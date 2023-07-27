Су-34: доказанное совершенство

Данный материал есть своеобразная компиляция из услышанного в разных интервью, изрядно переработанная, поскольку определенные запреты никто не отменял по вполне разумным и уважительным причинам. Летный состав – он вообще не сильно разговорчивый изначально, а тут еще и ограничения нашего времени.
Однако, за полтора года применения Су-34 в любом случае скопилось определенное количество информации, из которой можно сделать некоторые выводы.
Забегая вперед, выражу удовлетворение тем, что они не сильно разошлись с тем, что у нас публиковалось в отношении Су-34. Су-34: оправданное превосходство
И для разгона я выдам вот такой тезис, который все, кто будет против, попробуют потом оспорить в комментариях. У нас это вообще нормальное дело, так что…
Су-34 является лучшим самолетом мира для работы по наземным объектам.
И тут же начинаем бомбить доводами:
- самолет ИЗНАЧАЛЬНО создавался, как тактический бомбардировщик. Не переделка из истребителя, как F-15 «Strike Eagle» (хотя к нему мы вернемся чуть ниже), а нормальный бомбардировщик со всеми вытекающими;
- под самолет адаптировалось и разрабатывалось приличное количество видов вооружений;
- самолет оснащен практически всем необходимым для весьма точного бомбометания, что весьма немаловажно;
- Су-34 очень хорошо забронирован. Возможно, даже эффективнее, чем Су-25 (надо разбираться отдельно и не здесь), единственное слабое место – остекление кабины;
- конструктивно самолет очень крепок. Здесь сказывается наследие советской школы, в которой было принято закладывать тройной запас прочности.
Теперь поподробнее.
Действительно, Су-34 создавался как замена Су-24 и в первую очередь это именно бомбардировщик. Вообще сам термин «истребитель-бомбардировщик» не очень удачный. Есть боевой самолет, который предназначен для уничтожения самолетов, то есть, истребитель. И да, на современный истребитель можно подвесить что угодно из имеющегося в наличии вооружения. В том числе и ракеты «воздух-поверхность», и бомбы всех сортов.
Вопрос все-таки в том, насколько эффективным будет применение.
Как пример можно привести МиГ-29 ВВС Украины, которые что-то такое пытались изобразить, потому что Су-27 еще меньше приспособлены для работы по земле. И что? И по сути ничего. Да, как средство доставки в точку пуска импортных боеприпасов с заранее введенными координатами, МиГ-29 сойдет. Но не более того, потому что импортное вооружение, которое хлынуло в Украину, оно говорит с МиГ-29 на разных языках. И с Су-24 тоже.
То есть, как бомбардировщик МиГ-29 совсем не хорош, как истребитель уже тоже не очень. Все-таки возраст сказывается. И лишнее тому подтверждение – ни одного сбитого ВВС Украины Су-34. ЗРК, малокалиберная зенитная артиллерия, на земле тактическими ракетами – да, а вот от действий украинских летчиков – ни одного.
(Мы люди взрослые в основной своей массе, поэтому к сказкам «Привида Киева» о 15 сбитых отнесемся так: язык есть – говорите.)
То есть, можно сказать, что бомбардировщик с возможностью истребителя из Су-34 вышел вполне. Конечно, не будем кривить душой, после получения боевого опыта в Сирии, Су-34 редко работают без прикрытия, а Су-35 – это все-таки один из лучших истребителей мира. И выставлять против него МиГ-29 и Су-27 – это как студенты против ОМОНа. Шум есть, толку не очень.
Теоретически Су-34 в состоянии отбиться от любого истребителя, если у него будет для этого соответствующее вооружение. Однако стоит ли это проверять, если можно прикрыть самолетами, которые изначально предназначены для этого – не знаю. Вообще у экипажа бомбардировщика хватает головной боли в полете и без того, чтобы еще и думать, как отразить атаку истребителей противника.
Если посмотреть на опыт наших бывших потенциальных, то их работы над истребителем-бомбардировщиком носили довольно рваный характер. Многие могут привести в пример все тот же F-15E Strike Eagle, но я всем рекомендую ознакомиться с историей появления этого самолета в максимальных подробностях.
