СМИ: Навальный на суде назвал ветерана Великой Отечественной войны «куклой»

Не знаю я никакого деда, я не знаю Артеменко, кроме того, что им, как куклой, торгуют его родственники.

Второй раз за неделю в суд доставлен Алексей Навальный. На этот раз судебное заседание связано с иском против блогера за то, что тот в своё время выпустил скандальный ролик, в котором использовал фрагмент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко, выступавшим в поддержку голосования по внесению изменений в Конституцию.Относиться к самим изменениям в Основной закон, безусловно, можно как угодно, ведь это личное дело каждого. Но опускаться до откровенных оскорблений в адрес людей, тем более тех, кто отдал годы борьбе с нацизмом, это, как минимум, низко.В ролике Навального звучали фразы о «предателях», «людях без совести» и «холуях», и это притом, что сам Игнат Артёменко начал свой боевой путь в партизанском отряде в 15 лет.Именно иск о защите чести и достоинстве ветерана ВОВ и рассматривается в суде города Москвы.При этом поведение на суде г-на Навального в очередной раз вызывает немалое число вопросов. Можно по-разному относиться к этому человеку как к политику, но те фразы, которые он позволяет себе в адрес человека, годящегося ему в деды, вызывает чувство, без преувеличения, отвращения. В ходе слушаний по указанному иску Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны "куклой".СМИ приводят слова Навального:Как видно, вместо хоть какой-то попытки пойти на примирение и признать факт оскорбления пожилого человека, г-н Навальный опускается ещё ниже – до новых оскорблений.В ходе процесса Навальный, обращаясь к суду, заявил, что тот «будет гореть в аду, так как взял деда, нацепив на него медали и используя в процессе».Навальный заявил, что презирает суд за это. А вот себя за непотребные слова в адрес ветерана и полное пренебрежение к его заслугам и личному мнению г-н Навальный, видимо, презирать и не собирается.