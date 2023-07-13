Военное обозрение
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Зампред Совфеда Турчак заявил, что депутат Гурулев сделал из обращения генерал-майора Попова «политическое шоу»

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Зампред Совфеда Турчак заявил, что депутат Гурулев сделал из обращения генерал-майора Попова «политическое шоу»

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев, рассказав прессе о заявлении командующего 58-й общевойсковой армии генерал-майора Ивана Попова, фактически устроил «политическое шоу». Об этом заявил в своем Telegram-канале секретарь генерального совета партия «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак.


Ранее в прессе появилось обращение генерал-майора Попова, в котором он рассказывает, что его якобы отстранили от службы из-за постоянных докладов «наверх» о нехватке средств контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведке. Мы об этом писали в утреннем материале.

Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии

- написал в своем Telegram-канале Турчак.

В то же время, первый вице-спикер Совета Федерации не стал критиковать генерал-майора Попова. Напротив, он отметил, что такими командирами Россия может гордиться. А вот депутат, по мнению сенатора, вынес внутренние дела армии в публичное медийное пространство, что не очень хорошо.

А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться

- резюмировал сенатор.

В настоящее время 58-я общевойсковая армия ВС РФ, входящая в состав Южного военного округа, принимает участие в специальной военной операции. Бойцы 58-й армии как раз отражают попытки контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, и именно их оборону уже почти полтора месяца никак не могут пробить украинские формирования.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Андрея Турчака
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48 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:16
    -1
    Ну, как то так наверно. И ещё забавно про генеральский чатик :)
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:18
      +2
      Депутат Государственной думы Андрей Гурулев, рассказав прессе о заявлении командующего 58-й общевойсковой армии генерал-майора Ивана Попова, фактически устроил «политическое шоу». Об этом заявил в своем Telegram-канале секретарь генерального совета партия «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак.


      Если это шоу, то должен быть и режиссёр этого представления. yes
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:34
        0
        Цитата: кредо
        Если это шоу

        Надо пригласить Попова на телепередачу "Пусть говорят".
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 12:37
          -4
          Ну по идее, если генералитет стали как блогеры всякие с их разборками в чатиках, да, самая дорога в "Пусть говорят",
      2. алексеев
        алексеев Сегодня, 12:54
        +1
        Что-то не прочувствовал прослушав обращение ген. Попова никакого шоу.
        Обычное прощальное слово к сослуживцам. Ну сказал, что командованию не понравились его доклады, в частности про нехватку средств контрбатарейной борьбы и все.
        Мы, опять таки не знаем подробностей...Одно дело, если требуемые средства ( станции звукометрической, радиолокационной разведки, разведывательные и ударные БПЛА, МСТА, Гиацинт, Малка с Краснополями, Торнадо С и Торнадо Г) есть и организованы в соответствующие подготовленные подразделения в достаточном количестве. А если нет? Достаточно ли авиация работает своими средствами поражения по артиллерии противника?
        Да и нет ли иных проблем в отношениях генералов?
        Одни вопросы, причем поиск истины может быть только секретным, дабы не дать в лишний козырь в руки хохлам.
        Надежда тут только на главнокомандующего. Ить генералов присваивает и назначает на должности президент. Отрешить
        ( временно) от командования может и старший начальник, но, уверен, в данном случае, не рядовом, т. Путин В.В. вникнет в полном объеме.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:41
      +4
      . Турчак заявил

      Это тот, что в Херсоне заявлял, что Россия здесь навсегда?
      Я бы хотел поинтересоваться у Турчака, есть ли планы по возвращению российского города? И когда это будет?
  2. Комментарий был удален.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:23
      -1
      Если подумать, посмотреть вокруг... а много ли мест, стран, где в верхах все тип тип, благостно и полный порядок???
      Понятно, что это не аргумент и нас должно волновать именно за наши верха, ну так сравнивать то с кем, есть ли эталон порядка и благоденствия???
      1. Комментарий был удален.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:17
    -4
    Армия это не театр: дисциплина и единоначалие там должны уровне римских легионов.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 12:25
      +3
      А правителей армия тоже как легионы должна менять?
      1. Cetarb Kilork
        Cetarb Kilork Сегодня, 12:32
        +4
        Если правители ведут страну к катастрофе и армия единственная сила, которая может это остановить - должна и обязана.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 12:44
          0
          Переведут Попова на новое направление, здесь он справился с главным ударом ВСУ... Может на Харьковское поставят.... а народ уже волну погнал... подожду немного - и все проясниться ...
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:59
        0
        А это по принципу, - какие "правители", такая и "армия"...

        Во всяком случае, если не в Риме, то в России, текст Военной присяги, точно обязывает любого военнослужащего, - "строго соблюдать.. и, строго же, - "выполнять"...

        И далее, - "по тексту..

