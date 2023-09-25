Буквально недавно мы говорили о том, что на Су-34 теперь можно применять ракеты 9-С-7760 от гиперзвукового ракетного авиационного комплекса «Кинжал». Это было весьма логичное решение, которое, скажем так, напрашивалось давно. Впрочем, моменты этого перехода были подняты здесь:Су-34 и «Кинжал»: двойственные ощущения
И в итоге Су-34 стал первой ступенью «Кинжала». Теперь в некоторых наших СМИ был поднят крик о том, что Су-34 стал… стратегическим ракетоносцем! Запустило это дело РИА «Новости», со ссылкой на «информированный источник». Далее все, как всегда, уря, перемога, подхватили многие из наших СМИ и Су-34 записали в стратеги.
«Истребитель-бомбардировщик Су-34 стал стратегическим ракетоносцем»
«Су-34 — уникальный самолет, сочетающий возможности истребителя, бомбардировщика, а теперь и ракетоносца»
«Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца»
«Су-34 — уникальный самолет, сочетающий возможности истребителя, бомбардировщика, а теперь и ракетоносца»
«Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца»
Заголовки просто блеск. Сразу видно хорошую подготовку и глубокую осведомленность коллег из ведущих российских СМИ, из первой десятки. Но мы не станем повторять за ними глупости, присущие дилетантам, именующим фронтовой бомбардировщик (которым, если что, Су-34 и является), истребителем. Вообще на эту тему уже столько было сказано, что просто удивляешься тому, как люди повторяют одно и тоже.
Да, Су-34 истребитель. Он может истребить на земле что угодно, от танка до заглубленного бункера, вот он в каком плане истребитель. Как участник воздушного боя он более чем сомнителен благодаря своей массе в первую очередь. 40-тонной машине, как показала практика СВО, весьма непросто совершать активные маневры уклонения от ракет. Но это было лирическое отступление от темы.
У нас же на повестке дня адаптация под применение с Су-34 каких-то крылатых ракет большой дальности, причем, «источники» типы ракет не называют. Впрочем, это нам и не особенно нужно, не так уж у нас и много таких ракет на вооружении.
Итак, крылатая ракета большой дальности. Причем, по словам «источника», «ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета».
Хорошо, под эти формулировки в принципе подходят все три типа крылатых ракет, имеющихся на вооружении.
Х-101/Х-102
Вообще ракету начали разрабатывать с 1995 года, а в 2013-м приняли на вооружение. Десять лет для стратегического вооружения не срок, чтобы считаться старым. Но в цитате так и звучало – «не новая».
Ракета дозвуковая, максимальная скорость до 1000 км/ч, дальность полета до 5 500 км, стартовый вес ракеты 2 400 кг, длина ракеты 7,45 метра, диаметр 0,74 м. Масса боевой части – 400 кг. Естественно, есть и специальная боевая часть, то есть, ядерная. Это как раз вариант Х-102.
Возможно ли несение Су-34 этой ракеты? Да.
Х-32
Эта ракета разрабатывалась с советских времен, но на вооружение была принята даже позже Х-101 – в 2016 году.
Ракета сверхзвуковая, максимальная скорость полета 5 400 км/ч, дальность полета до 1 000 км, масса ракеты 5 780 кг, масса боевой части 500 кг. Длина ракеты 11,45 м, диаметр 0,92 м.
Как оружие Х-32 более сложная, чем Х-101. После старта ракета поднимается на высоту в 40 км, что делает ее недостижимой для любой системы ПРО мира. Скорость полета Х-32 примерно в два раза больше, чем допустимая максимальная скорость цели для ракеты-перехватчика SM-6, а на конечном участке траектории Х-32 вообще переходит в пикирование на гиперзвуке.
Возможно ли несение Су-34 этой ракеты? Да. С определенными проблемами, но возможно.
