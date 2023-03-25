Куда поедут Т-54?

Итак, видео с составом, на платформах которого везут куда-то танки Т-54, видели, наверное, уже все. Заурчали от радости украинские блогеры, как всегда, просто шедеврально отмолчалась наша патриотическая z-сетка, а эксперты всех уровней начали обсуждение на тему того, что все это значит.
Мнения разделились
К сожалению, бензина в костер, где полыхали мнения, добавил щедро так господин заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, который сказал, что в этом году промышленность России выпустит 1 500 танков.
Вот тут уже взвыли голодными бензопилами все. Видимо, Д.А. в своем стиле проспал и не обратил внимание на ролики с Т-54. Для пользователя Интернета такого уровня дело вообще непростительное. Тем более – для зампреда Совбеза.
По Медведеву танковым катком уже накоротке прошлись все, очень интересно будет прочитать, что прилетит с той стороны океана и кто его станет клевать из наших хороших знакомых: Кайл, Томас или Тайлер? Ставлю на Тайлера Роговея, хотя Томас Недвик ничуть не хуже будет, хоть и не так ядовито.
Но оставим обещания Медведева (на самом деле – могло быть хуже, мог и «Армат» пообещать), о них разговор вообще отдельной строкой надо вести.
Что у нас с Т-54 (будем называть их так, потому что Т-55 – это модернизация, которая отличается не так уж и сильно. Сегодня, по сути, противоатомная защита – это пережиток прошлого и на боевые качества машины не влияет никак в плане положительном)? Мнения, на сегодняшний день озвученные, в основном разделились так:
1. Все Т-72 и Т-90 потеряны, Т-62 на подходе, начинается извлечение с баз откровенного хлама. Дальше пойдут в дело Т-34 и ИС-2 с постаментов памятников. (70%)
2. Семидесятилетние танки вполне могут стать опорными пунктами на оборонительных рубежах или сыграть роль самоходных орудий поддержки пехоты. (25%)
3. Все остальное. (5%)
Наверное, многие из наших читателей будут очень удивлены, но мы станем рассматривать именно п 3. То есть, третий вариант, отличный от пессимистичного и оптимистичного.
Но по первым двум вариантам мы тоже пройдем.
1. По первому пункту есть, что возразить
Конечно, возможности ВПК России на голову ниже, чем в СССР времен Великой Отечественной, так что, уничтоженные танки будут заменяться новыми, а поврежденные ремонтироваться. Но времени это займет на порядок больше хотя бы потому, что у нас 52 вида бронетехники выпускается на 7 заводах, раздерганных на 3 корпорации («Военно-промышленная компания», «Ростех», «Высокоточные комплексы»). Ремонтом занимается еще около 20 заводов и предприятий, чего в условиях СВО однозначно мало.
Конечно, снятие с хранения Т-62 с последующей «модернизацией», однозначно это акт отчаяния, поскольку, даже работая в три смены, компенсировать потери, которые понесла армия под руководством наших талантливейших генералов, невозможно. Примерно так же, как набрать высококвалифицированных работников на три смены.
Но тут уже ничего не поделать, Т-62 превращенные в Т-62М будут пытаться что-то такое изобразить под радостные крики в прессе о том, что Т-62М – это лучше даже, чем «Абрамс».
Впрочем, написание такого – это вопрос чести и совести написавшего.
На этом по первому пункту все.
2. Здесь все намного сложнее, потому что данный пункт – плод работы мозгов намного более умных людей, чем тотальные пораженцы или тотальные победоносцы
Т-54 с его 100-мм пушкой как средство борьбы с тяжелой бронетехникой не годен совершенно, это понятно. Но и согласно всем Уставам, танк не должен воевать с танками, для этого человечество придумало ПТУР.
Т-54, превращенный в основание опорного узла обороны… Идея так себе, на мой взгляд. Танк, вкопанный по башню в землю (а именно об этом и писали многие) – это, конечно, да, но нет. Причина очень проста: башня тяжелая. Спросите, а причем тут башня? Все просто: во время нашей работы в музее военной техники в Падиково нам разрешили сравнить Т-34 и «Стюарт» в плане условий работы экипажа. В том числе мы сравнили и возможность поворота башен вручную. У «Стюарта» это было сделать намного легче, но там и башенка была меньше и тоньше.
Да, у Т-34 башню вращал электромотор, но он был весьма слабосильный и не справлялся со своей задачей. Предельный угол наклона танка, при котором мотор ещё вращал башню, находился в пределах 17-22°, и зависел от состояния аккумуляторных батарей и температуры воздуха. И вот вам снимок-схема, на котором прекрасно показано, чем и как можно заменить чахлый моторчик.
Быстро вращать, понятное дело, не получится, но что у американца, что у нашего танка, точная наводка на цель осуществлялась именно вручную. Так что опционально, с выключенным двигателем – запросто. Закапывай/окапывай и стреляй.
У Т-54 так уже не получится. Без двигателя. Стабилизатор работать не будет, ночники и так далее – все требует своей порции вольтов и амперов. На аккумуляторе далеко не уедешь. Заводить же двигатель – это занятие сильно так себе. Эксперимент до первого прилета украинского коптера (а он рано или поздно случится) и дальше по тепловому пятнышку что-то да прилетит.
Что касается использования Т-54 в качестве самоходного орудия поддержки пехоты – в этом разума намного больше.
