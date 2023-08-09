Немецкий репортёр: Для Киева всё может стать гораздо хуже, если русские отразят все их атаки и сами пойдут вперёд

Но теперь русские дают им невероятно жёсткий отпор.

От успеха украинских войск зависит очень многое. Если его не будет, то исход всей военной кампании для Киева окажется под угрозой.

Украинский страх в том, что Запад может сказать Киеву: вы же сами видите, что не достигаете успеха, значит - садитесь за стол переговоров (с Москвой).