Опозорились или нет? Турецкий УДК «Анадолу»

Год назад специалист морского дела Александр Тимохин, статьи которого появляются и у нас, на страницах другого издания опубликовал статью под заголовком «Турция опозорилась со своим первым авианосцем». У нас была моя статья «Авианосные слезы или дрононосец по-турецки». По прошествии года стало понятно, что мы несколько не то чтобы ошибались, а не смогли предугадать развитие как технологий, так и тактики применения беспилотников. А потому есть смысл пересмотреть некоторые вещи.
На самом деле, судить сложно, но что-то подсказывает, опозориться – это когда на воду спускается совершенно неспособный ни на что корабль. Или который при спуске тонет. А насколько турки «опозорились», мы сейчас попробуем разобраться, особенно учитывая тот факт, что «Анадолу» вошел в состав турецкого военного флота, а параллельно с этим строится второй корабль, «Фракия».
Тут стоит отметить, что весь турецкий флот делится на две оперативные группы, Северную и Южную. Северная группа отвечает за Черное море, Южная – за Средиземное. Потому появление двух таких кораблей понятно и оправдано, по одному на каждое оперативное соединение.
УДК – универсальный десантный корабль – как ни рассматривай его, есть инструмент агрессивного проецирования силы. Способный доставить из точки А в точку В полк морской пехоты с техникой и боезапасом и поддержать его полком ударных вертолетов.
Для чего туркам такой ударный инструмент, понятно. Для защиты сферы своих интересов в мире, а то, что у Турции планы, просто восхищающие своей масштабностью в виде построения некого пантюркского мира, то защищать будет что. Начиная с той же Африки, куда Турция ломанулась в начале двухтысячных.
Уже давно стало ясно, что только флот (несмотря на развитие авиации) может обеспечить должным образом переброску и снабжение группировки войск на удалении от своих баз. А лучшим кораблем для высадки является десантный корабль.
Что собой представляет УДК, известно давно. Все подобные корабли в мире строятся по таким канонам: вместимость от батальона пехоты со всей техникой и вооружением, госпитали для оперативного лечения раненых, док-камера в корме, из которой могут выходить загруженные десантные катера и техника, обладающая достаточной плавучестью, наличие большой палубы, с которой удобно стартовать вертолетам или самолетам с вертикальным взлетом и посадкой. Плюс большие трюмы кораблей позволяют принять на борт достаточный запас продовольствия, топлива и боеприпасов для ведения боевых действий на первое время.
УДК – корабль весьма спорный, как только речь начинает идти о его авиационной группе. Обычный десантный корабль, без таких излишеств, намного проще в плане того, что не надо вести борьбу между воздушной и сухопутной составляющими.
Что авиация, что десант, требуют одного: места. Место под технику, место под ремонт (для самолетов), место под вооружение и топливо. Учитывая, сколько его нужно – места катастрофически не хватает, иначе, если дать всем столько, сколько нужно, получится посудина водоизмещением под 40-50 тысяч тонн. Небыстрая и не очень маневренная, да еще и с приличной осадкой.
Для сравнения: осадка нашего БДК проекта 11711 «Иван Грен» - 3,8 метра при водоизмещении 6600 тонн.
Осадка корабля «Хуан Карлос 1» - 7 метров при водоизмещении в 27 000 тонн. Вот плата за авиацию. Десантный «Грен» может подойти к берегу и вывалить на него все, что есть в трюмах.
Как в этом плане будет выглядеть «Анадолу», который лицензионная копия «Хуана Карлоса» - не знаю, но к берегу он точно не подойдет. Десант будет высаживаться на катерах и самоплавом (если позволят условия), а это уже займет намного больше времени, чем высадка непосредственно на берег. Да и противнику будет легче наладить противодействие.
Кстати, осадка строящихся в Керчи монстров УДК проекта 23900 типа «Иван Рогов» еще больше – 8 метров. И это тоже навевает определенные мысли в плане применения.
Примерно то же самое и с авиакрылом. То, что УДК сможет взять от 6 до 12 самолетов, не делает его авианосцем. Можно назвать, конечно, легким авианосцем, но это свидетельствует лишь о том, что корабль сможет решать лишь облегченные задачи в условиях практически полного отсутствия противодействия в плане ПВО.
Кстати, о ПВО. Свое ПВО у кораблей типа УДК не на высоте, и это опять же из-за того, что не хватает водоизмещения. УДК – корабль ордерный, требующий серьезного прикрытия.
Компромисс ударно-десантного корабля в том, что баланса между десантом, авиагруппой и собственными силами никогда не будет выдержан. Это просто нереально, и всегда одна из компонент будет иметь преимущество над другими. У нормального УДК это будет десант, у легкого авианосца – авиакрыло.
