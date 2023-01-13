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Миф о татаро-монгольском иге

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Миф о татаро-монгольском иге
Осады Москвы Тохтамышем. Лицевой свод



«Монголы из Монголии»


Орды Батыя напали на половцев, Волжскую Булгарию и Русь. Разгромили и покорили половецкую степь, волгарей-булгар (будущие казанские татары) и раздробленные Русские княжества. Началось страшное «монголо-татарское иго». Такова официальная версия, которую со времен Карамзина продвигают в России.

Правда, есть масса фактов, которые не укладываются в эту версию. Фальшивку про «монголов из Монголии» запустил папский посланец Плано Карпини и прочие агенты Ватикана.

Во-первых, никаких «монголов» на Руси не было. Сражения, разрушенные города были. А «монголов» не было. Археология показывает, что с обеих сторон сражались европеоиды – представители белой расы. Никаких полчищ монголов-монголоидов в Европе не было. Это показывают и современные генетические исследования. Попытки найти в русских «монголоидность» завершились полным провалом.

Хотя многовековое пребывание большого количества «монголов» в Золотой Орде, учитывая доминантность расовых признаков (по-простому: у русской мамы и папы монгола дети будут с преобладанием монголоидных расовых признаков), должно было оставить соответствующие расовые следы. Но их нет! То есть никаких «монгольских» орд в Восточной Европе не было!

Во-вторых, тогдашние монголы находились на низком уровне духовно-материального развития – пастухи, скотоводы и охотники. Примерно, как индейцы племен Северной Америки. Соответственно, кучка пастухов-охотников просто не могла создать непобедимую армию, вооружить её и сокрушить развитые, сильные соседние царства. Создать величайшую евразийскую империю. Для этого был нужен соответствующий уровень развития.

Достаточно знать историю: Ассирия, Вавилон, Персидская империя, империя Александра Македонского или Римская империя имели соответствующий высокий уровень развития, экономики, совершали революции в военном деле (к примеру, македонская фаланга или римский легион).

В новой истории ничего не поменялось. Наполеон подмял по себя почти всю Европу. Второй и Третий рейх были ведущей экономикой Европы. Гитлер получил все ресурсы Европы. Советская сверхдержава – вторая экономика мира. Единственная современная сверхдержава – США, первая экономика мира, передовые технологии, включая военные.

То есть для создания великой империи требуется соответствующий духовный, организационный, материально-экономический, технологический потенциал. У монгольских пастухов его не было. Как и у индейцев Северной Америки, иначе они легко бы смели первые кучки европейских пиратов-работорговцев. Кучка пастухов и охотников не могла завоевать огромный Китай или Русь, даже раздробленную. Создать огромную и развитую империю с десятками градов-городов.

Белая (Золотая) Орда-Род


Этого уже достаточно, чтобы понять, что монголо-татар на Руси не было. Их придумали, чтобы исказить, обрезать подлинную многотысячелетнюю историю Руси-России. На самом деле Русь была прямым наследником древней северной цивилизации – легендарной Гипербореи, царства ариев-русов и Великой Скифии.

Гипербореи-арии-скифы-русы с древнейших времен жили на нашей земле, на севере Евразии. От Центральной Европы, Балкан и Карпат на западе до границ Китая и Японии на востоке. Великая, развитая цивилизация. С мощной духовной традицией, материальной культурой. Роды русов жили в нынешней Германии и Австрии (их в ходе натиска на Восток раздавил католический Рим – «Славянская Атлантида» в Центральной Европе). Русь-Россию создали роды руссов, жившие в Новгороде, Киеве, Чернигове, Смоленске и Суздале.

Был огромный скифо-сибирский мир русов-язычников. Известных по летописям как «поганые», то есть не христиане. Они тысячелетиями вели полукочевой и одновременно земледельческий образ жизни. Именно они завоевали Китай, Среднюю Азию, покорили булгар (татар-волгарей), разгромили и включили в свой состав половцев (также наследников Скифии – европеоидов, ближайших родичей русов из Киева или Чернигова) и вторглись в Русские княжества.

