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Bloomberg: США поставят Киеву дальнобойную артиллерию

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Bloomberg: США поставят Киеву дальнобойную артиллерию

Как пишет американское издание Bloomberg, администрация президента Байдена решила поставить Украине дальнобойную артиллерию и боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 2 миллиарда долларов.


Издание отмечает, ссылаясь на свои источники, что пакет военной помощи дорабатывается, поскольку Киев готовится к возможному новому российскому наступлению и пытается не только удержать отвоеванную территорию, но и воспользоваться новыми преимуществами на поле боя.

Источник издания сообщил, что новая помощь будет состоять в основном из артиллерии и снарядов и не будет включать оружие, вроде ракет большой дальности.

При этом нет данных о том, что имеется в виду под дальнобойной артиллерией. Проходила информация о рассмотрении возможности поставки киевскому режиму GLSDB - боеприпасов с дальностью до 150 км.

Уже почти в течение года Соединенные Штаты осуществляют масштабную военную помощь Украине, стараясь при этом сохранять баланс, чтобы и помочь Киеву противостоять России и в то же время не вызвать более масштабный конфликт между Россией и НАТО, пишет Bloomberg.

При это издание отмечает, что решение Вашингтона и Берлина поставить Украине танки стало отходом от этой политики, хотя Байден и заявил, что США не будут отправлять боевые самолеты на Украину.

Напомним, что ранее власти США объявили, что отправят Киеву 31 боевой танк «Абрамс».
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Пентагона
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50 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:44
    +1
    Bloomberg: США поставят Киеву дальнобойную артиллерию
    . Понятно, то что "играет" на поле боя, именно в этом случае, то и постовляют. В логике им не откажешь.
    Враг коварный и ресурсы у него есть. Будет трудно их победить.
    1. fax66
      fax66 Сегодня, 12:53
      +4
      rocket757 (Виктор)
      В логике им не откажешь.


      А где наша логика? Какая логика у нашего военно-политического руководства?
      Мужиков в России много, ещё на пару мобилизаций хватит, денег на компенсации семьям погибших тоже найдём (газа - нефти много), а там глядишь и Запад устанет Украине помогать?
      И что дальше? Как себе Кремль представляет Победу?
      Я вот до сих пор не могу понять и представить, что Кремль считает Победой и как он собирается при нынешней тактике-стратегии её добиться....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:04
        +5
        Вопросов много, кому их хочется задать, тоже известно, но... мы сами это выбирали, так шо вопросы надо задавать и себе, всему нашему обществу...
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:54
      +3
      Всё верно. Но этого бы не произошло... если бы на пересечение ХОТЬ ОДНОЙ красной линии - мы дали бы внятный и убедительный для америкосов ответ! Если бы хоть один эшелон, пересекающий границу укрорейха с Польшей или Словакией был бы разбомблен прямо на границе, если бы хоть одно судно, поставляющее оружие по зерновому коридору было немедленно потоплено... ни одного даже Хаймарса не было бы на Украине! И уж ни о каких Абрамсах, Леопардах, Соколах и прочей смертоносной живности даже речи не было бы!

      Да, Россия бы получила вселенский вой и истерики Запада... но разве она и так их не получает регулярно по надуманным поводам? Разве мы не привыкли?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:06
        +1
        Цитата: Петр_Колдунов
        Разве мы не привыкли?

        Мы, народ, общество, привыкли, смирилась со многими непонятками и чего мы ждём от тех, кто это видит и его все устраивает?
      2. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 13:07
        +1
        Жалко, что можно поставить только один плюс за комментарий.
      3. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:10
        +1
        После северных потоков ящик пандоры открыт, так что тут вопрос в смелости принятия решения, хотя о какой смелости у тех кто торгует.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 13:29
          +2
          Ящик Пандоры открыт, эх эхе сколько трубопроводов через Украину идет? Газ, нефть, аммиак. И за все мы платим Украине за прокачку. Это что ж получается мы сами финансируем войну против себя?
          Такие бабки вбухали в СП-2, в принципе могли и аммиакопровод в Крым провести. Ах вы Крым не признаете российским, не хотите туда за аммиаком идти, так это ваши проблемы. мы готовы к передаче. Вопрос, а как зерно наше по зерновой сделке попадает в Одессу? Вот вопрос на который никто не даст ответа. То же самое идите за зерном в Крым. Но бабки, бабки они все застилают.
      4. topol717
        topol717 Сегодня, 13:19
        +2
        Цитата: Петр_Колдунов
        Если бы хоть один эшелон, пересекающий границу укрорейха с Польшей или Словакией был бы разбомблен прямо на границе

