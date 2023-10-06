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Стратегический бомбардировщик: окончательно устаревший и бесполезный

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Стратегический бомбардировщик: окончательно устаревший и бесполезный

Сегодня речь пойдет о стратегических бомбардировщиках. Вообще в мире осталось всего три страны, владеющими этим видом оружия: Россия, США и Китай. Остальные как-то и не думают обзаводиться, непонятно даже, почему. Авианосцы больше стран имеют, а ведь авианосец, как ни крути, и стоит дороже, и обслуживать и ремонтировать его – та еще задачка. Доказано «Адмиралом Кузнецовым» и «Шарлем де Голлем».


Стратегический бомбардировщик – самый старый вид этого оружия, появился он в тот самый день, когда В-29, который еще не знал, что он стратегический, сбросил бомбу на японский город Хиросиму в 1945 году.


Задача стратегического бомбардировщика была очень проста: забраться на недосягаемую для истребителей высоту и донести до противника атомную бомбу. Возможно, что только одну по первому времени.

Стратегия была вполне нормальная, ибо тот же 1945 год показал, что не всякий «Фокке-Вульф» догонит шпарящие на высоте более 10 000 метров со скоростью около 500 км/ч В-24. Можно сказать, что это были стратегические бомбардировщики первого поколения.


Вообще на тот момент самолеты, которым было сложно что-то противопоставить, потому что зенитные ракеты еще не были освоены, а поршневые самолеты и зенитные орудия были не очень эффективны. И все эти «Крепости» и «Либерейторы» спокойно так разносили целые города в Германии и Японии даже обычными фугасными и зажигательными бомбами. Ну а когда в дело пошли атомные…

И только появление реактивных самолетов немного приземлило первых стратегов. Ну как «немного», те же В-29 советские МиГи уронили на землю более чем достаточно.

Так были созданы предпосылки для создания второго поколения стратегических бомбардировщиков. Они стали реактивными (почти все), летели дальше, поднимались выше, несли больше нагрузки. Все эти 3М, М-50, В-58, В-52, Ту-16, Ту-95.


Однако сперва появились те, кто мог догнать и уничтожить эти супербомбовозы (американский Convair F-102 Delta Dagger и советский МиГ-21), а потом зенитные ракетные комплексы типа нашего С-75, которые вообще сняли бомбардировщики с повестки дня, как основное оружие уничтожения противника.


И уже грубо говоря на инерции, появились В-1, В-2, Xian H-6 (Ту-16) и Ту-160, которые фактически ничего уже не решают и решить не смогут. Просто потому, что появились ракеты, способные сбить самолет на любой высоте и самолеты, которые несут дальнобойные ракеты, способные сделать то же самое, не забираясь на сверхвысоты.

А что бомбардировщики? А они (те же Ту-95 и В-52) совершенно не изменились с 50-х годов прошлого столетия и никаких новых приемов у них, кроме крылатых ракет, не появилось. Но и крылатые ракеты – это не панацея от всех проблем.


Что касается вооружения стратегических бомбардировщиков, то с их вооружением дело обстоит очень просто.

Бомбы.


Старые добрые свободнопадающие бомбы, фугасные, бетонобойные, ядерные. Оружие, которое можно применять против стран, у которых нет нормального ПВО (типа ИГИЛ в Сирии) или моджахедов в Афганистане 80-х годов. Либо против стран, у которых ПВО уничтожено другими видами и родами войск. То есть, не на первом этапе войны.

Крылатые ракеты.


Это, конечно, более современное оружие, но тоже не имбалансное. Современные комплексы ПВО запросто справляются с дозвуковыми крылатыми ракетами, а некоторым и сверхзвуковые по зубам. А гиперзвуковые, увы, не обладают должной дальностью полета, чтобы их можно было применять со стратегических бомбардировщиков.

Давайте попробуем снести США?

Вот карта. Очень маленькая, потому что задача требует именно такой. Конечно, на ней Энгельс найти очень сложно. Равно как и аэродром в районе Мурманска, с которого могут действовать стратеги. И аналогичный на Дальнем Востоке. Но они есть.


И вот у нас задача: отстреляться по целям в США. Не важно, что это будет, Вашингтон или Майами. Что главное при исполнении такой задачи? Правильно, выйти на дистанцию пуска ракет и осуществить этот пуск. И сделать это надо так, чтобы противник имел как можно меньше времени на реагирование, не так ли?

А так вообще можно?

Даже приняв во внимание дальность действия самых страшных наших ракет, то есть, 6 000 км, все равно их придется запускать из определенных точек земного шарика. Который, увы, изрядно большой в плане размеров.

Понятно, что о Европе мы не говорим. Там наши самолеты встретят, что называется, с распростертыми объятиями, потому что Европа – это НАТО. Юг нам тоже не интересен, там встретят так же, как и над Европой. И останутся только север и восток.

Восток – дело очень тонкое. Если восток – это Приморский край, то увы, там рядом Япония. Плюс не надо сбрасывать со счетов американские плавучие аэродромы-авианосцы, которые естественно будут выдвинуты на позиции в Тихом океане.

Север теперь тоже сложен в этом плане. Да, пуск откуда-то из района Шпицбергена – это с очень высокой вероятностью прилет. Да, там ПВО Канады станет первым щитом, там работает NORAD, но шансы есть. Другой вопрос – а есть ли шансы долететь до Шпицбергена? Там как бы теперь член НАТО Финляндия, на аэродромах которой скоро будут стоять американские самолеты, которые смогут из воздушного пространства страны вести наблюдение и не только. Ну и Швеция на очереди. Так что выход в район Шпицбергена сомнителен.

Атака с Дальнего Востока тоже смотрится не очень. Самолетам надо будет выйти в район Алеутских островов, ну а кто позволит туда выходить?


Единственное место, откуда можно спокойно запустить ракеты, это из района проливов Лаптевых или Санникова. Но туда с аэродромов на Камчатке лететь почти 2 500 км, а из Приморского края и того больше. Так что о факторе внезапности мы даже не говорим.

