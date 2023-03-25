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Куда поедут Т-54?

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Куда поедут Т-54?

Итак, видео с составом, на платформах которого везут куда-то танки Т-54, видели, наверное, уже все. Заурчали от радости украинские блогеры, как всегда, просто шедеврально отмолчалась наша патриотическая z-сетка, а эксперты всех уровней начали обсуждение на тему того, что все это значит.


Мнения разделились


К сожалению, бензина в костер, где полыхали мнения, добавил щедро так господин заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, который сказал, что в этом году промышленность России выпустит 1 500 танков.


Вот тут уже взвыли голодными бензопилами все. Видимо, Д.А. в своем стиле проспал и не обратил внимание на ролики с Т-54. Для пользователя Интернета такого уровня дело вообще непростительное. Тем более – для зампреда Совбеза.

По Медведеву танковым катком уже накоротке прошлись все, очень интересно будет прочитать, что прилетит с той стороны океана и кто его станет клевать из наших хороших знакомых: Кайл, Томас или Тайлер? Ставлю на Тайлера Роговея, хотя Томас Недвик ничуть не хуже будет, хоть и не так ядовито.

Но оставим обещания Медведева (на самом деле – могло быть хуже, мог и «Армат» пообещать), о них разговор вообще отдельной строкой надо вести.


Что у нас с Т-54 (будем называть их так, потому что Т-55 – это модернизация, которая отличается не так уж и сильно. Сегодня, по сути, противоатомная защита – это пережиток прошлого и на боевые качества машины не влияет никак в плане положительном)? Мнения, на сегодняшний день озвученные, в основном разделились так:

1. Все Т-72 и Т-90 потеряны, Т-62 на подходе, начинается извлечение с баз откровенного хлама. Дальше пойдут в дело Т-34 и ИС-2 с постаментов памятников. (70%)

2. Семидесятилетние танки вполне могут стать опорными пунктами на оборонительных рубежах или сыграть роль самоходных орудий поддержки пехоты. (25%)

3. Все остальное. (5%)

Наверное, многие из наших читателей будут очень удивлены, но мы станем рассматривать именно п 3. То есть, третий вариант, отличный от пессимистичного и оптимистичного.

Но по первым двум вариантам мы тоже пройдем.

1. По первому пункту есть, что возразить



Конечно, возможности ВПК России на голову ниже, чем в СССР времен Великой Отечественной, так что, уничтоженные танки будут заменяться новыми, а поврежденные ремонтироваться. Но времени это займет на порядок больше хотя бы потому, что у нас 52 вида бронетехники выпускается на 7 заводах, раздерганных на 3 корпорации («Военно-промышленная компания», «Ростех», «Высокоточные комплексы»). Ремонтом занимается еще около 20 заводов и предприятий, чего в условиях СВО однозначно мало.

Конечно, снятие с хранения Т-62 с последующей «модернизацией», однозначно это акт отчаяния, поскольку, даже работая в три смены, компенсировать потери, которые понесла армия под руководством наших талантливейших генералов, невозможно. Примерно так же, как набрать высококвалифицированных работников на три смены.

Но тут уже ничего не поделать, Т-62 превращенные в Т-62М будут пытаться что-то такое изобразить под радостные крики в прессе о том, что Т-62М – это лучше даже, чем «Абрамс».




Впрочем, написание такого – это вопрос чести и совести написавшего.

На этом по первому пункту все.



2. Здесь все намного сложнее, потому что данный пункт – плод работы мозгов намного более умных людей, чем тотальные пораженцы или тотальные победоносцы


Т-54 с его 100-мм пушкой как средство борьбы с тяжелой бронетехникой не годен совершенно, это понятно. Но и согласно всем Уставам, танк не должен воевать с танками, для этого человечество придумало ПТУР.

Т-54, превращенный в основание опорного узла обороны… Идея так себе, на мой взгляд. Танк, вкопанный по башню в землю (а именно об этом и писали многие) – это, конечно, да, но нет. Причина очень проста: башня тяжелая. Спросите, а причем тут башня? Все просто: во время нашей работы в музее военной техники в Падиково нам разрешили сравнить Т-34 и «Стюарт» в плане условий работы экипажа. В том числе мы сравнили и возможность поворота башен вручную. У «Стюарта» это было сделать намного легче, но там и башенка была меньше и тоньше.

Да, у Т-34 башню вращал электромотор, но он был весьма слабосильный и не справлялся со своей задачей. Предельный угол наклона танка, при котором мотор ещё вращал башню, находился в пределах 17-22°, и зависел от состояния аккумуляторных батарей и температуры воздуха. И вот вам снимок-схема, на котором прекрасно показано, чем и как можно заменить чахлый моторчик.


