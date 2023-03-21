Такие разные танки Т-62: на чём сейчас воюют наши в спецоперации

Все темы, как-то связанные с «шестьдесятдвойками», после 24 февраля 2022 года приобрели особое, можно сказать, взрывоопасное свойство. В прошлом году эти танки начали снимать с баз хранения и передавать в действующие соединения на фронтах специальной военной операции, что вызвало буквально шквал абсолютно полярных друг другу комментариев, как у широкой общественности, так и среди военных экспертов.
Буря эмоций последовала и за объявлением о модернизации сотен Т-62 на 103-м БТРЗ в Атамановке Забайкальского края. Впрочем, не утихает она и сегодня, когда эти доработанные машины появились в зоне СВО. Короче говоря, не танк, а настоящий триггер, способный взбудоражить даже самое мёртвое болото.
Сегодня на этот тонкий лёд попробуем ступить и мы, но не с целью разжечь очередные споры. Просто Т-62, на которых сегодня воюют наши, немало, как в количественном плане, так и по модификациям, о них – хотя бы основных – мы и поговорим.
Т-62 старого образца
Как-то уж сложилось, что при упоминании используемых в спецоперации танков Т-62 почему-то сама собой приходит на ум его поздняя советская модификация под индексом Т-62М, которая на сегодняшний день считается одной из самых «свежих». Однако это не так – на фронт, скорее всего, ещё летом 2022 года отправилось некоторое (очень небольшое) количество более ранних «шестьдесятдвоек» выпуска шестидесятых и семидесятых годов.
В особом представлении эти танки не нуждаются: их с 1962 по 1975 год – с некоторыми изменениями от серии к серии – выпустили почти 20 000 единиц. И, несмотря на отправку приличного количества машин за рубеж, они по праву считались одними из самых массовых в СССР.
Для своего времени Т-62 смотрелись очень даже неплохо: масса 37 тонн при 580-сильном дизельном двигателе, мощная 115-мм гладкоствольная пушка с возможностью ведения огня подкалиберными, кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами; стальное бронирование с толщинами до 100 мм в лобовой части корпуса и до 211 мм (в поздних сериях толщины были несколько увеличены) по лбу башни, а из прицелов – оптический для ведения огня в дневных условиях и прибор на электронно-оптическом преобразователе с активной подсветкой инфракрасным прожектором для ночных.
Один из Т-62 старых образцов, попавший в руки ВСУ
Тем не менее уже к концу семидесятых годов танк начал стремительно устаревать, поскольку ни бронирование, ни прицельный комплекс современным на тот момент требованиям не соответствовали. То же самое относилось и к огневой мощи, хотя возможности 115-мм орудия ещё не были исчерпаны до предела.
Однако танки, если мы говорим про отечественные Вооружённые силы, успели отметиться как в Афганистане, так и в чеченской кампании, и войне «08.08.08». А теперь на них воюют и в специальной военной операции на Украине. Впрочем, там их действительно мало, чего не скажешь об их модернизированных собратьях.
Есть и раритеты
Говоря про «шестьдесятдвойки» ранних образцов, нельзя не упомянуть об одном танке, который появился в объективах телекамер в июне прошлого года. Речь идёт о танке Т-62 с именем собственным «ФартоVый», который многие приняли за какую-то полевую модификацию умельцами из республиканских вооружённых сил.
На деле же это оказалась почти музейная машина «Объект 169», выпуск которого был ограничен буквально несколькими единицами ближе к концу семидесятых годов и в целом носил характер апробации некоторых конструкторских решений, которые затем были приняты при модернизации танков Т-62 до стандарта «М».
Основными отличиями «Объекта 169» от существующих танков были: пусковые установки для дымовых гранат «Туча» с расположением по типу Т-72А на лобовых частях башни, противокумулятивные бортовые экраны и термоизоляционный кожух ствола пушки. Также в наличии имелся лазерный дальномер, установленный над орудием, но никакой системы управления огнём «Волна», ставшей визитной карточкой Т-62М, там, конечно, не было.
Один из танков «Объект 169» раннего образца
Позднее часть машин, попав под тотальную волну модернизации вместе с другими «шестьдесятдвойками», всё-таки была оснащена «Волной» и комплексом управляемого вооружения «Шексна». И, как стало понятно, как минимум одна из них попала в зону спецоперации и засветилась под Северодонецком в июне 2022 года.
Честно говоря, конкретно этому танку место в музее, поскольку он представляет некоторую историческую ценность. Но в войсках к этому понятию относятся иначе: раз в списке боевых единиц числится, то вперёд. Ситуация та же, что и с Т-80УМ-2 – танком с деактивированным комплексом активной защиты «Дрозд», оказавшимся в рядах наступающей на Украину Кантемировской дивизии.
Т-62М и Т-62МВ
Танки Т-62М и Т-62МВ – это уже настоящие ветераны специальной военной операции на Украине, которые в достаточно большом количестве применяются в боях. В общем-то, именно эти машины до сих пор составляют основу парка «шестьдесятдвоек», на которых наши воюют против ВСУ.
