«Красные линии» или все-таки договор на взаимопонимании?

Можно сказать, что этот материал – продолжение статьи "Что это было или кто реализует хитрый план?", в которой была сделана попытка понять, чему вообще мы стали свидетелями в этой безумной демонстрации сил и намерений. Когда никто ни на кого не собирался нападать, но эшелоны с техникой и личным составом громыхали по рельсам и пылили по дорогам.
В целом получилось. Внимание мировой общественности на пару недель было приковано к событиям около и рядом с украинской границей, откуда неслись жуткие крики о том, что Россия вот-вот начнет захват Украины и за ней всей Европы.
Не захватили
Причина ясна и понятна, у нас просто нет столько денег, чтобы осуществить такое. Россия недостаточно богата, чтобы захватывать Украину с ее последующим содержанием. Это факт, который почему-то на Западе признавать не желают. Хотя сами не берут Украину в НАТО именно по той же самой причине.
И вот на такой оптимистичной волне, под крики об агрессии со стороны России, российский МИД публикует и одновременно передает Соединенным Штатам на рассмотрение проект договора с США и соглашения с НАТО.
И тишина. Вообще ситуация похожа на то, как при партии в покер один из игроков вместо карт на замену выкладывает гранату с выдернутой чекой. Следует тишина и думы на тему «И что дальше?».
Вообще ход весьма хорош. Если не изучать все пункты, предложенные Америке, то по сути Россия предлагает всего-навсего договор о взаимном обеспечении безопасности.
Да, там есть нюансы, о которых мы поговорим отдельно, но в целом – Россия гарантирует США отсутствие со своей стороны угроз США, а США гарантирует со своей стороны отсутствие угроз для России.
«Стороны … не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой Стороны, не участвуют в них и не поддерживают их»
Это статья №1, так сказать, начало. Очень многие наши «эксперты» и СМИ заговорили о каких-то «красных линиях», которые Россия ультимативно провела для НАТО и США, но… Давайте будем реалистами. Байден уже высказался в духе того, что он с красным цветом плохо дружит и в упор линий не видит. Я, кстати, тоже не вижу ни ультиматума, ни линий любого цвета.
Есть вполне спокойное предложение, основанное на том, что еще сформулировал Ньютон в своем Третьем Законе. «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие».
Так что давайте все-таки пройдемся кратко по статьям в той редакции, в какой они были выложены на сайте МИДа.
Американцы уже предварительно оценили все статьи предложенного документа. Высказались в том смысле, что есть совершенно неприемлемые пункты, а есть весьма полезные. Но все надо будет внимательно рассматривать и обсуждать.
Первая и вторая статьи – это чисто преамбула. Устав ООН и все прочее. Не надо воевать, надо дружить. С кем и против кого – это отдельная тема. Восьмая – заключительная. Так что нас интересует все, что находится между ними. И я рискну посмотреть на написанное глазами американцев. Вменяемых притом.
Статья 3
Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны.
Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны.
Так как мы все вряд ли сможем представить наши войска на территории Канады или Мексики, то статья явно односторонняя, поскольку наличие Прибалтики и Украины уже есть плацдарм для возможных подготовок.
Не очень приятный пункт для рассмотрения за океаном, тем более, что упомянутые страны не то что не против, а совсем за то, чтобы их территория была использована для размещения войск блока НАТО.
А вот в понятие о затрагивании интересов безопасности можно вставить весьма много чего. Те же разведывательные полеты вдоль границ, размещение средств доставки ядерного оружия, дальнобойных комплексов, самолетов, в общем – всей военной техники. Отдельно – обучение и подготовка как обычных войск, так и диверсантов.
Что-то мне подсказывает (наверное, логика) что этот пункт принят не будет. Не затем прибалтийские вишенки зрели, чтобы взять их и закопать.
Статья 4
Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик.
Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик.
Знаете, смело. И немного даже самонадеянно смотрится. И думаю, этот пункт еще вызовет недовольство со стороны тех, кто может попасть под действие этого пункта.
Мы не берем все те же Грузию и Украину, которых в НАТО не примут по официальным (территориальные споры) и неофициальным (нищеброды, которых надо будет содержать) причинам. Но есть, например, Азербайджан. Который запросто может захотеть в НАТО, или оказаться там, в случае образования союзного государства с Турцией. Либо любая из республик Средней Азии.
По сути своей, пункт просто исключает мнения и желания других стран, кроме России и США. А это может не понравится.
С точки зрения политики и дипломатии – да, договариваются сильные, слабые молчат. Но такой подход точно не улучшит отношений между Россией и другими странами. У нас и так с союзниками более чем печально.
А если учесть, что сам по себе пункт очень четко ограничивает действия США, то можно смело сказать, что его даже рассматривать не станут в Конгрессе США. Ну как это, Россия будет диктовать США, что Штаты могут делать, а что не могут?
