому кому, а не людям под власовским триколором вспоминать о ветеранах и войне.
    1. unaha
      unaha Сегодня, 14:48
      +1
      Редкий голос здравого смысла в океане эмоций вызванных откровенно пропагандистским материалом.
      "Никакого Артеменко я не знал и до сих пор не знаю. Его родственники бессовестные люди. Им торгуют, как будто какая-то кукла, нацепив на него китель"
      Явно звучит иначе, чем в статье.
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:06
      +5
      Вы лжец и провокатор.

      Начну с того, что триколор был государственным флагов России со времен Петра Первого, а не Власова. Не Власов придумал это флаг, поэтому не надо петровский триколор осоциировать с предателем Власовым.

      А ветеран взрослый человек и вполне понимает зачем нужны поправки (в том числе и для того, чтобы Путин получил возможность выставить свою кандидатуру на выборах) и высказал свое мнение, нравиться оно вам и Навальному или нет, ни вы ни он не имеет права оскорблять человека, тем более заслуженного. Сам ваш любимый Навальный в армию служить не пошёл, пока его призыв воевал в Чечне, этот бездарь решал свои личные проблемы и положил на конституционный и моральный долг мужчины, а этот дед в 15 лет взял в руки оружие и защищал свою страну.

      А чтобы прям за дело критиковать Навального, он должен хоть какое-то полезное дело сделать, а пока о него ничего кроме слов не исходит и вот за слова его и критикуют и судят.

      Незачет вам, а Навальному надеюсь добавят срок. Этот подлец это заслужил.
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 18:21
        -1
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Начну с того, что триколор был государственным флагов России со времен Петра Первого, а не Власова. Не Власов придумал это флаг, поэтому не надо петровский триколор осоциировать с предателем Власовым.

        Начнем с того,что Вы " не заметили" смысл,давайте еще раз- что же сделали бы в СССР в 1945 году в теми кто поддерживает Конституцию 1993 года принятую после расстрела Верховного Совета ? Процитировать Вам статью 58 УК РСФСР ? Есть сомнения что эти люди оценивались бы как враги народа и изменники Родины ? Или может быть Вы считаете ,что победил в ВОВ не СССР во главе с ВКП (б), а олигархическая РФ во главе с Ельцино-Путинами ?
        Теперь насчет триколора
        1) Государственный флаг с 1883 года,при Петре торговый флаг.
        2) Ваша логика в точности соответствует логике бандеровцев и змагаров.Они точно так же считают,что их флаги это не флаги нацистских коллаборационистов и очень обижаются когда им об этом напоминают. У них говорят они -глубокие исторические корни.
        А по факту- власти РФ манипулируют понятием ветерана, ведь они судят Навального не за "клевету " над Артемием Лебедевым. Акцент именно на ветеране. Теперь вопрос,что делали Советские солдаты под красным флагом с власовцами под триколором ?
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Незачет вам, а Навальному надеюсь добавят срок. Этот подлец это заслужил.

        Навальный не мой любимый,я считаю,что он хуже Путина. Но не потому что "оскорбил ветерана",а по существу своих идей.Но это не повод не замечать,что подлецы тут как раз те кто "судит" Навального по абсурдному делу,и используют для этого старого тяжелого больного человека.
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Вы лжец и провокатор.

        Как раз в тему,по абсурдности дела. Вот Вы назвали меня всякими нехорошими словами. Это клевета ? Нет,это Ваша оценочное суждение,в ответ на мое.Скажем я записал ролик с еще 20 людьми и говорю -голосуйте за Иван Иваныча. А Вы в ответ (как Навальный) говорите -все они дураки и холуи. Это клевета ? Нет,не в коем разе. Ибо мы не можем определить холуй я или нет,на основании того ,что я сказал -голосуйте за Иван Иваныча. Это просто Ваша оценка в грубой форме.
        А вот если бы Вы знали лично меня и знали,скажем,что у меня нет машины, но утверждали бы ,что она у меня есть и я ее украл,вот это была бы клевета.
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        пока его призыв воевал в Чечне

        Вот и славно. Давайте я оставлю Вас с совсем не власовским триколором и героической войной в Чечне ( на деле преступной гражданской войной между гражданами РФ развязанной двумя бандитами-Ельциным и Дудаевым) Вот это Ваше
        А Вы меня оставите с Великой Отечественной Войной и Красным флагом. Вот это мое
    3. Dym71
      Dym71 Сегодня, 15:29
      0
      Цитата: Одиссей
      Уж кому кому, а не людям под власовским триколором вспоминать о ветеранах и войне.

