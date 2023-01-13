Миф о татаро-монгольском иге

Осады Москвы Тохтамышем. Лицевой свод
«Монголы из Монголии»
Орды Батыя напали на половцев, Волжскую Булгарию и Русь. Разгромили и покорили половецкую степь, волгарей-булгар (будущие казанские татары) и раздробленные Русские княжества. Началось страшное «монголо-татарское иго». Такова официальная версия, которую со времен Карамзина продвигают в России.
Правда, есть масса фактов, которые не укладываются в эту версию. Фальшивку про «монголов из Монголии» запустил папский посланец Плано Карпини и прочие агенты Ватикана.
Во-первых, никаких «монголов» на Руси не было. Сражения, разрушенные города были. А «монголов» не было. Археология показывает, что с обеих сторон сражались европеоиды – представители белой расы. Никаких полчищ монголов-монголоидов в Европе не было. Это показывают и современные генетические исследования. Попытки найти в русских «монголоидность» завершились полным провалом.
Хотя многовековое пребывание большого количества «монголов» в Золотой Орде, учитывая доминантность расовых признаков (по-простому: у русской мамы и папы монгола дети будут с преобладанием монголоидных расовых признаков), должно было оставить соответствующие расовые следы. Но их нет! То есть никаких «монгольских» орд в Восточной Европе не было!
Во-вторых, тогдашние монголы находились на низком уровне духовно-материального развития – пастухи, скотоводы и охотники. Примерно, как индейцы племен Северной Америки. Соответственно, кучка пастухов-охотников просто не могла создать непобедимую армию, вооружить её и сокрушить развитые, сильные соседние царства. Создать величайшую евразийскую империю. Для этого был нужен соответствующий уровень развития.
Достаточно знать историю: Ассирия, Вавилон, Персидская империя, империя Александра Македонского или Римская империя имели соответствующий высокий уровень развития, экономики, совершали революции в военном деле (к примеру, македонская фаланга или римский легион).
В новой истории ничего не поменялось. Наполеон подмял по себя почти всю Европу. Второй и Третий рейх были ведущей экономикой Европы. Гитлер получил все ресурсы Европы. Советская сверхдержава – вторая экономика мира. Единственная современная сверхдержава – США, первая экономика мира, передовые технологии, включая военные.
То есть для создания великой империи требуется соответствующий духовный, организационный, материально-экономический, технологический потенциал. У монгольских пастухов его не было. Как и у индейцев Северной Америки, иначе они легко бы смели первые кучки европейских пиратов-работорговцев. Кучка пастухов и охотников не могла завоевать огромный Китай или Русь, даже раздробленную. Создать огромную и развитую империю с десятками градов-городов.
Белая (Золотая) Орда-Род
Этого уже достаточно, чтобы понять, что монголо-татар на Руси не было. Их придумали, чтобы исказить, обрезать подлинную многотысячелетнюю историю Руси-России. На самом деле Русь была прямым наследником древней северной цивилизации – легендарной Гипербореи, царства ариев-русов и Великой Скифии.
Гипербореи-арии-скифы-русы с древнейших времен жили на нашей земле, на севере Евразии. От Центральной Европы, Балкан и Карпат на западе до границ Китая и Японии на востоке. Великая, развитая цивилизация. С мощной духовной традицией, материальной культурой. Роды русов жили в нынешней Германии и Австрии (их в ходе натиска на Восток раздавил католический Рим – «Славянская Атлантида» в Центральной Европе). Русь-Россию создали роды руссов, жившие в Новгороде, Киеве, Чернигове, Смоленске и Суздале.
Был огромный скифо-сибирский мир русов-язычников. Известных по летописям как «поганые», то есть не христиане. Они тысячелетиями вели полукочевой и одновременно земледельческий образ жизни. Именно они завоевали Китай, Среднюю Азию, покорили булгар (татар-волгарей), разгромили и включили в свой состав половцев (также наследников Скифии – европеоидов, ближайших родичей русов из Киева или Чернигова) и вторглись в Русские княжества.
Орда – это Род, Рада. Тумен – тьма, десять тысяч воинов. Хан – кохан, коханый, любимый, уважаемый. Это слово было известно на Руси ещё со времен Хазарии. Так, каганом называли князя Владимира Крестителя. Пресловутые «монголы» – это прозвище, «моголы – могущественные, великие». «Моголы» не принесли на Русь ни одного монгольского слова, не оставили ни одного монголоидного черепа, никаких монголоидных расовых признаков. Потому что на Руси монголов не было.