Быстро вращать, понятное дело, не получится, но что у американца, что у нашего танка, точная наводка на цель осуществлялась именно вручную. Так что опционально, с выключенным двигателем – запросто. Закапывай/окапывай и стреляй.

У Т-54 так уже не получится. Без двигателя. Стабилизатор работать не будет, ночники и так далее – все требует своей порции вольтов и амперов. На аккумуляторе далеко не уедешь. Заводить же двигатель – это занятие сильно так себе. Эксперимент до первого прилета украинского коптера (а он рано или поздно случится) и дальше по тепловому пятнышку что-то да прилетит.

Что касается использования Т-54 в качестве самоходного орудия поддержки пехоты – в этом разума намного больше.


Это то, чего сегодня пехоте не хватает и не хватает очень сильно. Д-10 пушка безумно древняя (1944 года), но в последних своих модификациях даже с двухплоскостным стабилизатором, что в целом делает ее актуальной, но…

Мы уже писали вместе с АлексТВ о том, насколько пригоден танк для стрельбы с закрытых позиций. И то, что Д-10 нарезная, не сильно ситуацию исправляет. Танк – оружие прямой наводки, с нарезной пушкой ли, с гладкоствольной – это оружие поля боя и прямого выстрела. Да, ДОТы, ДЗОТы, бетонные укрепления и БМП/БТР пушка Д-10 будет кошмарить вполне прилично. Были бы снаряды.

Кстати, о 100-мм снарядах, то есть, об их наличии, вопрос открыт. Данных по их наличию и количеству у нас нет, потому ничего на эту тему мы не скажем. Но «Рапиры» чем-то стреляют, значит, на складах снаряды есть. Вопрос количества и качества, 80 лет, знаете ли, срок приличный.

Так что роль, которую можно отвести Т-54 – это роль этакой пушечной БМПТ, не более того. Причем, довольно одноразовой, поскольку броня у танка все-таки не на уровне 20-х годов 21 века. Она все оттуда, из 40-х годов прошлого.

Ну и 100-мм пушка – это не для всех целей.

3. Все остальное – а что здесь?



А здесь у нас очень много. Но для начала, как всегда, немножко информации для раскачки.

Откуда у нас ехали те самые Т-54, с которых все началось?


А ехали они из Арсеньева, что в Приморском крае, на Дальнем Востоке России. В Арсеньеве находится 1295-я Центральная база хранения, где эти танки и хранились.

Куда они отправились? Естественно, на Запад. Но не в прифронтовую полосу, а вполне вероятно, что в Атамановку Читинской области, на 103-й ремонтный бронетанковый завод. На тот самый, который получил заказ на модернизацию 800 танков Т-62 до уровня Т-62М.

Если верить изучающим спутниковые снимки, то с территории 1295 базы уже было вывезено почти 200 танков Т-62. И они были увезены именно на модернизацию с последующим распределением по частям, принимающим участие в СВО.

Возможно, что Т-62 брали и с других баз. Контракт на 800 танков как бы это предусматривает. Но эта цифра подразумевает, что ТРИ года будут модернизироваться только Т-62. Если применить калькулятор, то 800/3=266 танков в год. То есть, почти столько, сколько было снято с базы хранения.

Больше завод в Атамановке «переварить» просто не сможет. Не хватит мощностей и людей. У нас, правда, есть и другие заводы, но о контрактах на модернизацию или просто подготовку Т-54 не сообщалось.

Выискивать здесь что-то «горячее» смысла нет, потому что о работах по Т-62 стало известно моментально. А о Т-54 полный ноль. В чем смысл? Конечно, можно предположить, что «позор джунглям» и все такое. Пожгли все современные танки, потеряли все Т-62, теперь повезли на убой Т-54?

Очень сомнительно. Специально полистал отчеты украинской стороны, нет, не наколотили они столько даже при самых оптимистичных раскладах. Да, российские танки уничтожаются, но не в таких количествах.

Но ведь что-то такое произошло, раз куда-то повезли Т-54?


Да. Т-62 начали воевать и соответственно, начались потери. Я сомневаюсь, что в Атамановке склады с новыми запасными частями стоят. Очень сомневаюсь. Т-62 – танк очень старый, самые свежие были изготовлены в 1973 году. Делаем выводы?

Плюс танки пошли воевать. То есть, принимать на себя удары орудий, гранатометов, ПТУРов, коптеров, способных вывалить всякую гадость с высоты.

