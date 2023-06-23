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Западная пресса: «Кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу»

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Западная пресса: «Кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу»

Американский журнал Time написал статью под названием «Внутри плана Зеленского по борьбе с пропагандой Путина в оккупированной Россией Украине», посвящённую украинскому плану противостояния «российской пропаганде». В издании ссылаются на то, что якобы, как только Зеленский отключит российское телевидение, ситуация в стране изменится к лучшему.


Не только в России, но и в оккупированных регионах восточной и южной Украины миллионы людей продолжают поглощать кремлёвскую пропаганду посредством российских телеканалов. Российское телевидение вечно изображает существование Украины как историческую ошибку, а её руководителей – как клику сатанистов и неонацистов. Основная же цель Зеленского – освободить украинскую землю от русской оккупации. Больше всего украинского президента беспокоят грядущие политические вызовы, поскольку он стремится завоевать доверие и поддержку людей, живущих на оккупированных землях. Чтобы достучаться до них, ему необходимо использовать то же информационное оружие, которое Россия использовала для их воспитания

– отмечают авторы публикации.

Добавляется, что «кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу». А в переводе на обычный язык это звучало бы так: «Правда мешает Киеву оболванивать украинский народ».

Мне нужно иметь возможность постоянно поддерживать с ними диалог, надеясь на то, что они всё ещё готовы меня выслушать

– считает украинский президент.

В то же время американский еженедельник цитирует самого главу преступного киевского режима, «выражающего крайнюю обеспокоенность силой российской пропаганды». Украинский лидер даже назвал её влияние «информационной болезнью».

Владимир Зеленский:

Украине необходимо как можно скорее и активнее прорываться со своими информационными каналами.

Видимо, в том числе с тем полтавским телеканалом, о котором уже сообщало сегодня ВО - в эфире телеканале телеведущая с серьёзным лицом рассказывала о том, как «украинские войска окружили 50 тысяч российских военных под Горловкой и как заняли Донецкий аэропорт». Сама суть законов о медиа, принимаемых украинским режимом, состоит в тотальном превращении украинцев в поглотителей самых невероятных фейков. Видимо, руководствуются принципами своих наци-кумиров: чем чудовищнее ложь, тем больше в неё поверят.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/ru
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33 комментария
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:17
    +20
    Поля с кладбищами с флагами украины - лучшая "кремлёвская пропаганда".
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:18
      +8
      Дело Геббельса живёт и процветает на просторах бывшей Украины.
      Цитата: Fisherman
      Поля с кладбищами с флагами украины - лучшая "кремлёвская пропаганда".

      Так это ещё далеко не все тела до кладбищ доставляются. В последнее время они бросаются на месте вместе с ранеными.
      Вспомнились слова из фильма: "где же мы их всех хоронить то будем?"
      1. Владимир Михалев
        Владимир Михалев Сегодня, 11:26
        +2
        Но с 14 годом начальство все таки у них сменилось. Ранее собирали кучи, кучи подрывали. То есть пропадали без вести. А раз пропал, семья не получала компенсацию за потерю кормильца.
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:31
        +2
        Цитата: Anarchist
        Дело Геббельса живёт и процветает на просторах бывшей Украины.

        Не только Украины. В Израиле есть пару русскоязычных ресурсов, принадлежащих выходами из Украины.
        Они иногда такую пургу гонят, что даже галюциногенной наркотой это не объяснить. РЕН-ТВ нервно курит в сторонке.
        К счастью, старшие поколения выросли в СССР, а поэтому выработали иммунитет к пропаганде с детства, а молодые поколения просто не читают по русски.
        1. Пауль Зиберт
          Пауль Зиберт Сегодня, 11:35
          +5
          Тут ведь ещё и в семантике дело.
          Важен не сам факт, а то, как он подаётся...
      3. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:14
        0
        Западная пресса: «Кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу»

        В подобных статьях невозможно оторвать членов высшего руководства Укрорейха Зеленского, Резникова и Шмыгаля от их русофобствующей еврейской национальности. А именно.

        Нам всё время всякого рода "интернационалисты" внушали мысль, что у преступников якобы нет национальности.
        Это не просто ГЛУПОСТЬ, а именноя полная ДЕМАГОГИЯ акторов из национал-шовинистов для "несведущих" - наивных и политически безграмотных людей!