Но бой русов-христиан и русов-язычников скифо-сибирского мира (отсюда «звериный» стиль в одежде, традиция) был жестоким. Русы с русами всегда сражаются очень жестоко. В современном мире ничего не изменилось: русы-великороссы бьются с русами-малороссами.
Это была Большая усобица. Князья-ханы бились за власть на огромной территории. Одновременно братались, как Ярослав Невский с сыном Батыя Сартаком, отдавали дочерей замуж друг другу, говорили на одном языке. Русские дружины с ордынцами ходили в Европу и на Кавказ. Затем и вовсе перемешались. Ордынцы естественным путем ко времени Ивана Грозного стали русскими, частью обновлённой Русской державы. Ордынские-татарские княжеско-боярские роды стали частью общей элиты.
Часть русов-скифов-ордынцев приняла православие, другая – осела в Золотой Орде, Средней Азии и Китае, дала тамошним народностям княжеские и императорские династии, затем растворилась в массах монголоидного населения. Этот пример не единственный. Многие тысячи русских после Смуты 1917 года ушли в Китай и другие азиатские страны, а во втором поколении стали китайцами и другими монголоидами.
То, что западные историки-фальсификаторы и российские их последователи называют Великой империей Чингисхана, фактически было Русско-Ордынской империей, Империей русов. Деградация империи и гибель были связаны с исламизацией и арабизацией. Это стало основой раскола, усобиц и крушения великой евразийской империи русов.
Но империя не погибла. Она возродилась как птица феникс. Слияние европейских (Владимир, Москва, Тверь, Новгород, Рязань) и скифо-сибирских русов сделало Русь Великой, огромной империей от океана до океана. Русские снова пошли на восток и дошли до Тихого океана, возрождая великую северную цивилизацию и традицию.
Миф об «иге»
Слово «иго» происходит от латинского «ярмо», хомут для рабочего скота. Слово употребляется в переносном смысле, как угнетающая, порабощающая сила. Древние римляне заставляли проходить «под иго-ярмо» вражеские войска, которые сдались в плен. Для этого на месте, где войско сложило оружие, втыкали два копья и привязывали наверху третье, поперёк. Под ним поодиночке, со своими военачальниками во главе, без оружия и воинских отличий, проходили все воины на виду победителей.
Термин «иго» ввёл в употребление знаменитый историк и масон Николай Карамзин. Царским, а затем и советским историкам этот термин понравился, и русским внушалось, что с 1238 по 1480 год народ жил под татарским игом.
На самом деле это были обычные для тогдашнего мира вассальные отношения. Новгород Великий вообще с ордынцами договорился, обошлось без боя. Московские, владимирские, рязанские, тверские и прочие князья подчинились царю-хану. Русские дружины стали частью единой армии Золотой Орды. И после погрома Батыя «поганые» приходили в Русские княжества вплоть до 1380 года только по приглашениям наших же князей, которые старались избавиться от конкурентов.
Интересно, что «дикие кочевники-пастухи» немедленно создали развитую цивилизацию. Хотя так просто не бывает. Для этого нужны столетия развития. На Волге, Дону и низовьях Днепра в XIII–XIV вв. были возведены десятки городов, построенных «кочевниками». Они были каменными, с роскошными дворцами-усадьбами и даже водопроводами. По сравнению с этими городами Париж и Лондон были грязными деревеньками, что на самом деле так и было. Очевидно, многие из этих городищ просто отстроили, они были наследием Великой Скифии.
По всей империи действовали торговые пути, коммуникации. Существовал огромный товарооборот Руси и Орды по Волжскому пути. Караваны русских купцов, очевидно, доходили до Индии и Китая. История Афанасия Никитина – это кусочек этой мозаики.
Говоря об «иге», заинтересованные в фальшивке исследователи замалчивают тот факт, что русские ушкуйники (новгородцы, следовавшие традициям русов-варягов-викингов) были грозой всей империи на Волге. Речные флотилии из ушкуев – судов класса «река-море», ходили по Студёному морю (Северный Ледовитый океан), Балтике, Волге и Каме.
Ордынцы не могли с ними справиться и постоянно просили помощи у великих князей Московских и Владимирских. Московским великим князьям приходилось с переменным успехом воевать с этой вольницей. Казаками Севера. Ушкуйники обычно успешно били московских воевод. Но Москва могла устроить экономическую блокаду Новгорода и в итоге его покорила.
«Татаро-монгольское иго» – миф, фальшивка. Имелись вассальные отношения. Ордынцев на Русь приводили сами русские князья, как раньше они же водили половцев, которые жгли и грабили города и селения конкурентов. Русь и Орда были частью единой империи. Затем Орда разложилась, развалилась, а Русь Московская стала центром новой возрождённой северной империи.