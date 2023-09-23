Почему русские должны за всех умирать?

Политика

Армения

Российские миротворцы

Почему промолчал ОДКБ?

Азербайджан

«Формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие , оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются»- из официального сообщения Минобороны Азербайджана

Российская Федерация

«Армения благодарна России, как бы она ни называлась — Российской империей, СССР, Российской Федерацией, начиная с 1828 года. Мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины всегда будут рядом с российскими воинами во всех войнах и, в первую очередь, в будущих войнах».



«Когда в Одессе сожгли русских в доме культуры, кто-нибудь из вас вякнул "Stop war"?! А что сейчас вас так разнесло?»



«Вам стыдно, что вы русские? То есть, вам стыдно, что вы носители великой русской культуры? Тогда я хочу заявить: я русский! Я, чистокровный армянин Григорян Армен Михайлович, сегодня я - русский. Если вы решили покинуть эти ряды, я займу это место»