        При этом СТРАТЕГИЧЕСКИЙ смысл в американской статье просматривается только один - а именно, якобы только под РУКОВОДСТВОМ евреев по национальности (на примере Укрорейха), которые являются ярыми русофобами-нацистами в виде Зеленского и его еврейских подручных (Резникова, Шмыгаля и п.п.) в Укрорейхе, мир может быть спасён от "русских злодеев" и от самой России!

        Всё остальное, озвученное в американской статье, - это всего лишь ТАТКТИКА по скрытому ступенатому достижению Вашингтоном этой НВДНАЦИОНАЛЬНО потаённой политической задачи со стороны "хозяев денег" - т.е. со стороны еврейских банкиров-ростовщиков ФРС США по установлению ими своей еврейской по национальности "богоизбранной" гегемонии над всеми народами и всем миром.
        И этот вопрос уже поднимается и упускать его из виду никак нельзя!
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:22
      +5
      Цитата: Fisherman
      Поля с кладбищами с флагами украины - лучшая "кремлёвская пропаганда".

      А скоро на этих полях будут рейсовые автобусы ходить... вот там, названия кладбищенских улиц в честь Бандеры и Шухевича будет очень символичными уместным... 3-я улица Бандеры, переулок Шухевича и конечно тупик Зеленского.
      1. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: Fisherman
      Поля с кладбищами с флагами украины - лучшая "кремлёвская пропаганда".

      Львов - Лычаковское кладбище, не уж то пропаганда Кремля ?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:20
        0
        Львов - Лычаковское кладбище
        Кладбище оно и во львове кладбище...
    4. Венд
      Венд Сегодня, 11:44
      0
      Правда медленно ходит, а враньё, хоть и быстро бегает, но на глиняных ногах) Так что СИЛА В ПРАВДЕ!
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:18
    +4
    Основная же цель Зеленского – освободить украинскую землю от русской оккупации.
    Интересно к чему такое жертво приношение у евреййского мальчика. Разве украинцы не могу сами это сделать.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:35
      +3
      Цитата: tihonmarine
      у евреййского мальчика

      В нем еврейского, как в крокодиле сострадания.
      Он выкрест и циничный приспособленец, воспитанный к тому же в славянском менталитете. Я бы сказал - он украинец до мозга костей.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:50
        0
        Цитата: А Нас Рать
        В нем еврейского, как в крокодиле сострадания. Он выкрест и циничный приспособленец.... Я бы сказал - он украинец до мозга костей.
        Вот тут я вас пожалуй поддержу. yes
      2. Комментарий был удален.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:02
        -1
        Цитата: А Нас Рать
        Я бы сказал - он украинец до мозга костей.

        Ошибаетесь, любой еврейский мальчик, в какой бы среде не рос, он отается евреем. Как по ваше, почему за 2000 от РХ, евреи остались какими они и были до РХ. Всё дело в воспитании и ни один еврей не станет и близко украинцем, да у них уже генетиски отложилась ненависть, после того что они исытали на Украине в ВОВ. В ютубе есть интервью последнего выжившего в трагедии Бабьго Яра
        ( вы же сам еврей, не мне Вам обьяснять), "но в семье, не без урода".
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 11:55
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Интересно к чему такое жертво приношение у евреййского мальчика.
      Судьба этого мальчика "на роду написана" (чем он кончит). Об этом красноречиво подсказывает его тень:
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:19
    0
    Правда всегда побеждала и побеждать будет! запрещай не запрещай.... отменяй не отменяй.... yes
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:22
      +3
      Нет, на сегодня уже существует постправда.
      Постпра́вда или пости́стина[1][2] (англ. post-truth) — обстоятельства, при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и субъективным убеждениям[3].