И мы вообще не говорим о факторе внезапности.

Современная спутниковая группировка в состоянии почти круглосуточно отслеживать все аэродромы, на которых может базироваться стратегическая авиация, благо, у нас их не так уж и много. Кроме основной базы в Энгельсе можно задействовать аэродромы в Белой (Иркутская область), Кневичи (Владивосток), Северный (Иваново), Моздок, Оленья, Дягилево (Рязань), Каменный ручей (Советская Гавань), Украинка (Амурская область), Шайковка (Калужская область). Возможно, подойдут какие-то аэродромы ВТА.

В целом – невелика задача отслеживать буквально десяток аэродромов на предмет перемещения Ту-95 и Ту-160. Сегодня украинцы со своими помощниками с этим неплохо так справляются, по крайней мере, через полчаса взлета Ту-95 в Энгельсе уже половина Украины на ушах стоит в ожидании прилетов.

Засечь взлет стратегических бомбардировщиков просто. Нейтрализовать их вылет при помощи истребителей-перехватчиков над морем не очень сложно. При уровне развития американских средств слежения, спутники, самолеты ДРЛО, это действительно возможно. Даже пуск ракет со своей территории, из своего воздушного пространства, сами понимаете, не выход. В свое воздушное пространство может прилететь откуда угодно ракета.

И, по большому счету, бомбардировщик – весьма уязвимая вещь. Да, у него есть системы РЭБ, у него есть бортовой комплекс защиты, но… Но эскадрилья истребителей сделает отбивную из любого стратега, что из нашего, что из американского. Без шансов.

Но американцам проще. С их количеством союзников в мире, они спокойно смогут подойти к нашим рубежам и уже оттуда атаковать, если им это будет нужно. Дальности тех же AGM-158B JASSM-ER в 1000 км вполне хватит, чтобы из позиции над Хельсинки отстрелить пакет ракет по Москве.

В общем, единственная относительно безопасная позиция для российских стратегов – районы Крайнего Севера над Северным морским путем. Там их некому встречать в плане авиации противника, головная боль у ПВО США и Канады прилетит. Но увы, ее будут встречать и комплексы ПВО, и авиация, которая вполне может справиться с задачей перехвата дозвуковых крылатых ракет.

Возникают сомнения в том, что мы вообще сможет нормально применить стратегическую авиацию, учитывая то, что Россия практически находится в окружении если не стран НАТО, то их сочувствующих.

Тогда в чем ценность этих огромных самолетов?


Ну хотя бы в том, что массовый взлет Ту-95 и Ту-160 смогут просто отвлечь внимание противника от выхода из баз подводных лодок. А вот уже они смогут подойти на более близкое расстояние и запустить из-под воды свой привет Америке. И такой сценарий смотрится более вероятно, если честно.

Так что фактическое прекращение работ по проекту ПАК ДА – это, возможно, от понимания? Ведь у американцев с их проектом NGB (Next-Generation Bomber) тоже все идет ни шатко, ни валко. Точнее, с 2018-го, когда самолет должен был пойти в серию, все сдвинули аж до 2030 года. С переносами сроков, уточнениями и доработками. Да и у китайцев уже больше 20 лет идет коммунистическая борьба за Xian H-20 и идет без особых результатов. Хотя, пожалуй, китайцам бомбардировщик с дальностью полета без дозаправки в 8 000 км, пожалуй, был бы очень полезен.

И к 2023 году сложилась такая интересная ситуация: все три страны, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики, продолжают эксплуатацию старых самолетов, неспешно так ковыряясь в проектах будущего.

Ну а если вспомнить далекий уже 2012 год, когда наш разрушитель Рогозин схлестнулся с тогдашним главой Генштаба Макаровым именно на теме стратегов. И спорили как раз о ПАК ДА, в создании которого уже тогда начали появляться сомнения.

Рогозин (вот не думал, что стану его цитировать, правда!) тогда заявил: «Посмотрите на уровень развития противовоздушной и противоракетной обороны: все эти самолеты никуда не долетят. Ни наши к ним, ни их к нам. Надо думать о совершенно нетривиальных вещах».

В общем тогдашний господин вице-премьер приговорил российскую дальнюю авиацию за ненадобностью. Но Рогозин много чего приговорил за свою карьеру, и не все на словах. Но вот на этот раз вышло так, что есть над чем подумать.

По крайней мере, о ПАК ДА, точнее, о том, кто и что про него говорил, очень забавно читать сегодня. Игорь Коротченко, например, не раз заявлял, что «России вполне по силам создать новый бомбардировщик до 2025 года». Какие-то работы ведутся, кресла испытывали катапультные (но такое оборудование вообще нужно и может пригодиться в других проектах), двигатели… Но без огонька и штурмовщины.

Можно понять. И признать, что время стратегических бомбардировщиков прошло, и они как класс вооружения просто должны уйти со сцены.

70 лет назад, когда появился этот класс, сама концепция ведения боевых действий была иной. И да, дальний бомбардировщик был чем-то очень опасным, а получив в отсеки атомные бомбы, он являл собой олицетворение угрозы ядерного удара.


Но по прошествии нескольких десятков лет значимость этих красивых и могучих самолетов понемногу сходит на нет. И сегодня, пожалуй, у стратегов нет шансов дойти до рубежа уверенного пуска ракет в сторону противника просто потому, что противник будет осведомлен о взлете бомбардировщиков максимум через 10 минут и сможет принять меры.

Самолеты, как показала война в Сирии и СВО, весьма легкие цели для дешевых систем управляемого оружия типа дронов-камикадзе. И во многом уступают своим коллегам по ядерной триаде любой страны.


Межконтинентальные баллистические ракеты на земле уязвимы только во время выхода на позицию и старте. Очень короткий отрезок времени, плюс находясь на огромном расстоянии от противника. А когда на гиперзвуковых скоростях боеголовки начинают свое схождение с траектории, направляясь к целям, то перехватить их весьма непросто.


