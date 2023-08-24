Су-30: на пенсию или на модернизацию?

Сегодня мы поговорим о весьма неоднозначном самолете, который находится на вооружении ВКС России, и одновременно составляет главную ударную мощь нескольких других государств. Таких, например, как Индия, которая имеет на вооружении своих ВВС 263 истребителя Су-30 всех модификаций. Это втрое больше, чем в ВКС России, если что.
Есть и другие страны, которые с удовольствием закупали этот самолет, причем, для некоторых стран (Вьетнам, Венесуэла, Китай, Малайзия, Алжир, Индия) делались персональные модификации.
Су-30 был экспортной элитой. Тут понятно, нет денег – вот вам МиГ-29, дешево и сердито. Есть – поговорим о Су-30.
Самолет не нов. На вооружение он был принят в 1992 году, то есть, «всего-то» 30 лет назад. Но модернизации были, это естественно, так как самолет больше предлагался на экспорт, чем для внутреннего использования, хотя и Минобороны России закупало эти самолеты. Как-то вот так в мире сложилось, что самолеты, которые не стоят на вооружении страны, не пользуются вниманием зарубежных покупателей. Примеров от F-104 до Су-57 достаточно.
Но сегодня Су-30, не важно, какие буквы стоят после цифр, утрачивает позиции в мире. Самый неприятный момент – это «измена» Индии с французским Dassault «Rafale». Событие более чем странное, потому что где «Рафаль» и где Су-30МКИ? Это самолеты совершенно разных классов, как их не поворачивай.
Сравнивать «Рафаль» и Су-30… Даже для того, чтобы понять, что руководило представителями ВВС Индии, сделавшими такой выбор, сложно. Г. Линганна, редактор журнала «Frontier Indias», который освещает вопросы промышленности и обороны, открытым текстом сказал, что Су-30МКИ по многим факторам значительно превосходит «Рафаль».
Су-30МКИ (модернизированный, коммерческий, индийский) больше и тяжелее «Рафаля». Максимальный взлетный вес 34 500 кг против 24 500 у француза.
Двигатели. Су-30МКИ оснащен двумя двигателями АЛ-31ФП с тягой 7700кгс (на форсаже 12 800 кгс). У «Рафаля» 2 двигателя SNECMA M88-2-Е4 с тягой 5 100 кгс (на форсаже 7500 кгс). То есть, французский самолет выдает на форсаже столько мощности, сколько наш в обычном режиме. Да, масса нашего самолета больше, но…
Скорость. Су-30МКИ и «Рафаль» выдают примерно одну и ту же максимальную скорость, У Су-30 немного больше, 2150 против 1900 км/ч. 2М против 1,8М, что согласитесь, не очень принципиально.
Высота. Здесь Су-30 имеет значительное преимущество, поскольку почти 20 км (19 800 м) против 15 км (15 400 м) – это прилично. И те ракеты, которые могут запросто сковырнуть «Рафаля» с неба на землю, до Су-30 могут просто не долететь по причине нехватки топлива.
Дальность. Без подвесных топливных баков (а мы их не берем, мы бомбы и ракеты подвешиваем) «Рафаль» может пролететь до 2 000 км. Су-30МКИ – 3 000 км. И плюс Су-30 может еще и дозаправиться в полете.
Вооружение. Примерный паритет. «Рафаль» на свои 13 точек берет 9500 кг бомб и ракет, Су-30МКИ на 12 точек – 8000 кг. Вопрос что брать и как применять.
Вообще набор вооружений у «Рафаля» внушает уважение. Как говорится, есть все, что нужно для жизни, точнее, для смерти противника. И даже сверх того. Весьма неплохие ракеты класса «воздух-воздух» (AAM) MICA, ракеты «Meteor» и SCALP. «Meteor» представляет собой 190-кг боеприпас с дальностью полета более 100 км, способный двигаться на скорости 4 Маха. В свою очередь, SCALP (или «Storm Shadow») — это авиационная ракета большой дальности класса «воздух-земля».