      Постправда представляет собой информационный поток, который намеренно конструируется в современном обществе с помощью средств массовой коммуникации для создания виртуальной, отличной от действительности, реальности с целью манипулирования общественным сознанием[4].
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    +1
    Основная же цель Зеленского – освободить украинскую землю от русской оккупации
    В западных СМИ и на ТВ еще икон с Зеленским в "красном углу" не выставили, чтобы перед началом рабочего дня и по его окончанию отдать хвалу пану Зе за свое счастливое "детство". Уже до полного абсурда дошло.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: rotmistr60
      В западных СМИ и на ТВ еще икон с Зеленским в "красном углу" не выставили

      Зеленский на фоне христианских икон ? Израиль точно не поймет.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:21
    0
    Западная пресса: «Кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу»
    Да ладно, кроме "кремлёвской пропаганды" ничего больше, тех кто мозги хоть какие то сохранил, не напрягает никак и никогда??? Даже перечислять не берусь, список не малый.
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:23
    +1
    А американская, украинская и европейская пропаганда разве не те же цели преследует, но только по отношению к русским... Пропаганда - она и в Африке пропаганда...
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:26
    -1
    Снова мы во всем виноваты! Мы и Путин!) И вообще, как можно промыть мозги, если у 80 процетов граждан Украины их просто,нет. 80 процентов- жители райцентров и сел. Они не то что в кинотаетрах не были( про театр я вообще,молчу) но даже самолеты,не видели. Телевизор и интернет- предел развития кругозора.
  9. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:27
    -1
    Цитата: Fisherman
    Поля с кладбищами с флагами украины - лучшая "кремлёвская пропаганда".

    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:31
      0
      Эти пацанчики зарабатывают похоронами костюмироваными.
  10. Aken
    Aken Сегодня, 11:28
    0
    Что значит, заняли Донецкий аэропорт? Они же утверждали, что и не уходили из него никогда.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:39
      0
      Ну а чё. Уйти же не все смогли request.......
  11. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 11:28
    +2
    Плохо у нас с пропаганда построена, надо забрасывать Украину листвками с картинками с поля боя с брошеными ранеными и убитыми обглодаными зверями, с указаниям имён погибших и пленных - родственники будут охотиться за этими сведениями и делать выводы
  12. Феликс
    Феликс Сегодня, 11:48
    0
    Сама суть законов о медиа, принимаемых украинским режимом, состоит в тотальном превращении украинцев в поглотителей самых невероятных фейков.

    Полноценная цензура в эпоху интернета - невозможна, и поэтому недостаток информации всегда порождает огромное количество фейков.
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:49
    +1
    Только вот об одном почему-то не упоминает этот чудо-аналитик из Тайм: украинские информационные каналы в России не перекрыты. Интернет полон огромным количеством каналов укросми. Любой пользователь может в любой момент посмотреть всё, что его интересует. Просто больше полутора-двух минут смотреть эту блевотину сил нет. Настолько это всё тошнотворное выворачивание реальности наизнанку: где русские сами обстреливают свою же армию, сами себя лишают воды в Крым, сами уничтожают свои города - а доблестный уровермахт громит целые русские танковые армии, укроПВО сбивает все 100 ракет из 60 запущенных, а укроасы в одиночку отправляют гореть в бурьян русские авиаполки...

    Чего стоит один только репортаж из Полтавы о том, что укровермахт взял Горловку, что под Донецком окружена российская группировка в 50 тысяч человек, сам Донецк блокирован, донецкий аэропорт взят укровермахтом, а Пушилин запросил переговоры с Зеленским о приемлемой сдаче Донецка...
    Ну и какая психика выдержит этот поток дерьмосознания?

    Вот поэтому укросми никто и не смотрит - все берегут мозг. А техническая возможность-то - беспроблемная!
  14. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:56
    0
    как только Зеленский отключит российское телевидение, ситуация в стране изменится к лучшему.
    ..ну с телевиденьем ещё так сяк..тарелок немеряно...а вот с инет средой дело у него будет как и с Крымом...да и чё тм...те кто хоронил своих небесных сотен тот знает цену хунтярской пропаганде
  15. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 12:04
    0
    «Правда мешает Киеву оболванивать украинский народ».

    Я бы сказал, что правда мешает оболванить и пин.досов и запад...
    Чтобы не было правды, для этого они отключили российские каналы RT, Спутник, а также заблокировали в разных ютубах...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:25
      0
      заблокировали в разных ютубах...
      ..зато дзена и рутуба полно
  16. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:18
    0
    регионах восточной и южной Украины миллионы людей продолжают поглощать кремлёвскую пропаганду
    Вот она оказывается для кого, а то в России она как то не особо работает.