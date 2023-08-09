Немецкий репортёр: Для Киева всё может стать гораздо хуже, если русские отразят все их атаки и сами пойдут вперёд

В немецкой прессе продолжаются размышления на тему дальнейших событий на украинском фронте. На этот раз в материале русофобского «Бильд» (РКН заблокировал площадку в РФ за нарушение российского законодательства) об этом рассуждает репортёр Пауль Ронцхаймер.
Немецкий журналист пугает своих читателей и Украину тем, что если в ближайшее время украинская армия не добьётся на фронте серьёзного прорыва, то в контрнаступление может пойти уже армия России.
Ронцхаймер пишет, что украинские военные ожидали легко и быстро прорвать оборону российских войск, добиться стремительного продвижения:
Но теперь русские дают им невероятно жёсткий отпор.
По словам немецкого журналиста, украинским войскам прорвать мощную оборону ВС РФ пока не удаётся.
Ронцхаймер:
От успеха украинских войск зависит очень многое. Если его не будет, то исход всей военной кампании для Киева окажется под угрозой.
Немецкий журналист пишет, что «для Киева всё может стать гораздо хуже, если русские отразят все их атаки и сами пойдут вперёд».
Ронцхаймер откровенно заявляет о том, что на Украине знают о прямой связи западной военной помощи с победами на поле боя. Если этих побед ВСУ предъявить не смогут, то и с поддержкой со стороны Запада могут возникнуть значительные проблемы.
Ронцхаймер:
Украинский страх в том, что Запад может сказать Киеву: вы же сами видите, что не достигаете успеха, значит - садитесь за стол переговоров (с Москвой).
Напомним, что свои услуги по организации таких переговоров предложил глава ОАЭ с предоставлением переговорной площадки в Дубае.