А если вкратце, то изначально F-15 – это истребитель завоевания превосходства в воздухе. То есть, аналог нашего Су-27, совершенно не приспособленный для работы по земле. И история сохранила сведения, как сами ВВС США были против того, чтобы отличный, по их мнению, истребитель испортили доработками и переделками в бомбардировщик.
Но в итоге «МакДоннел-Дуглас» и «Боинг» доказали, что «всего-то» за 274 миллиона долларов истребитель переделывается в бомбардировщик, что сулит определенные перспективы. Аналогичная переделка F-16 стоила бы около 405 миллионов. И в итоге из двухместного учебно-боевого самолета сделали истребитель-бомбардировщик.
Насколько он крут – отдельный разговор. Но сравнивать F-15E Strike Eagle с Су-34 несколько не комильфо, тут скорее уместно сравнение с Су-30МК. Который скажем, тоже больше истребитель.
Если можно было бы расставить акценты так, получилось бы, что F-15E и Су-30МК – это истребители-бомбардировщики, а Су-34 – бомбардировщик-истребитель. То есть, в первую очередь он бомбардировщик, но истребительная основа Су-27 дает о себе знать. Может в воздушном бою очень даже жестко огрызнуться, если будет надо.
Но основа – не главное. Все-таки различия Су-27 и Су-34 очень велики. Главное отличие от F-15E и Су-30 заключается в поперечном размещение членов экипажа, что облегчает их взаимодействие в полете.
Сами летчики высказывались в плане того, что визуальный контроль за полетом на Су-34 намного эффективнее, особенно это касается ночных полетов.
Естественно, управление пуском ракет в современном самолете может вполне успешно осуществлять один летчик. Когда же речь заходит о бомбометании, увы, все находится в принципе на уровне Ил-2 и FW-190: сбросил куда-то туда, в район цели. А чтобы бомба попала, да еще туда, куда нужно, все-таки нужен отдельный прицел, дальномер, аппаратура, которая обеспечит кучу поправок – в общем, все, чем занимается штурман-бомбардир, как его раньше называли. Хотя КАИ (коллиматорный авиационный индикатор) тоже никто не отменял.
И никуда от этого не деться. Пока по крайней мере. Там, дальше, когда будет искусственный интеллект, круче чем у политиков, тогда посмотрим, а пока – штурман наше все.
Конечно, новейшее БРЭО – это прекрасно. Хорошо, уже не новейшее, но современное. Многофункциональная бортовая РЛС с ФАР, способная одновременно следить за несколькими воздушными и наземными целями, тепловизионные, телевизионные и лазерные навигационно-прицельные системы, а также комплекс РЭБ – полезно и сильно.
Плюс БРЭО способна обеспечивать автоматизированный маловысотный полет в режиме огибания рельефа местности. Очень важно при ночных полетах-прорывах через оборону противника для нанесения ударов по его тылам и коммуникациям.
Су-34 – отнюдь не маловысотный самолет, но у него весьма впечатляющее бронирование. Если в цифрах – даже внушительнее, чем у Су-25, 1480 кг против 1050 кг у штурмовика. Броня, естественно, идеально не защищает, но значительно снижает вероятность поражения огнем МЗА и ПЗРК.
Реальный минус Су-34 – это явно недостаточное бронирование остекления кабины. Очень неприятная вещь, ЗРК «Бук», наносит удар из верхней полусферы и его боевые элементы легко прошивают остекление. Естественно, нанося порой смертельные ранения экипажу.
Да, 34-х сбивают и ЗРК, и ПЗРК, и МЗА. И с этим ничего не поделать, это военные действия, при которых случиться может все. И Су-34 несли потери, именно от действия ПВО, потому что от ПВО в основном несли потери обе стороны. Стоит признать, что именно ПВО заставила самолеты использовать иную тактику, нежели в начале СВО. Но и тогда все было понятно: наши бомбардировщики летали на очень большую глубину, есть свидетельства о расстояниях 800-1000 км от аэродромов, то есть, на несколько сотен километров от линии фронта.
