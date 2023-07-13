Зампред Совфеда Турчак заявил, что депутат Гурулев сделал из обращения генерал-майора Попова «политическое шоу»

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев, рассказав прессе о заявлении командующего 58-й общевойсковой армии генерал-майора Ивана Попова, фактически устроил «политическое шоу». Об этом заявил в своем Telegram-канале секретарь генерального совета партия «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак.
Ранее в прессе появилось обращение генерал-майора Попова, в котором он рассказывает, что его якобы отстранили от службы из-за постоянных докладов «наверх» о нехватке средств контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведке. Мы об этом писали в утреннем материале.
Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии
- написал в своем Telegram-канале Турчак.
В то же время, первый вице-спикер Совета Федерации не стал критиковать генерал-майора Попова. Напротив, он отметил, что такими командирами Россия может гордиться. А вот депутат, по мнению сенатора, вынес внутренние дела армии в публичное медийное пространство, что не очень хорошо.
А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться
- резюмировал сенатор.
В настоящее время 58-я общевойсковая армия ВС РФ, входящая в состав Южного военного округа, принимает участие в специальной военной операции. Бойцы 58-й армии как раз отражают попытки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, и именно их оборону уже почти полтора месяца никак не могут пробить украинские формирования.