С другой стороны, Су-30МКИ кроме своего устрашающего набора вооружения способен нести сверхзвуковую ракету «BrahMos», как в противокорабельном варианте, так и в варианте «воздух – земля».
Но есть у «Рафаля» минус. Да, можно подвесить все, что угодно, включая ядерные боеприпасы, но что толку, если самолет запросто «берут» ракеты ЗРК средней и большой дальности из-за откровенно небольшого потолка? И сам смысл пуска ракеты с безопасного расстояния просто убивается ракетой, способной атаковать самолет из верхней полусферы.
Так что они там, в Индии, сами не знают, чего хотят? Учитывая, что «Рафаль» будет и постарше Су-30, все смотрится как-то нелогично.
Однако, есть моменты, в которых Су-30 вроде бы как проигрывает «Рафалю».
Главный – это БРЛС Н011 «Барс».
Конечно, для дня сегодняшнего, БРЛС родом из 80-х годов прошлого века. Да, с фазированной антенной решеткой, но пассивной, а всем подавай активную. Она дороже, но меньше и дальнобойнее.
У «Рафаля» как раз радар RBE2 с вожделенной АФАР, способной работать на нескольких частотах, что дает меньшую вероятность обнаружения, меньшие размеры и меньшую массу.
Индусы считают, что у «Рафаля» более мощный комплекс бортовой обороны. «Спектра», разработанный совместно фирмами «Thales» и MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) позволяет «с высокой эффективностью обнаруживать многоспектральные угрозы от радаров, ракет и лазеров противника».
Вроде бы более эффективная работа КБО значительно снижает нагрузку на экипаж.
Плюс малозаметность. Активное применение в конструкции планера «Рафаля» композитных материалов делает его менее заметным, чем российский истребитель. Но тут, справедливости ради, стоит отметить, что концепция применения Су-30, она как бы и не предусматривала скрытностей. «Найти, догнать, убить» - так можно озвучить девиз Су-30. Самолет активно ищет при помощи довольно мощного радара противников, не особенно это скрывая. Это пусть они скрываются, ибо «кто не спрятался – я не виноват» тоже можно записать в девизы Су-30.
Сравнение этих двух весьма выдающихся самолетов показывает, что каждый из них в своем классе имеет определенные преимущества.
А потому «Рафали» стоит рассматривать не как замену Су-30МКИ, а как самолеты, которые будут работать вместе с этими и другими истребителями, стоящими на вооружении индийских военно-воздушных сил. Но это не очень приятно для российской стороны, поскольку для ВВС Индии в свое время предлагались МиГ-35, которые запросто могли поспорить с «Рафалями», будучи реальными одноклассниками этих самолетов.
Политическое давление? Ну куда без него…
Однако здесь у нас не Олимпийские игры, а потому для победы все способы хороши. Если же говорить о каких-то там неведомых принципах «честной игры», знаете – были бы Су-30МКИ на две головы выше французских самолетов, наверное, в Индии никому бы в голову не пришло покупать «Рафали». Да, подавай всем АФАР! Хочу, понимаешь, АФАР, и все! Так надо дать…
Потому, если не гнать Су-30 вперед модернизациями, вскоре он просто будет никому не интересен. Как МиГ-29, удел которого – служба в ВВС таких «передовых» армий, как Мьянмы, Египта, Бангладеш и прочих Туркменистанов.
Что можно сделать в плане удержания Су-30 на лету?
Не так давно прошла очень интересная информация о том, что Су-30СМ2, как называется модификация для ВКС РФ, будет осуществляться в максимально возможной унификации с Су-35С/Су-35СМ. Главная «изюминка» — это установка на Су-30СМ2 двигателя АЛ-41Ф1С от Су-35.
Это весьма интересный ход, тем более что тут есть над чем поразмыслить.
Ведь Су-30 и Су-35 – две линии развития от одного исходника. Почти от одного. Если оглянуться в историю, то у ОКБ «Сухой» было две производственных базы: в Иркутске и в Комсомольске-на-Амуре. В Иркутске строили «спарки» Су-27УБ, учебно-боевые самолеты, а в Комсомольске-на-Амуре производили Су-27П и Су-27С.