История появления Т-62М начинается в 1981 году, когда в СССР на правительственном уровне принимается решение о модернизации накопленных в огромном количестве, но безбожно устаревших Т-62 с доведением боевых характеристик до уровня танков Т-64 и Т-72 ранних серий. Однако на вооружение танк приняли уже в 1983 году.
Танк Т-62М в зоне СВО
Мероприятия по степени их разносторонности были действительно масштабными.
Так, например, по части улучшения огневой мощи дело ограничивалось не только выпуском новых снарядов, в том числе бронебойных подкалиберных из сплава на основе обеднённого урана, но и внедрением системы управления огнём (СУО) и обеспечением возможности вести стрельбу управляемыми ракетами через пушечный ствол.
СУО в данном случае – это, конечно же, «Волна». В её состав входят лазерный дальномер КДТ-1-1 (КДТ-2), стабилизатор «Метеор-М1», баллистический вычислитель БВ-62, оптический прицел ТШСМ-41У и комплект сопутствующей аппаратуры. И, безусловно, это далеко не уровень какого-нибудь 1Г46 танков Т-80У или Т-90, но в полуавтоматическом режиме поправки по углу прицеливания и боковому упреждению выдаёт, что, если сравнивать со старыми серийными танками Т-62 – небо и земля.
Танк Т-62М в зоне СВО
За управляемое вооружение Т-62М отвечает комплекс 9К116-2 «Шексна», в состав которого входит прицел-прибор наведения 1К13, обеспечивающий как наведение запускаемых через пушечный ствол противотанковых ракет на дальность до четырёх километров, так и стрельбу обычными снарядами из пушки и спаренного с ней пулемёта, но уже в ночных условиях на дистанциях до 1 200 метров с использованием инфракрасного прожектора и до 500 метров в пассивном режиме.
Броня танков в лобовой проекции усиливалась за счёт металлополимерных блоков, увеличивших стойкость против подкалиберных снарядов до 320–350 миллиметров и против кумулятивных боеприпасов до 420–450 мм. Помимо этого, машины оснащались пусковыми установками дымовых гранат «Туча», бортовыми противокумулятивными экранами, комплексом защиты от напалма «Сода» и дополнительными стальными листами на днище в районе механика-водителя для снижения воздействия взрывов противотанковых мин.
Помимо прочего, Т-62М получали улучшения в ходовой части, более мощные двигатели В-55У на 620 лошадиных сил, а также новые средства связи.
Примечательно, что «шестьдесятдвойки» проходили модернизацию на ремонтных заводах в довольно ускоренном режиме, поэтому полных комплектов для их доработки не всегда хватало, так что некоторая часть машин по итогу была лишена того или иного компонента.
Также стоит отметить, что существовали, скажем так, «подварианты» Т-62М. Среди них, например, Т-62М-1 с двигателем В-46-5М мощностью 690 лошадиных сил или Т-62М1 без комплекса управляемого вооружения. Так что на базах хранения и, соответственно, в зоне проведения специальной военной операции мог оказаться целый зоопарк из модификаций танка.
Что же касается Т-62МВ, принятых на вооружение в 1985 году, то главное их отличие от обычных «эмок» – динамическая защита «Контакт», установленная как в лобовых, так и бортовых проекциях танка. По прицелам и прочему там всё идентично. И, как в случае Т-62М, танки Т-62МВ так же выполнялись в нескольких вариантах, включая двигатель В-46-5М, экземпляры без ракетного вооружения и проч.
Т-62МВ в зоне специальной военной операции
Безусловно, проведённые мероприятия позволили значительно улучшить боевые возможности Т-62, поэтому машины оказались вполне пригодными для участия в современных на тот момент боевых действиях на второстепенных направлениях или конфликтах малой интенсивности. Тут даже можно сказать, что они могли выступить в роли хоть и не самой лучшей и с оговорками, но всё-таки альтернативы каким-нибудь Т-72А.
Собственно говоря, именно поэтому их держали на хранении десятилетиями уже в современной России, а часть из них и вовсе регулярно использовалась. И, как видим, хранили не зря.
Т-62МВ слева
Но времена меняются, да и спецоперация – это далеко не война с условными басмачами, у которых арсенал боевых средств сильно ограничен. Соответственно Т-62М и Т-62МВ с их вариациями, если их всё-таки решились массово снимать с хранения, требуют адекватных доработок, без которых их эффективность, мягко говоря, не всегда высока.
Т-62М и Т-62МВ образца 2022 года тоже бывают разными
Осенью 2022 года было объявлено о том, что 103-й бронетанковый ремонтный завод в Атамановке, что в Забайкальском крае, начинает масштабную модернизацию снимаемых с хранения танков Т-62М и Т-62МВ. На новость все отреагировали по-разному, но имеем то, что имеем.
Как минимум один батальон атамановских танков модернизации образца 2022 года уже был отправлен в зону специальной военной операции, а на подходе уже второй.
Разговоров о том, что конкретно добавят в танки и каким образом их модернизируют, было действительно много. Однако конкретики нет до сих пор: обошлись просто капитальным ремонтом или оснастили машины новыми средствами связи, более мощными двигателями и прочим – не ясно.