Орда – это Род, Рада. Тумен – тьма, десять тысяч воинов. Хан – кохан, коханый, любимый, уважаемый. Это слово было известно на Руси ещё со времен Хазарии. Так, каганом называли князя Владимира Крестителя. Пресловутые «монголы» – это прозвище, «моголы – могущественные, великие». «Моголы» не принесли на Русь ни одного монгольского слова, не оставили ни одного монголоидного черепа, никаких монголоидных расовых признаков. Потому что на Руси монголов не было.

Но бой русов-христиан и русов-язычников скифо-сибирского мира (отсюда «звериный» стиль в одежде, традиция) был жестоким. Русы с русами всегда сражаются очень жестоко. В современном мире ничего не изменилось: русы-великороссы бьются с русами-малороссами.

Это была Большая усобица. Князья-ханы бились за власть на огромной территории. Одновременно братались, как Ярослав Невский с сыном Батыя Сартаком, отдавали дочерей замуж друг другу, говорили на одном языке. Русские дружины с ордынцами ходили в Европу и на Кавказ. Затем и вовсе перемешались. Ордынцы естественным путем ко времени Ивана Грозного стали русскими, частью обновлённой Русской державы. Ордынские-татарские княжеско-боярские роды стали частью общей элиты.

Часть русов-скифов-ордынцев приняла православие, другая – осела в Золотой Орде, Средней Азии и Китае, дала тамошним народностям княжеские и императорские династии, затем растворилась в массах монголоидного населения. Этот пример не единственный. Многие тысячи русских после Смуты 1917 года ушли в Китай и другие азиатские страны, а во втором поколении стали китайцами и другими монголоидами.

То, что западные историки-фальсификаторы и российские их последователи называют Великой империей Чингисхана, фактически было Русско-Ордынской империей, Империей русов. Деградация империи и гибель были связаны с исламизацией и арабизацией. Это стало основой раскола, усобиц и крушения великой евразийской империи русов.

Но империя не погибла. Она возродилась как птица феникс. Слияние европейских (Владимир, Москва, Тверь, Новгород, Рязань) и скифо-сибирских русов сделало Русь Великой, огромной империей от океана до океана. Русские снова пошли на восток и дошли до Тихого океана, возрождая великую северную цивилизацию и традицию.

Миф об «иге»


Слово «иго» происходит от латинского «ярмо», хомут для рабочего скота. Слово употребляется в переносном смысле, как угнетающая, порабощающая сила. Древние римляне заставляли проходить «под иго-ярмо» вражеские войска, которые сдались в плен. Для этого на месте, где войско сложило оружие, втыкали два копья и привязывали наверху третье, поперёк. Под ним поодиночке, со своими военачальниками во главе, без оружия и воинских отличий, проходили все воины на виду победителей.

Термин «иго» ввёл в употребление знаменитый историк и масон Николай Карамзин. Царским, а затем и советским историкам этот термин понравился, и русским внушалось, что с 1238 по 1480 год народ жил под татарским игом.

На самом деле это были обычные для тогдашнего мира вассальные отношения. Новгород Великий вообще с ордынцами договорился, обошлось без боя. Московские, владимирские, рязанские, тверские и прочие князья подчинились царю-хану. Русские дружины стали частью единой армии Золотой Орды. И после погрома Батыя «поганые» приходили в Русские княжества вплоть до 1380 года только по приглашениям наших же князей, которые старались избавиться от конкурентов.

Интересно, что «дикие кочевники-пастухи» немедленно создали развитую цивилизацию. Хотя так просто не бывает. Для этого нужны столетия развития. На Волге, Дону и низовьях Днепра в XIII–XIV вв. были возведены десятки городов, построенных «кочевниками». Они были каменными, с роскошными дворцами-усадьбами и даже водопроводами. По сравнению с этими городами Париж и Лондон были грязными деревеньками, что на самом деле так и было. Очевидно, многие из этих городищ просто отстроили, они были наследием Великой Скифии.

По всей империи действовали торговые пути, коммуникации. Существовал огромный товарооборот Руси и Орды по Волжскому пути. Караваны русских купцов, очевидно, доходили до Индии и Китая. История Афанасия Никитина – это кусочек этой мозаики.