И именно в Иркутске, на базе Су-27УБ и был создан Су-30, перспективный истребитель-перехватчик для авиации ПВО СССР. Весьма логичный ход, двухместный самолет с двойным управлением и двумя летчиками мог «висеть», патрулируя свой район весьма долго. А в бою пилот мог делегировать управление вооружением второму пилоту и не отвлекаться от первоочередных задач.
Ну а в Комсомольске в результате модернизационных мероприятий, больше похожих на создание нового самолета, родился Су-35.
Так вышло, что пути самолетов от Су-27 реально разошлись не только во временном факторе, но и в физическом. Каждый из самолетов, как самурай, прошел свой путь развития и в итоге одновременно на службе в ВКС находятся два потомка одного самолета прилично разнящиеся между собой.
Основным самолетом в производстве Иркутского завода стал Су-30МКИ, первая версия, созданная в конце 1990-х годов для ВВС Индии. Вторым на линиях Иркутска производился Су-30СМ, тот же Су-30МКИ, но адаптированный под российские ВКС.
В Комсомольске-на-Амуре производили Су-30МКК (очень упрощенная версия для Китая), Су-30МКВ/V (для Вьетнама и Венесуэлы) и модернизировали истребители Су-27, которые ранее были проданы в Китай, Вьетнам, Индонезию, Алжир и другие страны. Здесь же собирали Су-30М2, это коммерческий вариант Су-30МК2 (поставлялся во Вьетнам и Венесуэлу), но который закупало российское министерство обороны.
Все выглядит несколько… запутанно
Развитие Су-30МКИ и Су-35 в разных городах и под руководством разных конструкторских групп увело их довольно далеко друг от друга. Машины отличаются и внешне — помимо разницы между одно- и двухместной кабинами, на Су-30МКИ и его модификациях выделяются крылья переднего горизонтального оперения. У Су-35 от ПГО отказались.
Но еще сильнее самолеты различаются внутренней «начинкой». И здесь сравнение не в пользу Су-30, потому что БРЛС Н011М «Барс» - это реально вчерашний день. И с этим действительно надо что-то делать, потому что РЛС не отвечает требованиям современности.
Установка на Су-30СМ2 не то чтобы современной, но хотя бы более новой РЛС Н035 «Ирбис» сможет значительно «подтянуть» самолет до уровня мировых коллег по классу, пусть и оснащенных РЛС с АФАР. Уже выражал свое мнение и повторюсь, что у российских РЛС с ПФАР, есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что мощность РЛС высока и позволяет компенсировать возможности РЛС с АФАР в плане дальности и углов обзора за счет механического доворота решетки, но вот вес РЛС – это минут, причем, увесистый.
Ну что поделать, авионика – не наш конек, увы.
С двигателями тоже интересно. Сколько может прибавить в скорости и высоте Су-30, если АЛ-31ФП заменить на АЛ-41Ф1С? Это все-таки почти четыре тонны тяги на форсаже… Но вот то, что для установки АЛ-41Ф1С пришлось перекраивать планер и увеличивать сечение воздухозаборников – это вопрос, требующий серьезного продумывания в отношении Су-30. Но аэродинамика – это как раз то, что у нас умеют.
Не раз говорилось у нас, что Су-35С – это все-таки переходная машина, в которой платформа четвертого поколения весьма хорошо сочетается (и будет сочетаться) с системами и оборудованием, созданными в рамках разработки самолета пятого поколения. И от исходного Су-27 самолет ушел намного дальше, чем Су-30. И дело не только в «начинке», в конструкции Су-35 больше тех же композитных материалов, что в наше время тоже весьма полезно.
А Су-30, несмотря на свою близость к Су-27, сыграл не менее важную роль. И никоим образом как-то принижать возможности и заслуги этой машины мы не будем. Достаточно вспомнить, что когда у нас случился «затык» в производстве Су-35, который ликвидировали после 2010 года, именно Су-30 стал щитом и мечом ВВС России. Ну и так как это получилась очень хорошая машина, то и источником валюты, на которую как раз и доработалось все по программе Су-35.
