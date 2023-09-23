Почему русские должны за всех умирать?

Знаете, уже какое-то дежавю просто. Ведь уже не первый раз такое происходит: очередной пожар в армяно-азербайджанских отношениях и очередная порция обвинений в сторону России. Вот почему так, почему всегда у негодяев во всем виноваты русские?
Возможно, сегодня я буду не очень последователен, заранее прошу меня простить, тема такая… колкая.
Политика
Да, конечно, преддверием любой орудийной канонады была, есть и будет политика. Если без пристрастий, то лично мне показалось, что это господин Эрдоган решил показать, что он обиделся. Да, друг Владимир показал другу Реджепу, что так называемую «зерновую сделку» надо еще немного обдумать. Реджепу это все точно не понравилось, да он и скрыть это не пытался.
Потеряв довольно вкусную и выгодную кормушку, скорее всего, Эрдоган просто решил громыхнуть на весь регион. И отдал соответствующие приказы.
То, что в Азербайджане все было готово к Третьей Карабахской, это должно быть понятно всем. Можно говорить «про», можно говорить «контра», но Азербайджан давно был готов к третьей решительной попытке забрать свой Карабах обратно. Я уже об этом писал, взвешивал права обеих сторон на Нагорный Карабах, сделал определенные выводы на эту тему.
А учитывая странные пассажи Пашиняна в последнее время на эту больную тему, то вообще все становится ясно и понятно: армянский лидер своими выкрутасами на тему «Чей Карабах» просто реально дергал тигра за усы. И все пошло именно так, как пошло, но уж как-то больно вовремя: аккурат Ереван окончательно разругался с Москвой, но успел станцевать только первый тур с Вашингтоном.
Да, это я о маневрах. То, что американо-армянские маневры прошли – это вообще ни о чем. Таких микроманевров США в год проводят десятки. С чего вообще Пашинян решил, что перед ним открываются перспективы шириной с Миссисипи – очень сложно сказать, но уверовать в то, что после проведения совместных учений завтра США бросятся разруливать все проблемы Армении очень необоснованно. И вообще, как в том анекдоте – совместно проведенная ночь не есть повод для знакомства.
Армения
Ничего нового. Беснующиеся толпы у российского посольства, много меньшие толпы у здания Правительства Армении (хотя орать надо было там и не сегодня, а когда Пашинян начал сдавать Арцах), обвинения России, обвинения наших миротворцев.
Дескать, они не делают свое дело.
«Мы из-за вас погибаем, потому что вы так захотели… Из-за вас погибли наши дети. Мы не будем убивать ваших детей, мы не такие как вы, но простить вам этого мы никогда не будем, будь ты проклят, империя зла» (дословно, орфография сохранена) — это выдал на камеры участники того самого сборища перед посольством России в Ереване под флагами ЕС и США.
Там же демонстративное разрывание на камеру российских паспортов и крики «Россия, уходи!». О криках в конце, насчет всего остального – четкое ощущение декабря 2013 года в Киеве. Прямо вот так тем самым майданом повеяло.
Вообще очень жалею, что не могу задать одного, но мерзкого вопроса всем этим недовольным. Господа, а почему вы орете у российского посольства, почему беснуетесь перед камерами, а не в окопах? Просить прощения не стану, но там, перед посольством, минимум два батальона бушевало.
Почему перед посольством? Почему не там, на линии разграничения, границе, да какая разница, как назвать? Или это единственное достойное дело для армянина – орать под окнами, призывая все кары небесные на русские головы, потому что русские должны умирать вместо армян?
Это как-то очень сильно воняет трусостью, не находите?
Ни в коем случае не бросаюсь обвинениями во всех армянских мужчин, но те, кто орал под окнами нашего посольства – вот это все как один трусы. Очень желающие, чтобы вместо них шли умирать российские миротворцы.
И таких на видео я видел не просто много. Очень много.