Подводные ракетные крейсера вообще сегодня являются самым незаметным и смертельным оружием. Перемещение под огромной толщей воды, которая укрывает лодки даже от зоркого ока спутников, удар ракетами из-под воды – это смертельно и эффективно.

Самолеты же слишком заметны и уязвимы. Увы, но это так. И сегодняшняя роль таких бомбардировщиков действительно в нанесении ударов по районам, где нет приличного ПВО и истребительной авиации, как это было в Корее, Вьетнаме (в первой части войны), Сирии, Афганистане, Ираке.

Очень плохо представляю ветеранов В-52, пытающихся подойти на дистанцию удара к нашим рубежам. И если у В-1 и В-2 еще могут быть какие-то шансы на успех, у одного (В-1) за счет скорости, у второго (В-2) за счет малозаметности, то вот с В-52 все выглядит печально.

Правда, и ползущие в небесах Ту-95 тоже станут весьма легкой добычей. Да, в мирное время эти самолеты, которые в состоянии пролететь через полмира и стать героями репортажей во многих странах – они просто прекрасны в своей мощи. Но в случае конфликта увы, их судьба будет весьма незавидной. У Ту-160 шансов несколько больше за счет сверхзвуковой скорости, тому же F-15 надо будет очень сильно стараться, чтобы догнать «Белого лебедя» (И в этой погоне я бы на американца не поставил бы). Но 17 летающих Ту-160 против 80 американских В-1 и В-2…

Говоря о будущем стратегических бомбардировщиков, окончательно приговаривать к смерти и забвению их, наверное, не стоит. Они еще точно порадуют нас своей мощью лет 10-20. И возможно, даже поучаствуют в каких-то конфликтах.

Но вместо новых самолетов стоило бы построить какое-то количество подводных ракетоносцев.
Автор:
Использованы фотографии:
goodfon.ru, osnmedia.ru, vestidosaaf.ru, m.fishki.net, krskmz.ru
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59 комментариев
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  1. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 04:19
    +5
    Путин же доделал ядерный "буревестник"...так что можно хлопнуть мелатонина,и спать себе спокойно...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 05:49
      +3
      Зря автор списывает "стратегов" из локальных конфликтов в данное время, тот же Ту-16 вполне мог бы сейчас найти применение и нести в зоне СВО ФАБ-3000 модернизированные до управляемого заряда, а это уже сравнимо по мощности с ЯО, я уж не говорю про применение ФАБ-5000 и ФАБ-9000, все таки рано мы их списали. Делать упор на чисто ядерный конфликт так Космос на подходе с его возможностями применение оружия, активно разрабатывается боевой лазер, пройдет еще время и будет создано из оружия что-то еще лучше гиперзвука и на Земле.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 06:18
        +1
        Цитата: Silver99
        ФАБ-3000 модернизированные до управляемого заряда

        А они, модернизированные, существуют? Конечно, если их нет, то надо создать. Но надо еще вчера. А если сегодня есть только чугуний, то забудьте. Пока у противника есть ПВО, или хотя бы его жалкие остатки, никто стратегов подставлять не станет, потому что за такую потерю могут и погоны спороть без пенсии, а кому оно надо?
        А если они есть, то вопрос о том, почему их не применяют, надо задать... ну все тут поняли, кому.
        1. Dante
          Dante Сегодня, 06:38
          +2
          Даааа в то время когда уже совсем не наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, а старички СУ-22 ВВС Ирана во всю применяют планирующие авиабомбы, стратегическим силам РФ предлагается либо использовать старый, но уже малоэффективный чугуний, либо зачастую многократно превышающую стоимость цели дорогие управляемые ракеты. Мдаааа....

          1. ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:52
            0
            Цитата: Dante
            Даааа в то время когда уже совсем не наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, а старички СУ-22 ВВС Ирана во всю применяют планирующие авиабомбы, стратегическим силам РФ предлагается либо использовать старый, но уже малоэффективный чугуний, либо зачастую многократно превышающую стоимость цели дорогие управляемые ракеты. Мдаааа....

            В проукровских твиттерах, которые пытаются работать с данными по работе ВКС и дронов, совсем стоны и вой на болотах. Вот из свеженького – за сентябрь геолоцировали 800+ авиационных ударов. Заявили около 1000 УМПК. На этой основе требуют срочно Пэтриотов и прочих дорогие вундерваффе, которых в значимых количествах не дадут, да и не помогли бы они в этой ситуации.
            Ссылка: https://twitter.com/AndrewPerpetua/status/1709652902854246561




            1. Dante
              Dante Сегодня, 07:20
              -1
              Выглядит, конечно, кустарно, но главное чтобы работало, но я не об этом

              Вы просто немного не поняли мой пассаж. Роман-то про планирующие авиабомбы совсем забыл, а потому, как часто с ним случается, ушел в две крайности: либо-либо.

              Кстати полагаю, что именно акцент на управляемых боеприпасах и похоронил проект разработки нового бомбардировщика в Штатах, ибо зачем придумывать новый планер, двигатели, etc. если имеющегося самолета при наличии новых или модернизации старых средств поражения вполне достаточно для выполнения поставленных целей? Поэтому тот же Китай эксплатировал и будет продолжать эксплуатировать ТУ-16, американцы свой Б-52, а нам нужно продолжать строить и использовать Ту-22М и Ту-160, все равно по соотношению полезной нагрузки, прорыва в данной области не предвидится, так стоит ли платить больше в погоне за мифическим стелсом?
            2. Bad_gr
              Bad_gr Сегодня, 07:49
              0
              Интересно, бомба (на фото) в полёте находится над крыльями или переворачивается и крылышки сверху ?