Сейчас, когда обе стороны ощетинились ракетами, направленными в сторону противника, самолеты так глубоко не летают, а вся боевая работа проводится ближе к линии фронта. А по тылам больше работают крылатые ракеты и беспилотники. Соответственно, потери стали значительно меньше.
ПВО в Украине выглядит своеобразно. С одной стороны, оно не потеряло актуальности, чтобы там не говорили в ДИМК МО РФ, оно есть, и оно работает. Другой вопрос, что прикрыть ВСЮ территорию Украины оно не в состоянии. Это сложно для страны с большой территорией, мы это видим и у себя тоже. Но в Украине все намного сложнее, поэтому от советской практики прикрытия районов украинские военные перешли к тактике засад. Это менее эффективно в плане сохранения объектов, зато позволяет сбивать больше самолетов.
Поэтому стоит смотреть не столько на количество сбитых самолетов, их сбивали и будут сбивать еще, это война. Надо смотреть на уровень выживаемости экипажей. А вот здесь все довольно прилично. Количество задекларированных украинской стороной сбитых и уничтоженных на земле Су-34 колеблется от 17 до 21, но эти цифры, на мой взгляд, естественно, завышены, и завышены изрядно.
В официальный список потерь попал почему-то даже самолет в Ейске, хотя к его катастрофе Украина не имела никакого отношения. Далее, несколько самолетов были найдены «на освобожденных территориях», уровень подачи материала – «предположительно».
Если же взять случаи, которые подтверждаются и нашей стороной, то выяснится, что из всех 10 случаев, которые выглядят достоверно и подтверждаются хотя бы какими-то свидетельствами, гибель экипажа произошла только в двух, частичная (один человек) – еще в трех. Что действительно подтверждает, что Су-34 весьма крепкий самолет и у экипажа есть шансы.
Если взять официальную статистику ВСУ, то в 13 подтвержденных случаях уничтожения бомбардировщиков Су-24 ВВС Украины, экипаж погиб в полном составе в 9 случаях, еще в трех погиб один из членов экипажа и только в одном (!!!) случае экипаж выжил в полном составе.
Думаю, лучше доказательств искать и не стоит.
Реальный случай. Экипаж одного из наших Су-34 попал в засаду. Это когда тебя «светит» «в лицо» РЛС дальнего действия, они видят тебя, ты видишь их. И все ждут, пока самолет пролетит мимо реально стоящего в засаде комплекса ЗРК с выключенной РЛС. Самолет пролетает, РЛС включается и следует пуск в заднюю полусферу чуть ли не в упор.
Очень действенный маневр, особенно если маршрут движения наших самолетов уже вычислили.
Так древней «Осой» сбили Су-34. Да, пустили четыре ракеты, две попали в двигатель. Экипаж просто не успел ничего предпринять для защиты, отлетел, насколько было возможно и катапультировался. Живые, через некоторое время были подобраны поисковой группой.
Рассказывали про случай, когда почти сразу после схода взорвалась ракета Х-29. Полтонны взрывчатки. Что-то пошло внутри у нее не так. Самолет сильно тряхнуло, посекло осколками, но он вернулся на базу, пусть со значительными повреждениями.
О вооружении. Точнее, о самом широко применяемом. О бомбах.
Если сейчас кто-то подумает, что «чугуном швыряться – это прошлый век», увы, он категорически не прав.
Да, есть УМПК. Интересная помогайка, позволяющая сбросить бомбу, которая полетит, ориентируясь в пространстве туда, куда ей сказали.
Однако здесь немаловажный такой аспект: бомба летит по координатам, которые в нее заложили на земле. Да, ориентируясь, но совершенно «не видя» цели, в отличие от ракет с той же тепловой ГСН. Нет у наших УМПК пока отдельных ГСН для бомб. Возможно, появятся, но пока нет. Так что летит такая «умная» бомба (на самом деле не очень) по координатам.
То есть, это прекрасно работает по статичным объектам: цистерна в нефтехранилище (большая цистерна), мост, железнодорожная станция, казарма. Вот это прекрасные цели для УМПК и бомбы.