К сожалению, в Армении это БЫЛ некий даже тренд – чтобы Россия решала все проблемы своего союзника. И в итоге мы что имеем? Пассажи о выходе из ОДКБ, о разрыве отношений с Россией, о вступлении в НАТО – это все к чему? К тому, что российская армия должна охранять Арцах?
Тот самый Арцах, который Армения с 1991 года так и не удосужилась признать? Более 30 лет Нагорно-Карабахская республика вела существование как непризнанное никем (2 частично признанные республики Абхазия и Южная Осетия и совершенно непризнанная Приднестровская республика не в счет) государство, но главное – почему ее не признала Армения, которая считала эту территорию своей?
За что тогда погибали армянские солдаты и ополченцы Карабаха? Во имя чего? И почему вдруг в одночасье их должны были заменить российские солдаты?
Вопросов много, ответов мало.
Конечно, бросая такие обвинения в плане трусости в сторону армянских мужчин, я прекрасно помню и штурмы Верхнего Ларса в исполнении наших трусохвостиков. И это, кстати, довод за, а не против. Да, у нас тоже не все прекрасно в плане духа и готовности воевать у населения. И трусов у нас, как показала практика, предостаточно. Миллион с лишним. Но это как раз повод для того, чтобы озаботиться своими проблемами в этом плане, а не вешать на шею еще и не желающих воевать армян.
Российские миротворцы
Те самые, которые должны были грудью встать на защиту армянских интересов и отражать нападение Азербайджана. С тремя магазинами к автомату и двумя коробами на пулемет. К которым теперь столько претензий со стороны Пашиняна.
20 сентября рано утром я имел очень короткий разговор со своим душевным другом и безбашенным читателем, который известен нам как Наблюдатель2014. Живы, целы, ушли все. Ушли с базы, которую сносили «Градами» и минами подчистую с 12 часов дня 19 сентября. Он сказал – на Украине так не метелили ни разу (а он первые полгода там провел), повезло, что косые были артиллеристы. Ушли на другую сторону, под защиту азербайджанцев.
Впрочем, когда он вернется, мы еще напишем не один мемуар. Обещаем.
Все, что можно было делать, начиная с того самого 2020 года, когда именно переговорами и миротворческой деятельностью Армению в очередной раз выручили, наши миротворцы сделали. Требовать больше? Кому? Тем, кто так хотел больше русской крови? Так они ее получили.
Вообще трагедия с нашими миротворцами – отдельная тема. Совсем непонятно, кто и зачем устроил это. Извинения от главы Азербайджана… Аресты командования бригады… Обещания…
За что погибли наши миротворцы? Все старо, как мир: из-за политических распрей двух народов. За интересы третьих стран, одна из которых неминуемо в итоге сожрет другую. Дело, начатое в 1915 году, заинтересованным сторонам надо довести до закономерного конца.
А сегодня на базе российских миротворцев около двух тысяч гражданских. Преимущественно женщины и дети. Вот и вопрос о ценности миротворческого контингента.
Почему промолчал ОДКБ?
Казалось бы, вот оно, решение проблемы. Есть ОДКБ, который должен по мнению Еревана вступиться за… А за что? И вот тут смотрим выше.
Не так давно Пашинян признал, что Карабах не является частью Армении. Это уже половина дела, а если учесть, что с 1991 года Армения не признала НКР – вопрос исключительно переходит на сторону Азербайджана. А вот там вопрос признания Карабаха вообще не стоит, как таковой. Для Азербайджана Карабах азербайджанская территория с того самого приснопамятного 1921 года, когда было принято решение организацией Северо-Кавказское бюро: отдать Карабах Азербайджану, а Армении в качестве компенсации – Зангезур.
И тогда какое отношение имеет ОДКБ к событиям, происходящим на территории НКР, которая непризнанная или к Карабаху, который азербайджанский?
Там, конечно, тот еще вопрос, кто тогда воюет с армией Азербайджана в Карабахе. Что это за такие странные сепаратисты, у которых есть танки, САУ, вертолеты? Откуда они их вообще взяли? Насколько законно какая-то из стран вооружила отряды самообороны непризнанной НКР?
