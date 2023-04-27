БМП M2 Bradley: насколько опасную машину Пентагон передал Украине

В конце января текущего года стало известно, что США планируют передать Киеву 60 единиц своих БМП «Брэдли». В середине февраля сообщалось о том, что эти машины уже находились в немецком порту Бремерхафен.
Исходя из заявленного количества передаваемой техники и фотографий ее погрузки, некоторые специалисты сделали вывод, что ВСУ получат в распоряжение модификацию M2A2-ODS 1993 года выпуска.
Одним из основных отличий данной версии от своих предшественниц является наличие боевой информационно-управляющей системы FBCB2, позволяющей обмениваться разведывательной информацией со спутниками и другими боевыми единицами, оснащёнными аналогичными устройствами.
Сразу стоит отметить, что наличие данной системы в Bradley M2A2-ODS для солдат ВСУ является одновременно преимуществом и недостатком. Последний заключается в сложности освоения работы с новым оборудованием.
Касательно характеристик, они у американской машины в чем-то превосходят, а в чем-то уступают нашей БМП-3.
В частности, бронирование у «Бредли» получше. Защита машины выполнена по схеме «сталь — алюминий — кевлар», а лоб, борта и башня защищены дополнительными стальными экранами толщиной 30-32 мм. Кроме того, имеется возможность установки дополнительных блоков динамической защиты. Такое бронирование без проблем выдерживает попадания из 30-мм пушки и даже нередко из ПТУР (в зависимости от дистанции выстрела).
Основное вооружение у Bradley M2A2-ODS представлено 25-мм пушкой M242 Bushmaster, что весьма «неказисто» против 30-мм 2А72 и 100-мм 2А70 у БМП-3.
В то же время, грозным оружием у «Бредли» является пусковая установка с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) BGM-71D TOW, которые способны поражать цели на расстоянии от до 3 км.
Стоит отметить, что предыдущая версия Bradley M2A2, участвовавшая в операции «Буря в пустыне» в 1991 году, впервые использовалась в связке с танком «Абрамс». При этом она уничтожила больше иракских Т-72, чем основной американский танк, как раз благодаря наличию ПТУР BGM-71D TOW.
Наконец, помимо нарезной автоматической пушки и противотанкового комплекса, БМП «Брэдли» оснащена 7,62-мм пулеметом M240C.
Касательно массы, Bradley M2A2-ODS куда тяжелее БМП-3: 27,6 т. против 18,7 т. При этом двигатель у американской машины слабее, чем у нашей: 21,7 л.с. на тонну против 26,7 л.с. на тонну соответственно. В итоге «Брэдли» уступает БМП-3 и в скорости – 56 км/ч против 72 км/ч.
Наконец, неважно у американской БМП и с плавучестью. Машина сильно погружается под воду, что грозит ей большими проблемами в случае сильного течения.
Между тем, недооценивать американскую боевую машину пехоты не стоит. Хотя их передали и немного, но неприятности на поле боя они все же доставить способны.