Мысль такая: учитывая, что Т-62 - дальнейшее развитие танка Т-55, он имеет такую же компоновку, и в нём использовались те же узлы и агрегаты, что и на танке Т-55. Ну а Т-55 – это Т-54 с противоатомной защитой и не более того.

Вот и ответ на вопрос, зачем потащили Т-54 из Арсеньева: повезли каннибалить. Да, танки очень старые, но ровесники Т-62 по выпуску – до 1974 года. И с них есть что взять: двигатели, трансмиссии, катки, гусеницы и так далее до бесконечности.

Конечно, В-46 выпускают в Челябинске до сих пор, но зачем ставить на старый танк новый двигатель, если танк этот априори не жилец? То же касается и всех остальных запчастей и узлов. Понятно, что во время войны, да еще такой, где мины применяются обеими сторонами и повсеместно, катки и гусеницы просто горят в прямом смысле этого слова.

Не самый лучший выход? Нет, самый лучший. Начать производство запчастей к танкам, снятым с производства полвека назад – это более чем героизм. Но зачем, если на складах есть достаточное количество машин, которые можно разобрать и использовать в качестве доноров запчастей?

Конечно, допускаю, что наиболее хорошо сохранившиеся машины можно использовать как САУ поддержки пехоты, но… Ни для кого не секрет, что логистика – это бич российской армии. Да, как-то я обращал внимание на то, что у ВСУ аж 6 калибров снарядов. Но у нас наблюдаются проблемы с поставками снарядов, хотя калибров меньше. Что будет, когда к существующим 152-мм, 125-мм, 122-мм, 115-мм еще добавится и 100-мм?

Впрочем, что тут говорить, если будет принято такое решение, о нем мы точно узнаем. Пока что за рабочую версию транспортировки Т-54 в западном направлении можно принять озвученную. Она действительно имеет право на жизнь, как оказавшиеся на передовой Т-62 имеют право на ремонт.
Автор:
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76 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 04:32
    +8
    На взгляд дилетанта (меня) - довод, что Т-54 везлись на запчаст звучит достаточно убедительно.
    Но хотелось бы услышать комментарии более сведующих людей... Ибо меня ввести в заблуждение в вопросе унификации Т-62/Т-54 просто.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 05:43
      +4
      Смысла возить танк Т-54 или Т-55 на фронт в качестве донора запчастей для Т-62М нет. По бумагам дали танков 100500, никто ж не интересовался что за танки и в каком состоянии. По телевизору можно покрутить сюжет о «103 бронетанковом ремонтном заводе», на котором сейчас 62ки модернизируют. Т-55 скорее всего взяты с 111 базы хранения танков в Хабаровском крае.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 06:40
        -1
        У меня, как у дилетанта, взгляд похожий. Ну, повезли куда-то Т-55. Значит, так нужно.

        Подброшу еще версию. Сколько из-за Т-55 шуму! Информационная война. Отвлечение внимания.
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 06:35
      +15
      1) Если на запчасти, то разумнее возить уже разобранные, иначе зачем тащить многотонный корпус.
      2) "если априори он не жилец (танк) ", т е получается те кто в танке тоже априори?
    3. Зефр
      Зефр Сегодня, 06:59
      +3
      А не правильнее использовать их как учебные?
    4. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 07:44
      0
      Лет 10 назад МО РФ провело операцию по очистке складов от старого стрелкового вооружения, обязав профильные предприятия забрать с хранения изделия и реализовать их как бог на душу положит - переделать в гражданские, экспортировать и т.д. Возможно сейчас происходит нечто подобное с другими видами вооружения. Ведь Т-54 необязательно рассматривать как замену или дополнение современных танков. Возможно их планируется использовать как штурмовые САУ. Видел кадры хроники как для уничтожения каких то целей выскакивает БМД и отрабатывает из 30ки или ПТУРС. Т-54 в этой ситуации выглядит лучше. Более 200 мм стальной брони башни это не картон БМД.
  2. certero
    certero Сегодня, 04:32
    +27
    Прошло 30 лет после того как Советский Союз исчез. Но до сих пор его наследство помогает потомкам.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 04:46
      +15
      Цитата: certero
      Прошло 30 лет после того как Советский Союз исчез. Но до сих пор его наследство помогает потомкам.

      А нам говорили, что все галоши, что производил СССР, давно «исшоркались»...
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 06:19
        +9
        Цитата: ROSS 42
        давно «исшоркались»...