        Да и тоже, узурпатора-антиреспубликанца Цезаря, скажем, в том же Риме, "поменяла" вовсе не "армия", а группа сенаторов - заговорщиков. Хотя и имевшая в своем составе бывших военачальников, но опиравшаяся на... - отряд укрывшихся в соседнем здании вооруженных гладиаторов и рабов. Которые должны были оказать им помощь, если заговор потерпит неудачу...
  4. Комментарий был удален.
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:19
    +9
    А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться
    Если совесть чиста, пусть восстановят в командовании и дадут что он просит: контрбатарейные радары, средства разведки и ротацию.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:32
      0
      Если совесть чиста, пусть восстановят в командовании

      Не а не так, давайте его повысим до зама министра обороны и пусть отвечает за снабжение армии теми самыми средствами контрбатарейки.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:38
        +3
        Не возражаю. Повышайте.
        .............................................
  6. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 12:19
    +5
    Правильно от командования отстраним и будем гордиться.
  7. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:20
    +7
    Такими командирами Родина может гордиться

    Тогда внятно объясните за что сняли? И причем так молниеносно...
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 12:25
      +2
      За то что собрался на доклад к Верховному, через головы НГШ и МО, т.к. те его услышать не пожелали
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 12:33
        0
        За то что собрался на доклад к Верховному, через головы НГШ и МО, т.к. те его услышать не пожелали

        Так он не обращался, или Верховный читает чат комсостава 58 армии?
    2. мусоргский
      мусоргский Сегодня, 12:34
      +2
      Секреты Армии не для нас. И где Суровикин то же никто не знает. Шойгу, ты кто в Армии то?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:20
    +4
    Зампред Совфеда Турчак заявил, что депутат Гурулев сделал из обращения генерал-майора Попова «политическое шоу»
    . Закономерный вопрос... а у нас только одна башня кремля или, все же, не одна?
  9. Комментарий был удален.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:35
      -1
      А чего это "Едим Россию" забеспокоилась?

      В отличие от вас диванных борцунов Турчак с линии фронта не вылезает и видит что там на самом деле происходит, а "генералитет" в виде Гурулева только в студии соловьева, да в думе.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:46
        0
        Цитата: bk316
        "генералитет" в виде Гурулева только в студии соловьева, да в думе.

        Вот там ему и место, он всегда несет "пургу".
  10. Aken
    Aken Сегодня, 12:21
    +7
    Турчака интересует только шоу? Снабжение войск малосущественно?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:40
      +2

      ...........................................
  11. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:24
    +1
    Ой, скубутся, как сами знаете кто.Кусают друг,друга,лаются..Никогда такого не было и вот опять.
    1. Vik66
      Vik66 Сегодня, 12:42
      +1
      Скубутся ? Интересное словечко... belay
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:50
      0
      Гос.Дума времена 1916-начала 1917 ...Да,никогда не было...
  12. Комментарий был удален.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:37
      +1
      Да правду народу знать не обязательно

      Людям вообще лишняя информация обычно вредит. Это азы науки управления.
      1. Хибинский Пластун
        Хибинский Пластун Сегодня, 13:00
        0
        Угу, если людям постоянно врать, то соответственно люди будут искать альтернативные источники информации. И то, что у Попова хватило совести высказать правду, этим подведя себя под отставку, этот поступок говорит в его пользу, как человека и командира. Всякие временщики вроде Шойги и раньше представляли себя всесильными вершителями судеб, а очухивались, как Меншиков или Бирон в ссылке или вообще догнивали в канаве.
        А я смотрю, уважаемые модераторы, удаляют комменты, не содержащие ни оскорблений ни хамства, неужто думают, что это добавит популярности у людей, властному бардаку-на-чердаке.
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:26
    +1
    Напротив, он отметил, что такими командирами Россия может гордиться

    Ну если "надо гордиться" то и к словам, более чем жестким, нужно прислушаться, а не "фактически устроил «политическое шоу»" иначе сбой логики. Уже не только простых граждан но и часть депутатов достала это двойная игра/мораль, по причине которой ведется непонятная война. Два взрыва в армии подряд это уже перебор.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:41
      +2
      Ну если "надо гордиться" то и к словам, более чем жестким, нужно прислушаться, а не "фактически устроил «политическое шоу»" иначе сбой логики

      Вот именно поэтому "народу правду" знать и не нужно.
      Вы не смогли осилить простенькую статью и свалили мух и котлеты в одну кучу.
      Объясняю.
      "надо гордиться" это про Попова и его слова о нехватке контрбатарейки И К НИМ НАДО ПРИСЛУШАТЬСЯ
      «политическое шоу»" это про Гурулева и его слова про внутреннюю кухню МО И ЭТИ СЛОВА НАДО ЗАПИХНУТЬ ЕМУ ОБРАТНО В ГЛОТКУ.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 12:59
        0
        Серьезно? А может быть смысл "простенькой статьи" в том, что не с "политическим шоу" разбираться надо, а с проблемой, в результате которой заслуженный командир, озвучивший жесткую правду, был по-тихому отправлен в отставку. "Запихиванием обратно в глотку" мы уже получили Пригожина. Еще сюрпризов хотите?
  14. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 12:29
    +6
    Турчак после публичных обещаний жителям Купянска - заткнулся бы... Сам то шоу устраивал или уже забыл. А Гурулев прав. Мы должны знать своих героев и "героев"...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:51
      +1
      Цитата: Cetarb Kilork
      А Гурулев прав. Мы должны знать своих героев и "героев"...