Так что действия ОДКБ полностью соответствовали в моменте действиям властей и Армении, и Азербайджана.
Азербайджан
Можно только удивленно качать головой. За полтора суток решить проблему, которая длилась так долго – это говорит о многом.
В первую очередь о том, что никто в Карабахе и Армении особо не собирался воевать. Особенно теперь, когда Пашинян сделал все, чтобы Россия умыла руки и не стала вмешиваться вообще. А она и не стала, есть трехсторонние договоренности 2020 года – вот согласно им и работаем.
Итак, Пашинян признает Карабах территорией Азербайджана.
Песков: «Карабах — это внутреннее дело Азербайджана и Азербайджан действует на своей территории».
Азербайджан начинает контртеррористическую операцию, российским миротворцам сперва прилетает с обеих сторон, но в течении суток выясняется, что в Карабахе воевать не очень хотят, а в Ереване не хотят совсем.
И в итоге ВС Азербайджана за сутки наводит тот порядок, который им видится.
«Формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются»- из официального сообщения Минобороны Азербайджана
В стране праздник: на центральных улицах в азербайджанской столице прошли автопробеги с флагами России и Турции. Азербайджан устраивает все происходящее. Единственное, что портит общую картину – это убийство наших миротворцев азербайджанскими (?) солдатами. Но здесь отставим в сторону все официальные заявления на высшем уровне и подождем результатов работы следственных комитетов.
Российская Федерация
Несет ли Россия ответственность за то, что происходит на территории бывшего СССР? Да. И в первую очередь в том плане, что из числа бывших союзных республик у России осталось в друзьях не так много. Да, Беларусь и дальше у любого начинаются раздумья. Как-то остальные очень быстро отвернулись, не так ли?
Пример Армении – это не просто пример, как вчерашний друг-союзник станет врагом. Ну или по минимуму – не совсем другом.
Дам несколько цитат, которые очень ярко покажут, как Россия теряла свое присутствие на постсоветском пространстве:
«Армения благодарна России, как бы она ни называлась — Российской империей, СССР, Российской Федерацией, начиная с 1828 года. Мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины всегда будут рядом с российскими воинами во всех войнах и, в первую очередь, в будущих войнах».
«Когда в Одессе сожгли русских в доме культуры, кто-нибудь из вас вякнул "Stop war"?! А что сейчас вас так разнесло?»
«Вам стыдно, что вы русские? То есть, вам стыдно, что вы носители великой русской культуры? Тогда я хочу заявить: я русский! Я, чистокровный армянин Григорян Армен Михайлович, сегодня я - русский. Если вы решили покинуть эти ряды, я займу это место»
«Когда в Одессе сожгли русских в доме культуры, кто-нибудь из вас вякнул "Stop war"?! А что сейчас вас так разнесло?»
«Вам стыдно, что вы русские? То есть, вам стыдно, что вы носители великой русской культуры? Тогда я хочу заявить: я русский! Я, чистокровный армянин Григорян Армен Михайлович, сегодня я - русский. Если вы решили покинуть эти ряды, я займу это место»
Это слова Армена Михайловича Григоряна.
Я думаю, это был самый яркий представитель пророссийской политической оппозиции Пашиняну. Григорян боролся с Пашиняном, потому что понимал - тот ведёт страну к катастрофе. И, собственно, результаты мы наблюдаем.
Россия не поддерживала Григоряна, когда он выступал на митингах. И когда его арестовали, причем, по обвинению в разжигании межнациональной розни, не помогала тоже. А между прочим, помимо пророссийских заявлений, Григорян был гражданином Российской Федерации. Не было ни заявленных протестов, ни реакции. Ему помогало только наше Россотрудничество, даже передачи возили в тюрьму. И Армен Михайлович умер в зале суда, где рассматривался вопрос меры пресечения.
