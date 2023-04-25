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Названы сроки окончания государственных испытаний новейшей САУ 2С35 «Коалиция-СВ»

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Названы сроки окончания государственных испытаний новейшей САУ 2С35 «Коалиция-СВ»

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" находится на завершающем этапе государственных испытаний и в скором времени пойдет в серийное производство. Об этом заявил ВРИО начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский.


Новая российская САУ не принимает участие в специальной военной операции на Украине, да и вряд ли примет до конца года. Все дело в том, что "Коалиция-СВ" находится на государственных испытаниях, на завершающем этапе и должна завершить их до конца 2023 года. По словам генерала, на данный момент ведутся работы по совершенствованию ходовой части установки.

САУ "Коалиция-СВ" пока еще не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года. (...) Фактически она на выходе

- приводит ТАСС слова Медведского.

Госконтракт на поставку в войска серийных 152-мм гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" был подписан в августе 2021 года. Параметры соглашения не раскрываются. До этого была произведена предсерийная партия САУ "Коалиция-СВ", которую в мае 2020 года поставили в первую танковую армию ЗВО для опытной войсковой эксплуатации. Впервые официально САУ "Коалиция-СВ" показали на параде Победы 9 мая 2015 года.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. Стрельба новейшего САО в большей степени автоматизирована и компьютеризирована, гаубица может работать в режиме "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Дальность стрельбы обычным снарядом - 70 км.

Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
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39 комментариев
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  1. Паллада
    Паллада Сегодня, 14:04
    -1
    Уже и на парадах неоднократно участвовала, а госиспытания до сих пор не завершены. Великий картонный маршал Шойгу до сих пор не может понять что с ней делать.
    1. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 14:11
      +12
      Делать-то с ней понятно что - быстрее запускать в серию и направлять в войска. А вот почему этого не сделали с 2015 года - это большой вопрос. Коалиция СВ, Армата, СУ-57, подводная лодка "Лада", УДК...
      Анонсировано было куча всего, да вот до войск почти ничего не добралось до сих пор
      1. NKT
        NKT Сегодня, 15:00
        +2
        Так под нее еще и собственные снаряды надо выпускать........чтобы она добралась до СВО
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:03
          0
          Цитата: NKT
          Так под нее еще и собственные снаряды надо выпускать........чтобы она добралась до СВО


          Ну так и выпустят снаряды.Было бы желание.
      2. URAL72
        URAL72 Сегодня, 15:21
        +1
        быстрее запускать в серию и направлять в войска. А вот почему этого не сделали с 2015 года - это большой вопрос.

        Вопрос не большой. После развала СССР, ни одна страна мира не проводила массового перевооружения артиллерийских частей. Немцы, французы довели до ума разработки времён холодной войны, но закупали их едва не поштучно. Экспорт тоже ушли единицы. Такие страны как Южная Корея, просто ставили задачу на перевооружение собственными системами, ведь промышленность выросла и позволяла это. Даже требовала, ибо без заказов загнётся. Да и сосед у них весёлый. Россия сократила количество танков и артиллерии дальше некуда. Это серьёзная ошибка. На складах запасы были. Считали достаточно. Снова ошибка. Но не только наша, НАТО уже жалуется на пустые склады, а это очень мощный военный и экономический блок. Так что всё шло по плану, но тут, - война... Никогда такого не было, и вот опять!!! laughing
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:55
          0
          НАТО уже жалуется на пустые склады, а это очень мощный военный и экономический блок.


          Был.Был во времена Холодной войны.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 14:06
    +8
    очень жаль, что такого оружия до сих пор нет в войсках. Видимо, нашлись какие то значимые недостатки при производстве экспериментальных образцов.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:31
      +1
      Закрадывается неприятная мысль, что и в этом направлении поработали эффективные манагеры...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 14:37
      +3
      Цитата: monetam
      Видимо, нашлись какие то значимые недостатки при производстве экспериментальных образцов.

      Ранее производством самоходных установок и орудий занимался УВЗ, а у этой компании своих проблем по производству танков хватает, потому видимо и производство этих артсистем было на втором плане. Сейчас заводы по производству самоходных артсистем и пушек для них выведены из состава УВЗ в отдельный дивизион и вскоре посмотрим на сколько правильным было это решение
      1. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 14:50
        +3
        Уралтрансмаш-отдельное подразделение и танки никогда не делал
      2. monetam
        monetam Сегодня, 15:47
        0
        я подозреваю, что решение правильное - ибо специализация - вещь хорошая, но только в итоге будет дольше налаживаться производство. Но вот если это производство раскочегарят - то тогда можно добиться нужное количество машин в сжатые сроки.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:51
      +3
      Цитата: monetam
      очень жаль, что такого оружия до сих пор нет в войсках. Видимо, нашлись какие то значимые недостатки при производстве экспериментальных образцов.