        ГОСТ был, качественно делали, думали о будущем...
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 06:58
        +11
        все галоши, что производил СССР, давно «исшоркались»
        Значит хорошие "галоши", качественные. А вот нынешние деятели даже галош не производят, только обещают начать...
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:52
      +9
      .до сих пор его наследство помогает потомкам

      С этой точки зрения основная цель затеявших - окончательно лишить нас этого "наследства", с другой стороны - как неумно было все затевать находясь "в дырявых штанах"...
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 07:55
        +2
        Цитата: Владимир80
        с другой стороны - как неумно было все затевать находясь "в дырявых штанах"...

        "Малой кровью на чужой территории". Это же наши любимые грабли, они всегда лежат там где надо
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 08:20
          0
          Цитата: НДР-791
          Малой кровью на чужой территории".

          Проблема в том, что не на чужой...
  3. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 04:34
    +7
    То, что старые танки будут использовать для запчастей - вполне практично. Позволю себе маленькое замечание: если всё же на базе танка Т-54 делать ДОТ с бетонированием его по башню, для электропривода башни совсем не обязательно запускать дизель танка. Есть два варианта:
    1. Установить несколько мощных аккумуляторов рядом с танком в забетонированном пространстве. Нужно будет организовать подзарядку аккумуляторов.
    2. Использовать относительно небольшой дизель генератор также расположенный вне танка, чтобы он не демаскировать огневую точку. Посколько в таких генераторах чаще всего напряжение 220В, большого сечения проводов не нужно и его можно отнести от танка достаточно далеко, закапав кабель в землю или использовав бетон для его сохранности при обстреле ДОТ-а. А рядом с танком или в танке поставить зарядное устройство для аккумулятора.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 05:11
      +2
      Чем выше напряжение, тем меньше сечение провода требуется для передачи одинаковой мощности, если для передачи тока на 220В 16А нужно сечение 2.5мм2, то на 1кВ хватит и полёвки
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 05:43
      +8
      если всё же на базе танка Т-54 делать ДОТ с бетонированием его по башню, для электропривода башни совсем не обязательно запускать дизель танка.

      Мне кажется - после первых же выстрелов такую конструкцию тут же засекут с коптеров, и дальше по неподвижной цели прилетит железяка от которой никакое бетонирование не спасёт.. Тем более что прилетит сверху в крышу.. Так себе идея.. Лично мне - крайне не хотелось бы в таком сидеть..
      1. Andy_nsk
        Andy_nsk Сегодня, 06:22
        +2
        Тем более что прилетит сверху в крышу..

        Я не спец по таким вопросам, однако с инженерной точки зрения, если делается дополнительная защита корпуса, то нужно делать некую дополнительную защиту башни. Спецам, конечно виднее, но вот с дилетантской точки зрения напрашивается стальной лист, прикрывающий башню на достаточном удалении, чтобы защитить от кумулятивного заряда, а попасть бронебойным ломиком в крышу нереально... Ну и, наверное, можно найти и способы усилить защиту башни с фронтальной стороны: дополнительное бронирование, динамическая защита и т.п.
        А вообще Омский Трансмаш пока существует, бывал в Омске, общался с коллегами (лет десять назад, не по танковой тематике), я бы попробовал реанимировать его, например, хотя бы для апгрейта Т-80, которых немало на хранении и который куда перспективнее Т-54/55.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 07:38
          +2
          И городить весь этот огород ради 100 мм орудия с допотопным прицельным оборудованием? И в кого он попадёт? Эффективность такого "дота" будет как у светошумовых боеприпасов - только попугать. А ожидать, что кто-то будет ставить новые прицелы на эту рухлядь, если даже новые Т-90 вынуждены выпускать с "упрощёнными"... даже обсуждать нет смысла.
          Так что Роман по всей видимости прав, и мы можем радоваться, что 70-летние танки, скорее всего, везут не воевать, а на запчасти для 60-летних, которые уже воюют.
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:53
      +3
      Дот из танка это очень примитивно, современные средства наблюдения позволяют разглядеть его с дрона и с 3км поразить птуром...
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 04:41
    +1
    Что у нас с Т-54 (будем называть их так, потому что Т-55 – это модернизация, которая отличается не так уж и сильно.
    Тогда уж стоит вспомнить и китайский Type 59-II, раз выложили его фото...


    Посмотрим куда они приедут и что из них будут делать, не исключаю, что их могут превращать в неподвижные огневые точки на некоторых участках нашей линии обороны
    1. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 04:55
      +4
      Цитата: svp67
      Тогда уж стоит вспомнить и китайский Type 59-II, раз выложили его фото...