Сегодня УДК есть во флотах многих стран, у которых военная доктрина подразумевает боевые операции за пределами своего пространства. Естественно, что страна, которая не собирается высаживать десанты на территории других государств, в таких кораблях не нуждается.
Для чего Турции потребовались корабли, способные высадить десант где-нибудь в Африке – вопрос содержит в себе ответ. Потому что у Турции появились государственные интересы далеко за пределами своей территории. Интересы, которые Турция готова защищать с помощью оружия.
УДК «Анадолу», который «Хуан Карлос 1» - прекрасный корабль.
Лучший в плане баланса между возможностей, но все-таки в плане авиации откровенно слаб. Как легкий авианосец он хуже даже, чем наш «Адмирал Кузнецов». Но он может доставить десант, куда прикажут, высадить его и прикрыть с воздуха.
Вообще изначально прикрывать должны были вертолеты. Но по мере того, как раскручивалось дело с постройкой кораблей, замысел менялся. Так как корабль заказали испанским партнерам, то появилась возможность разместить на УДК F-35В и превратить УДК именно в легкий авианосец. Для страны с амбициями войти в авианосный клуб – ну что для Эрдогана могло быть приятнее?
Так у «Анадолу» появился нос с трамплином, поскольку изначально корабль строился с плоской палубой, под вертолеты. В 2015 году все смотрелось очень красиво. Почти как F-35B на палубе первого турецкого пусть легкого, но авианосца.
А вот в 2019 году все рухнуло. Корабль уже достраивался, а вот из программы по F-35B Турцию выбросили за своевольную покупку С-400 у России.
Так в один момент Турция лишилась своего легкого авианосца. Вроде бы трамплин и весь радиотехнический комплекс стали в один момент ненужными? Так считали многие, и в СМИ были вылиты тонны злорадства.
Однако стоило ли так ликовать? Давайте спокойно посмотрим на ситуацию: Турция заложила два УДК. Появилась возможность совершенствовать УДК до легкого авианосца. Потом, после внесения изменений в конструкцию корабля, возможность исчезла. Все, позор джунглям?
Нет, смотрим на пункт 1. «Анадолу» строился как универсальный десантный корабль. Трамплин, к которого не будут летать самолеты? Да, не очень удобно. «Лишние» радары привода и посадки? Лишнего ничего не бывает.
Говорить о позоре ВМС Турции можно только в том случае, если «Анадолу» порезали бы на металл или продали. Как «Мистрали», стране третьего мира.
Возвращение «Анадолу» к роли универсального десантного корабля – нормальный ход. Никто же не отнял у Турции вертолеты, которые изначально планировались в качестве воздушной ударной силы.
Кроме того, существует морская версия «Байрактара», которая вполне нормально будет стартовать с палубы «Анадолу».
В некоторых источниках ситуацию с «Анадолу» назвали попыткой построения квазиавианосца. В целом, корабль, который сможет (а «Анадолу» сможет) нести большое количество БПЛА – это полезно. Сегодня беспилотники зарекомендовали себя в качестве прекрасного разведывательного в первую очередь и ударного во вторую, средства.
При проведении гипотетической десантной операции на территории недружественного государства применение БПЛА для разведки и первичной отработки по таким важным целям, как неподавленное ПВО, «Байрактар» будет намного более эффективен (в том числе и с финансовой точки зрения), чем F-35B. А уж если речь пойдет о потерях, то тут преимущества беспилотника просто огромны.
F-35B представляет собой весьма современную и серьезную боевую машину, однако чем машина серьезнее, тем больше для нее требуется человеко-часов технического и инженерного персонала внутри не самых просторных и подходящих для этого ангарах УДК. Многие сведущие в теме люди прямо говорят о том, что обеспечить необходимый уровень подготовки в условиях УДК для F-35B будет нереально, а значит – не стоит ждать высокой интенсивности полетов.
При таком раскладе применение нескольких десятков БПЛА место 12 самолетов не смотрится глупостью. Сегодняшняя практика войны в Украине показала, насколько это серьезный противник – ударный беспилотник или дрон-камикадзе. Кадров, где машины стоимостью в несколько тысяч долларов поражают комплексы ПВО, стоимостью в несколько миллионов – лучшее тому подтверждение.
Несомненно, что турецкие военные специалисты весьма пристально следят за событиями на Украине, а потому заказ фирме «Baykar Defense» палубного дрона TB-3 «Байрактар» со складывающимся крылом не выглядит глупостью.
Кроме того, в 2021 году компания «Baykar» анонсировала проект перспективного ударного реактивного беспилотника MIUS, который также сможет базироваться на УДК «Анадолу». Первый полет этого аппарата запланирован на 2023 год и есть уверенность в том, что этот полет состоится.
