Советник врио главы ДНР заявил, что отряды «Вагнера» вплотную подошли к центру Артёмовска

Появилась информация о том, что бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» ведут штурмовые действия не только практически по всему периметру Артёмовска (Бахмута), но и на подступах к центру города. О том, что отряды «Вагнера» почти вплотную подошли к центру этого населённого пункта, сообщает Игорь Кимаковский, находящийся в должности советника врио главы Донецкой Народной Республики.
Кимаковского цитирует РИА Новости:
Передовые отряды «Вагнера» уже почти в центре Артёмовска воюют.
Он подтвердил информацию о том, что российские силы в физическом плане контролируют все дороги по периметру Артёмовска, кроме одной. Это дорога на Часов Яр, которая проходит через село Хромово. Контроль над этой дорогой пока позволяет ВСУ осуществлять снабжение бахмутского гарнизона.
Накануне «Военное обозрение» сообщало о переходе ЧВК «Вагнер» к штурму Богдановки, которая находится северо-западнее Хромово. Тем самым был совершён фактически обходной маневр с попыткой захода в тыл тем подразделениям ВСУ, которые пытаются держать оборону в Хромово.
Ранее Бахмут (Артёмовск) посетил (именно по дороге со стороны Часова Яра) командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский. После этого стала появляться информация о том, что Сырский обсуждал не столько «формат» обороны Бахмута, сколько то, как вывести из города наиболее боеспособные украинские формирования перед полным его окружением.