Принципиальный вопрос. И он будет решен именно так.
Вторая часть статьи гласит, что:
Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
Кстати, вполне приемлемый пункт. Насчет двустороннего сотрудничества американцы могут взвиться, но по сути пункт проходной. Базы где-то на территории республик бывшего СССР – это то, без чего США точно переживут.
Двустороннее сотрудничество – это тоже весьма шатко и неопределенно в том плане, что США ничего, кроме территории и небольшого количества пушечного мяса третьего сорта, получить не получат. Потому действительно, такое обязательство могут и подписать. По крайней мере, теряют не так много, а приобретают… Впрочем, о том, что США приобретут, мы поговорим в самом конце.
Статья 5
Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий Сторон.
Стороны воздерживаются от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов, в том числе в рамках союзов, коалиций и организаций, в районах, соответственно, вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой Стороны.
Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий Сторон.
Стороны воздерживаются от полетов тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для ядерных или для неядерных вооружений, и нахождения надводных боевых кораблей всех классов, в том числе в рамках союзов, коалиций и организаций, в районах, соответственно, вне национального воздушного пространства и вне национальных территориальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой Стороны.
Статья, которую можно принять без особых обсуждений и оглядок. Конечно, пришлось бы долго и муторно обсуждать список районов, которые войдут в первую часть статьи, но статья интересна тем, что она полезна для обеих сторон.
Да, мы уже привыкли к тому, что вся угроза исходит от НАТО, но кто сказал, что она не может исходить от России? При слове «угроза» мы сразу видим ракеты на территории Украины и Прибалтики, и подводные лодки в районе Курил.
Извините, а кто запрещает России ответить тем же в Карибском бассейне? То, что Ту-160 могут садиться на аэродром (один как минимум) в Венесуэле, уже входит в пункт договора. А ракеты совершенно необязательно размещать на Кубе или в Мексике. Вполне достаточно пары атомных ракетоносцев, которые могут спокойно плюхнуться на дно в территориальных водах любой страны региона.
Так что здесь вполне приличный такой паритет. Да, у нас вооружений намного меньше, чем у НАТО, но: кто сказал, что американцы меньше будут психовать от осознания того, что «Борей» лежит на грунте между Гуантанамо и Порт-о-Пренсом? Их это так утешит? Уверен, нет. Так что пункт вполне себе приемлемый. Ну или как минимум, есть о чем поторговаться.
Статья 6
Стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны.
Стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой Стороны.
Классика. Явно из договора о РСМД, который уже канул в историю. Но развертывание ракет вне своей национальной территории – это то, что США начали осуществлять с момента появления этих ракет.
Так что первая часть статьи явно будет американцам не по вкусу. Вторая совершенно безопасна, поскольку ракеты малой и средней дальности с Аляски или Камчатки не так сильно угрожают безопасности стран.
Если брать мнение отдельной категории людей, то ракеты малой и средней дальности уже есть у Индии, Пакистана, Кореи, Китая, Ирана и Израиля. И основное большинство этих стран находятся так. что ракеты могут запросто долететь до нашей территории. И то, что Россия и США не могут на своей территории иметь эти ракеты – это пережиток прошлого, когда такие ракеты были только у нас и американцев.
Если говорить о том, будет ли принята эта статья – возможно, что и будет. Со скрежетом и скрипом, но она реально не играет большой роли в балансе сил.
Статья 7
Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории.
Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия. Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия.
Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории.
Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия. Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия.
Вторая часть – это бетонный блок в огород Германии, где самолеты уже получили оборудование для несения ядерных средств поражения. Фактически первый случай в истории, когда страна, не обладающая ядерным оружием получила возможность его доставки.
Зачем это немцам – сказать сложно, зачем американцам – понятно. Любят они воевать чужими руками. Но в принципе, эта часть не спорная и от уже сделанного США могут и отказаться. А вот первая часть…
Если вспомнить, где США хранят свои ядерные боеприпасы в Европе и сколько их, то картина будет следующая:
Бюхель (Германия) - 20 единиц.
Кляйн-Брогель (Бельгия) - 22 единицы.
Волкель (Нидерланды) - 20 единиц.
Авиано (Италия) - 35 единиц.
Геди-Торре (Италия) - 40 единиц.
Инджирлик (Турция) - 50 единиц.
Это в основном авиационные бомбы В-61 мощностью 18 мегатонн. То есть, по сути – оружие прошлого века. Вывод частей обеспечения и вывоз боеприпасов не сильно ослабит напряженность в мире в целом и Европе в частности. Да, ядерная бомба – это очень серьезное оружие, но крылатая ракета намного более эффективна.
Так что на самом деле под этот пункт можно будет попробовать что-то выторговать отдельно.
Собственно, все.