Х-55/Х-555
Вот это действительно самая старая и одновременно самая маленькая по весу и размерам, ракета из нашего списка. Но если говорить о Х-555, то это вполне современная модификация. Х-55 принята на вооружение в 1983 году. На сегодняшний день ракета по своим ТТХ откровенно стара, и приличная дальность полета (до 2 500 км) нивелируется откровенно большим (до 100 м) КВО. Понятно, что если речь идет о применении спецзаряда, который на Х-55 имеет мощность 200-500 килотонн, то 100 метров отклонения – это мелочи. Если говорить о обычной БЧ – это не выглядит серьезно.
Говоря о ракете для Су-34, мы имеем в виду Х-555.
Ракета дозвуковая, скорость полета до 800 км/ч, дальность полета до 2 000 км, масса ракеты 1 280 кг, масса боевой части 410 кг. Длина ракеты 6 метров, диаметр 0,77 м. Может лететь на высоте от 40 до 110 м с огибанием рельефа местности.
Но прежде, чем сказать что-то об этих трех ракетах, мы посмотрим на то, что такое стратегический бомбардировщик вообще.
Стратегический бомбардировщик — это боевой самолёт, способный нести авиационные бомбы, крылатые и баллистические ракеты, в том числе ядерное, предназначенный для нанесения бомбовых и/или ракетных ударов по стратегически значимым объектам, расположенным на территории враждебного государства, как правило, вне главных театров военных действий, с целью подрыва его военного и промышленного потенциала.
В отличие от тактических бомбардировщиков, предназначенных для поражения объектов противника (мобильной и стационарной техники, тактических баз и личного состава) на театре военных действий, стратегические бомбардировщики, как правило, обладают:
- межконтинентальной дальностью полёта, увеличенной по массе боевой нагрузкой, обладающей наиболее мощным поражающим воздействием;
- более комфортными условиями обитаемости для экипажа, с целью сохранения его работоспособности в длительном полёте (в режиме боевого дежурства).
В настоящее время лишь Россия, США и Китай располагают боевыми самолётами такого класса.
Дозаправка топливом в полете позволяет стратегическим бомбардировщикам достигать объектов, расположенных практически на любом удалении.
Наличие мощного комплекса специального оборудования позволяет бомбардировщику осуществлять полет и наносить удары по стационарным и подвижным объектам днем и ночью в любых метеорологических условиях.
Чем из вышеприведенного перечня обладает Су-34? Правильно, ничем. Да, условия работы экипажа в Су-34 просто шикарные, если сравнивать с Су-24. Можно даже потягаться и с Ту-95. «Медведь» - не самый комфортабельный самолет современности, там можно лететь, можно выполнять боевые задачи, но сказать, что условия работы приличные, нельзя.
Если сравнить дальность действия у Ту-95 и Су-34, то сразу станет ясно, какой из этих самолетов действительно стратегический бомбардировщик.
Боевой радиус Су-34 составляет от 600 до 1130 км, а максимальная дальность в одну сторону до 4 500 км без дозаправки. У Ту-95 боевой радиус составляет 6 340 км, а практическая дальность 12 000 км.
Су-34 может нести до 4 000 кг вооружений при максимальной загрузке топливом, то есть, при полете на максимальные расстояния или 8 000 кг при полетах на меньшие (до 1000 км) расстояния. Ту-95 несет 5 000 кг на максимальное расстояние и 12 000 кг в пределах своего боевого радиуса, то есть, на 6 000 км.
И вот здесь становится совершенно понятно, что Су-34 никакой не стратегический бомбардировщик. Это обычный фронтовой бомбардировщик, который получил возможность оперировать дальнобойными крылатыми ракетами и не более того. Даже то, что практический потолок Су-34 ничуть не уступает потолку Ту-95 и позволяет летать на высотах, где не достанет основное большинство ЗРК, не дает ему возможности реализовать все свои сильные стороны. Радиус действия самолета – это его слабая сторона.
Конечно, некоторые могут сказать, что существует дозаправка в воздухе. Отвечу: вы сядете за штурвал летающего танкера, чтобы заправить Су-34 где-то в районе Тернополя или Хмельницкого? Вот и я думаю, что нет, не сядет никто, потому что это просто верная смерть.