Говоря об «иге», заинтересованные в фальшивке исследователи замалчивают тот факт, что русские ушкуйники (новгородцы, следовавшие традициям русов-варягов-викингов) были грозой всей империи на Волге. Речные флотилии из ушкуев – судов класса «река-море», ходили по Студёному морю (Северный Ледовитый океан), Балтике, Волге и Каме.

Ордынцы не могли с ними справиться и постоянно просили помощи у великих князей Московских и Владимирских. Московским великим князьям приходилось с переменным успехом воевать с этой вольницей. Казаками Севера. Ушкуйники обычно успешно били московских воевод. Но Москва могла устроить экономическую блокаду Новгорода и в итоге его покорила.

«Татаро-монгольское иго» – миф, фальшивка. Имелись вассальные отношения. Ордынцев на Русь приводили сами русские князья, как раньше они же водили половцев, которые жгли и грабили города и селения конкурентов. Русь и Орда были частью единой империи. Затем Орда разложилась, развалилась, а Русь Московская стала центром новой возрождённой северной империи.
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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/
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12 комментариев
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  1. Умник
    Умник Сегодня, 05:33
    +2
    Монголов небыло? Надо у Клима Жукого спросить!)
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 06:14
      -1
      Миф о татаро-монгольском иге

      А как же поправка в Конституции запрещающая отходить от "сформировавшейся трактовки исторических событий"? поправка сделавшая историю не наукой, а религией? Вы должны не строить новые теории, исходя из открывшихся новых источников или археологических материалов, а строго следовать классической теории, утвержденной "светилами" и "авторитетами" исторической науки и апробированные властью. Все остальное: ни-ни! Табу!
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:39
    +2
    «Татаро-монгольское иго» – миф, фальшивка.
    Сейчас начнется сеча ! "Куликовская битва" !
  3. ratcatcher
    ratcatcher Сегодня, 05:43
    +1
    "На самом деле Русь была прямым наследником древней северной цивилизации – легендарной Гипербореи, царства ариев-русов и Великой Скифии. "
    Свят-свят-свят! Думал это все уже в прошлом осталось, в 90-х и 00-х. В компании с Фоменко и с прочими великими украми...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:20
      -1
      Цитата: ratcatcher
      "На самом деле Русь была прямым наследником древней северной цивилизации – легендарной Гипербореи, царства ариев-русов и Великой Скифии. "
      Свят-свят-свят! Думал это все уже в прошлом осталось, в 90-х и 00-х. В компании с Фоменко и с прочими великими украми...

      Нельзя так категорически заявлять.
      Есть такая певица Ваенга, это ее псевдоним, а сама она из Североморска, где протекает река Ваенга. Официальная науке говорит
      Это название в свою очередь возникло от саамского «вайонгг» — самка оленя, важенка


