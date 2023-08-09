Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий репортёр: Для Киева всё может стать гораздо хуже, если русские отразят все их атаки и сами пойдут вперёд

7
Немецкий репортёр: Для Киева всё может стать гораздо хуже, если русские отразят все их атаки и сами пойдут вперёд

В немецкой прессе продолжаются размышления на тему дальнейших событий на украинском фронте. На этот раз в материале русофобского «Бильд» (РКН заблокировал площадку в РФ за нарушение российского законодательства) об этом рассуждает репортёр Пауль Ронцхаймер.


Немецкий журналист пугает своих читателей и Украину тем, что если в ближайшее время украинская армия не добьётся на фронте серьёзного прорыва, то в контрнаступление может пойти уже армия России.

Ронцхаймер пишет, что украинские военные ожидали легко и быстро прорвать оборону российских войск, добиться стремительного продвижения:

Но теперь русские дают им невероятно жёсткий отпор.

По словам немецкого журналиста, украинским войскам прорвать мощную оборону ВС РФ пока не удаётся.

Ронцхаймер:

От успеха украинских войск зависит очень многое. Если его не будет, то исход всей военной кампании для Киева окажется под угрозой.

Немецкий журналист пишет, что «для Киева всё может стать гораздо хуже, если русские отразят все их атаки и сами пойдут вперёд».

Ронцхаймер откровенно заявляет о том, что на Украине знают о прямой связи западной военной помощи с победами на поле боя. Если этих побед ВСУ предъявить не смогут, то и с поддержкой со стороны Запада могут возникнуть значительные проблемы.

Ронцхаймер:

Украинский страх в том, что Запад может сказать Киеву: вы же сами видите, что не достигаете успеха, значит - садитесь за стол переговоров (с Москвой).

Напомним, что свои услуги по организации таких переговоров предложил глава ОАЭ с предоставлением переговорной площадки в Дубае.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 20:39
    +1
    В полку риттеров и магрегоров прибыло???
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 20:43
      +1
      Скотом Риттером можно стать говоря очевидные вещи, просто мало кто рискует
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 20:50
        +1
        Вряд ли, тут многие на форуме говорят очевидные вещи, но от этого им не стали платить, называть экспертами и звать на ТВ...
  2. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 20:59
    +1
    Цитата: Владимир80
    Вряд ли, тут многие на форуме говорят очевидные вещи, но от этого им не стали платить, называть экспертами и звать на ТВ...
    Владимир, добрый день! hi
    А тут нужно быть в особых условиях!

    Я напомню 2 анекдота, сущностно выражающие эти столь разные состояния:

    1. Встречаются американец и советский человек. Американец утверждает, что в СССР нет свободы слова. На вопрос пояснить он говорит, что может выйти на площадь перед Белым домом и прокричать, что Рейган - собака.
    На что наш и говорит, что он тоже может выйти на Красную площадь и кричать, что Рейган - собака... wink

    2. Шоу "Последний герой". Парень с шарфом ЦСКА на трибуне Спартака! bully
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 21:05
      -1
      Цитата: RealPilot
      2. Шоу "Последний герой". Парень с шарфом ЦСКА на трибуне Спартака!

      Или зайти к старейшинам чеченских сёл с оружием....
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 21:01
    +1
    Немецкий журналист пишет, что «для Киева всё может стать гораздо хуже, если русские отразят все их атаки и сами пойдут вперёд».
    Теоретически да, вот только есть ли у нас резервы для этого, ведь времени не так много, ВСУ тоже начнёт закапываться в обороне.
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:15
    0
    Я также знаю одного, Томаса Рёпера. Рёпер побывал на фронте с русской стороны.
    Тоже очень интересно. https://www.youtube.com/watch?v=xkl--zh80Sw
    Кого интересует новый план сайта от врага.
    К сожалению, только на немецком. Парень также говорит, что замышляют украинцы, по большей части.
    https://www.youtube.com/watch?v=G6MplAhCzVQ