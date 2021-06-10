Британский Ajax: странный «зверь» со множеством недостатков

Дух времени
В последнее время Вооруженные силы Великобритании находятся в состоянии перманентных реформ. Это особенно сильно заметно на примере сухопутных сил. В марте Минобороны Великобритании опубликовало единый обзор в области обороны и безопасности Defence Command Paper, где говорилось про новое виденье ситуации. Штатную численность сухопутных войск сократят с 82 тысяч человек до 72 тысяч. Из 225 основных танков Challenger 2 77 машин спишут, а остальные 148 модернизируют в версию Challenger 3. Примечательно, что британцы отменили модернизацию откровенно не самой удачной БМП Warrior: в перспективе ее вообще спишут, заменив на германо-нидерландскую боевую машину Boxer.
В этой связи примечательна история одной из самых громких британских оборонных программ — боевой машины Ajax. Речь идет о целом семействе новых боевых машин, но аналогия с российской «Арматой», «Курганцем-25» и колесным «Бумерангом» здесь не годится. У британцев свое традиционное виденье ситуации, и нужно сказать оно более чем специфичное.
Ajax должен заменить в войсках не БМП Warrior (о чем изначально можно было подумать), а то, что называется Combat Vehicle Reconnaissance (CVR). В семейство, в частности входят: боевая разведывательная машина FV107 Scimitar, бронированная ремонтно-эвакуационная машина FV106 Samson и бронетранспортер FV103 Spartan. Семейство CVR берет свое начала еще в 60-х и на данный момент сильно устарело по многим показателям.
Что же предлагается в рамках новой программы? Ajax есть не что иное, как версия боевой машины пехоты ASCOD, стоящей на вооружении сухопутных войск Австрии и Испании.
Такой выбор стал следствием глубокой интеграции британского ВПК в общемировые коммерческие структуры и частичную потерю «национальной» независимости. «Неудивительно, что в качестве платформы перспективного семейства Ajax для британской армии был выбран проект ASCOD-2 другого международного оружейного гиганта — концерна General Dynamics. На платформе ASCOD созданы БМП «Улан» для Австрии и «Писсаро» для Испании. Кроме этих стран, платформа нигде не востребована. Однако британское Минобороны выбрало именно эту, но доработанную под его требования конструкцию», — приводит издание Газета.ru слова главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского
Нормальная боевая масса универсальной платформы Ajax — 34 тонны. Британская программа включает шесть образцов бронетехники:
— Боевая разведывательная машина Ajax;
— Бронетранспортер Ares;
— Командно-штабная машина Athena;
— Инженерная разведывательная машина Argus;
— Ремонтная машина Apollo;
— Эвакуационная машина Atlas.
В 2014 британцы заказали у американской General Dynamics 589 боевых машин семейства Ajax. Сумма соглашения — 3,5 фунтов стерлингов: нужно сказать, очень немало для такой страны как Великобритания. Основа всего этого парка — относительно «скромная» по современным меркам боевая разведывательная машина. Их планируют поставить более 200 единиц.
В состав экипажа машины входит три человека, помимо этого возможно разместить еще одного. Основное вооружение башни — 40-миллиметровая пушка. Кроме нее башня имеет спаренный 7,62- миллиметровый пулемет L94A1 компании Heckler & Koch, пусковые установки дымовых гранат и боевой модуль с дистанционным управлением, вооруженный 7,62- миллиметровым пулеметом. Машина имеет «продвинутые» сенсоры.
Не менее неоднозначно выглядит бронетранспортер Ares массой 33 тонны: из вооружения он несет один пулемет калибра 12,7 миллиметров в дистанционно управляемой установке. Внутри могут разместиться четыре десантника: для сравнения, внутри российского «Курганца-25» можно разместить восемь человек десанта.
Вскрывшиеся проблемы
Как это часто бывает с любой амбициозной программой, трудности преследовали Ajax с самого рождения. Про озвученные ранее сроки поставок в 2017-м давно пришлось забыть: первые представители семейства — бронетранспортеры Ares — в войска поступили только в 2019-м. Сейчас совокупно поставили четырнадцать машин этого варианта.
Однако даже эти образцы вызывают серьезные нарекания, которые заставили заговорить о перспективах программы. Несмотря на большой опыт эксплуатации ASCOD в случае с машинами на базе Ajax имели место критические недостатки, такие как высокий уровень шума и вибрации, которые не позволяют говорить о возможности эффективного применения в бою. Бойцам можно находиться в Ajax до 90 минут. Солдаты используют подавляющие шум наушники.
Британцам даже пришлось установить ограничения по скорости в 32 километра в час: проще говоря, Ajax может разгоняться лишь до половины максимально возможной скорости. Интересно и то, что, как показал опыт, машина не способна безопасно проезжать через препятствия выше 20 сантиметров, а сильная вибрация не позволяет вести огонь с ходу. В этой связи уместно напомнить, что британская БМП Warrior не имеет стабилизации 30-миллиметровой пушки L21A1 Rarden…
Британские специалисты говорят, что трудности Ajax в значительной мере вызваны дополнительной броневой защитой, что резко увеличило массу боевых машин. С другой стороны, почти все новые образцы бронетехники проходят через эту «фазу роста»: тем более, если учитывать современный тренд на повышение защиты бронетранспортеров и БМП.
Справедливости ради, есть и позитивные оценки программы. Правда, исходят они от производителя. «Недавние испытания подтвердили выполнение многих из тактико-технических требований для семейства боевых бронированных машин Ajax, включая движение во всем диапазоне скоростей и преодоление препятствий обратным задним ходом», — говорится в заявлении General Dynamics.
И все же программа зашла слишком далеко, чтобы от нее отказываться. А описанные проблемы, не считая концептуальных, не являются чем-то из ряда вон выходящим. Яркий пример — история с тем, как американцы хотели (и продолжают хотеть) найти замену БМП M2 Bradley, да и история создания самой M2 более чем показательна, о чем в несколько гротескной форме рассказывает художественный фильм «Войны Пентагона».
Важно сказать про еще один аспект. Для Великобритании, лелеющей мечты о «возрождении былого величия» эта программа (при всей своей дороговизне) не является ключевой. Куда важнее состояние флота и Королевских военно-воздушных сил: ради них можно частично пожертвовать сухопутными силами. Тем более, выбор невелик. Одна только программа разработки британского истребителя шестого поколения Tempest по оценкам обойдется в 60 миллиардов долларов. И это только часть оборонных расходов будущих лет.