      А неофициальная наука сообщает другое

      Совпадение? Не думаю...
      Реки с названием Воньга и Воинга в Карелии, в Московской области река Воинка, во Владимирской области приток Судогды река Войнинга, какие саамы на Оке. И это не какие-то саамские или угрофинские названия, а самые древние топонимы, которые не только славянские, но и легко переводятся с санскрита. Вот тут и репу зачешешь...
      А слово ВОЙНА она и на санскрите война. Ну и ГА это с санскрита путь, ну или Гать. Оленями и не пахнет.
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 06:22
      0
      Если котейки причастны, тогда я за, нет - категорически против!!! laughing
      Неудивительно, что данная работа появилась в рубрике «История». lol
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:47
    +1
    Ну наконец-то кто-то решился выступить против этого устоявшегося мегафейка, которым наши чиновники и либерасты с удовольствием оправдывали технологическое отставание России. Внесу и я свои семь копеек в разрушение этого мифа. Предыстория - в советские времена я на общественных началах вёл биологический кружок в одной из школ. К делу относился серьёзно - мы не только скворечники развешивали и ручьи чистили, но и изучали вдумчиво и последовательно общие принципы биологии. Ребятишки в кружке были умненькие - двое из них сейчас академики и я горжусь тем, что есть в этом и моя заслуга. Итак...
    Обсуждали мы как-то биоценозы. Собственно с биоценозами ничего особо сложного не было, а вот резкие изменения в биоценозе могут привести к фатальным последствиям. В качестве фактора резких изменений рассматривался антропогенный фактор, как самый опасный и непредсказуемый. И вот тут, почти случайно, беседа ушла в СТЕПЬ - самый нежный и нестабильный биоценоз. Представим себе, что по степи идёт войско. Конное. Идёт не быстро, так как самые выносливые лошади могут нести на себе не более 20% от собственного веса, а нести надо много, так как в степи населённых пунктов и складов с провизией нет. Лошадки как и люди хотят есть, в обозе много овса не увезёшь, то есть основа рациона лошадок и овечек (живые консервы) - степная трава. Ковыль, мятлик, полевица и т.д. И вот давайте посчитаем - идёт войско в десять тысяч человек - это минимум тридцать тысяч лошадей - на каждого одна боевая, одна запасная и одна вьючная. Травяной массы в степи 400-600, граммов (во время дождей до двух килограммов) на квадратный метр, лошади в сутки нужно минимум двадцать килограммов травы. А теперь прикиньте на какую площадь должно это войско рассредоточиться, чтобы лошади поели??? И будет ли такое войско управляемым в связи с его распылённостью? Следующий момент - период травостоя в степи короткий, чтобы иметь корм нужно выдвигаться к рекам, но реки по пути следования орды текут либо на север, либо на юг, а двигаться надо на запад, причём местами через горы, А ДОРОГ НЕТ И ЗАПАСОВ ЕДЫ ТОЖЕ. А потом наступает зима - стогов сена и зернохранилищ по пути нет, сёл и деревень нет - даже пограбить некого. И всё, войско умерло от голода. Сначала будут съедены лошади, а потом... Ну вы поняли, что никакое войско из монгольских степей до Европы дойти просто не могло. Аплодисменты, занавес.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:10
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Аплодисменты, занавес.

      Соглашусь с вами...
      есть еще один косвенный довод в пользу что татаро-монгольское иго это миф западников...в США на полном серьезе начали утверждать что это англосаксы разгромили Гитлера и что русские в этом практически никакого участия не принимали... с Историй на западе шельмуют и мухлюют как хотят в выгодном для себя свете и точно также мухлюют с историей татаро-монголького ига многие моменты которого это белое пятно требующие кропотливого изучения независимых ученых.
      Часто оппоненты приводят в качестве аргументов некие письменые источники древних писателей... заметьте письменные...а ведь до сих пор не найдено место Мамаевского побоища и битвы на Калке и не найдены следы массовой гибели людей на этом месте... почему?
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:54
    +1
    Все это похоже на современную рекламу- "Средство от тараканов и домовых".
  6. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 06:04
    -1
    А я верю в такую концепцию! Особенно про " монгодоидность" русского этноса,точнее в её отсутствие!
    Из личного: моя дочь- русская,зять( бывший)метис ( мама русская,папа грузин) ,внучка с характерным носиком, но красавица и умница.Уже явное доминирование генов отца!
    Падчерица- русская,зять метис(тюрок- узбек), внук русак в маму, а внучка в папу, восточная красавица,модельной внешности.
    В Узбекистане много корейцев, с довоенных времён. Так их кровь любые гены перебивает.Вот где явная монгодоидность.Все исключительно дети от браков с корейцами и креянками с другими нациями - монголоиды!
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:23
    0
    да сколько можно испытывать нервы на кручение и сжатие , самсонов и фоменко никак не успокоются
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:27
    0
    Миф о татаро-монгольском иге
     Понеслась душа в рай..Про Тартарию, только не написано..
    Речные флотилии из ушкуев – судов класса «река-море»
     Ошибаетесь,ушкуи, не были такими универсальными судами, существовали морские и речные ушкуи,главное отличие морских от речных: первые имели палубу,вторые без палубные.Остальное и разбирать не хочется.