      У Китайцев этого барахлище можно хоть 1000 штук купить. Это будет ,конечно,сделка века....
      Правда 59-II придется уже со снарядами под 105 мм пушку.
      Но это так ..грустный юмор.
  5. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:44
    +1
    Танк, вкопанный по башню в землю (а именно об этом и писали многие) – это, конечно, да, но нет. Причина очень проста: башня тяжелая. Спросите, а причем тут башня?
    Это не причина, ну придётся побольше маховики покрутить, если ума бензогенератор подключить не хватит. Причина в том что сейчас уничтожить неподвижную точечную цель не проблема!

    Кстати, о 100-мм снарядах, то есть, об их наличии, вопрос открыт. Данных по их наличию и количеству у нас нет, потому ничего на эту тему мы не скажем. Но «Рапиры» чем-то стреляют, значит, на складах снаряды есть. Вопрос количества и качества, 80 лет, знаете ли, срок приличный.
    На флоте 100 мм нарезные стволы в наличии, значит и производство есть. Другое дело гильзы, но по моему унификация была.

    И с них есть что взять: двигатели, трансмиссии, катки, гусеницы и так далее до бесконечности.
    Вот это да, это похожая на правду причина!
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 05:38
      0
      Цитата: Владимир_2У

      Кстати, о 100-мм снарядах, то есть, об их наличии, вопрос открыт. Данных по их наличию и количеству у нас нет, потому ничего на эту тему мы не скажем. Но «Рапиры» чем-то стреляют, значит, на складах снаряды есть. Вопрос количества и качества, 80 лет, знаете ли, срок приличный.
      На флоте 100 мм нарезные стволы в наличии, значит и производство есть. Другое дело гильзы, но по моему унификация была.

      Не артиллерист. Для Рапиры используют снаряды единого заряжания. А какие боеприпасы 100-мм танковой пушки на Т-54 и Т-55?
      1. Tucan
        Tucan Сегодня, 05:50
        +8
        Для Д-10 тоже идут унитарные выстрелы, другое дело, что боеприпасы Д-10 с МТ-12 не взаимозаменяемые. У "Рапиры' гладкий ствол.
      2. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:43
        +2
        Цитата: Lynx2000
        Не артиллерист. Для Рапиры используют снаряды единого заряжания. А какие боеприпасы 100-мм танковой пушки на Т-54 и Т-55?

        И там и там унитары, только Рапира гладкоствольная, унификации нет. Но Д-10Т в своё время создана на основе морского ствола.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 07:55
          0
          На флоте артиллерия давно уже выполняет вспомогательную роль, так что вряд ли их арсеналы прямо-таки забиты снарядами. Они рассчитывали на свои потребности, планируя запасы и производственные мощности (если у нас вообще кто-то что-то планирует), так что на потребности сотен Т-54/55 с Д-10, если эти танки всё же поставят в строй, этого и близко не хватит.
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 06:39
      +1
      То что рапира стреляет 100мм снарядами не факт что это подходит для 100 мм пушки танка. АК-47 и Мосинка оба имеют калибр 7.62, но это не значит, что АК сможет стрелять патронами от Мосинки
    3. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 07:44
      0
      Причина в том что сейчас уничтожить неподвижную точечную цель не проблема!