              По стратегическим бомбардировщикам с автором немного не согласен. Для противника, конечно, более опасны подводные ракетоносцы и то, что у нас на нашей территории (мобильные и стационарные ракетные комплексы), но вот демонстрация силы, когда самолёт, возможно с ядерными ракетами, висит в воздухе буквально у границы и в любой момент может их запустить, нашим не друзьям очень не нравится. А боле опасную подводную лодку ведь не видно совсем.
              Да и как обыкновенные бомбардировщики они иногда применяются. К примеру, Афганистан, операция на Паншере, стратеги из Союза туда заходили.
      2. Хагалаз
        Хагалаз Сегодня, 07:48
        0
        А это у автора некий тренд в последнее время, списывать в утиль некоторые виды вооружения. Перед стратегами помню были вертолёты, а ещё раньше ещё что то было, не помню, тогда небыло стремления отслеживать публикации.
      3. Eroma
        Eroma Сегодня, 08:11
        0
        Цитата: Silver99
        Зря автор списывает "стратегов" из

        Согласен hi сегодня вооружения проходят очередную эволюцию и соответсивенно что то усиаревает, а что то кардинаоьно менякися. К вопросу о стратегах нужно подзодить не по назначению, а по функционалу yes
        например авианосцы вывели из игры линкоры, т.е с появлением авианосца, линкор устарел, но большие корабли продолжили доминировать в океане! Новый тип большого корабля (авианосец), заменил устаревший тип (линкор).
        бомбер, это крупный самолет способный поднять в воздух десятки тонн боевой нагрузки и применить её на знаяительной дистанции, на что не способен ни один истребитель. Уверен, что подобная способность будет востребована и в предь и во что превратится стратег пока не понятно, в космолет, или в воздушный крейсер способный в одно лицо уделать эскадрилью истребителей, или в летающий арсенал с сотнями миниракет и бпла, покажет время, потому что это зависит от досиупных технологмй, которые сегодня очень быстро развиваются. bully
    2. Умник
      Умник Сегодня, 06:24
      +1
      Вроде как вовремя СВО стратеги крылатыми ракетами пуляли и в Сирии тоже, авторы выпей йяду
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 04:32
    +7
    Так же говорили и про артиллерию, про танки что всё отжили своё, ещё про флот что уже не нужен, что БПЛА, крылатые ракеты всё плавающее ездящее уничтожат. Так что придумают новую стратегию и тактику применения Стратегической Авиации. Одно точно что по старым лекалам воевать уже нельзя.
    На совещании у Шойгу по телеку смотришь высшее командование одно глубокое старичьё. Война удел молодых. soldier
    1. bobnew2017
      bobnew2017 Сегодня, 05:33
      +3
      Сказано в точку, даже Т-54 сгодились для войны. Использование "устаревших" МИГ-31 как платформу для запуска Кинжала и остальных ракет, доказало право на существование. Навскидку, Ту-160, можно рассмотреть как платформу для запуска перспективных ракет, а также разных типов БПЛА - разведчиков, постановшиков помех, камикадзе и остальных. Представьте, в некоторой точке карты он высыпает огромное кол-во БПЛА камикадзе, наделенные сетецентрическими способностями с ИИ, а планировать они могут тысячи километров, ведь это не ФАБы, там двигатели и врагу отбиться от такого роя, будет непосильной задачей. Хоронить такие типы вооружения, это всё равно что уповать на ядерные бомбы, "они есть, зачем остальное?" и опыт СВО показал ошибочность такого подхода. Создавать новое и укреплять старое, наделяя новыми свойствами, вот что надо!
    2. Наган
      Наган Сегодня, 06:21
      +2
      Цитата: Солдатов В.
      Война удел молодых.


      Не помню кто сказал, но актуально: "Войны начинают старые и богатые, а гибнут на них молодые и бедные."
    3. Умник
      Умник Сегодня, 06:26
      0
      Вот флот точно ненужен, достаточно радиоуправляемых катеров с взрывчаткой на борту! А стратеги это силища, можно например Японию снести
    4. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Так же говорили и про артиллерию, про танки что всё отжили своё, ещё про флот

      Это точно.

      Танки "хоронили" тысячу раз (а тут "вдруг" выяснилось, что и отремонтированные советские идут за милую душу, а без них вообще пехоте никак). И Флот "хоронят" ежедневно. До стратегов добрались...
      Можно понять. И признать, что время стратегических бомбардировщиков прошло, и они как класс вооружения просто должны уйти со сцены.

      Ага. Уйти. А потом "вдруг" выяснится, что сбросить десяток тонн высокоточных боеприпасов за несколько тысяч км. от границы некому... И как один из элементов триады сдерживания (причем самой мобильной её части) он ничуть не устарел (нужны: аэродромная сеть и навыки быстрого взлета в час Х). Да и "уважаемые партнеры" что-то дико активизировались с реализацией нового проекта В-21 (имея на вооружении их целых три вида) и хотят новеньких под сотню. А, ну да, они же тттупые...
      А чего стоят американские проекты вооружения стратега большим количеством ПКР...
      у стратегов нет шансов дойти до рубежа уверенного пуска ракет

      Автор, для интереса, загугли максимальную дальность стратегических крылатых ракет...
      Подводные ракетные крейсера вообще сегодня являются самым незаметным и смертельным оружием. Перемещение под огромной толщей воды, которая укрывает лодки даже от зоркого ока спутников, удар ракетами из-под воды – это смертельно и эффективно.

      Если учесть возможности по прикрытию РПКСН, их общего количества, количества постоянно несущих службу, возможности и количество противников в море, то картинка несколько меняется...
    5. bionik
      bionik Сегодня, 06:40
      +1
      Цитата: Солдатов В.

      На совещании у Шойгу по телеку смотришь высшее командование одно глубокое старичьё.