Так что 1 000 км – это район Тернополя, если взлететь в Воронеже, а 6 000 км – это район Ньюфаундленда. Разница ощутимая. И из воздушного пространства Украины или Беларуси можно грозить всей Европе, но Ту-95 спокойно возьмет в прицел всю Америку, находясь где-то над Атлантикой. Да, угрозу перехвата никто не отменял, но перелететь над Европой или Северным Ледовитым океаном – это не для Су-34.
Так что вещать о том, что из Су-34 получился стратегический бомбардировщик – это просто глупо. У самолета нет главного – дальности и возможности обеспечить экипажу дальний полет.
Стоит ли грустить или расстраиваться? Нет. Для этого нет совершенно никаких предпосылок. У нас есть настоящие дальний бомбардировщик Ту-22М и стратеги Ту-95 и Ту-160. И не надо изобретать велосипед, точнее, что-то такое новое в этой теме. Стратегические бомбардировщики и ракетоносцы, способные решить боевые задачи, у нас есть.
А что с Су-34? А с «Утенком» ничего. Как он был фронтовым бомбардировщиком, так и останется. Однако адаптация вышеуказанных ракет добавит головной боли противникам.
Пуск дальнобойной ракеты из-за пределов действия ПВО и авиации противника – это весьма эффективно. Возьмем для рассмотрения момент, как украинцы используют подаренные им крылатые ракеты с барского плеча Францией и Великобританией.
Уже давно говорят о том, что украинские Су-24 заряжают ракетами SCALP-EG и Storm Shadow не на украинских аэродромах, а на территории некоторых стран НАТО. Так безопаснее. И там специалисты НАТО совершенно спокойно осуществляют подготовку ракет, программируют маршруты полета, привязывают к своим системам целеуказания в виде спутников и самолетов AWACS, в общем, в безопасной обстановке готовят ракеты к пуску. Далее самолеты перелетают обратно в Украину и уже с промежуточных аэродромов, так называемого «подскока», летят в район пуска ракет.
Естественно, эти аэродромы находятся максимально далеко от линии фронта и достать «заряженные» самолеты было возможно, но весьма сложно. Здесь, кстати, к нашим ВКС минимум претензий: взлет любого «стратега» прекрасно контролировался соответствующими техническими службами НАТО и передавался украинским военным. И достаточно просто было наблюдать в том же Телеграмме, как на украинских страничках начинались извещения о том, что наши бомбардировщики взлетели, а значит, через два часа следует ждать ударов по украинским городам.
В таких условия что может быть проще обычного перевода украинских самолетов с европейскими ракетами на другие аэродромы?
А вот отследить взлет Су-34 – задача намного сложнее. Самолет изрядно меньше, чем «стратег», да и численно их в ВКС значительно больше, чем стратегических бомбардировщиков. И летают они постоянно, так что определить с орбиты, куда летит очередной Су-34 и с чем – это будет та еще задачка для электронных мозгов.
Еще пара слов о ракетах. Говоря о Х-101 и Х-555, стоит отметить, что дозвуковые ракеты украинское ПВО сбивать научилось. Тут виной и современные ЗРК европейского производства, и опыт, полученный расчетами за полтора года. Но вот Х-32… Это изделие так и остается оружием, которое очень непросто перехватить. Да, это очень большая по размерам и весу, ракета, но она не перехватывается ни одним украинским комплексом ПВО и потому сможет считаться весьма серьезным оружием.
А запуск Х-32 с борта Су-34 позволит атаковать цели, находящиеся на аэродромах даже в Западной Украине, вплоть до самого Львова. И с этим придется считаться.
Уже неоднократно говорили на наших страницах о том, что Су-34 – это просто прекрасная боевая машина, способная на многое и не раскрывшая до конца своего потенциала. Да, стратегическим ракетоносцем, как бы этого не хотелось некоторым, Су-34 не станет никогда. Но этот самолет может весьма прилично усилить возможности ВКС по поражению целей на большом расстоянии. И немаловажно – с безопасной дистанции.