Поэтому, все верно, Россия несет ответственность за происходящее. В Армении общий антироссийский политический фон, как в свое время в Украине, создали западные структуры и фонды. Но, скажите мне, а кто мешал сделать это России? Кто мешал создать свой фон? Никто.
Но ничего не было сделано. И ни в одной стране на постсоветском пространстве Россия никогда не имела дел с оппозицией существующим властям. Даже тогда, когда эти власти начинали откровенно антироссийскую политику.
Конечно, принцип «Да мы их купим с потрохами», он мог бы быть и хорош, но вот Токаев и Казахстан показали, что даже сохранение трона не является причиной для теплых отношений.
Армения фактически потеряна для России, но кому от этого хуже?
А хуже будет Армении. Буквально за сутки до того, как все случилось, вот здесь:Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья было сказано о двух связках вокруг Армении: Турция – Азербайджан и Россия – Иран.
А теперь одной из связок нет! Россия умывает руки, Иран… Знаете, это очень непростая страна со сложной политикой. С одной стороны, у Ирана есть о чем говорить с Турцией (проблема курдов), есть претензии к Азербайджану (правда, там намечаются потепления), но вот представить Иран, полноценно спасающий Армению, не получается. Даже в принципе, потому что это представители совершенно разных миров в плане религии, и хоть шиитский Иран как кость в горле у многих, но тут ничего не поделать.
А вот Турция/Азербайджан, которые хоть и живут не в 20-м веке, когда судьба армян буквально висела на волоске, с 1915 по 1923 годы, когда бравые тюрки смогли уменьшить численность армян минимум на миллион, но претензий у них все еще достаточно.
На что рассчитывает Пашинян? Не всем понятно. Вообще политический путь этого человека очень схож с путем еще одного бывшего президента. Януковича. Вот только вертолета в Ростов Пашиняну не предоставят. Всерьез рассчитывать на помощь США? США далеко, Европа тоже. Турция и Азербайджан – вот они. И какие здесь могут быть последствия, каждый может представить себе в красках сам.
Пашинян абсолютно спокойно сдал Карабах. Название «Арцах» можно забыть, как говорится, навсегда и навеки. Очень сомнительно, что эта земля когда-нибудь станет армянской. Во имя чего армянский лидер это сделал, сказать сложно. Но понятно, что свой выбор он сделал и весь дальнейший курс страны будет на максимальное отдаление от России.
И началось это не вчера. Достаточно припомнить прошлогодние визиты в Украину первой леди Армении Анны Акопян. Вроде бы на саммит именно первых леди, вместе с Эмине Эрдоган, Акшатой Мурти (жена премьера Великобритании), Урсулой фон дер Ляйен и под общим патронажем Елены Зеленской. Показательно, да.
Что будет дальше – решать будут не в Ереване, а вполне понятно, где. Но России лучше тоже не станет. Мир союзников, готовых помочь и поддержать, стремительно сужается. Но это отдельная тема.
В заключение могу сказать только одно: можно поздравить Армению. Потеря Карабаха, отказ от России в качестве союзника и помощника – это сильный ход! Нам остается только наблюдать, как Армения продолжит путь восхождения на самый верх своего развития. Ну как это было при Великой Армении, которая простиралась от Каспийского до Средиземного моря.
Но почему-то мне кажется, что мы запросто сможем увидеть продолжение этой истории. Не надо очень глубоко рыть историю, чтобы узнать, что 28 мая 1918 года состоялась передача от Азербайджанской Демократической Республики (АДР) города Иревани дашнакам Советской Армении. Найти прецедент в Закавказье легче легкого, а аппетит, как известно, приходит во время еды.
Ни США, ни Великобритания, ни Турция не смогут обеспечить равный и беспроблемный мир в этом регионе. Но убедиться в этом придется тем, кто сегодня считает, что завтра без России будет лучше. Что ж, по крайней мере, наши люди не станут погибать за чужие и чуждые нам интересы. Уже неплохо. А что сулит будущее Армении без России – думаю, долго ждать не придется. Увидим.