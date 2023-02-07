Су-30 против «Миража»: вероятные возможности

Поставки будут. И украинские ВВС получат в свое распоряжение авиационную технику НАТО, иначе все описанное здесь (А в танках ли дело?) не будет иметь никакого смысла.
Война в стиле Первой Мировой – это война на обоюдное уничтожение, не более того. А для достижения определенных целей и задач требуется ведение войны в современных условиях. То есть – не тупое позиционное перемалывание живой силы и техники противника на одном месте при помощи артиллерии и стрелкового вооружения, а мобильная с тактической точки зрения война, позволяющая захватывать территории с минимальными потерями и максимально неповрежденные в плане инфраструктуры.
Задайте себе вопрос и попробуйте на него честно ответить: зачем нам города-пепелища, в которых нет ни населения, ни пригодных для бытия и работы условий? А тотальная зачистка с помощью артиллерии может дать только такие результаты, как в том же Мариуполе. В чем польза стертого с лица земли Соледара или Бахмута – вопрос для осмысления многим. Но факт, что пользы от этих городов не будет никакой, кроме вливания в них бездны денег на «восстановление». Да, как в Мариуполе.
А для того, чтобы города доставались относительно целыми, требуется совершенно иной подход, нежели колотиться об укрепрайоны в лобовых атаках, как это сейчас делает (и, суда по всему, дальше будет делать) российская армия.
Нужен современный подход к использованию всех родов войск, да и нужно само использование этих видов, в том числе и самых современных. Это начинают демонстрировать украинцы, за которых думают в европейских штабах американцы и британцы. И думать там умеют неплохо. А значит, ожидаемо со временем ВСУ откажется от тактики боев уровня Первой Мировой и перейдет к тактике боев под полным руководством экспертов НАТО, да еще и с техникой НАТО и – самое важное на мой взгляд – со связью НАТО.
Но в современном бою все эти дивизии прорыва, мобильные легкобронированные группы – они требуют расчистки пространства для оперативного простора. Можно, конечно, рисовать Луну на земле артиллерией сколько угодно, а можно применять авиацию. Вот у кого будет небо – тот и будет хозяином положения.
Сейчас на российско-натовском фронте сложился определенный паритет: ВВС Украины и ВКС РФ ничего не могут изобразить, будучи связаны работой систем ПВО. Но в любом случае, эту картину придется менять. И военное командование ВСУ всеми силами старается это сделать. Получить всеми возможными способами самолеты и обучить экипажи, затем минимизировать потери от российских крылатых ракет и иранских беспилотников, а впоследствии – оказывать максимально возможную поддержку своим наступающим войскам. Все довольно логично.
И тут очень даже нормально смотрятся 100 миллионов долларов, выделенные Пентагоном на переобучение украинских летчиков, и тренажерные базы в Великобритании, где их обучают. Считается, что пилоту 2-3 класса достаточно трех месяцев для освоения F-16 на базовом уровне, а переподготовка летчиков более высокого класса займет еще меньше времени.
F-16
И где взять истребители – это тоже не вопрос. Представители всем известной компании «Локхид Мартин» уже заявили о том, что если какие-либо страны НАТО решат передать Украине те же F-16, то «Локхид Мартин» произведет замену в приоритетном порядке, для чего совершенно спокойно увеличит выпуск самолетов.
И там же, в руководстве корпорации, уже видят вариант решения проблемы с обслуживанием техники. Этим могут заняться так называемые «гражданские специалисты» из стран, эксплуатирующих американские самолеты, на базах в той же Польше. Почему нет? Там же можно и доучивать-переучивать экипажи столько, сколько понадобиться по времени, отрабатывая простые тактические приемы по перехвату наших ракет в центральных и западных областях Украины, затем будут полёты в «зонах ПВО», где воздушные бои нам затруднят западные ЗРК, а уж потом и фронтовые операции по обеспечению прикрытия своих войск.