      Ладно бы я это на каком-нибудь цензоре прочитал от йоддефицитника , но на ВО и от Вас .... request
      Вы в своём уме?
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 18:26
        0
        Цитата: Dym71
        Ладно бы я это на каком-нибудь цензоре прочитал от йоддефицитника , но на ВО и от Вас ....
        Вы в своём уме?

        Извините,уважаемый,что не оправдал Ваших надежд. Прогибаться не привык.
        Я в отличии от пламенных патриотов Ельцина и Путина клятву давал один раз и изменять ей не намерен.
        И Красному знамени славной Отчизны
        Мы будем всегда беззаветно верны!
  • megadeth
    megadeth Сегодня, 14:14
    +3
    Почему дают на всю страну его оскорбительные комментарии, неужели нельзя провести спокойно суд (как над обыкновенным гражданином РФ) и дать в соответствии со ст УК РФ сколько положено. Также надо создать информационный вакуум вокруг "подвального".
    1. Yakut
      Yakut Сегодня, 14:24
      +2
      Мне то же сдается что наша власть здесь переигрывает. За ним и так грехов достаточно, что бы отправить варежки шить лет на 10. Полная аналогия с шумихой вокруг лгбт. Чем больше базара в СМИ на эту тему тем им лучше. Стандартный закон шоу-бизнеса. Не важно о чем говорят лишь бы говорили.
    2. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:56
      +1
      Для того, чтобы было понятно за что добавили ещё.
  • Kapkan
    Kapkan Сегодня, 14:19
    +7
    Я презираю этого человека.
    Он дно.
    1. Simon Schempp
      Simon Schempp Сегодня, 14:24
      -21
      Я презираю этого человека.
      Он дно.

      Я уважаю этого человека.
      Он топ.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 14:34
        +9
        Цитата: Simon Schempp
        Я уважаю этого человека.
        Он топ.

        Ну так возьмите его себе в Молдавию, выберете президентом - заживёте...
        1. Simon Schempp
          Simon Schempp Сегодня, 14:43
          -21
          Ну так возьмите его себе в Молдавию, выберете президентом - заживёте...

          Да. да. Уделал либераху. Агент Госдепа повержен.
          И чего вы хотели добиться этим комментарием? Ну включите мне флажок что бы все видели. Мне наплевать. Я гражданин РФ, и остаюсь им где бы я не находился.
          А ваш коммент - явная провокация. Администрация сайта четко сказала, что убирает флажки чтобы устранить предвзятое отношение к комментаторам. Но г-ну Володину видимо плевать на политику сайта.
          1. bar
            bar Сегодня, 14:52
            +5
            Цитата: Simon Schempp
            Администрация сайта четко сказала, что убирает флажки чтобы устранить предвзятое отношение к комментаторам.

            Отношение тут не к флажкам, а к комментаторам. И оно не предвзятое, а вполне заслуженное. Ловите и мой "-"
            1. Simon Schempp
              Simon Schempp Сегодня, 14:55
              -14
              Ловите и мой "-"

              Чел, не позорился бы.
              Кому не пофиг на твой "-"?
              1. Andr_38
                Andr_38 Сегодня, 14:57
                +3
                Вы так много букв посвятили флажкам и минусам, что очевидно, что уж вам-то это совсем не пофиг. laughing
              2. bar
                bar Сегодня, 14:58
                +2
                Цитата: Simon Schempp
                Кому не пофиг на твой "-"?

                Наверное тебе, раз отвечаешь laughing
        2. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 17:09
          -1
          У них там уже есть санду такое же дно как анальный.
      2. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 14:42
        +4
        Цитата: Simon Schempp
        уважаю этого человека.

        Кто бы сомневался. laughing ОНО к НЕМУ всегда тянется. yes
      3. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 14:56
        -2
        Как верно вы подметили, топ-дуранутый. negative
    2. РУСС
      РУСС Сегодня, 15:54
      -4
      Цитата: Kapkan
      Я презираю этого человека.
      Он дно.

      В двух словах поясните почему он дно?
  • Боромир1941
    Боромир1941 Сегодня, 14:24
    +5
    это он что хочет так привлечь внимание. даже если и были сторонники то сейчас ещё меньше
  • cniza
    cniza Сегодня, 14:26
    +4
    А ведь у него точно со здоровьем большие проблемы...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: cniza
      А ведь у него точно со здоровьем большие проблемы...

