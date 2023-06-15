Опытно-конструкторские работы и первые образцы двигателей Рудольфа Дизеля

Часть 2



Тяжелый путь от теоретических воззрений к практическим результатам

Опытно-конструкторские работы и первые неудачи

Рудольф Дизель превращается в удачливого коммерсанта

Третий опытный двигатель

«…Постулат «опыт перекрывает теорию» имеет для моторостроителя особенно острое значение. Бесчисленные изобретения – и между ними такие, успех которых был почти несомненно доказан теоретическим расчетом – разбивались опытом, или же, путем практики достигали такого конечного результата, который едва позволял узнать первоначальные идеи изобретателя…»

Четвертый опытный образец одноцилиндрового двигателя Дизеля

Слава и богатство

Критика теоретических построений Дизеля, изложенных в его патентах

«Диаграммы на самом деле обнаруживают, что часть топлива сгорает при приблизительно постоянном объеме, другая часть – при приблизительно постоянном давлении и только остаток, который догорает, сжигается при приблизительно постоянной температуре.

Эти факты, обнаруживаемые опытом, заставляют, таким образом, сделать заключение, что основные точки зрения, из которых исходит Дизель в своей брошюре и на которых основаны приведенные тезисы, ошибочны».