В мире достаточно много стран, которые будут рады отдать свои старые «Соколы» в обмен на новые или, как вариант, на продвижение в очереди на F-35. Те же Дания, Нидерланды, Греция, Норвегия…
«Мираж 2000»
Особняком стоит Франция, которая уже отметилась щедрыми поставками наземной техники для ВСУ (САУ «Цезарь», буксируемые гаубицы TRF1, РСЗО LRU, ЗРК «Кроталь» и плюс обещание колесных танков AMX-10 RC), далее интересы французских военных идут дальше. Понятно, что «Рафалей» украинцам не видать, «Рафаль» нужен французским ВВС. А вот «Мираж 2000», около трех сотен которых еще дослуживают в ВВС республики (и плюс еще сотни полторы по миру), вполне подходит на роль щедрого подарка.
Дело не только в том, что Франция традиционно считается одним из лидеров авиационной отрасли. Война вообще прекрасный повод для того, чтобы списать старые самолеты и загрузить заказами на новые свои военные заводы. И французские власти своей политикой наилучшим образом это иллюстрируют, ведь «Миражи» давно не выпускаются и выводятся из состава ВВС Франции, заменяясь на «Рафали».
Официально правительство страны уже заявило, что «Рафаль» Украине не светит, однако «Мираж»… Французские СМИ говорят, что переговоры уже идут. Так что вообще это решение сразу ряда вопросов: политические очки как борцам за все хорошее против всего плохого, избавление от старой техники и загрузка, как говорилось выше, своих предприятий. То есть – неплохо заработать.
Итак, у «Мираж 2000» есть все шансы оказаться в небе Украины. Стоит рассмотреть этот вопрос через российский прицел. Ведь если такое случиться, то нельзя сказать, что это будет легкая прогулка, хотя во Франции прекрасно понимают возможности российских ЗРК и боевых самолетов.
Особенно самолетов, и вот почему. Если «Мираж» не покажет себя с сильной стороны, это запросто можно будет списать за страшные и эффективные российские ЗРК и на самолеты совсем иного класса, нежели «Мираж 2000».
Но это реальность.
Вообще «Мираж» 2000 – это самолет легкого класса, на одной площадке с МиГ-29. Но МиГ-29 постепенно выводят из состава ВКС, так что шанс встретиться с одноклассниками весьма невелик. А вот последующие инкарнации Су-27, из которых и состоят сегодня российские ВКС – очень даже легко. Тот же Су-30.
Почему именно «тридцатый»? Ну просто потому, что этот самолет чаще всего можно встретить в зоне СВО в качестве истребителя.
«Мираж» как самолет весьма неплох. Будучи «всего» вдвое легче, он может нести всего на 2 тонны боеприпасов меньше, чем Су-30.
Вообще несмотря на долгую историю «Мираж» 2000, с Су-30 он встречался только в теоретических и учебных боях, проводимых на востоке. То есть, в ВВС Индии, где оба истребителя стоят на вооружении, причем, Су-30 в таких количествах, вдвое превышающих количество в ВКС РФ.
Индусы довольно пристально изучили оба самолета, и на основе их выводов мы можем сделать определенные прогнозы на случай появления французских самолетов в небе Украины.
Говоря о технических характеристиках самолетов и их боевых возможностях, в первую очередь стоит рассматривать не столько ЛТХ самолетов, сколько саму концепцию применения, которую определяет концепция создания рассматриваемых летательных аппаратов. И пара «Мираж» 2000 и Су-30 могут оказаться принципиально разными, как, например, Су-25 и «Торнадо».
Итак, концепция
Су-30 сохранил и преумножил все характеристики прародителя – Су-27, который стал первым нашим истребителем для завоевания превосходства в воздухе. Самолеты относятся к классу тяжелых истребителей, то есть – большая масса, два двигателя, дополнительная живучесть, дальность, возможность взять больше вооружения.
Но главная особенность Су-27/Су-30 - способность автономного боевого применения, решение ударных задач при полном отсутствии целеуказания и ориентирования от наземных центров управления. В том числе – и в глубине территории противника.