А вот возьмем картинку активных боевых действий типа «наступление». Что это такое? А это динамическое перемещение масс техники и людей в определенном направлении и на определенных участках местности. И вот тут работа по координатам все, стоп. Статики нет, даже медленно ползущий танк со скоростью 7 км/ч за время подлета бомбы с УМПК уже заведомо уйдет из зоны поражения, если бросать с расстояния 10-15 километров.
Су-34 – это тактический бомбардировщик. То есть, в отличие от стратегического коллеги он не может превратить в пустыню кусок размером с половину Лондона за один раз. Но «утенок» может то, что не может стратег: очень точно сбросить «чугун» на головы перемещающимся в пространстве целям.
Говоря с пилотами и штурманами (да, мне это легче сделать, все-таки полк на Су-34 в городе – не шутка) и читая/слушая нечастые рассказы в Сети, сделал такой вывод: действительно, у Су-34 есть все, чтобы обеспечить именно тактическое бомбометание.
Прорыв в наступлении, переправа, пункты заправки и пополнения б/к, колонны на марше – все это просто идеальные цели для работы обычными ФАБами. И ничего такого критического нет в том, чтобы по наступающей пехоте или посадке засветить не бомбой с лазерным наведением типа L-JDAM, а обычной, но с применением приличной прицельной техники.
Кстати, в прошлом году, в том самом сентябре, которые многие надолго запомнили, именно фугаски с самолетов нанесли урона ничуть не меньше, чем лютые артобстрелы нашей артиллерии. И благодаря им в том числе продвижение украинских войск было остановлено.
И потому, когда загорелось по полной программе, когда прорыв, когда артиллерия просто не успевает выйти на позиции и отстрелять по противнику, который движется с приличной скоростью – вот тогда можно ждать разруливания ситуации исключительно от воздушных помощников, не важно, винтокрылых или крылатых. Вот в чем суть тактического реагирования: быстро подвесили, быстро долетели, быстро вывалили на головы противнику. Все. И вот для такой работы Су-34 приспособлен просто великолепно.
Кассетные боеприпасы, говорите? Подержите наш "Ред Булл!"
У машины есть все: жесткость несущего корпуса, двигатели, обеспечивающие скоростные и маневренные характеристики, электроника, прицелы, оружие. Скорость и маневр – это отдельная песня. Мы видели на фото и видео много свидетельств тому, как прилетали на базы изрешеченные Су-25 и ударные вертолеты. С Су-34 все несколько иначе: в него надо умудриться попасть.
Конечно, существуют ситуации, когда не спасет ничего, но: по свидетельствам самих летчиков, Су-34 способен за счет маневров сорвать прицеливание того же «Стингера» или ракет старых моделей.
Итого. Год с небольшим назад, назвав Су-34 совершенством, через год боевой работы могу определенно сказать: ничего не приукрашено. Су-34 – идеальный тактический ударный самолет, способный работать во всем диапазоне высот, от 50 до потолка. Плюс набор вооружения можно назвать максимально удовлетворяющим все требования к бомбардировщику.
Мы все сегодня смотрим на то, как в Украине ждут западных самолетов. Как надеются с их помощью решить все проблемы ВСУ, как в воздухе, так и на земле.
Однако здесь я провел бы небольшой исторический экскурс во времена Второй Мировой войны. У нас были две страны, воздушные армии которых к 1945 году пришли в состояние определенного перекоса: бомбардировочные и штурмовые части были фактически уничтожены, а оставшиеся самолеты не могли толком нанести урона противнику. Почему? Да потому, что все усилия оборонной промышленности были брошены на производство истребителей.
Результат в общем все знают.
Баланс – это то, на чем держится эффективность любой армии. И одними истребителями, пусть и неплохими (F-16 Block 50/52 хорошими уже не назвать, староваты они), проблем не решить. А бомбардировщиков в украинских ВВС практически остались единицы. Да, «Хаймарсы» и прочие игрушки, конечно, огромное подспорье, но они не смогут заменить авиацию. Дополнить – да. Заменить – нет.
А у нас есть Су-34. И этим сказано очень и очень много.