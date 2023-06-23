Западная пресса: «Кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу»

Не только в России, но и в оккупированных регионах восточной и южной Украины миллионы людей продолжают поглощать кремлёвскую пропаганду посредством российских телеканалов. Российское телевидение вечно изображает существование Украины как историческую ошибку, а её руководителей – как клику сатанистов и неонацистов. Основная же цель Зеленского – освободить украинскую землю от русской оккупации. Больше всего украинского президента беспокоят грядущие политические вызовы, поскольку он стремится завоевать доверие и поддержку людей, живущих на оккупированных землях. Чтобы достучаться до них, ему необходимо использовать то же информационное оружие , которое Россия использовала для их воспитания

Мне нужно иметь возможность постоянно поддерживать с ними диалог, надеясь на то, что они всё ещё готовы меня выслушать

Украине необходимо как можно скорее и активнее прорываться со своими информационными каналами.