Ультиматума, о котором дружно завопили излишне яростно настроенные патриоты, здесь нет. «Красные линии», после которых… А что после которых? Ядерный Апокалипсис? Даже не интересно на эту тему разговаривать.
Проект договора не окончательный. Это проект, который будут рассматривать и обсуждать. И делать это американцы будут максимально медленно. У них сейчас начнутся рождественские каникулы, потом Россия впадет в новогоднюю кому. Вот ближе к февралю, да, что-то такое начнет происходить.
На самом деле, документ весьма взвешенный и логичный. И, главное, оставляет место для маневра, сиречь, торга. Каждый пункт может быть оспорен, изменен, отложен.
Давайте посмотрим реально: а что сегодня может сделать Россия в ответ на принятие Грузии или Украины в НАТО? Да ничего. У нас нет никаких инструментов воздействия на НАТО, это факт. И если они решат принять кого-то – примут. Наши протестовали против принятия Северной Македонии и Черногории и что? И ничего. Страны были приняты в блок.
Украина – это современный мировой политический базар. Как страна-партнер она особенно никому не интересна, а вот торговаться вокруг нее можно еще довольно долго.
Да, те самые ракеты малой и средней дальность или противоракеты на территории Украины – это неприятно для России. Но не критично, поскольку противоракеты, летящие в Европу можно ловить и с территории тех же Польши, Венгрии и Румынии. И да, ракеты можно запускать и с территорий Прибалтики. Разница не очень большая.
В общем – было бы желание что-то разместить – США уже разместили бы. Но все прекрасно понимают, что в случае с Украиной это будет стоить очень дорого.
А потому да, место торга. За ГТС против СП-2, за Крым, за принятие в НАТО. Но не более того.
Единственным «невкусным» моментом показалось то, что по букве договора Россия и США решают за другие страны. Нет, США это делали, делают, и будут делать, но для нас это как-то не свойственно. То, что вассалам США это приемлемо – никто не оспаривает. А вот нам могут и не простить.
Это действительно политический минус.
Плюсом же однозначно можно считать тонкий намек на то, что Россия оставляет за собой право тоже представлять угрозу. И да, Карибский бассейн для этого – просто место, лучше которого придумать нельзя.
Мы действительно имеем право внести свою лепту в нагнетание. Почему только американское оружие может быть размещено по миру? Российское тоже имеет полное право быть размещено где-то за рубежом. И поближе к США, тогда там лучше начинают слышать призывы к миру и разоружению.
Да, возможно это спровоцирует когда-нибудь новый Карибский кризис, но это будет потом.
А пока нам стоит набраться терпения и ждать, когда американцы внимательно изучат эти пять статей и сделают выводы.
Понятно, что просто так ничего они не подпишут. И даже подписав, не факт, что будут исполнять. Или выйдут из договора через некоторое время в одностороннем порядке. Вариантов у них много.
Но дело в том, что именно сейчас США оказались в положении догоняющего. Они приняли документ, они первично с ним ознакомились. То есть – вызов принят. В любом случае, лучше сражения на дипломатическом поприще, чем в районе Харькова.
В целом, российские дипломаты сделали красивый ход, предложив рассмотреть этот договор. Весьма маловероятно, что США его подпишут, но это предложение уже само по себе хорошая заявка, показывающая российские мирные устремления. На фоне недавнего несостоявшегося захвата Украины – особенно.
И здесь особенным является интересный нюанс. Если посмотреть на происходящее с той стороны океана, а мы сейчас примерно так и смотрим, то имела место быть подготовка России к агрессии по отношению к Украине. Так вещали 99 из 100 американских СМИ, уделявших этому внимание.
Агрессия не состоялась. Конечно, благодаря президенту США Байдену, который связался с российским коллегой и объяснил ему, что не стоит этого делать.
Все довольно закономерно для обывателя, не так ли? Америка превыше всего, как всегда, победа и российские орды не угрожают Украине. Оркестр, туш!
Стоп. Не так быстро
Моментально русские выкатывают документ, в котором предлагают убрать руки не просто от границ, а от сферы интересов, да еще с выводом ядерного оружия, да с возобновлением запрета на ракеты.
Это капитуляция? Да?
Не похоже. Это похоже на очередной раунд после гонга. И то, что в США приняли и прочитали это предложение, тоже говорит о многом. Победители что сделали бы? Послали куда подальше. Они победители. А тут – приняли. Да, многие конгрессмены уже сегодня сказали, что не подпишут, поскольку в договоре есть неприемлемые для США статьи.
Уловили, да? Не весь договор неприемлем, а некоторые статьи. А некоторые статьи даже оказались весьма разумными с точки зрения американских сенаторов.
Так что – не капитуляция. Действительно, стоит ждать следующего раунда в этом бесконечном политическом бою. Так что набираемся терпения и ждем февраля.