      Виктор, значит создателям из США "проект Навальный" такой субъект и нужен.
  • Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  • bar
    bar Сегодня, 14:48
    +2
    Честно зарабатывает к своим трём годам ещё "двушечку", чтоб точно не успеть к выборам 2024. laughing
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Сегодня, 15:35
      -2
      Цитата: bar
      Честно зарабатывает к своим трём годам ещё "двушечку"


      В России сроки не складываются.
    2. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 15:35
      +1
      Да не допускают у нас к выборам президента судимых,ну не поленитесь посмотрите закон
  • Konnick
    Konnick Сегодня, 14:52
    -3
    Цитата: Вадим Ананьин
    Вот эти слова его показывают какое он дерьмо- полное, его отказ даже у пацанов не проскочит.
    А на зоне за свои слова, даже прежние придется отвечать, видимо это его напрягает, вот и льет в уши в надежде соскочить, падла !

    Пацан сказал, он то знает как там на зоне.
  • Галеон
    Галеон Сегодня, 14:52
    -5
    Пятничный припадок ненависти. Чем вы от него отличаетесь, кликуши? у вас только минус, где у него плюс, и наоборот. Торчите в предвкушении сладостного оргазма казнить преступников оптовыми числами, да чтоб заботу Родины и защиту закона поближе ощущать, чтоб посправедливей было синонимом слова побезопасней.
    "Власть одних нуждается в глупости других" - Ф.Бонхёффер.
    1. Andr_38
      Andr_38 Сегодня, 14:54
      -1
      Вы тоже вслед за Навальным считаете ветерана Великой Отечественной войны "куклой"?
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 15:02
        -2
        Вы, Андрюша, ходили хоть за одним своим стариком? Или старухой? За родными? Или они полностью после девяноста умственно и физически полноценные и полностью дееспособные? Могут ли эти пожилые люди составить полностью собственное мнение или они полагаются на рассказы тех, кому доверяют?
        А "Куклой" я его не считаю, естественно. Заслуженный дед, зачем его обижать, руку бы ему пожал с благодарностью. А уж выжил из ума, так не его в том вина - возраст.
        1. Андрей ВОВ
          Андрей ВОВ Сегодня, 15:34
          +3
          У меня бабушка умерла две недели назад в 98 лет,до последнего в светлом разуме абсолютном и со своим мнением,прошла войну...так что не надо говорить,что оставшиеся ветераны все как один не имеют своего мнения и не могут что то высказать
          1. Галеон
            Галеон Сегодня, 16:20
            +1
            Ну и у меня одна бабушка умерла в 94 в своем разуме, а другая заговаривалась не скажу как. Вот нашелся же додик, выворотил мои слова, что я оскорбляю всех ветеранов. Подай в суд на меня, клоун.
            Цитата: Андрей ВОВ
            так что не надо говорить,что оставшиеся ветераны все как один не имеют своего мнения и не могут что то высказать

            Где я это говорил, бедный ты мой?
            Цитата: Галеон
            А уж выжил из ума, так не его в том вина - возраст.

            Какой старик в своем уме полезет в публичный и такой вонючий скандал??? Они честь свою берегут, старики, и в скандалы и дрязги не лезут, как не лезли мои. Не того сорта люди. А этого деда впихнули манипуляторы, это понятно каждому здравомыслящему человеку.
            Все, уважаемые, больше на вопросы не отвечаю. Не хочу в это лезть. Пу или Леша - между двумя мерзавчиками выбор не для меня.
        2. Orkraider
          Orkraider Сегодня, 15:55
          +5
          Цитата: Галеон
          Вы, Андрюша, ходили хоть за одним своим стариком? Или старухой? За родными? Или они полностью после девяноста умственно и физически полноценные и полностью дееспособные? Могут ли эти пожилые люди составить полностью собственное мнение или они полагаются на рассказы тех, кому доверяют?
          А "Куклой" я его не считаю, естественно. Заслуженный дед, зачем его обижать, руку бы ему пожал с благодарностью. А уж выжил из ума, так не его в том вина - возраст.


          Не Андрей, но отвечу.
          Я ухаживал за своим Дедом, до конца, и в свои 93 он не только четко и грамотно выражался, но и обосновывал свои мысли и позиции.

          Да, они могут иметь свое мнение!