      Эти старики так пустили корни в свои кресла что палками не выгонишь, зачастую личная преданность а не компетенность к сожалению дает им в них усидеть.
    6. Умник
      Умник Сегодня, 07:48
      0
      Стратеги это возможность оперативно иметь в любой точке России залп из более чем 200 ракет х101 и всяких других х. Автор мыслит слишком узко
  3. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 04:35
    -6
    Вот именно поэтому последний "видимый" на радаре В1в разработан в середине 70х. Больше в эту концепцию деньги амеры не вкладывали. И я совсем не понимаю, зачем возраждать (или даже просто говорить про возраждение) Ту160? Они были советским ответом на В1в в 80е годы. С тех пор почти все В1в свое отлетали и сняты с вооружений. Из поставленных 100 осталось штук 25-30. Технология изменяемой геометрии крыла - вещь жутко тяжелая и ничего вообще не дает. Да и по вооружению 160й имеет 12 КР против 16ти на старичке В52. Короче, если уж вкладывать деньги в стратегов, то в НИОКР по малозаметному дозвуковому...
    1. Трус
      Трус Сегодня, 05:21
      0
      « ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Шесть новых стратегических бомбардировщиков B-21 находятся в данный момент в производстве у Соединенных Штатов. Об этом заявила в понедельник и.о. замминистра ВВС США Кристин Джонс, выступая на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года).»
      https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/mezhdunarodnaya-panorama/17254371
      « Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году, сообщает издание Air And Space Forces Magazine.»
      https://interfax-ru.turbopages.org/turbo/interfax.ru/s/world/913697
      А американцы и невкурсе, что они не строят стратеги.
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:42
    +2
    Но и крылатые ракеты – это не панацея от всех проблем.
    А такого оружия - панацеи вообще не существует. Всякое оружие нужно прикрывать от специфических угроз и давать специфическое обеспечение. И стратеги именно такое оружие. А то что хiхлы их "обнаруживают", так это от дубовости нашего командования, а не от устарелости вида оружия.
    В общем автор вертолёты хоронил, танки по моему тоже, вот и стратегам нездоровится, по мнению автора. )))
  5. Tucan
    Tucan Сегодня, 04:46
    +11
    Прискорбно, когда на какую-то тему берётся рассуждать человек, в которой он ничего не смыслит. crying
    Бывало, что я с удовольствием читал статьи Романа посвященные тем или иным социальным явлениям или событиям. Но когда Роман берётся за технические темы, а в особенности за авиацию - это ... wassat
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 05:52
      +1
      Цитата: Tucan
      Прискорбно, когда на какую-то тему берётся рассуждать человек, в которой он ничего не смыслит.

      Да тут элементарный здравый смысл отсутствует. Сперва говорит, что мол ракеты со стратегов не достанут до США, а потом начинает расписывать как мы окружены марионетками этого самого США. До военных баз на территории Польши, Германии, Японии они дотянутся? Или как?
      С чем согласен так это с ненужностью ПАК ДА - Ту-160 вполне смогут выполнять все задачи.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:30
        -2
        Цитата: Dart2027
        С чем согласен так это с ненужностью ПАК ДА - Ту-160 вполне смогут выполнять все задачи.

        Ту-160 очень дорогой и избыточный самолёт. Много их не построишь и обслуживание стоит дорого. Нужен дозвуковой носитель подешевле и попроще. Как Ту-95 только с реактивными двигателями.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:50
    +1
    Рано Роман списывает стратегов...если хорошо подумать можно найти им применение...ну хотя бы в качестве самолётов ДРЛО после соответствующей доработки и модернизации.
    Сейчас Севастополь вновь атакуют морские беспилотники неизвестного происхождения...
    Уверен по наводке самолетов ДРЛО НАТО и с этим наши ВКС ничего пока не могут сделать.
    Вот вам пример как надо вести современную войну...ведь все эти вещи прогнозируемы.
    Топчемся...топчемся на месте...враг владеет инициативой на поле боя...к сожалению не наши вооружённые силы.
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 05:05
      +1
      Для ДЛРО нужен хороший радар. А его просто нет. А носителем можно поставить что угодно. Хоть Ту214, хоть Мс21
  7. AsmyppoL
    AsmyppoL Сегодня, 04:50
    +7
    К сожалению автор высказывает свои мысли, не понимая тактики применения стратегической авиации. Ведь стратегическая авиация - это средство нанесения 2-го, 3-го ударов или ударов через 5-7 дней после массированного примения ядерного оружия.
    Можно ознакомиться с интересной старой статьей и особенно с коментариями по ссылке:
    https://topwar.ru/116313-bystryy-globalnyy-udar-chast-2.html
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 05:08
      0
      Это была концепция применения стратегов в 70х - 80х годах. За 40 лет, думаю, она изменилась. Например, В1в и В2 сыпят исключительно конвенционными бомбами, а КР несут только В52
    2. U-58
      U-58 Сегодня, 05:39
      0
      5-7 дней? Сомнительно. 3, максимум 4 дня.
      Почитайте С. Тармешева, "Древний", книга 1-я "Катастрофа". Три первые главы. Там все красиво расписано. И, к сожалению, реалистично.
      Если понравится, то цикл "Каждому свое" того же автора закрепит полученную картину ...
    3. HaByxoDaBHocep
      HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:36
      +1
      Какой 5-7 день, их в первые же минуты сотрут в порошок, у нас даже истребители стоят под открытым небом, а для стратегов вообще нет укрытий или вы думаете они успеют взлететь за пол часа пока на нас ракеты летят, сомневаюсь
      1. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 07:21
        0
        А вы не сомневайтесь.
        В далёкие 70-е американские B-52 постоянно отрабатывали уход из под удара. При этом заправленные самолёты стояли с вращаемыми стартером турбинами и взлетали с одной полосы с интервалом 15 сек.
        Единственным способом их подловить над океаном было накрыть их точку дозаправки.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 05:00
    +4
    Доказано «Адмиралом Кузнецовым» и «Шарлем де Голлем».
    belay Про "принцев с королевами скромно умалчиваем? Виза?... request
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:08
    +2
    Обойтись можно, но насчёт уязвимости... Сначала к цели полетят МБР, они поразят цели первой и второй категории, бомбардировщики будут добивать.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:10
    -2
    Цитата: AsmyppoL
    стратегическая авиация - это средство нанесения 2-го, 3-го ударов или ударов через 5-7 дней после массированного примения ядерного оружия.

