План «Б» для Анкары: Турция запускает собственную программу модернизации истребителей F-16

Турецкая модернизация весьма амбициозна и в основном напоминает американскую

Программа кажется интересной тем, что многие решения по модернизации F-16 предполагается использовать на других [перспективных] изделиях, например, на крупногабаритном ударном БПЛА Akinci и на истребителе Kaan. Это увеличит доходность всего проекта и снизит затраты на другие программы