      Только нужно уточнять - не проблема для кого? Если для нас, то почему мы с августа Бахмут "прогрызаем", а Марьинку с прошлого марта? Да-да, я в курсе про артиллерийскую оборону, но сами населённые (ранее населённые) пункты держит пехота в полевой фортификации - чем не неподвижные точечные (ну, почти точечные) цели? Так почему ВС РФ и "Вагнеру" эти цели не по зубам?
  6. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 04:47
    +3
    Да вероятнее всего автор прав. Скорее всего это под запчасти для расконсервируемых Т-62.
    Однако,дела наши столь ,скажем так, трудны, что если бы сохранились в достаточном кол-ве Т-55 и снаряды под них ,то и они пошли бы в бой в вариации Т-55МВ. Но Т-54/55 осталось немного,нет особого смысла ради них увеличивать и так большую разнотипицу в танках.
    Хотя с нашими изумительными руководителями ни в чем уверенными быть нельзя....
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:19
      0
      Боюсь что единственный логическое объяснение происходящего, то что Т-54 поедут на фронт. Все остальные объяснения притянуты за уши. Причины так же ясны и их комплекс.
      1. Необходимо срочно пополнить потери в танках.
      2. Нехватка «живых» Т-72/62/80 на складах.
      3. Возможность параллельно восстанавливать Т-54 на других заводах
      4. Наличие 100 мм снарядов, при нехватке снарядов других калибров.
  7. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 05:17
    +6
    На запчасти, это, конечно, намного лучше, чем в бой - но... как всегда но...
    Они запчасти к Т-62, и тешить себя иллюзиями об боевых возможностях Т62 - не разумно.
    Конечно, и Максим и Гочкис тоже, в узлах обороны еще огого! А Мосинка, да со снайперским прицелом! Не будем говорить о Бердане и легкости производства пороха для него в условиях дефицита...
    Но это при условии НЕ перевооружения ВСУ за следующий год...
  8. faiver
    faiver Сегодня, 05:18
    -3
    Считаю не особо важно будут ли 54ки стоять в опорниках как огневые точки или их разберут на запчасти для Т-62. Эти танки это ресурс который надо использовать, хранить их дальше особо смысла нет...
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:23
      +4
      А сами посидеть в таком чуде в опорнике не желаете? Они будут стоять в опорнике с ЛЮДЬМИ...то есть фактически смертниками...ну а для вас это не важно,они вам,видите ли,на складах мешают...а склады,вы,видимо,новыми арматами "забьёте"...
      1. faiver
        faiver Сегодня, 08:04
        0
        Ну да, с БТР-80 или БМП-1/2 на опорнике бойцы куда более защищены...
  9. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 05:18
    +6
    Пальцы к тракам гусениц у нас в одном из цехов завода выпускали. В моем цехе
    делали торсионные валы , балансиры и поворотные люки .
    На станке 6Р11МФ4 ручки для танковых люков лично штук десять выпустил , проверяя
    работу системы ЧПУ.
    Да только нет теперь того завода . Расприватизировали завод имени Серго
    Орджоникидзе в лихие девяностые . Вот и возите танки на платформах.
  10. гагрид
    гагрид Сегодня, 05:20
    +4
    Когда пошёл шум по Т-62 одним из преимуществ использования в качестве неподвижной огневой точки указывалось возможность вести огонь без работы двигателя. Причём это звучало здесь же. Неужели на т55 подругому. И вопрос зачем ему стабилизация пушки если танк неподвижно.
  11. гагрид
    гагрид Сегодня, 05:22
    +1
    А насчёт использования в качестве источника запчастей, то вполне здравая идея.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:14
      0
      Это как при поломке машины, везти точно такую же через пол страны, и ставить их рядом для замены одного узла.
      Бронекорпуса и башни зачем везти? там под 30 тонн брони, да и места запчасти займут меньше, если везти в разобранном виде. + разобранные и отсортированные запчасти удобнее, а танк ещё разбирать придётся, не факт что в хорошем состоянии проводка и остальное.
  12. U-58
    U-58 Сегодня, 05:29
    +10
    От оно как. Мы [были] уверены, что в армии нашей [воюют] танки Т-90 и чаяли увидеть на поле брани победоносные машины со странным индийским именем Армата.
    Реальность оказывается до зубовного скрежета прозаичной.
    В бой идут одни старики...
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 06:24
      -2
      В бой идут все. Просто бои бывают разные. И задачи разные.
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 07:28
        +4
        Разные бои? А по-моему после ухода с херсонского правобережья бои одни и те же: прогрызание опорников...а насчет разных задач вы правы: тут мы шампиньоны мира по разным задачам: от грозной декоммунизации с денцификацией через защиту жителей Донбасса с полным уничтожением их городов и поселков до бесконечных попыток договориться хоть о чем-нибудь и подставить свой нос под надежды вернуть как раньше...только вот мужское население после таких боев и задач почему-то сокращается тысячами...коего,к слову,и так крайне мало в России
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 07:48
        0
        Цитата: Pavel73
        В бой идут все. Просто бои бывают разные. И задачи разные.

        Причины разные. И основная причина это "эффективное" госуправление, когда миллиарды денег уходили на дорогостоящие понты и на вклады в ценные бумаги стран потенциального противника. В то время когда предприятия ВПК вынужденны были доказывать свою рентабельность, штампуя заказы на импорт.
        И проблема в том, что эти "изумительные" люди до сих пор на своих постах. Нет, я не про Путина, а про лиц из его команды, годами тасуемыми с должности на должность, ибо на предыдущей они все изгадили. Они до сих пор тянут сроки, пилят бюджет, ибо по другому они не умеют. А вот почему Путин при такой "эффективности" своих манагеров их не меняет, для меня загадка.
        Есть всего два предположения, и это слова, приписываемые Сталину "Ви враг, или ......". Но это моё субъективное предположение.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:31
      +4
      Цитата: U-58
      Мы [были] уверены, что в армии нашей [воюют] танки Т-90

      Т-90М активно воюет, их больше 200 шт, несут потери. Насчет "Арматы" представляю какой будет шум если экипажи их по старой привычке бросят целыми после разувания на пт-мине а хинзиры потом утянут.


