Американский журнал Time написал статью под названием «Внутри плана Зеленского по борьбе с пропагандой Путина в оккупированной Россией Украине», посвящённую украинскому плану противостояния «российской пропаганде». В издании ссылаются на то, что якобы, как только Зеленский отключит российское телевидение, ситуация в стране изменится к лучшему.
Не только в России, но и в оккупированных регионах восточной и южной Украины миллионы людей продолжают поглощать кремлёвскую пропаганду посредством российских телеканалов. Российское телевидение вечно изображает существование Украины как историческую ошибку, а её руководителей – как клику сатанистов и неонацистов. Основная же цель Зеленского – освободить украинскую землю от русской оккупации. Больше всего украинского президента беспокоят грядущие политические вызовы, поскольку он стремится завоевать доверие и поддержку людей, живущих на оккупированных землях. Чтобы достучаться до них, ему необходимо использовать то же информационное оружие, которое Россия использовала для их воспитания
– отмечают авторы публикации.
Добавляется, что «кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу». А в переводе на обычный язык это звучало бы так: «Правда мешает Киеву оболванивать украинский народ».
Мне нужно иметь возможность постоянно поддерживать с ними диалог, надеясь на то, что они всё ещё готовы меня выслушать
– считает украинский президент.
В то же время американский еженедельник цитирует самого главу преступного киевского режима, «выражающего крайнюю обеспокоенность силой российской пропаганды». Украинский лидер даже назвал её влияние «информационной болезнью».
Владимир Зеленский:
Украине необходимо как можно скорее и активнее прорываться со своими информационными каналами.
Видимо, в том числе с тем полтавским телеканалом, о котором уже сообщало сегодня ВО - в эфире телеканале телеведущая с серьёзным лицом рассказывала о том, как «украинские войска окружили 50 тысяч российских военных под Горловкой и как заняли Донецкий аэропорт». Сама суть законов о медиа, принимаемых украинским режимом, состоит в тотальном превращении украинцев в поглотителей самых невероятных фейков. Видимо, руководствуются принципами своих наци-кумиров: чем чудовищнее ложь, тем больше в неё поверят.