      Подскажите, где (в какой области деятельности, производстве чего) у нас нет значимых недостатков, которые растягивают выпуск готовой продукции (техники с заявленными ТТХ) между сроками правления известных президентов и несменяемой партии?
      1. monetam
        monetam Сегодня, 15:44
        0
        честно говоря, совсем не знаю, в какой области у вас нет значимых недостатков.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:09
    +7
    У нас кроме "Коалиции"на очереди стоит и "Мальва"Они очень нужны в войсках
    1. Рус_80
      Рус_80 Сегодня, 14:20
      +5
      Если заявленная дальность стрельбы будет соответствовать реальной - это шаг вперёд в отечественной артиллерии! И очень жаль, что к СВО она не подоспела.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 14:32
        +5
        Цитата: Рус_80
        Если заявленная дальность стрельбы будет соответствовать реальной - это шаг вперёд в отечественной артиллерии!

        САУ Коалиция - это шаг вперед, тут нет сомнений.
        Только на указанную дальность (70 км и дальше),
        не обычный снаряд, а АРС летит. Чудес не бывает. hi
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:56
        -4
        Цитата: Рус_80
        И очень жаль, что к СВО она не подоспела.

        Кто вам сказал, что СВО закончится в этом году? Выполнение поставленных (двух) целей растянется не менее чем на 10 лет...И это при том, что в новых российских регионах не вздумают вводить в учебную программу украинский язык и не станут изучать предмет «Історія рідного краю».
      3. stelltok
        stelltok Сегодня, 15:23
        -1
        Если заявленная дальность стрельбы будет соответствовать реальной - это шаг вперёд в отечественной артиллерии

        Расскажите чем это лучше чем Торнадо 1С ???
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:25
      +4
      Мальва - наследие Мсты, а Коалиция - новое слово в артиллерии.
      Так что недостатки Коалиции - обратная сторона ее преимуществ.
      Нет унификации по боекомплекту с предыдущими артсистемами.
      Многое еще надо сделать, прежде чем Коалиция в войска пойдет.
      Для компактной профессиональной армии Коалиция великолепна.
      Как она себя покажет в войне высокой интенсивности - посмотрим. hi
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 14:40
        +1
        Цитата: Alex777
        Нет унификации по боекомплекту с предыдущими артсистемами.

        С чего такая уверенность? По зарядам нет, а по снарядам безусловно есть, возможно с несколько худшими характеристиками. Обратная совместимость называется. Когда от старой техники детали/ПО на новой можно использовать, а наоборот - нет.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 14:55
          +1
          Наша САУ 2С35 «Коалиция-СВ» не может использовать боекомплект других российских самоходок
          Эдуард Перов

          https://topwar.ru/214587-prosim-otpravit-v-zonu-specoperacii-sau-koalicija-sv-a-streljat-iz-nee-chem-budem.html
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:01
        +1
        Цитата: Alex777
        Как она себя покажет в войне высокой интенсивности - посмотрим.

        Для этого необходима спутниковая разведка и обеспечение войск разведданными в режиме «онлайн»...При отсутствии таковых и головной корабль флота можно утопить...
        * * *
        Или вы считаете, что современная интенсивная война будет вестись несколькими ЧВК?
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 15:35
          +1
          Цитата: ROSS 42
          Для этого необходима спутниковая разведка и обеспечение войск разведданными в режиме «онлайн»..

          Вы, разумеется, правы. Можно сюда еще закрытую связь в ВС РФ
          на всех уровнях добавить. Иначе онлайна не будет.

          Цитата: ROSS 42
          При отсутствии таковых и головной корабль флота можно утопить...

          Много чего можно. Но не нужно. Хватит уже, как по мне.
          Надеюсь, переподчинение флота обратно что-то улучшит.

          Цитата: ROSS 42
          Или вы считаете, что современная интенсивная война будет вестись несколькими ЧВК?