В свою очередь, как я уже говорил в одной из предыдущих статей, на Су-35СМ возлагаются абсолютно такие же надежды. Именно Су-35СМ должен стать опорным самолетом ВКС РФ, пока идет возня вокруг Су-57.
И СВО подтвердило то, что боевые возможности Су-35С весьма высоки, а живучесть на должном уровне.
Я надеюсь, что к 2025 году с производством Су-57 все наладится и машина пойдет в серию не на словах, а на деле. К тому времени в ВКС окажется достаточное количество и Су-35СМ, и тех, которые будут подтягиваться до этого уровня из числа Су-35С, что вообще обычная практика.
Что делать с Су-30?
Два пути: либо отправить в отставку и распродать желающим экземпляры, снятые с вооружения ВКС (Африка и Азия разберут), либо тащить самолет дальше в цех с надписью «Модернизация» и пусть он продолжает нести службу.
Собственно говоря, Су-30 не так уж и стар. Особенно если посмотреть на реальных долгожителей типа МиГ-21 и Chengdu J-7, (можно туда же и F-15 приписать) которые летают и делают это до сих пор вполне нормально.
И никого не должно пугать вроде бы большое количество типов самолетов в ВКС в этом плане. Су-27, Су-30, Су-35, Су-57 – все нормально и вот почему. Су-27 – с ними все как раз понятно. На заслуженный отдых в историю. Этот самолет отдал все, что мог, да и осталось их уже не так уж и много. В основном в морской авиации, которая сильно отстает от сухопутной в плане обновления.
Остальные? Много? Ну в тех же Штатах одновременно на вооружении стоят F-15, F-16, F-22, F-35. И в авиации ВМС еще F/А-18 и F-5 в разных модификациях. И никто трагедии из многообразия не делает, все понятно.
Ниша для Су-30? Элементарно
Стоит вспомнить, что Су-35 и Су-57 – одноместные самолеты. И для долгих, именно долгих, а не дальних полетов приспособлены несколько хуже в плане нагрузки на пилотов. Понятно, что Су-30 - это не Су-34 с его шикарной кабиной, но тем не менее. Пилотская нагрузка, поделенная на двух человек – это полезно при выполнении длительных полетов по патрулированию определенных районов. Усталость и потерю концентрации никто не отменял.
Другими словами, Су-30 может обеспечить длительное нахождение в определенной зоне пространства и гарантировать зашедшим в эту зону самолетам противника определенные неприятности.
Кроме того, самолет, хоть и позиционируется, как истребитель завоевания превосходства в воздухе, вполне способен работать по земле и кораблям.
Если заменить БРЛС «Ирбис» на более компактную и легкую РЛС с АФАР, то на высвободившееся место можно и нужно разместить радиоэлектронное оборудование, которое раньше предполагалось подвешивать в контейнерах (аппаратура РЭБ, лазерные дальномерно -целеуказательные системы, ИК-станции), отнимая место у ракет и бомб.
Кстати, в российской морской штурмовой авиации Су-30, поступающие на замену Су-24, приветствуются и весьма, поскольку самолет значительно опережает в развитии старый бомбардировщик Су-24, основную ударную силу МА ВМФ. А если научить Су-30 по примеру Су-30МКИ пользоваться противокорабельными ракетами – вот вам идеальный самолет быстрого реагирования для морской авиации. И в паре с Су-34 это будет очень даже приличный ударный кулак, которым можно будет врезать между глаз кому угодно, даже эсминцу.
В статье про нашу морскую авиацию, Последний полет умирающего лебедя про печальное состояние дел в ней, я уже касался этих проблем. И по-прежнему считаю, что такой самолет, как Су-30, способен дать надежду на возрождение МА РФ. Тем более, что поводов для этого более чем предостаточно.
Кстати, недавнее видео, в котором был очень сильно обижен катер ВМФ Украины, это только лишнее подтверждение. Катер-то обижали из пушек именно Су-30.
Вообще, как вы считаете, не кажется ли, что спарка Су-30/Су-34 будет на два порядка круче существующей в МА ВМФ РФ спарки Су-27/Су-24?