Это то, чего сегодня пехоте не хватает и не хватает очень сильно. Д-10 пушка безумно древняя (1944 года), но в последних своих модификациях даже с двухплоскостным стабилизатором, что в целом делает ее актуальной, но…
Мы уже писали вместе с АлексТВ о том, насколько пригоден танк для стрельбы с закрытых позиций. И то, что Д-10 нарезная, не сильно ситуацию исправляет. Танк – оружие прямой наводки, с нарезной пушкой ли, с гладкоствольной – это оружие поля боя и прямого выстрела. Да, ДОТы, ДЗОТы, бетонные укрепления и БМП/БТР пушка Д-10 будет кошмарить вполне прилично. Были бы снаряды.
Кстати, о 100-мм снарядах, то есть, об их наличии, вопрос открыт. Данных по их наличию и количеству у нас нет, потому ничего на эту тему мы не скажем. Но «Рапиры» чем-то стреляют, значит, на складах снаряды есть. Вопрос количества и качества, 80 лет, знаете ли, срок приличный.
Так что роль, которую можно отвести Т-54 – это роль этакой пушечной БМПТ, не более того. Причем, довольно одноразовой, поскольку броня у танка все-таки не на уровне 20-х годов 21 века. Она все оттуда, из 40-х годов прошлого.
Ну и 100-мм пушка – это не для всех целей.
3. Все остальное – а что здесь?
А здесь у нас очень много. Но для начала, как всегда, немножко информации для раскачки.
Откуда у нас ехали те самые Т-54, с которых все началось?
А ехали они из Арсеньева, что в Приморском крае, на Дальнем Востоке России. В Арсеньеве находится 1295-я Центральная база хранения, где эти танки и хранились.
Куда они отправились? Естественно, на Запад. Но не в прифронтовую полосу, а вполне вероятно, что в Атамановку Читинской области, на 103-й ремонтный бронетанковый завод. На тот самый, который получил заказ на модернизацию 800 танков Т-62 до уровня Т-62М.
Если верить изучающим спутниковые снимки, то с территории 1295 базы уже было вывезено почти 200 танков Т-62. И они были увезены именно на модернизацию с последующим распределением по частям, принимающим участие в СВО.
Возможно, что Т-62 брали и с других баз. Контракт на 800 танков как бы это предусматривает. Но эта цифра подразумевает, что ТРИ года будут модернизироваться только Т-62. Если применить калькулятор, то 800/3=266 танков в год. То есть, почти столько, сколько было снято с базы хранения.
Больше завод в Атамановке «переварить» просто не сможет. Не хватит мощностей и людей. У нас, правда, есть и другие заводы, но о контрактах на модернизацию или просто подготовку Т-54 не сообщалось.
Выискивать здесь что-то «горячее» смысла нет, потому что о работах по Т-62 стало известно моментально. А о Т-54 полный ноль. В чем смысл? Конечно, можно предположить, что «позор джунглям» и все такое. Пожгли все современные танки, потеряли все Т-62, теперь повезли на убой Т-54?
Очень сомнительно. Специально полистал отчеты украинской стороны, нет, не наколотили они столько даже при самых оптимистичных раскладах. Да, российские танки уничтожаются, но не в таких количествах.
Но ведь что-то такое произошло, раз куда-то повезли Т-54?
Да. Т-62 начали воевать и соответственно, начались потери. Я сомневаюсь, что в Атамановке склады с новыми запасными частями стоят. Очень сомневаюсь. Т-62 – танк очень старый, самые свежие были изготовлены в 1973 году. Делаем выводы?
Плюс танки пошли воевать. То есть, принимать на себя удары орудий, гранатометов, ПТУРов, коптеров, способных вывалить всякую гадость с высоты.
Мысль такая: учитывая, что Т-62 - дальнейшее развитие танка Т-55, он имеет такую же компоновку, и в нём использовались те же узлы и агрегаты, что и на танке Т-55. Ну а Т-55 – это Т-54 с противоатомной защитой и не более того.
Вот и ответ на вопрос, зачем потащили Т-54 из Арсеньева: повезли каннибалить. Да, танки очень старые, но ровесники Т-62 по выпуску – до 1974 года. И с них есть что взять: двигатели, трансмиссии, катки, гусеницы и так далее до бесконечности.
Конечно, В-46 выпускают в Челябинске до сих пор, но зачем ставить на старый танк новый двигатель, если танк этот априори не жилец? То же касается и всех остальных запчастей и узлов. Понятно, что во время войны, да еще такой, где мины применяются обеими сторонами и повсеместно, катки и гусеницы просто горят в прямом смысле этого слова.
Не самый лучший выход? Нет, самый лучший. Начать производство запчастей к танкам, снятым с производства полвека назад – это более чем героизм. Но зачем, если на складах есть достаточное количество машин, которые можно разобрать и использовать в качестве доноров запчастей?
Конечно, допускаю, что наиболее хорошо сохранившиеся машины можно использовать как САУ поддержки пехоты, но… Ни для кого не секрет, что логистика – это бич российской армии. Да, как-то я обращал внимание на то, что у ВСУ аж 6 калибров снарядов. Но у нас наблюдаются проблемы с поставками снарядов, хотя калибров меньше. Что будет, когда к существующим 152-мм, 125-мм, 122-мм, 115-мм еще добавится и 100-мм?
Впрочем, что тут говорить, если будет принято такое решение, о нем мы точно узнаем. Пока что за рабочую версию транспортировки Т-54 в западном направлении можно принять озвученную. Она действительно имеет право на жизнь, как оказавшиеся на передовой Т-62 имеют право на ремонт.