Военное обозрение
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План «Б» для Анкары: Турция запускает собственную программу модернизации истребителей F-16

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План «Б» для Анкары: Турция запускает собственную программу модернизации истребителей F-16

Администрация президента США Джо Байдена пообещала дать «зеленый свет» продажи Турции новых истребителей F-16 и пакетов модернизации для старых однотипных машин. Однако среди ведущих американских политиков возникла мощная оппозиция, стремящаяся сдержать, как утверждается, агрессию Анкары против соседей.


Если даже Белому дому удастся преодолеть это сопротивление, то сроки отгрузки новых F-16 могут приблизиться к 2030-м годам, так как производитель надеется достичь ежегодного выпуска 48 истребителей только в 2025 году, имея при этом уже заказы на 146 единиц.

В этих условиях Анкара приняла решение о запуске плана «Б». Концерн Turkish Aerospace Industries, работающий в сфере самолетостроения, доверил турецкой компании Aselsan два контракта на общую сумму $2 млрд. Как сообщается в издании Defence24 со ссылкой на источники, данные соглашения касаются модернизации турецких F-16 собственными силами. Всего речь идет об усовершенствовании в рамках этого национального проекта 150 F-16.

Турецкая модернизация весьма амбициозна и в основном напоминает американскую

- говорится в издании.

Истребители в ходе улучшения получат новую РЛС с АФАР, новую независимую от американских настроек систему распознавания «свой-чужой», новые цветные многофункциональные дисплеи и интерфейс, новую систему предупреждения об облучении РЛС, ИНС и гидравлический указатель уровня топлива. Также Анкара намерена продлить срок службы планера до 12 тыс. часов налета, что аналогично американским проектам модернизации.

Программа кажется интересной тем, что многие решения по модернизации F-16 предполагается использовать на других [перспективных] изделиях, например, на крупногабаритном ударном БПЛА Akinci и на истребителе Kaan. Это увеличит доходность всего проекта и снизит затраты на другие программы

- поясняется в издании.

Напомним, что это уже далеко не первая попытка Турции начать собственную модернизацию. «Военное обозрение» сообщало о таких планах в 2021 году.
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1 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:41
    -1
    У Эрдогана есть козырь в рукаве ,на вступление Швеции в НАТО- парламент.С ЕС Турцию ожидаемо прокатывают- " экспресс" вступления не будет.С Ф16 США решили поиграть в демократию- мало ли что сказал президент,конгресс у нас главный в этом вопросе.Так что турками надо заняться импортозамещением.С этим делом трудновато,на западе везде торчат уши байдена.Но турки с временем сделают самолёт ,если Эрдоган не угробит экономику своим популизмом.