  13. KCA
    KCA Сегодня, 05:31
    -7
    Где-то, что-то, как-то, есть фото, где они сделаны, когда? Но наши эксперты на ВО всегда делают правильные выводы, танки кончились, фото вообще из России? Маркировка на Ж/Д платформе какая-то странная, на наших такой не рисуют ни разу, кто сомневается, прогуляйтесь до ближайшего вокзала и посмотрите, максимум номер платформы белой краской шрифтом размером сантиметров 40 в высоту и всё
    1. KCA
      KCA Сегодня, 06:09
      0
      Увидел минус и присмотрелся, а платформа-то не наша, и крепление танка к платформе не наше, немножко знаю, сам крепил танки и БТР, что за хитрые стопоры? А цепи где или троса?
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 06:44
        +2
        Снег, деревья без листьев и Т54.... Интересно, какая это может быть страна? Канада, Швеция, Финляндия...?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 06:55
          +1
          Цитата: Михаил Кривопалов
          Интересно, какая это может быть страна? Канада, Швеция, Финляндия...?

          Ага. Дядька рассказывал, как танки пилили. На ходу они были, заправленные. Один тракторист поехал покататься, шлагбаум снес, его премии лишили.
      2. ЕВГЕНИЙ_ВЛАДИМИРОВИЧ
        ЕВГЕНИЙ_ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 06:46
        +1
        ЕАС, аббревиатура стандарта стран ЕвразЭс, ставится на всех российских вагонах, из крепления хорошо видно только что ствол проволокой прикручен, ну а снизу видимо башмаки стоят.
  14. paul3390
    paul3390 Сегодня, 05:37
    +3
    Но «Рапиры» чем-то стреляют

    Вообще-то МТ-12 «Рапира» гладкоствольная пушка... Какое отношение имеют её снаряды к 100-мм нарезному орудию Т-55 - ведомо только автору..
  15. Polyssenator
    Polyssenator Сегодня, 05:57
    +1
    200 безэкипажных т-54
    Как вам такой вариант?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 06:26
      0
      Хлопотно. Слишком много переделывать и это не быстро.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:45
      +1
      Цитата: Polyssenator
      200 безэкипажных т-54
      Как вам такой вариант?

      У меня дома стоит...
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:57
      +1
      Сделать из них беспилотники это отличная идея, проблема в том что если бы технологически такое могли осуществить, то и 200 т90 смогли бы "наклепать" ...
  16. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 06:04
    +1
    Танки Т55-Т54 последние выпуска были 1980 года как и Т62 откуда автор взял про 1973 года вопрос открытый. Тут не стоит забывать что на базе Т55 до сих пор есть много различных машин в том числе мостоукладчик МТУ 20, его никто не снимал с вооружения, тягач БТС 4, танковый кран СПК 12г и недоделанный БТР-Т скорей всего эти танки будут использоваться как базы для той же БТС 4 и думаю что из них сделают что то наподобие БТР Т или БМО-Т
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:44
      +1
      Цитата: Parvis Rasulov
      Танки Т55-Т54 последние выпуска были 1980 года

      Что за чушь...
  17. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 06:06
    +1
    Можно было бы использовать данный танк в качестве приманки для джавелинов. Но тогда нужно либо искать танкистов смертников, либо превращать его в автоматизированный дрон, что выльется в копейку.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:31
      0
      И самое главное,зачем их приманивать? Это было бы уместно,если бы джавелинов было 2 на всю краину...а когда их тысячи...
  18. Алебедев
    Алебедев Сегодня, 06:24
    -1
    Создалось впечатление, что статья в ВО написана вовсе не о танках Т-54, о которых заявлено в громком, как всегда, заголовке.
    А для того, чтобы лягнуть Д.А. Медведева.
    Ох, уж эти игрища...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 06:59
      0
      . для того, чтобы лягнуть Д.А. Медведева.

