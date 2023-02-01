Bloomberg: США поставят Киеву дальнобойную артиллерию

Как пишет американское издание Bloomberg, администрация президента Байдена решила поставить Украине дальнобойную артиллерию и боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 2 миллиарда долларов.
Издание отмечает, ссылаясь на свои источники, что пакет военной помощи дорабатывается, поскольку Киев готовится к возможному новому российскому наступлению и пытается не только удержать отвоеванную территорию, но и воспользоваться новыми преимуществами на поле боя.
Источник издания сообщил, что новая помощь будет состоять в основном из артиллерии и снарядов и не будет включать оружие, вроде ракет большой дальности.
При этом нет данных о том, что имеется в виду под дальнобойной артиллерией. Проходила информация о рассмотрении возможности поставки киевскому режиму GLSDB - боеприпасов с дальностью до 150 км.
Уже почти в течение года Соединенные Штаты осуществляют масштабную военную помощь Украине, стараясь при этом сохранять баланс, чтобы и помочь Киеву противостоять России и в то же время не вызвать более масштабный конфликт между Россией и НАТО, пишет Bloomberg.
При это издание отмечает, что решение Вашингтона и Берлина поставить Украине танки стало отходом от этой политики, хотя Байден и заявил, что США не будут отправлять боевые самолеты на Украину.
Напомним, что ранее власти США объявили, что отправят Киеву 31 боевой танк «Абрамс».