    Сомневаюсь я что они после первого удара они смогут то взлететь с разбомбленных аэродромов.
    Если даже копеечные БПЛА наносят им урон...что тут говорить об их защите. request
    1. K9_SWAT
      K9_SWAT Сегодня, 07:34
      0
      Ну по идее, они должны взлететь. Небольшая часть уже в полёте патрулирует. Часть на аэродроме готовиться взлететь. Это если неожиданно атакуют, а если удар ожидается, то половину в воздух. Хотя я согласен, что часть самолетов будет уничтожена.
  11. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 05:14
    +2
    Не очень понятно почему стратеги " устаревшие и бесполезные" если США и КНР делают новые проекты. Да они не форсируют сроки, для КНР это новый сложный проект, США спешить некуда,но они их делают.
    РФ находится совершенно в иной положении, но то что для нас они в плане ядерного сдерживания не имеют большого значения не означают что они бесполезны для всех остальных.
    Да, новый проект стратега РФ не осилит,да он и не нужен, но старички еще могут нам пригодиться.
    Не очень понятна и дурацкая "флотофилия" автора. Подводные ракетоносцы ( в основном стоящие на своих базах) по своему значению для ядерного сдерживания немногим лучше стратегов. Точно также накрываются в базах в результате БГУ.
    Основа ядерного сдерживания это РВСН. Вот наземных ракет носителей ЯО нам нужно как можно больше, с самой различной дальностью,как мобильных,так и шахтных.
    1. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 07:11
      +1
      Цитата: Велизарий
      Вот наземных ракет носителей ЯО нам нужно как можно больше

      У них у всех есть один недостаток, это всем известное их расположение. В отличие от атомных ПЛ и стратегических бомбардировщиков, постоянно меняющих свое местоположение
  12. U-58
    U-58 Сегодня, 05:21
    +1
    Автор озвучил идеи, которые стали актуальными еще лет как 30 назад. А именно: а на хрена нам это нужно?
    И с ним невозможно не согласиться.
    Другое дело, что случись чего (не дай бог, конечно), и такие стратеги в единичных случаях найдут себе применение, ибо и старое оружие всегда применимо и даже палка раз в год стреляет .
    Но какой-либо решающей роли они не сыграют.
    Какова роль "стратегов" сегодня?
    Правильно, они суть средство ядерного сдерживания.
    Вот случись нам или американцам в одночасье порезать эти авиетки на металлолом в одностроннем порядке и тогда противная сторона вообразит, что имеет стратегическое превосходство. И от этой идеи будет выстраивать свою военно-стратегическую полититику. Разумеется, агрессивную.
    Отсюда напрашивается довольно прострй вывод о том, что стратегическая ядерная авиация в текущий период кайнозойской эры- это оружие мирного времени, позволяющая странам проводит свою внешнюю политику более смело и результативно.
    И в этом ключе она (авиация) таки нужна странам- мировым лидерам.
  13. Трус
    Трус Сегодня, 05:24
    +4
    Набираем в поисковике «США разрабатывают стратегический бомбардировщик» и видим, что в Пентагоне не читают статьи Скоморохова.
    « ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Шесть новых стратегических бомбардировщиков B-21 находятся в данный момент в производстве у Соединенных Штатов. Об этом заявила в понедельник и.о. замминистра ВВС США Кристин Джонс, выступая на брифинге в Пентагоне по бюджету ведомства на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года).»
    https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/mezhdunarodnaya-panorama/17254371
    « Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году, сообщает издание Air And Space Forces Magazine.»
    https://interfax-ru.turbopages.org/turbo/interfax.ru/s/world/913697
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:00
      -1
      Цитата: Трус
      Набираем в поисковике «США разрабатывают стратегический бомбардировщик» и видим

      Набираем в поисковике «Ту-160» и видим:
      Ту-160 (заводское обозначение: «изделие 70», обозначение разработчика — «К», в классификации НАТО — «Blackjack») — советский и российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности (многорежимный), разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах.
      Набираем в поисковике «Россия разрабатывает стратегический бомбардировщик» и видим сообщение от 8 марта 2020 года:
      Stern: бомбардировщик от «Туполева» станет ответом РФ на B-21 Raider

      И ЧТО??? Обломки Ил-114 в 1993 году и Ил-112В в 2021 году все собрали?
      Нового нет, а старое соответствует с оговорками...
  14. Setavr
    Setavr Сегодня, 05:29
    +2
    ...все эти «Крепости» и «Либерейторы» спокойно так разносили целые города в Германии и Японии даже обычными...

    Спокойно? В процентном отношении у бомберов была самая высокая смертность. Т.е. вероятность выжить в любом другом роде войск или другой авиации была выше. Брали тупо количеством.
    Кстати, скоро должен выйти сериал про пилотов бомбардировщиков США ВМВ. От создателей "Братья по оружию" и "Тихий океан".
  15. klev72
    klev72 Сегодня, 05:30
    0
    Количество членов экипажей бомберов 3-9 чел. Подводников грубо 100. 10 самолëтов минимум, это загрузка, а самое главное бюджет, содержание, расходы личного состава противника. И, да, чем больше пальцев, тем аргументированней кулак, больше вариантов ударить больно даже в ответ, стало быть задуматься не раз супостаты. И шансов у других стратегов больше иметь эту возможность. Опять-таки компетенции легко утратить, отладенный механизм пусть работает, не чартеры в Турцию возит.
  16. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:32
    +6
    Как простой сбрасыватель туполетящих авиабомб на головы противника, стратегические бомбардировщики, конечно же, свой срок уже отжили. Ну если только не допустить, что кому-то в Генштабе вдруг вздумается бомбить папуасов. А вот у ракетоносца, на борту у которого ЯО, несомненно, имеются преимущества - он может часами висеть в воздухе, меняя свое расположение и вызывая головную боль у вражеских Генштабов. Так что жить им еще и жить...