          Я такого не говорил. Это не реально.
          Когда в день выстреливаются по 5-10-15 тыс. снарядов, поддержание парка высокотехнологичного вооружения становится весьма проблематичным и затратным.
          И я пока не знаю, что в этом случае лучше для ВС РФ - Мста или Коалиция? Со всеми их плюсами и минусами.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:12
    +2
    я не думаю что она пойдет в серию до завершения СВО, мста-с проверенная и налаженная с точки зрения производственной цепочки .
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: incoggnoto
      я не думаю что она пойдет в серию до завершения СВО

      Это смотря когда закончится СВО.....,ну а так Мста-С да, освоена хорошо....
    2. VladimirNET
      VladimirNET Сегодня, 15:15
      +1
      А обычные гаубицы или пушки (не САУ) - вообще производят?
      Ведь произвести по сути танк, или только пушку - разница большая.
  5. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 14:17
    +3
    Заключение контракта на серийную поставку до завершения госиспытаний запрещено законом.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:09
      -1
      Цитата: С.Викторович
      Заключение контракта на серийную поставку до завершения госиспытаний запрещено законом.

      Эх, ма! Кабы раньше то знать!
      А ордена, медали и бонусы в виде больших премиальных выдаются «ДО», «ПОСЛЕ» или «ВМЕСТО» того?! belay
  6. akropin
    akropin Сегодня, 14:20
    +1
    Запереть на заводе всех причастных до полного удовлетворения. Опс... Видимо примерно так шарашки и формировались.
  7. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 14:26
    +2
    "По словам генерала, на данный момент ведутся работы по совершенствованию ходовой части установки."
    Еще бы - обычным снарядом на 70 км. Отдача на шасси дикая.
    1. Касатик
      Касатик Сегодня, 15:41
      0
      Калибр 203-мм на гусеничном шасси на вооружении уже лет 40. Вы не в курсе? И все работает. Там отдача какая?
      1. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 15:59
        0
        А вы в курсе, что их хотя бы рассмотреть надо, прежде чем экспертом выступать. Тогда бы увидели раскладывающиеся сзади упоры-лафет.
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 14:35
    0
    Современная гаубичная артиллерия развивается в сторону повышения точности за счет применения управляемых боеприпасов с соответствующими средствами разведки и целеуказания. Поэтому совершенствованием одной только САУ здесь не обойдется. Необходимо совершенствовать всю концепцию позиционной войны.
    1. Касатик
      Касатик Сегодня, 15:43
      0
      Позиционная война - это пусть в никуда. Это война на истощение, к радости наших западных партнеров.
      Никто и никогда не выиграл ни одной войны, сидя в окопах и занимаясь только обороной.
  9. МорякЧФ
    МорякЧФ Сегодня, 14:46
    +1
    На СВО её ой как не хватает,для контрбатарейной борьбы. А то наша МСТА уже не вытягивает.
    1. Александр Лысенко
      Александр Лысенко Сегодня, 15:18
      -1
      Еще в том году сами всушники писали, что под Николаевым дивизион СВ. Типа за пару минут далеко в тылу около 60 входящих.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:47
    +2
    Названы сроки окончания государственных испытаний новейшей САУ 2С35 «Коалиция-СВ»

    Сразу оговорюсь - понятно всё!!!
    stop Восемь лет с момента первого показа...Три года с момента выхода (поступления в войска) предсерийной партии...Не «мал» ли срок? Там уже проходят модернизацию (в качестве гаубиц) танки, на которых мой покойный папа служил...
    * * *
    Понятно, почему нет конкретной фамилии ответственного за выполнение гособоронзаказа, почему в стране до сих пор не введена прогрессивная шкала НДФЛ и в связи с чем так не хотят отменять мораторий на смертную казнь и вводить понятия о «полной конфискации имущества» и «полного запрета на службу в государственных (оборонных) структурах всех членов семейства» бездарных служащих.
  11. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 14:52
    +3
    Кароче внуки воевать на ней будут.(
  12. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:38
    0
    Сначала проводятся госиспытания. Потом все остальное. Почему граждан РФ некие уполномоченные лица держат за идиотов? Какое совершенствование ходовой, если там база - танковое шасси, трижды проверенное и испытанное? Маршал артиллерии Михалкин, будь он жив, этого Медведского отстранил бы. Или отстрелял. Хотя... Если начальник ГВМУ заявляет, что в госпиталях все есть и ничего им не надо, то какая "Коалиция"?