          Повторюсь, большинство ветеранов, даже если сдали физически, сохраняют очень крепкий рассудок. Пример мой Дед, царствие ему небесное, и его собрат художник, за которым мне пришлось помогать ухаживать.
          1. Галеон
            Галеон Сегодня, 16:22
            +1
            Вас кто-то минусанул, но я откорректировал в +
            1. Orkraider
              Orkraider Сегодня, 19:19
              +1
              Приветствую hi
              Да при чем тут минусы..это все такая фигня.. я переживаю каждый раз, когда вспоминаю Деда. Глыба, человечище, когда с фронтовиками они еще встречались, я часто вспоминаю его слова, сказанные мне: запомни, запомни нас такими какие мы сейчас. И помни такими: сильными и бодрыми. И знай, мы как портрет на холсте, нас можно закрасить, замазать другой краской, нарисовать поверх карикатуру, но мы останемся теми, кто мы есть. Людьми, вынесшими самое страшное, что может произойти в жизни, мировую войну и спасшие свою родину и мир, от страшной угрозы. Помни нас такими и знай, мы не жалеем ни о чем, и ты нас жалеть не смей.

              Заговариваться начал он за 3 недели до ухода, при этом забывал что-то, да. Но ... никто не мог заставить его сказать то, что он говорить не хотел. Как отказался продовать портрет Жукова, так и не продал. Хотя к нему и приходили с нотариусом в мое отсутствие. Нечего не вышло.

              И к слову, он ненавидел Ельцина, и приветствовал усиление вертикали власти при Путине, хотя всегда голосовал за КПРФ. При этом всегда говорил, что Зюганов не о чем и звать его никак.
  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:54
    0
    Навал ный сдрефил, стал закапывать сам себя ещё глубже.

    Думаю западные дипломаты не зря пришли на суд, теперь даже они роняли на сколько глуп и бездарен Навальный и перекроют ему финансирование.
  • Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 14:54
    -1
    Этот Овально недоразвитый не понимает, что за базар отвечать придется?
    1. РУСС
      РУСС Сегодня, 15:52
      -2
      Цитата: Ros 56
      Этот Овально недоразвитый не понимает, что за базар отвечать придется?

      Он то как раз за базар отвечает
  • Shahno
    Shahno Сегодня, 14:55
    +1
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Навал ный сдрефил, стал закапывать сам себя ещё глубже.

    Думаю западные дипломаты не зря пришли на суд, теперь даже они роняли на сколько глуп и бездарен Навальный и перекроют ему финансирование.

    Да..До Троцкого ему далеко. Учиться и учиться у классиков,как "массы" поднимать.
  • sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:59
    +6
    Почитал комментарии. Много знатоков нетрадиционных отношений (практикуют, похоже) и знатных сидельцев (вечер в хату, чё). Всем спасибо. Повеселили.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 16:28
      +2
      sergo1914, дайте я вас обниму fellow за вашу реплику! (я не практикую, чур меня) laughing laughing laughing
  • Из Томска
    Из Томска Сегодня, 15:01
    0
    А вот скажите, разве за такую власть тогда в 41-45г.г., как путинизм, воевали наши деды и прадеды? Совершенно всем понятно, что не за такую и по тем временам "путиных" бы к стенке ставили. Так чего же вы, если уважаете ветеранов, так беспринципно и цинично, и действительно, фактически издеваетесь над совсем уже старыми и заслуженными людьми в своих мерзких политических игрищах и типа того, что вы зовёте "бизнесом" на таких фарсах?
    1. РУСС
      РУСС Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: Из Томска
      Так чего же вы, если уважаете ветеранов

      Путин в 2009 пообещал обеспечить жильем всех нуждающихся ветеранов , а воз и ныне там....
  • Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:04
    -3
    Сейчас этого клоуна набутылят по серьёзному, он всех уже достал))
    Поедет лес валить.
    1. РУСС
      РУСС Сегодня, 15:49
      -1
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Сейчас этого клоуна набутылят по серьёзному, он всех уже достал))
      Поедет лес валить.

      Зеки уже лес почти не валят, это прибыльный бизнес принадлежит армянам и китайцам.
  • Tagan
    Tagan Сегодня, 15:06
    -1
    Цитата: Ахиллес
    Кто в здравом уме поддержит программу Навального? Только предатель Родины и нацистский пособник! А на войне как на войне...
    Вся фашистская программа здесь: https://2018.navalny.com/platform/
    Еще он оскорблял Жукова, эту гадину на расстрел нужно отвести

    Далёко ходить не надо. Тут таких хватает. Причем даже высказывают гордость быть в числе сторонников своего фюрера. Кто-то даже этого недоделка таскает в качестве иконы. Сейчас они подзасунули язычки в одно место. Ну хоть через зад до мозга начало что-то доходить(хотя бы в качестве инстинкта самосохранения).
  • Роман070280
    Роман070280 Сегодня, 15:07
    -2
    фрагмент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко, выступавшим в поддержку голосования по внесению изменений в Конституцию.