      Генерал должен служить в армии и защищать страну, а не сидеть по токшоу Соловьева и Скабеевой. Да и Госдума, не место для генерала.
  15. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 12:31
    +4
    Если десятки тысяч мужиков, которые прекрасно понимали, что делали, "маршировали" на Москву. Если боевой генерал отчаялся добиться вменяемого руководства боевыми действиями. Значит в "недатском королевстве" всё - "на грани".

    п.с. Сложно понять, кто на самом деле, в РФ принимает решения. Но "им" пора перестать "смотреть телевизор" в розовых очках.
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:31
    +3
    Еще одно подтверждение ,что существует внутренняя кухня и она совсем неприглядная . После Сердюкова стало понятно ,что люди занимаются не тем ,а сейчас это стало вылазить наружу
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:38
      +1
      Именно и так было всегда, везде есть своя кухня и отношения, но об этом лучше узнавать спустя годы в мемуарах.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:49
      +1
      Цитата: APASUS
      После Сердюкова стало понятно ,что люди занимаются не тем ,а сейчас это стало вылазить наружу

      "Сердюковский инкубатор" наплодил суточных петушков, нео не боевых генералов.
  17. 501Legion
    501Legion Сегодня, 12:36
    0
    Генералы используют закрытые чаты телеграма ? если это так то это звиздец, у них должно быть всё своё, чтобы вот такие люди не могли сделать банальный репост аудио
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    +2
    Честно говоря перестановки, снятия, а в связи с этим разрастающиеся слухи на фоне полной тишины с верху уже начинают раздражать часть населения. С людьми военными понятно - приказали передать должность передал, как принято попрощался с офицерским и л/с.
  19. bandabas
    bandabas Сегодня, 12:40
    +2
    Андрей Турчак. "Начиная с 20-летнего возраста работал в отцовской холдинговой компании и её дочерних компаниях. С марта 1996 года возрасте 20 лет — генеральный директор АОЗТ «Торгово-промышленная компания ЛенНорт» (дочерняя фирма ХК «Ленинец»). А дальше понеслось. И таких у власти пруд пруди. Что хотели- то и получили.
  20. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:41
    +4
    Если совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться, то почему молниеносно, в течении одного дня сняли целого командарма. Значит сняли чтобы заткнулся и не раздражал "небожителей". А если так, то в чём Каргополов не прав, чего жить засунув язык в ...сами понимаете куда. Турчак, он такой Турчак, в этом вся сущность политиков am , поэтому и гибнут наши парни зазря что "элитка" либо молчит (потому как сама не на передке) либо поступает как Турчак.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:52
      +1
      Очень странные события, при том что Путин недавно разговаривал с Вагнерами, и по идее основные проблемные СВО точки должны были обсуждаться, и тут на тебе подарок.
  21. MaKeNa
    MaKeNa Сегодня, 12:43
    +2
    У ЕДРОСОВ все хорошо, и в армии и с СВО. Только когда ,Турчак ,едросы дивизию на свои деньги оснастят? А то народ сбрасывается, а вы в стороне. Где зажигательный пример?!
  22. Комментарий был удален.
  23. kostik1301
    kostik1301 Сегодня, 12:51
    0
    Не раскачивайте лодку - ЕдРо тошнит.....
  24. g_ae
    g_ae Сегодня, 12:55
    0
    Меня терзают смутные сомнения! Был Пригожин, теперь Попов. А ранее "жесты доброй воли", "блестящие перегруппировки". А что с Суровикиным? Шо за фигня?
  25. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:56
    0
    Гарант сначала чрезвычайно эмоционально высказался по поводу т.н. "бунта". Потом тайно встретился в Кремле с "предателем и изменником..." и его офицерами и если бы не "длинные языки" во французской разведке, проболтавшиеся об этом газетке Libération, то мы про эту встречу наверное и не узнали.
    Мне кажется, что после всего этого + демарша некоторых генералов ВВП должен еще раз выступить перед россиянами и высказать свою нынешнюю позицию как к МО и ГШ РФ, так и к текущему состоянию боевых действий.
    Раздражает это состояние "немножко беременной". Хочется знать правду.