        Как вы себе это представляете?
        Вот реально каким оружием можно разбомбить эшелон в 700 км от нашей границы?
        Ну давайте смелее, какие реально ваши предложения, чем стрелять будем?
        1. алекс самолетов
          алекс самолетов Сегодня, 13:33
          -1
          Удары кр и отрк по мостам и ключевым ж/д узлам здорово ухудшат логистику плюс постоянные налеты гераней будут ли держать в напряжении рем.бригады.но вместо этого тратят ко. ну удары по Эл.плдстанциям-итог свет дают через пару часов,недовольство населения действиями РФ а составы и фура как валили потоком так и валят
          1. Skeptik3
            Skeptik3 Сегодня, 13:39
            0
            Нету ни разведки нужного качества, ни ракет.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:38
          -1
          Да стрелять то наверняка есть чем.Например,по мосту в Затоке.Ноесть НО.Тот же мост стоял и на нем проводились ремонтные работы и его не добивали,пока там люди.По мосту через Молочную вдарили,когда там находилась бригада,били всуки.Я заметил тенденцию-не бьем туда,где персонал(а наверное следовало было)..Ну,может за исключению ударов по машзалам ГРЭС,там персонал наверняка был
        3. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 13:42
          -2
          Куда-то делись калибры, кинжалы, искандеры, цирконы, х 101 в неядерном и ядерном исполнении? Если мы не знаем, не умеем, боимся уничтожать бесконечные конвои с оружием, какого лешего мы все это начинали, а раз начали нужно быстро учиться это делать.
          1. Skeptik3
            Skeptik3 Сегодня, 13:52
            0
            Нету их, закончились. Уже три месяца не могут разбомбить электростанции потому что нечем. Это не понятно?
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:44
    0
    Когда удар по морским портам Польши и Германии ?
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 12:50
      +2
      Когда половой орган вырастет до нужных размеров.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:45
    +7
    Заканчивать нужно этот балаган, и чем скорее, тем лучше для нас.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:50
      -2
      как? всеобщей мобилизацией?.........................
      1. Skeptik3
        Skeptik3 Сегодня, 13:00
        -6
        Элементарно!

        Закрытие границ, всеобщая мобилизация, шестидневная рабочая неделя, запрет на смену места работы, уголовное наказание за невыполнение плана, принудительные военные займы в размере половины зарплаты, комендантский час, продуктовые карточки.

        Так деды победили фашизм и завоевали половину Европы!

        А вы, диванные вояки, эту войну проиграете.
        Потому что вам даже зад с дивана лень поднять, чтобы помочь своей Родине.
        1. 2я19
          2я19 Сегодня, 13:05
          +1
          ,,Трэнер не тот,, извините за анекдот.
        2. Панкрат25
          Панкрат25 Сегодня, 13:09
          0
          Сначала надо ГОСТы 9000-й серии отменить, где человек - это обычный ресурс, наравне с молотком, мотыгой и станком!!
          1. Skeptik3
            Skeptik3 Сегодня, 13:46
            0
            Плохому танцору ГОСТы воевать мешают? И всё? Вот сейчас ГОСТы отменим и победим?
        3. AleksT
          AleksT Сегодня, 13:10
          +1
          Цитата: Skeptik3
          Закрытие границ, всеобщая мобилизация, шестидневная рабочая неделя, запрет на смену места работы, уголовное наказание за невыполнение плана, принудительные военные займы в размере половины зарплаты, комендантский час, продуктовые карточки.

          Это вы про Северную Корею вещаете?
          1. Skeptik3
            Skeptik3 Сегодня, 13:40
            0
            Это я вещаю про пример СССР во время ВОВ.
        4. Constantin N
          Constantin N Сегодня, 13:25
          +1
          тогда не было ракет и дронов, которые могут на любой завод долететь в тыл России.
          В ВОВ можно было из тракторного завода сделать танковый, а сейчас в разы увеличить производство вооружений вряд ли получится,скорее всего часть вообще на зарубежных станках производится.
          Или к примеру такой вариант как США поступят. Вы объявляете всеобщую мобилизацию,переходите на военные рельсы,значит это война. Ну тогда мы становимся полноценным союзником украины в войне и используем все средства.
          И какой шанс победить обычными вооружениями 50+ стран?
          1. Skeptik3
            Skeptik3 Сегодня, 13:41
            0
            А сейчас у вас что? Невойна? Как вы планируете победить ВСУ в этой невойне?
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:02
        +1
        как? всеобщей мобилизацией?.........................

        Да рецепты в общем все известны - идеология, дисциплина, экономика, мобилизация ресурсов. Каждый пункт можно расшифровать.
  4. dandi
    dandi Сегодня, 12:47
    +2
    Красные линии плавно переходят уже... в целое многополосное красное шоссе.А дальше что? С нашей стороны?
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:51
      0
      Далее - красная пустыня, вся из красного песка.
      В ней главное - трубопроводы и счета офшоров, а не линии грблями начерченные на песке
    2. алекс самолетов
      алекс самолетов Сегодня, 13:14
      +2
      А за красными линиями останется Красная площадь...Но парада как 7 ноября 41 г. на ней не будет увы...не ИВС во главе станы а обнуленный человечек....
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:55
    +1
    Прихожу к мысли, что во главе нашего государства нужна элита более решительная и сообразительная. Эти до конца будут сидеть на двух стульях, играть по навязанным правилам.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:57
    +1
    администрация президента Байдена решила поставить Украине дальнобойную артиллерию и боеприпасы
    Так и раньше поставляли. Американцы анализируют ход боевых действий и отлично понимают, что сегодня более востребовано на поле боя.
  7. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:58
    0
    а наши как всегда не увидят-не узнают где через границу провезут технику, а потом скажут ой прилетело, но Вы не переживайте, это мы передислокацией занимаемся
  8. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:05
    +2
    Цитата: Петр_Колдунов
    истерики Запада... но разве она и так их не получает регулярно по надуманным поводам?