Хорошо, оставим в стороне Север, где нашим почти никто не мешает, и посмотрим на Балтику, Черное море и Тихий (особенно) океан. Там везде достаточно много в воздухе аппаратов различных весьма недружественных стран. Особенно на Тихом океане. Да, у нас нет авиации корабельного базирования (точнее, авиация есть, кораблей нет), способной прикрыть полеты наших противолодочных, разведывательных самолетов и бомбардировщиков на дальних подступах к нашим водам, отпугнуть самолеты, способные обнаружить выход на позиции наших атомоходов, но вполне реально иметь на вооружении самолеты берегового базирования, способные решить такие проблемы.
Кроме того, в варианте такого использования Су-34 тоже есть определенные плюсы: этот самолет не надо охранять и оберегать, как, например, Ил-38 или Ту-142, «Утенок» сам кого хочешь обидит.
Длительность полетов можно обеспечить при помощи дозаправки в воздухе, но это уже другая проблема морской авиации. Главное – есть пути решения.
Су-30 и Су-34 могут обеспечить возрождение морской авиации. Насколько это нужно – другой вопрос.
Еще хотелось бы сказать пару слов об унификации с Су-35 и Су-57. Вот это надо приветствовать обеими руками. Унификация вещь вообще полезная, а в нашем случае, когда есть проблемы со всем, кто касается самолетов, уменьшение номенклатуры используемых узлов и агрегатов пойдет только на пользу.
Установка же аппаратуры, разработанной для Су-57 естественно, даст и Су-35С, и Су-30СМ не просто новую жизнь, а значительно усилит их летные и боевые возможности. Это касается как двигателей АЛ-41Ф1, так и РЛС с АФАР. Уже этих двух компонентов более чем достаточно, а если к ним вдобавок пойдет ОЛС с тепловизионным каналом, то на выходе получится весьма впечатляющая машина.
Это касается и Су-35, и Су-30. Не так важно, сколько будет «+» после цифры «4», важно насколько эти самолеты смогут выполнять задачи в небе. Боевые, естественно. А я уверен, что они смогут. Уже сегодня Су-30 и Су-35 представляют собой весьма большую проблему для тех же американских F-15 и F-16, завтра, при должном раскладе, эти самолеты способны стать достойными противниками F-22 и F-35. Они и сейчас могут ими быть, но Су-30СМ явно староват для таких сражений, а вот Су-35 – вполне да.
Кроме того, унификация объяснимо повлечет за собой кроме упрощения обслуживания самолетов еще и удешевление. Известно, что чем дороже изделие, тем лучше на цене сказывается партия. Это верно и для двигателей АЛ-41, и для РЛС Н036. Для Су-30 установка более современной БРЛС вообще очень важна, с ней самолет станет интересен не только ВКС РФ, но и другим, в том числе и очень капризным (типа Индии) покупателям.
Итого по Су-30
Самолет ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов и отправлять на пенсию. По длительности службы Су-30 может запросто конкурировать с американским F-15E «Strike Eagle», который тоже двухместный и служит с 80-х годов прошлого века. Наш самолет не хуже способен выполнять те же задачи, которые американцы ставили перед F-15E. А с учетом такой модернизации – возможно, что и лучше.
Пару лет назад ходили слухи, что «Иркут» будет сворачивать выпуск Су-30 в пользу этого, простите, пассажирского недоразумения SSJ-100, который переведут из Комсомольска-на-Амуре, чтобы не мешать работе над боевыми самолетами.
Очень сложно оценить значимость такого шага, нам нужны и пассажирские самолеты тоже. Учитывая положение в гражданской авиации – очень нужны. Другой вопрос – справится ли в одного КнААЗ – это вопрос.
Вообще производство «Суперджета» можно было бы перетащить в Воронеж, где огромный завод ВАСО занимается, простите, черт знает чем, но не выпуском самолетов. А в Иркутске оставить выпуск и модернизацию Су-30. В Комсомольске-на-Амуре же собирать Су-35 и Су-57. И помнить, что там еще ожидается легкий истребитель Су-75, который тоже надо будет где-то собирать.