Но речь идет не о том, чтобы хоть как-то приспособить «Анадолу» к нормальной военной службе (как пытались американцы с теми же «Фридомами»), а об усилении возможностей УДК. И если разместить на «Анадолу» два-три десятка «Байрактаров», то эти возможности действительно возрастут.
На палубе площадью 5 440 квадратных метров можно разместить много чего. Да, трамплин будет ненужной вещью, однако он может и пригодиться для взлета «Байрактаров» в комплектации ударного БПЛА, с бомбами. Переделывать обратно в гладкопалубную конструкцию смысла нет, кроме того, американские партнеры могут и простить, так что возможность получить F-35B у турок будет в отдаленной перспективе.
Если посмотреть на то, что в итоге получилось, то ТТХ УДК «Анадолу» вполне приличный клон «Хуана Карлоса».
Водоизмещение «Анадолу» чуть больше 27 000 тонн, длина корпуса – 231 метр, ширина – 32 метра. УДК развивает скорость до 20,5 узла, дальность плавания – 9000 морских миль.
Площадь летной палубы 5 440 кв. метров, есть авиационный ангар площадью 990 кв. метров, в котором могут разместиться 12 вертолетов среднего класса или восемь вертолетов большой грузоподъемности. На борту базируются четыре десантных катера типа LCM или два катера на воздушной подушке типа LCAC.
«Анадолу» действительно способен взять десант с техникой, переместить на довольно значительное расстояние и осуществить высадку. Прикрыть… Вообще четырех ударных вертолетов Т-129 АТАК и восьми Eurocopter AS 532 может не хватить, но тут вопрос – против кого дружить.
Так как собственная защита «Анадолу» лучше, чем у «Хуана Карлоса», два 20-мм арткомплекса CIWS «Фаланкс», пять 25-мм арткомплексов «Aselsan» и зенитный ракетный комплекс RAM, от проблем на ближней дистанции они могут и отбиться. Что касается дальней – тут нужны корабли поддержки.
Но фрегаты, способные эскортировать «Анадолу» на другой край земли, у Турции есть, и в этом проблема для противника. А ударные беспилотники смогут значительно усилить возможности авиационной группы корабля, состоящей из вертолетов.
В прошлом году, когда «Анадолу» вышел на испытания, признаюсь, довольно критично отнесся к идее создания квазиавианосца с авиационным вооружением из беспилотников. Но по прошествии года, в течении которого пристально наблюдал за происходящим на Украине, мнение несколько поменялось.
За этот год мы все стали свидетелями того, как беспилотные аппараты по обе стороны фронта уничтожали живую силу и технику противника. И сегодня можно определенно сказать, что на счету ударных БПЛА в разы больше пораженных целей, чем на счету авиации.
Конечно, пуск НУРСов с кабрирования – это очень красочно. Куча ракет, и так не отличающихся точностью, летит куда-то туда, вне прицелов. Но летит красиво. Поражая площади и нанося этим площадям определенный ущерб. Однако, копание земли НУРСами не идет ни в какое сравнение с дешевеньким FPV-дроном, который спокойно уничтожает зенитный ракетный комплекс. Либо наносит ему такие повреждения, которые требуют неотложного ремонта.
Сегодня идея дооснащения УДК стаей беспилотных аппаратов не смотрится отчаянной попыткой сохранить лицо. Признаю, что операторы БПЛА России и Украины заставили с уважением относиться к этому виду вооружения.
Так что в 2023 году стоит признать, что турки весьма изящно вывернулись из, казалось бы, проблемы с непоставкой им F-35B.
Был запланирован УДК. Из него сделали легкий авианосец. Авианосец не получился, вернулись к теме УДК и усилили авиагруппу беспилотниками. В любом случае, флот Турции ничего не потерял. Заказывали два УДК – получите и распишитесь. Не получили легких авианосцев – ну еще и не все потеряно, Эрдоган дождется смены президента и сделает второй заход. И будут у Турции недоавианосцы.
Но десантные корабли – они уже есть и будут готовы нести свою службу.
Другой вопрос – где и как их будут применять, но это, уверен, мы еще увидим. И еще один момент. Российские УДК проекта 23900 только строятся, и в лучшем случае будут готовы к 2027 году («Иван Рогов»). А как у нас строят корабли, да еще в условиях кризиса – сроки ожидаемое могут так сдвинуть вправо…
Но за это время запросто можно собрать информацию о применение турецкими ВМС своих УДК и сделать на ее основе определенные выводы. Например, о том, что на Черном море, где планируется использовать «Рогова» у нас нет для него кораблей сопровождения. Да и сфера применения не кажется внятной и понимаемой.
Но время пока вроде бы есть. А турецкий флот меж тем начинает эксплуатацию своего первого УДК, принятого в ряды ВМС.