    В ролике Навального звучали фразы о «предателях», «людях без совести» и «холуях»


    Ну а что не так то??
    Может теперь ещё и Терешкову нельзя назвать предателем без совести??
  • u-345
    u-345 Сегодня, 15:09
    +1
    У него статей как на барбоске блох.
    1. Роман070280
      Роман070280 Сегодня, 15:23
      -1
      Был бы человек.. а статья найдётся..))
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:14
    +3
    Можно по-разному относиться к этому человеку как к политику,

    Ребят, вы серьёзно хотите назвать это ..... политиком?
    Или у вас политик, это как КЛЕЙМО, что при переводе получается так, что и написать нельзя?
  • evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:17
    +5
    Ну и где тут оскорбление-по моему подтверждение факта. А как называть тогда (счасливых) пенсионеров по первому каналу коих показали в оправдание поднятия срока выхода на пенсию?Они были так счасливы,так счасливы. Ну так раз только эти по тв счасливы то работали бы себе в частном порядке, однако осчасливили всех и наверняка сидят тихо на пенсии и никто не работает, а остальные тянут лямку. И как вот этих называть и тех по 1 каналу кто эту лажу штампует,ни не мошенники ли де-юро, и порицания достойны не меньше?
    1. Роман070280
      Роман070280 Сегодня, 15:24
      -1
      А как называть тогда (счасливых) пенсионеров

      Куклы, и продажные предатели без совести..
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 15:49
        0
        Если уж говорить об оскорблениях или клевете, то возникает все же вопрос: 1-как называть тех, кто "топит" за своего работодателя, оправдывая свою заплату от него? 2-как называть тех, кто идет голосовать по разнарядке или за "продовольственный набор"? 3-как называть тех, кто имея награды и заслуги СССР, теперь следует тем, кто осуществляет свою деятельность под "триколором" и гербом с царскими регалиями?, 4-как называть тех, кто состояли в КПСС и затем выкинули свои партийные билеты чтобы удержаться у кормушки и стали теми, кто они теперь есть? и т.д. и т.п.
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 16:20
          0
          Именно так и называть за что пытаются этого типа еще подольше закрыть. Тут кстати у властей только в приказном порядке срок дать получится ибо де юро по честному-ой как неудобно то будет отмыватся. Впрочем несомневаюсь что срок дадут.
  • Tagan
    Tagan Сегодня, 15:19
    -2
    Цитата: Из Томска
    А вот скажите, разве за такую власть тогда в 41-45г.г., как путинизм, воевали наши деды и прадеды? Совершенно всем понятно, что не за такую и по тем временам "путиных" бы к стенке ставили. Так чего же вы, если уважаете ветеранов, так беспринципно и цинично, и действительно, фактически издеваетесь над совсем уже старыми и заслуженными людьми в своих мерзких политических игрищах и типа того, что вы зовёте "бизнесом" на таких фарсах?

    Вы посмотрели бы, кто в числе этих заслуженных людей. Мыслят они точно не хуже вас.
  • Shahno
    Shahno Сегодня, 15:19
    +3
    Цитата: Роман070280
    так подло обзывать 94 летнего героя

    Его героизм в ВОВ никто не отрицал..
    Что никак не мешает властям использовать подобных людей, включая и таких, как Терешкова, в своих гнусных интересах..

    Да да. Я вообще незаинтересованное лицо. Просто наблюдатель... Выглядет именно так, как вы написали.
  • Prax1
    Prax1 Сегодня, 15:22
    -3
    Ну ветерана действительно используют, это глупо отрицать. Еще в суд его притащили . 94 года человеку, не гоже так .
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 17:01
      +1
      это тебя (ис)пользуют за 33 цента
      Аноним навальненок
  • Orkraider
    Orkraider Сегодня, 15:23
    0
    Презираю его за эти слова, и, любой достойный человек после этого, за него доброго слова не скажет. В ад, детка, в ад.