    П. С. Ну а в современных условиях, когда с сумасшедшей скоростью идет развитие БПЛА, стратег может исполнять роль авиаматки для беспилотников, рассыпая их в воздухе целыми стаями...
    1. DWG1905
      DWG1905 Сегодня, 06:28
      +2
      Статья носит провокационный характер. Т.е. расчет на то что кто-то в комментариях выложит информацию содержащую гос и воен тайну, по наивности это получилось или нет трудно сказать. ВО этим грешит. Но я в наивность не верю. Это первое. Второе стратег летающая, т.е. высоко мобильная платформа для вооружения и различных тех средств . Имеют ли они избыточные на сегодняшний день характеристики если ПВО прорывать не будем, имеют. Надо ли на этом экономить я думаю нет, как жизнь показывает запас карман не тянет. Возобновление производства Ту-160 имеет две цели, может и не заявленные. Первая восстановить компетенции (как модно говорить) в производстве таких сложных самолетов, а это не разу не Ту-214 и всякие суперджеты. Второе не потерять навыки эксплуатации таких самолетов. Как пели испуганные патриотки, жизнь кончается не завтра. А то, что, делают и проектируют новых стратегов всего три страны, так это уметь надо делать. Можно ли дополнить парк стратегов «дешевыми» летающими платформами на базе пассажирских самолетов которые «крутятся» над своей территорией, нужно.
      1. Голландец Михель
        Голландец Михель Сегодня, 07:06
        +2
        Цитата: DWG1905
        восстановить компетенции и не потерять навыки эксплуатации таких самолетов

        Полностью согласен, но я ещё бы добавил, что производство таких машин, есть пик технологий и поддерживая их выпуск, мы поддерживаем и технологии, которые может нам пригодятся и в других областях
  17. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 06:00
    +2
    Автор забывает, что земля круглая и с Чукотки можно с запасом достать до любой точки на западном побережье.
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:05
    +3
    Г-н Скоморохов решил потягаться с Никитой "Joпоголовым" Хрущевым? Тот тоже считал самолеты морально устаревшими и нанес советской авиации разгром, соизмеримый с вредом от Мишки "меченого" Горбачева и Бориса "алкаша" Ельцина. Единственно, что радует, что автор не руководит страной.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:43
      0
      Цитата: Дилетант
      Тот тоже считал самолеты морально устаревшими и нанес советской авиации разгром

      Так разверните свой комментарий, свяжите слова в предложения и объясните, почему это не так...
      А то звиздеть - не мешки таскать...
      * * *
      Кстати, Роман ведёт речь не о всех самолетах в целом, даже не об обновлённом Ан-2 и не о SSJ и MC, а о концепции развития стратегической авиации, имеющемуся парку которого скоро исполнится сто лет и который стоит на открытых стоянках в ожидании украинских дронов и ракет...
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:17
    +1
    Всегда одно и то же... около военные "специалисты-експерты" начинают исполнять реквием то по одной военной теме, стратегии, технике, то по другой.
    А оно как происходит.... да по разному!
    Иногда они и правда угадывают, иногда нет.
    Текущие и последующие события показывают, тоже разное... для чего то и правда время прошло, а другое вполне себе работает эффективно, после изменения тактики применения, модернизации, совершенствования.
  20. bobnew2017
    bobnew2017 Сегодня, 06:17
    +2
    Рано хоронить "старое" вооружение, которое оказалось спасительным кругом в СВО. Использование ядерного арсенала в текущее время проблематично, из-за неминуемого апокалипсиса, поэтому использование старого вооружения с модернизацией, будет еще актуально 40-70 лет.
    После ВОВ-2 прошел почти век, а вооружение тех времен оказалось востребовано и сейчас, а снарядный голод, кто бы мог подумать, что без артиллерии войну не выиграть в наше время? Также и с авиацией, без превосходства в воздухе, победа над англосаксами невозможна. "Стратеги" нужны и просто обязательно нужны - это сила!
    Наносить удары по США, это конечно звучит громко, но наделив необходимыми свойствами, он сможет выполнить что угодно. Например он может добросить до театра военных действий планирующую флотилию БПЛА, состоящую из разведчиков, наводчиков, ударных дронов и остального.
    Представьте, планирующий рой Ланцетов-Х и остального, сброшенный с ТУ-160 разворачивается в воздухе, долетает до расположения врага и самостоятельно выполняет боевые задачи!
    Если уничтожать оружие, то пусть Англия и США начинают первыми, а мы потом. Эти сказки о разоружении для предателей Горбачева, Если бы он не вывел войска из ГДР, никаких войн не было бы и СССР стоял бы на месте.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:35
      0
      Цитата: bobnew2017
      Рано хоронить "старое" вооружение, которое оказалось спасительным кругом в СВО...

      stop ...только из-за отсутствия на украине развёрнутой системы ПВО и дальнобойных ракет, способных достать «стратегов» на аэродромах...
      Я вам больше скажу, при воздушном термоядерном взрыве, когда вся полупроводниковая элементная база выйдет из строя, а на экранах систем ПВО будет «снег», пригодятся ламповые электронные устройства и даже турбовинтовые летательные аппараты...
      * * *
      А что там с подводными беспилотниками, способными подойти незаметно к берегам (портовым сооружениям) той же GB?
  21. mark1
    mark1 Сегодня, 06:22
    +1
    Роль стратегического бомбардировщика в условиях глобальной ядерной войны, это зачистка после первой и возможно второй волны удара РСН. В современных условиях ( учитывая сокращения СНВ) на эту роль годятся только B-2/21 и ПАК-ДА, условно Ту-160М, все старички просто летающие арсеналы подлетающие с наименее прикрытого направления с неизвестным результатом. Зачищать Аляску для организации коридора для стратегов вполне могут Су-34, МиГ-31К, Ту-22М3 , С-70, но их мало и для Европы они тоже будут нужны.
  22. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:19
    0
    . Но американцам проще. С их количеством союзников в мире, они спокойно смогут подойти к нашим рубежам и уже оттуда атаковать