Тем не менее некоторая информация всё-таки есть.
В первую очередь танки Т-62М стандартизировали по комплексу управления огнём, основу которого теперь составляет отнюдь не «Волна» – с проходящих через завод машин поголовно снимают лазерные дальномеры, установленные над пушками, и ставят вместо них броневые заглушки. Так что вести огонь через оптический прицел – его оставили на месте – со всеми необходимыми поправками, вырабатываемыми в полуавтоматическом режиме, уже не получится.
Убирают и 1К13, который служил ночным прицелом для стрельбы из пушки и спаренного с ней пулемёта, а также прибором наведения танковых управляемых ракет.
Вместо него ставят тепловизионный прицел-дальномер 1ПН96МТ-2, в составе которого имеется собственный баллистический вычислитель. И, надо сказать, замена получилась весьма выгодная: он, в отличие от 1К13, обеспечивает дальность обнаружения целей в пределах двух-трёх километров в сложных условиях видимости ночью и днём, и при этом располагает схожей с «Волной» автоматикой.
Панель управления и дисплей тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02 слева от оптического прицела
Да, теперь танки лишены возможности вести огонь управляемыми ракетами, поскольку у 1ПН96МТ-2 такого функционала нет. Однако их зачастую невысокая эффективность с лихвой компенсируется наличием тепловизора в новом прицеле. Размен однозначно правильный.
Что касается защищённости обновлённых Т-62М, то существует как минимум две её вариации.
Первая – без применения каких-либо мер по дополнительной защищённости танка. Данные машины некоторые относят к своеобразной установочной или тренировочной (для мобилизованных) партии модернизированных в Атамановке танков, поскольку Т-62М, несмотря на новый прицел, оборудованы той же самой защитой в виде металлополимерных блоков, что и их изначальный советский вариант.
Т-62М образца 2022 года без дополнительной динамической защиты
В каком количестве они попали на фронт – вопрос.
Вторая – с решётчатыми экранами в корме башни и динамической защитой «Контакт», которую установили в лобовой части корпуса поверх металлополимерных блоков дополнительного бронирования и на крыше башни. Эти танки Т-62М образца 2022 года уже можно считать вполне серийными, поскольку они уже замечены в боях на Украине, а их производство продолжается на 103-м БТРЗ.
Т-62М образца 2022 года с дополнительной динамической защитой на 103-м БТРЗ
Идея вышла странная: лоб корпуса «реактивной бронёй» оснащён, а лоб башни, как одна из наиболее подверженных обстрелу проекций, ничего в дополнение, кроме стандартной защиты, не получил. К слову, о возможных причинах такого «ополовинивания» брони мы уже писали вот здесь.
При этом под модернизацию на Атамановском заводе попадают не только танки Т-62М, но и Т-62М-1 с двигателем В-46-5М, о которых мы говорили выше. Так что разносортица даже в пределах одного выпуска боевых машин уже присутствует.
Т-62М образца 2022 года с дополнительной динамической защитой в зоне СВО
Сходным экзекуциям подвергаются и Т-62МВ: им срезают «родные» лазерные дальномеры, ставят тепловизионный прицел и приваривают противокумулятивные решётчатые экраны в кормовой части. Однако в плане основной защищённости никаких изменений нет: динамическая защита «Контакт» стоит там, где должна – и это на самом деле большой плюс, поскольку кумулятивные средства поражения наряду с минами и артиллерией являются наибольшими угрозами для танков в СВО. Ну и по движкам различия те же, что у Т-62М.
Т-62МВ образца 2022 года на территории 103-го БТРЗ
Т-62М и Т-62МВ образца 2022 года. Скриншот из видео телеканала «Россия-1»
Выводы
Вопросов, касающихся массового снятия танков Т-62 разных модификаций с баз хранения и отправки их в зону проведения специальной военной операции, много. Как много и споров вокруг этого. Но мы отталкиваемся от того, что уже есть и что неизбежно.
Эти танки начали перекидывать на фронт уже давно и, судя по тому, что делалось это в ускоренном режиме, под мобилизацию бралось всё, что может ездить и воевать: начиная от старых Т-62 шестидесятых-семидесятых годов выпуска и заканчивая более-менее свежими Т-62М. Попадались, как видим, даже музейные образцы.
Спустя время ситуация устаканилась – появился принятый для производства проект модернизации машин. Однако даже в рамках одного выпуска танки могут сильно различаться друг от друга, как по двигателям, так и по защите: у Т-62М – металополимерные блоки с блоками ДЗ на крыше башни и лбу корпуса, а у Т-62МВ – тотальный обвес «Контактом» без дополнительных броневых модулей.
Понятное дело, производство боевых машин – штука не очень гибкая в плане внесения изменений на ходу, но есть надежда, что когда-то, учитывая грандиозные планы по модернизации Т-62, танки всё-таки более-менее стандартизируют по большинству характеристик несмотря на их изначальные различия в рамках советских выпусков. Это крайне положительно скажется и на их эффективности, и на трудозатратах и без того замученных снабженцев.