    между позором и войной
    тот кто выберет позор, получит и позор и войну
  9. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 13:10
    +1
    И уже почти год как все здравомыслящие люди говорят что нужно раздолбать всю транспортную логистику на западенщине плюс вынести высшее руководство б/у но воз и ныне там.к лету будем ждать патриотов с томогавками плюс F15/16 ну ну.высшее руководство РФ вот делает всё как не надо.штурмовать в лоб уры и думать бабы ещё норожают,увы но нет...
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:23
      -1
      Цитата: алекс самолетов
      И уже почти год как все здравомыслящие люди говорят что нужно раздолбать всю транспортную логистику на западенщине

      Для этого у нас есть только один вид оружия, Стратегическое ЯО, его предлагаете применить?
      1. алекс самолетов
        алекс самолетов Сегодня, 13:38
        +1
        Зачистка ПВО и удары авиацией фабами 500/1500 кг.скажите ПВО укров работает?так ещё в марте Шойгу докладывал ВВП о господстве в воздухе и подавлении ПВО.забыли?врал верховному?так может его посадить за дискредитацию ВС РФ?????
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:55
        0
        Для начала обычным попробовать, потом да, применять ЯО после предупреждения.
        1. Skeptik3
          Skeptik3 Сегодня, 13:58
          0
          Нечем пробовать. Буду повторять, пока все не поймут.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:16
    -2
    Здесь только один способ противодействия: объявить космос над территрией Украины зоной боевых действий и сбивать все спутники.
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 13:48
      0
      Это нападение на США. Вы себе представляете последствия?
  11. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:17
    -1
    Цитата: Skeptik3
    Элементарно!

    Закрытие границ, всеобщая мобилизация, шестидневная рабочая неделя, запрет на смену места работы, уголовное наказание за невыполнение плана, принудительные военные займы в размере половины зарплаты, комендантский час, продуктовые карточки.

    Так деды победили фашизм и завоевали половину Европы!

    А вы, диванные вояки, эту войну проиграете.
    Потому что вам даже зад с дивана лень поднять, чтобы помочь своей Родине.

    не, это еще пока сильно круто....
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 13:49
      -1
      Это вы уже проспали через букву Р. Это надо было делать 24 февраля. Тогда Украина, скорее всего, была бы уже ваша.
  12. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:19
    0
    Цитата: ИванИванов
    Прихожу к мысли, что во главе нашего государства нужна элита более решительная и сообразительная. Эти до конца будут сидеть на двух стульях, играть по навязанным правилам.

    ну да, у них отродясь политика - и нашим и вашим, и не дай бог кого обидеть....
  13. spirit
    spirit Сегодня, 13:22
    +3
    На западе поняли что помимо того что "шахматист" особо то в шахматы не умеет играть, то и в покере он полный ноль, и в его блеф уже никто не верит.Про ядерные удары уже все забыли, так как"Цезарь" готов только чужие жизни в рай отправлять, а о своей мирской жизни он заботиться как никто другой, и в случае удара его "драгоценная" жизнь окажется под вопросом.Запад это понял и теперь пересечёт любые линии,но постепенно hi
  14. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:34
    +1
    Та военная компания которая нам была нужна , увы с треском проиграна в феврале-марте прошлого года когда надежды на свержение Зеленского рухнули и пришлось выводить войска с Киевского направления во избежании их критических потерь.
    Даже не выставив никакие условия Украине за такой шаг.

    Войди 24 февраля группировка в 3-4 раза больше - задачи бы выполнили по плану Б и победа была бы быстрой.

    Что касается событий дальнейших с начала апреля и по сей день когда начались баснословные поставки западного оружия, то это все напоминает кровавое бодание с ВПК и экономикой всего Западного мира что стал заваливать Украину деньгами, оружием , боеприпасами , наемниками , инструкторами , разведанными. И делать все это по нарастающей - последние планы на танки и авиацию явное тому подтверждение.

    Так что теперь удовлетворительного и плохого для нас исхода похоже не будет - будет очень плохой.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:49
      0
      Вариант, того что нашу территорию не будут обстреливать только 3шт:
      1. Мы займем всю территорию 404
      2. Часть территории займет Польша
      3. 404 останется внутри территории РФ
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:07
      0
      Так что теперь удовлетворительного и плохого для нас исхода похоже не будет - будет очень плохой.

      В этом случае исход должен стать очень плохим для всех. Есть вариант всерьез подтянуть свою коалицию, а в крайнем раскладе закончить ядерной ничьей.
  15. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:45
    0
    К сожалению, с этим бороться можно только тем же и для обнаружения - БПЛА типа Орион.....Такими темпами, нужно в КНДР будет запрашивать артиллерию 180мм дальнобойную.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:59
    +1
    Конечно поставят. У кого-то есть сомнения?