      Я смотрю началась предвыборная компания?!
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 07:33
      0
      Бедный ДАМ...вот его лягают...и ведь совсем незаслуженно...кстати,как там его грозные слова,что если атакуют Крым,о красные линии немедленно вступят в бой? Или у этого Крым в районе Сахалина?
  19. stels_07
    stels_07 Сегодня, 06:32
    +3
    Наследие высокой цивилизации.. Текст
  20. ЕВГЕНИЙ_ВЛАДИМИРОВИЧ
    ЕВГЕНИЙ_ВЛАДИМИРОВИЧ Сегодня, 06:36
    0
    ДАМ про 1500 новых танков конечно сильно сказал. Но после А надо говорить и Б. Как это количество делать, УВЗ и так по 12 часов 6 дней в неделю работает, зарплаты станочников в Уральском регионе в 1.5,-2 раза выросли, а цены госконтрактов остались теже, ну пусть на % инфляции ( как он считается отдельная тема) умножен. Правительство проблему не видит, а заводы должны в убыток работать выполняя ГОЗ и оплачивая сверхурочные .. Африкацам миллиарды $ долги прощаем, а своим что?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 06:57
      +1
      Цитата: ЕВГЕНИЙ_ВЛАДИМИРОВИЧ
      зарплаты станочников в Уральском регионе в 1.5,-2 раза выросли,

      Правда, что ли?
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:02
      -1
      Долги всем предприятиям опк можно списать запросто, если действительно будет результат... Только по результатам выполнения о.з.!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:08
        +3
        Цитата: Владимир80
        если действительно будет результат...

        Эх... Два брательника в Нижнем Тагиле... Результата не видят...
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 07:52
          0
          Цитата: мордвин 3
          Эх... Два брательника в Нижнем Тагиле... Результата не видят...

          В начале июля 22-го УВЗ работал ещё сокращенную неделю. А ведь уже было понятно, танков не хватает......
  21. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 06:43
    -2
    В конце концов для того их на хранение и ставили, чтобы сжечь в горниле третьей мировой, а на запчасти или в бою... А вообще, если т-55/62 представить не как танк, а как вторую башню для БМП-1/2? Допустим к КАЖДОЙ БМП поставить в пару т-55/62? Вопрос только найдётся ли столько танкистов....
  22. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 06:51
    +2
    Цитата: certero
    Прошло 30 лет после того как Советский Союз исчез. Но до сих пор его наследство помогает потомкам.


    ...убивать друг дружку crying
  23. Келлер
    Келлер Сегодня, 06:54
    0
    Цитата: Andy_nsk
    я бы попробовал реанимировать его, например, хотя бы для апгрейта Т-80, которых немало на хранении

    Собственно, этим он уже давно занимается - БВМ поступают в ВС из Омска
  24. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 07:25
    0
    Ого, Т-54

    Новости всё интереснее, непонятно плакать или смеяться
  25. Krugov
    Krugov Сегодня, 07:32
    +1
    Всем доброго времени суток! Рискну предположить ,что данные машины могут применяться в качестве машин поддержки для сил Рос Гвардии при обеспечении условий безопасности в ближнем к прифронтовой полосе тылу. Там нет нужды держать Т90, ожидая дрг на Абрамсе. Дальность стрельбы у Т55-14,5 км, это больше чем у Т72 (9,5км), так тоже могут пригодится, боеприпасы идут от зенитной установки 100мм КС19, флотской артустановки Б24/34, так что поменяв оптику, древнюю связь, и проведя ТО и ТР эти машины вполне могут обеспечить безопасность в ближнем тылу и на КПП.
  26. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:34
    +2
    Пытаясь сделать краткосрочный прогноз, хочу спросить у специалистов: сколько сейчас на хранении «Остин-Путилов»? С дивана вижу широчайше возможности для модернизации.
  27. moscowp
    moscowp Сегодня, 07:38
    0
    Но и согласно всем Уставам, танк не должен воевать с танками, для этого человечество придумало ПТУР

    stop
    автор, астанавис!
    Надо в Уставах запретить писать статьи кожаным мешкам, ведь для этого придумали нейросети, они напишут лучше, умнее и без ошибок.
  28. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:41
    0
    Впервые бросив взгляд на заголовок, чуть не прочитал "Куда поедут Ту-154"... :)
  29. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:49
    0
    Если танки одноразовые (на убой), то и экипажи тоже. Гниловат расклад, не кажется?
  30. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:56
    0
    Ну автор и спец.По дереву и салу хлебу и металлу. Отапгрейдить и будет вполне себе боевая машина. Ну например усилить энерго установку .Да взять к примеру абрамс.Установили обычный движок-генератор и не заморачиваются.И прогрев танка зимой не надо.Подогрел без заводки двигателя.и сохраняется невидимость в тепловом диапазоне.Навешал ДЗ и хоть какая то защита.Не т-90 конечно но боевая машина.Чем городить новое БМПТ лучше эти по максимуму использовать Кстати у меня на даче использую портативный генератор.Взял под мышку и пошёл.Стиралку и освещение легко тянет.Вот один из вариантов