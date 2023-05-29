Да, все-таки Су-24

Су-24М

А вот тут вполне. Балочные держатели БД4-У могут вполне спокойно подвешивать ТРИ единицы вооружения весом 1500 кг. Да, в оригинале это ФАБ-1500, но это уже не так принципиально, потому что конструктивно самолёт может поднимать такие боеприпасы.



Плюс Су-24 все-таки двухместный бомбардировщик, соответственно, все проще в плане предварительных операций.

Что ж, все вышло так, как мы предсказывали в самом недалеком прошлом. Вот здесь: Storm Shadow: что дальше, к чему готовиться Именно в этой статье мы постарались максимально объективно рассмотреть все варианты применения ракеты Storm Shadow и в целом угадали.Цитата:Ну и вот нам официальное подтверждение от украинской стороны. На фотографии, опубликованной украинскими ресурсами, с автографом вроде бы от британского министра обороны украинскому, изображен именно Су-24 ВВС Украины, вооруженный крылатой ракетой Storm Shadow, поставленной Великобританией.Да, это важный доказательный момент. Действительно, Су-24 был тем самолетом, который показался нам наиболее годным к применению этого вида вооружения, и Storm Shadow под пилоном на неподвижной части крыла это прекрасно показывает.Однако если не полениться и найти это фото в более высоком разрешении, например, с Ukraine Weapons Tracker в Twitter (уж не знаю, где они разжились ею), то по ней некоторые специалисты сделали вывод о том, что на фото не Су-24М, не фронтовой бомбардировщик, а более экзотическая версия Су-24МР, тактический разведчик.Главное отличие Су-24МР от обычного Су-24 заключалось в отсутствии наступательного вооружения, да и с оборонительным было не очень: все, что было у Су-24Мр для защиты от врага – две ракеты типа Р-60. Сегодня, конечно, Р-60 совершенно устарела, вместо нее подвешивают что-то более современное, но суть от этого не меняется. Две ракеты.Остальное у Су-24МР – это электронная начинка для сбора и обработки информации внутри фюзеляжа плюс контейнеры с тем же на внешне подвеске.Соответственно, есть где изначально разместить аппаратуру наведения и управления Storm Shadow. Тут можно очень долго фантазировать не тему того, что можно выкинуть из электронной начинки, но так запросто можно проститься с фотоаппаратами, например.Главное – в Су-24МР с самого начала имеется потенциал для замены оборудования на систему управления британской ракетой. Конечно, отдельный интересный вопрос – кто и где произвел переоборудование, но уверен, что украинцы могли справиться и сами вполне себе легко и непринужденно. Специалистов у них пока еще достаточное количество.Да, на вооружении ВВС Украины до начала СВО стояло менее десятка Су-24МР (официально 9 единиц), но много и не надо. Достаточно переоборудовать один-два самолета и то, что делают украинцы, то есть, наносить тревожащие удары, можно и не имея десятков ракетоносцев.И то, что Storm Shadow прилетают парами, это косвенно доказывает.Одиночный самолет тихо подкрался на необходимую дистанцию, быстро (а Су-24 это умеет, правда, очень громко) набирает необходимую высоту, пуску, разворот и уход восвояси. Что-то запредельно сложное? Нет.Теперь за 24-ми необходим более внимательный контроль со стороны наших средств наблюдения, поскольку да, не каждый Су-24 может нести Storm Shadow, но со Storm Shadow летают только Су-24.МиГ-29 и Су-27 все-таки не годны для перемещения таких больших ракет. Будучи все-таки истребителями (особенно Су-27), они по проекту не должны были поднимать такие тяжелые ракеты. 1300 кг – это не шутка, самая «толстая» ракета из арсенала Су-27, Р-27, весила в максимуме 350 кг.Наш заокеанский коллега Томас Ньюдик из «NI» заметил, что Су-24МР никогда не был оснащен прицельной аппаратурой для ударного вооружения «Воздух-земля» типа РЛС «Орион» или лазерно-телевизионной системы «Кайра», но вот это точно не говорит ни о чем, кроме того, что заблаговременно такая аппаратура была предоставлена Киеву и более того, скорее всего, вместе со специалистами, которые помогли произвести не только монтаж, но и точную настройку и калибровку.Тем более, что никто и не говорит о десятках переоборудованных таким образом самолетах. Если посмотреть на количество ударов при помощи Storm Shadows, то точно можно сказать, что максимум, что есть в распоряжении ВСУ – это пара таких носителей, не больше.Но больше-то и не нужно.Есть еще один довод за переоборудование именно Су-24МР. Это небольшое количество оставшихся у Киева Су-24М. Да, по сводкам господина Конашенкова, каждый из этих самолетов сбит минимум, дважды, но тем не менее, что-то там да осталось, если посмотреть на отчеты коллег Конашенкова на той стороне.