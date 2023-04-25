Названы сроки окончания государственных испытаний новейшей САУ 2С35 «Коалиция-СВ»

САУ "Коалиция-СВ" пока еще не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года. (...) Фактически она на выходе

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" находится на завершающем этапе государственных испытаний и в скором времени пойдет в серийное производство. Об этом заявил ВРИО начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский.Новая российская САУ не принимает участие в специальной военной операции на Украине, да и вряд ли примет до конца года. Все дело в том, что "Коалиция-СВ" находится на государственных испытаниях, на завершающем этапе и должна завершить их до конца 2023 года. По словам генерала, на данный момент ведутся работы по совершенствованию ходовой части установки.- приводит ТАСС слова Медведского.Госконтракт на поставку в войска серийных 152-мм гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" был подписан в августе 2021 года. Параметры соглашения не раскрываются. До этого была произведена предсерийная партия САУ "Коалиция-СВ", которую в мае 2020 года поставили в первую танковую армию ЗВО для опытной войсковой эксплуатации. Впервые официально САУ "Коалиция-СВ" показали на параде Победы 9 мая 2015 года.Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. Стрельба новейшего САО в большей степени автоматизирована и компьютеризирована, гаубица может работать в режиме "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Дальность стрельбы обычным снарядом - 70 км.Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.