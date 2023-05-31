Новый газопровод из Туркмении в Китай – конкуренция реальная или мнимая

Китай ответил со своей спецификой

Для Сибири останется побольше

«Похоже, для Сибири останется побольше газа. Надеюсь, что хватит не только на газификацию Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Красноярского края, Хакасии, Тувы, но и на пару тройку газохимических комплексов для обеспечения сырьем промышленности Сибири и Дальнего Востока».