    По поводу, того что используют: а рассмотреть то, что ветеран и герой войны имеет свою позицию и ее отстаивает, в голову не приходит.
    Ветераны, в большинстве своем имеет трезвый ум и очень хорошую логику, и рассуждают так, как дай Бог, большинству.
  • Tagan
    Tagan Сегодня, 15:25
    -5
    Цитата: bar
    Честно зарабатывает к своим трём годам ещё "двушечку", чтоб точно не успеть к выборам 2024. laughing

    К сожалению, его обяжут только штраф заплатить (около 1млн). Срок по этой статье появился только в этом году, если ничего не путаю.
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:59
      +1
      И причем он этот штраф в миллион выплатит не моргнув,дочка так и останется за границей учиться (что недешево)
      И откуда столько денег у безработного,пролежавшего якобы в коме recourse
  • Tagan
    Tagan Сегодня, 15:28
    -2
    Цитата: Simon Schempp
    Я презираю этого человека.
    Он дно.

    Я уважаю этого человека.
    Он топ.

    Да, в какахах он топ.
  • Роман070280
    Роман070280 Сегодня, 15:31
    -2
    Попасть под суд можно даже если просто называть вещи своими именами..


    Ну а цена справедливости и беспристрастности подобного суда хорошо известна нашему "наичестнейшему" президенту..

    Иначе, с чего бы он вдруг так пугался оказаться на месте Алёшки..))

    Путин подписал закон, усложняющий процедуру лишения неприкосновенности экс-президентов. Гарантии безопасности бывших глав государства теперь будут действуют не только в отношении возможных преступлений, совершенных в период президентства, но и пожизненно

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бывшим президентам пожизненной неприкосновенности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.


    «Знает кошка, чье мясо съела» (с)
  • svoit
    svoit Сегодня, 15:37
    -1
    Цитата: Simon Schempp
    . Он в прямом эфире комментировал рекламу поправок, и он никак не мог предугадать что в этот момент на экране появится ветеран.

    Ему ещё повезло, обвиняют в оскорблении только одного чела, а могли бы и в разжигании ненависти к социальной группе голосующих за конституцию. Так что ему выгоднее поскорее признать вину, получить минималку и зачёт отбываемого срока и отделаться все то лишь штрафом
  • Shahno
    Shahno Сегодня, 15:38
    -1
    Цитата: Роман070280
    Попасть под суд можно даже если просто называть вещи своими именами..


    Ну а цена справедливости и беспристрастности подобного суда хорошо известна нашему "наичестнейшему" президенту..

    Иначе, с чего бы он вдруг так пугался оказаться на месте Алёшки..))

    Путин подписал закон, усложняющий процедуру лишения неприкосновенности экс-президентов. Гарантии безопасности бывших глав государства теперь будут действуют не только в отношении возможных преступлений, совершенных в период президентства, но и пожизненно

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бывшим президентам пожизненной неприкосновенности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.


    «Знает кошка, чье мясо съела» (с)

    Ну ваш президент очень много сделал для вас, россиян. Я не знаток, но реально умный человек.. Может, неуступчивый... Но в любом случае пообщался, правильное течение.
    1. Роман070280
      Роман070280 Сегодня, 15:43
      -4
      ваш президент очень много сделал для вас, россиян.


      Потому и подстилает соломку, где только возможно..
      Переживает, что благодарность настигнет..))
  • Konnick
    Konnick Сегодня, 15:39
    -1
    Цитата: Tagan
    Вы посмотрели бы, кто в числе этих заслуженных людей. Мыслят они точно не хуже вас.

    Это Охлобыстин что-ли, этот бывший поп, который ведрами со святой воды освящал мерседесы?
  • Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:40
    -1
    Вот на суде над собой 5 минут назад Навальный задал один интересный вопрос:

    Навальный задает следующий вопрос: «Считаете ли вы предателями страны тех, кто поднял пенсионный возраст в нашей стране?».

    Лично я считаю - да!!! А по количеству минусов мы узнаем, сколько тут предателей, которые косят под наших wassat
    1. Роман070280
      Роман070280 Сегодня, 15:50
      -3
      «Считаете ли вы предателями страны тех, кто поднял пенсионный возраст в нашей стране?»


      Жаль, что это вопрос в пустоту..

      сколько тут предателей, которые косят под наших


      А сколько голосует за Путина?? А перед этим за Медведева??
      А ещё перед этим - за Ельцина.. Два раза!!
      Завтра скажут по 1 каналу - и побегут дружно за Мишустина голосовать..
      В таких масштабах - скорее скудоумие, а не предательство..
  • Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:06
    +4
    И дал бог навральному интернет, дабы дурь его была видна всему миру