«Мираж» 2000 – это классический легкий истребитель. Он предназначен для использования в качестве истребителя ПВО, преимущественно с использованием каналов информации от наземных центров управления. Естественно, у него намного меньший боевой радиус и меньший запас вооружений.
Но главная особенность и одновременно слабость заключается именно в том, что «Мираж» очень слаб в плане действий на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов.
То есть, изначально сравнивать «Мираж» и Су-30 несколько некорректно, поскольку самолеты изначально относятся к истребителям разного класса и у них свои области практического применения. Это, кстати, учитывают и потенциальные покупатели. Те же индусы вполне спокойно закупили для своих ВВС и Су-30МКИ, и «Мираж» 2000. И для каждого из самолетов в концепции ВВС Индии нашлось место.
Основными факторами оценки уровня технических и боевых возможностей самолетов служат летно-технические характеристики, набор бортового электронного оборудования и набор вооружения.
ЛТХ Су-30 благодаря уровню аэродинамического качества (что свойственно всем самолетам семейства Су-27) очень сильно выделяется среди самолетов-истребителей мира. Двигатели с векторами отклоняемой тяги позволяют выполнять фигуры, к которым применимо такое понятие, как «сверхманевренность», полезные при выполнении боевых заданий.
Аэродинамика «Мираж» 2000 значительно скромнее, хотя выполненный по традиционной для французских истребителей схеме «бесхвостка» этот самолет отличается высокими аэродинамическими характеристиками на сверхзвуковых скоростях. И скорость у французского истребителя несколько выше, чем у российского. 200 км/ч – это приличная разница, особенно если необходимо кого-то догнать или от кого-то оперативно смыться. Но двигателей с отклоняемым вектором тяги у «Миража» нет, что, конечно, не дает таких возможностей, как у Су-30.
Зато механизация крыла французского истребителя, благодаря большим элевонам и внутренним закрылкам для управления по тангажу позволяет «Миражу» резко переходить с горизонтального полета на вертикаль. Это несколько нивелирует превосходство Су-30 в плане маневренности, но не настолько, чтобы можно было бы говорить о том, что в воздушном бою самолеты могли бы быть равны.
Что значит примерно равные скоростные значения для самолетов? Это одинаковое время выхода на рубеж пуска ракет.
При решении задач по перехвату воздушных целей это весьма важный момент. Однако не менее важна и дальность действия. Су-30, у которого дальность действия на 40% больше, чем у «Миража» вполне способен патрулировать территорию практически любой страны (кроме, пожалуй, России), прикрывая находящиеся на ней объекты. А наличие оператора, управляющего системами вооружений, повышает возможности в бою, поскольку не отвлекает летчика от выполнения своих обязанностей.
Так что если «Мираж» нормально смотрится в виде истребителя ПВО «взлетел-догнал-убил», то Су-30 способен довольно долго «висеть», прикрывая определенный район, что дает преимущества при отражении внезапно появившихся целей. Как это ни странно, но наш двигатель АЛ-31ФП более экономичен, нежели французский М.53-Р2. И то, что таких двигателей у Су-30 два, нисколько не ухудшает ситуацию.
Вообще можно много говорить о двигателях, но достаточно сказать, что АЛ-31ФП более устойчив в газодинамическом плане. Он позволяет самолету некоторое время лететь хвостом вперед, при выполнении фигур, которые не снились французским самолетам. Да, тот же «кульбит», как и «колокол» не всегда могут быть применены в бою, но здесь это просто как показатель возможностей двигателей.
Если смотреть на применение самолетов в качестве ударных, то очевидно, что 8 (а в перегрузке 10) тонн боевой нагрузки Су-30 намного эффективнее, чем 6 тонн у «Миража». С какой скоростью эти тонны будут доставлены к рубежу отстрела, не столь важно, а вот дальность здесь имеет большое значение.