Вообще с Су-24М сложно: если собрать данные из открытых источников, то за все время СВО было сбито от 17 до 24 самолетов этой модели. А подняв данные о количестве этих самолетов ДО начала СВО, поймем, что их как бы было изрядно меньше, от 12 до 14. Понятно, что что-то могли подкинуть союзники, понятно, что что-то могли и приписать. Но суть в том, что Су-24М – самолет востребованный, поскольку это единственный ударный самолет в распоряжении ВСУ. МиГ-29 может, конечно, взять ФАБы, только толку от них немного.Поэтому, конечно, Су-24М был смысл оставить для его работы именно в качестве ударного самолета, а под носитель ракет переоборудовать кого угодно, хоть разведчика, хоть самолет РЭБ. Были бы условия, как говорится.Что касается того, какие работы были проведены для интеграции Storm Shadow на Су-24МР, остается неясным. Тут красиво в плане секретности, совсем непонятно, кто, где и когда это сделал. Но сделал, потому можно только принять этот факт.Теоретически процесс не должен быть слишком сложным, поскольку ракета Storm Shadow предварительно запрограммирована координатами цели перед полетом, а это означает, что нет необходимости в интерфейсе, позволяющем самолету подавать новые данные о наведении перед запуском. Это также означает, что ракета может быть запущена Су-24МР, поскольку ударный радар и лазерно-телевизионная система не потребуются. Достаточно просто дать возможность ракете «увидеть» цель, и на этом все. Дальше современная техника справится сама.В том, что украинские инженеры на такое способны, как-то сомнений почти нет. Тут в общем, деваться некуда: либо ставим/адаптируем, либо сушим сухари. Но, учитывая, что им, инженерам, реально есть чем хвалиться, то примем на веру.Действительно, противорадиационная ракета AGM-88 (HARM) была интегрирована на МиГ-29 и Су-27 и применяется с той или иной степенью успеха, но применяется. И поумневшие бомбы JDAM-ER также как-то приспособили на МиГ-29, но газета Politico, известная своими шпионами, «сдала» спецов из Пентагона, которые помогали украинцам.Но по факту два случая адаптации западного высокоточного оружия под имеющиеся самолеты советский разработки уже есть. Точнее, три, Су-24 и Storm Shadow – третий.На Storm Shadow в свете планируемых контр- и прочих наступлений в командовании ВСУ делают большие ставки. JDAM-ER штука хорошая, но ее дальность до 70 км откровенно маловата и представляет скорее ценность тактическую, нежели стратегическую.А вот Storm Shadow – это уже другой расклад. Ракета позволяет держать в напряжении и почти весь Крым, и даже сухопутную континентальную дорогу на полуостров. Понятно, что пуски Storm Shadow по таким объектам дело очень непростое, но кто мешает отработать все версии?Тем более, что желание ударить по объектам на территории России у украинских военных, естественно, есть. И оно весьма большое. Да, те же Storm Shadow были предоставлены ВСУ британскими партнерами «под честное слово», что ракеты не будут использоваться по территории России, но даже тут есть нюансы.Представители Великобритании заявили, что Storm Shadow были поставлены на условии того, что ВСУ будут их применять исключительно на своей территории, но Крым, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области – это для Киева все еще Украина. Так что удары по этим территориям – это для украинской стороны будет вполне оправданно с политической точки зрения.Радиус действия Storm Shadow находится как раз на краю расстояния между контролируемой Украиной территорией и Севастополем в Крыму. Но для запуска с оптимальной высоты потребуется лететь прямо в объятия российской ПВО, которая может контролировать воздушное пространство Украины далеко за линией соприкосновения.Стратегически и политически важный мост через Керченский пролив находится далеко за пределами досягаемости Storm Shadow, выпущенной с линии фронта, но во-первых, контрнаступление может все изменить, во-вторых, может найтись пилот, который рискнет прорваться через ПВО и нанести удар по мосту.Но все-таки для Storm Shadow есть цели намного ближе, чем Крымский мост. А для совсем дальних есть еще более дальнобойное оружие. Такое, как вожделенные немецкие ракеты воздушного базирования Taurus KEPD 350. Уже в немецкой среде идут разговоры о том, что есть вероятность поставки этих ракет Украине, и вот это оружие сможет очень сильно нарушить баланс сторон. Но о Taurus будет отдельный разговор в следующий раз.