    Чего? Да тут пол сайта чепчики вверх бросали по поводу того, что геостратег наш полностью нивелировал приближение НАТО наличием гиперзвукового оружия! Выходит, нет что ли?? Еще недавно взахлёб тут рассказывали, что, дескать, теперь расстояние не имеет ровно ни какого значения!
  23. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:25
    0
    Во-первых строках своего письма передаю привет тёте Агафье...
    Ба! Знакомая рука известного автора!
    Роман! А я, пожалуй, разделю ваше беспокойство и вот почему...
    Последнее время мы всё чаще убеждаемся, что создавать новое очень трудно, когда не работает фантазия. Вспомните, сколько во времена существования СССР было писателей-фантастов...Мало того, их некоторые, когда-то фантастические идеи сегодня воплощены в жизнь. А какая может быть фантастика, если существующее бытие не имеет будущего?
    * * *
    Нам настойчиво преподносят, как некую панацею, доработанные и модернизированные образцы техники прошлого века, убеждая, что с таким оружием мы непобедимы...Но это происходит только потому, что наше государство не готово защищать себя и нас кардинальным образом...Не получается...Не выходит...
    На арену вышло гиперзвуковое оружие, лазерное, какое-то там на «новых физических принципах», а мы повторяем, как мантру, озвучиваем два условия применения ЯО, оба из которых фактически исключают применение оного с сохранением безопасности страны...
    * * *
    Это косное мышление привело нас к гипертрофированному увеличению всех инфраструктур на европейской части страны и унылую запущенность их за Уральскими горами.
    Вот и сейчас вы приводите доводы против дальнейшей траты средств на дальнюю авиацию...А наши буржуи не намерены тратить деньги на оборону вообще. Куда как выгоднее положить их в западные банки и увеличить самым обычным способом их размер (кстати, за время правления Путина - с 2000 года - можно было получить доход более 50% и это подтверждают ставки рефинансирования).
    Говоря о будущем стратегических бомбардировщиков, окончательно приговаривать к смерти и забвению их, наверное, не стоит. Они еще точно порадуют нас своей мощью лет 10-20. И возможно, даже поучаствуют в каких-то конфликтах.

    Как сегодня нас радует мощность и возможности ТЯО вкупе с гиперзвуком?
  24. igorra
    igorra Сегодня, 07:46
    0
    Искренне завидую Роману. Спец и эксперт во всех вопросах. Един во всех лицах и в воздухе, и на земле и в воде. Всех осудил и рассудил. Уважаемый Роман, может в госдумовские депутаты, там тоже все спецы.
  25. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 07:50
    +1
    Поздравляю, Роман!
    Как не вспомнить "Бумбараша" с его: "Яшка революцию сделал - бомбу бросил!".
    Всё сразу неверно, особенно про первый якобы стратег B-29. Во Второй Мировой войне стратегическая авиация вовсе не определялась, как имеющая трансокеанскую дальность (иначе, зачем нужен этот остров Тиниан?). Стратегическая авиация определялась, как отдельный вид войск, способный наносить фатальные поражения ЛЮБЫМ стратегически важным объектам в глубине территории противника. Так что ядерные бомбардировки или массированные бомбёжки гражданских объектов - один из видов применения стратегических бомбардировщиков. И да, ими не могло распоряжаться напрямую командование фронта, как могло фронтовой авиацией.
    Трансокеанской её сделал СССР, так как даже тогда понимали, где расположен главный противник. Ну а за "дальше" пошли "быстрее, выше, ниже скрытней и т.д.", заменили "дубину" (бомбу) "копьём и стрелой" (ракетой), но на выходе получалось одно и тоже: долететь до рубежа пуска и высыпать рой стрел по объектам противника. Кстати отрабатывалась по опыту Вьетнамской войны и расчистка ПВО для действия второй волны уже по объектам.
    Но главное - стратегическая авиация - единственный вид оружия, который может быть перенацелен в ходе выполнения задания.
    И тем не менее, вывод о том, что стратегическая авиация в её нынешнем виде устарела - абсолютно справедлив. Очевидно, что существующие стратегические бомбардировщики представляют интерес только в качестве базовой авиации флота. Те же "убийцы авианосцев" гораздо оперативнее надводных кораблей могут осуществить практически неотразимый удар десятками гиперзвуковых ракет по надводным кораблям, сотнями ракет воздух-воздух при внешнем целеуказании смести палубную авиацию, дистанционно закидать район поиска ПЛАРБ буями подсветки и противолодочными ракетами.
    Так что давно пора в интересах единственного нашего океанского флота начинать развёртывание стратегических бомбардировщиков на Дальнем Востоке.
    Там, собственно, и состоятся главные сражения грядущей войны.
  26. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 07:51
    0
    Что кинжалы, что стратеги эффективны только как носители ЯО. Использование их в качестве средств удара по сопредельной территории - забивание гвоздей микроскопом. Оно показывает, что у нас катастрофический провал в обычных вооружениях, средствах связи и корректировки, а также неправильная метода применения обычных вооружений. Но это не значит, что стратеги не нужны. Они как флот, "должны быть".
    .
    Перспективы развития стратегической авиации после снятия вериг СНВ: носители должны стать мелкими, беспилотными и многочисленными. Взамен двухсоттонного стратега сто десятитонных (или 20-тонных) беспилотников с единственной бомбой или ракетой на каждом. Возможно, взлетающих в паре с заправщиком или даже двумя.
    1. Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец Сегодня, 08:04
      0
      сто десятитонных (или 20-тонных)

      Увы, не выйдет. Чтобы оперативно - надо 40 - 45 т топлива на полёт без дозаправки. Ну ещё планера надо тонн 25 - 30 + боевая нагрузка. А беспилотники уже существуют - КР, в т.ч. стратегические воздушного базирования.
  27. KCA
    KCA Сегодня, 07:56
    +1
    У Китая есть стратеги? С чего модификация ТУ-16 с дальников стала стратегами?
  28. old_pferd
    old_pferd Сегодня, 08:13
    0
    Всегда подозревал что у автора плохо с географией. Какой Шпицберген? Зачем подсовывать карту в проекции Меркатора? Посмотри карту в полярной проекции или глобус и поймёшь, что этот Шпицберген никак не на пути стратегов.