Отдельно о БРЛС. Чтобы не говорили эксперты из числа критикующих российскую радиоэлектронику, но то, что РЛС Су-30 превосходит РЛС «Миража», это факт. И, если при работе по наземным целям радары в принципе одинаковы в плане возможностей, то вот при работе по воздушным целям российский локатор более эффективен, поскольку он лет на 20 моложе французского. Плюс на стороне российского самолета наличие ОЛС – оптико-локационной станции, обеспечивающей поиск, обнаружение, захват и автоматическое сопровождение воздушных целей, а также определение их координат и дальности. У «Миража» такой полезной аппаратуры на борту нет.
Если посмотреть пристально, то ОЛС – это не залог победы, впрочем, как смотреть. За счет использования ОЛС снижено время захвата цели, выше точность стрельбы из пушки. Мелочь? Но она может стоить очень дорого, да и вообще, в воздушном бою мелочей не бывает.
Для действий по наземным объектам на Су-30 и «Мираж» 2000 (не все, а только модификация 2000-5) используются оптико-электронные обзорно-прицельные системы контейнерного исполнения, имеющие близкие характеристики. Это лишний раз подтверждает то, что по наземным целям «Мираж» может работать ничуть не хуже, чем Су-30.
Еще о вооружении
В плане количества преимущество, естественно, за Су-30. 12 точек подвески против 9 у «Миража». Качество… То, что российская ракета «воздух-воздух» малой дальности Р-73 намного превосходит аналогичную французскую ракету К.550 как по углам целеуказания, так и по маневренности. Ракеты большой дальности Р-37 также имеют значительное преимущество перед аналогичными ракетами «Супер Матра».
Можно сказать, что управляемое/корректируемое бомбовое вооружение лучше у французов и это не будет отступлением от истины. Но бомбовое вооружение – это весьма узконаправленное оружие, а спектр применения данных самолетов предполагает решение более широкого круга задач, нежели бомбовые удары по наземным целям.
Оценивая качества боевых самолетов, можно с уверенностью сказать, что Су-30 имеет намного больший ударный потенциал, чем «Мираж». При решении ударных задач наиболее сильными сторонами российского самолета по сравнению с французским являются больший тактический радиус, повышенная боевая нагрузка и лучшая выживаемость, которые и обуславливают его подавляющее превосходство.
Су-30 универсальный самолет, пригодный, как показала начальная фаза СВО, для решения самых разных задач. Он может выполнять роль разведчика, самолета противорадиолокационной борьбы, быть воздушным пунктом наведения, истребителем завоевания господства и так далее.
«Мираж» можно использовать преимущественно при решении задач ПВО в ближней зоне и, возможно, для поражения наземных объектов, слабо защищенных средствами ПВО.
Кроме того, не стоит забывать о том, что «Мираж» 2000 - не самый распространенный самолет в мире. И, к сожалению, среди эксплуатантов нет стран, способных обеспечить должное обслуживание «Миражам», оказавшимся в ВВС Украины. Греция, Индия, Тайвань, Эмираты – это не те страны, где можно взять технический персонал. Остается только Франция.
В этом плане тот же F-16 смотрится куда предпочтительнее, поскольку страны-эксплуатанты типа Польши, Дании, Бельгии смогут обеспечить ремонт и обслуживание самолетов, подаренных Украине. Как говорится – всем миром.
Сможет ли Франция обеспечить обслуживание хотя бы сотни самолетов, оказавшихся на другом краю Европы – это еще тот вопрос. Скорее всего, кое-как, но сможет. За счет всяких там «добровольных помощников».
Другой вопрос в том, что «Мираж» 2000 – очень хороший самолет для своего времени, но сегодня он откровенно не годится для того, чтобы противостоять российским самолетам. Да, если бы у нас, как у ВВС Украины, на вооружении были старые Су-27 и МиГ-29, разговора бы не было, «Мираж» оказался бы ко двору. Но сегодня при всем раздрае в российской армии, в авиации состояние дел не такое уж и плохое.
Потому если говорить о том, что «Миражи» станут достойными соперниками, не приходится. Однако лучше иметь «Миражи», чем не иметь ничего. Это факт. Но победы этот достойный, но устаревший самолет не добудет. Не стоит обольщаться там, в Киеве. Париж делает деньги, не более того.