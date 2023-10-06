Стратегический бомбардировщик: окончательно устаревший и бесполезный

Сегодня речь пойдет о стратегических бомбардировщиках. Вообще в мире осталось всего три страны, владеющими этим видом оружия: Россия, США и Китай. Остальные как-то и не думают обзаводиться, непонятно даже, почему. Авианосцы больше стран имеют, а ведь авианосец, как ни крути, и стоит дороже, и обслуживать и ремонтировать его – та еще задачка. Доказано «Адмиралом Кузнецовым» и «Шарлем де Голлем».
Стратегический бомбардировщик – самый старый вид этого оружия, появился он в тот самый день, когда В-29, который еще не знал, что он стратегический, сбросил бомбу на японский город Хиросиму в 1945 году.
Задача стратегического бомбардировщика была очень проста: забраться на недосягаемую для истребителей высоту и донести до противника атомную бомбу. Возможно, что только одну по первому времени.
Стратегия была вполне нормальная, ибо тот же 1945 год показал, что не всякий «Фокке-Вульф» догонит шпарящие на высоте более 10 000 метров со скоростью около 500 км/ч В-24. Можно сказать, что это были стратегические бомбардировщики первого поколения.
Вообще на тот момент самолеты, которым было сложно что-то противопоставить, потому что зенитные ракеты еще не были освоены, а поршневые самолеты и зенитные орудия были не очень эффективны. И все эти «Крепости» и «Либерейторы» спокойно так разносили целые города в Германии и Японии даже обычными фугасными и зажигательными бомбами. Ну а когда в дело пошли атомные…
И только появление реактивных самолетов немного приземлило первых стратегов. Ну как «немного», те же В-29 советские МиГи уронили на землю более чем достаточно.
Так были созданы предпосылки для создания второго поколения стратегических бомбардировщиков. Они стали реактивными (почти все), летели дальше, поднимались выше, несли больше нагрузки. Все эти 3М, М-50, В-58, В-52, Ту-16, Ту-95.
Однако сперва появились те, кто мог догнать и уничтожить эти супербомбовозы (американский Convair F-102 Delta Dagger и советский МиГ-21), а потом зенитные ракетные комплексы типа нашего С-75, которые вообще сняли бомбардировщики с повестки дня, как основное оружие уничтожения противника.
И уже грубо говоря на инерции, появились В-1, В-2, Xian H-6 (Ту-16) и Ту-160, которые фактически ничего уже не решают и решить не смогут. Просто потому, что появились ракеты, способные сбить самолет на любой высоте и самолеты, которые несут дальнобойные ракеты, способные сделать то же самое, не забираясь на сверхвысоты.
А что бомбардировщики? А они (те же Ту-95 и В-52) совершенно не изменились с 50-х годов прошлого столетия и никаких новых приемов у них, кроме крылатых ракет, не появилось. Но и крылатые ракеты – это не панацея от всех проблем.
Что касается вооружения стратегических бомбардировщиков, то с их вооружением дело обстоит очень просто.
Бомбы.
Старые добрые свободнопадающие бомбы, фугасные, бетонобойные, ядерные. Оружие, которое можно применять против стран, у которых нет нормального ПВО (типа ИГИЛ в Сирии) или моджахедов в Афганистане 80-х годов. Либо против стран, у которых ПВО уничтожено другими видами и родами войск. То есть, не на первом этапе войны.
Крылатые ракеты.
Это, конечно, более современное оружие, но тоже не имбалансное. Современные комплексы ПВО запросто справляются с дозвуковыми крылатыми ракетами, а некоторым и сверхзвуковые по зубам. А гиперзвуковые, увы, не обладают должной дальностью полета, чтобы их можно было применять со стратегических бомбардировщиков.
Давайте попробуем снести США?
Вот карта. Очень маленькая, потому что задача требует именно такой. Конечно, на ней Энгельс найти очень сложно. Равно как и аэродром в районе Мурманска, с которого могут действовать стратеги. И аналогичный на Дальнем Востоке. Но они есть.
И вот у нас задача: отстреляться по целям в США. Не важно, что это будет, Вашингтон или Майами. Что главное при исполнении такой задачи? Правильно, выйти на дистанцию пуска ракет и осуществить этот пуск. И сделать это надо так, чтобы противник имел как можно меньше времени на реагирование, не так ли?
А так вообще можно?
Даже приняв во внимание дальность действия самых страшных наших ракет, то есть, 6 000 км, все равно их придется запускать из определенных точек земного шарика. Который, увы, изрядно большой в плане размеров.
Понятно, что о Европе мы не говорим. Там наши самолеты встретят, что называется, с распростертыми объятиями, потому что Европа – это НАТО. Юг нам тоже не интересен, там встретят так же, как и над Европой. И останутся только север и восток.
Восток – дело очень тонкое. Если восток – это Приморский край, то увы, там рядом Япония. Плюс не надо сбрасывать со счетов американские плавучие аэродромы-авианосцы, которые естественно будут выдвинуты на позиции в Тихом океане.
Север теперь тоже сложен в этом плане. Да, пуск откуда-то из района Шпицбергена – это с очень высокой вероятностью прилет. Да, там ПВО Канады станет первым щитом, там работает NORAD, но шансы есть. Другой вопрос – а есть ли шансы долететь до Шпицбергена? Там как бы теперь член НАТО Финляндия, на аэродромах которой скоро будут стоять американские самолеты, которые смогут из воздушного пространства страны вести наблюдение и не только. Ну и Швеция на очереди. Так что выход в район Шпицбергена сомнителен.
Атака с Дальнего Востока тоже смотрится не очень. Самолетам надо будет выйти в район Алеутских островов, ну а кто позволит туда выходить?
Единственное место, откуда можно спокойно запустить ракеты, это из района проливов Лаптевых или Санникова. Но туда с аэродромов на Камчатке лететь почти 2 500 км, а из Приморского края и того больше. Так что о факторе внезапности мы даже не говорим.
И мы вообще не говорим о факторе внезапности.
Современная спутниковая группировка в состоянии почти круглосуточно отслеживать все аэродромы, на которых может базироваться стратегическая авиация, благо, у нас их не так уж и много. Кроме основной базы в Энгельсе можно задействовать аэродромы в Белой (Иркутская область), Кневичи (Владивосток), Северный (Иваново), Моздок, Оленья, Дягилево (Рязань), Каменный ручей (Советская Гавань), Украинка (Амурская область), Шайковка (Калужская область). Возможно, подойдут какие-то аэродромы ВТА.
В целом – невелика задача отслеживать буквально десяток аэродромов на предмет перемещения Ту-95 и Ту-160. Сегодня украинцы со своими помощниками с этим неплохо так справляются, по крайней мере, через полчаса взлета Ту-95 в Энгельсе уже половина Украины на ушах стоит в ожидании прилетов.
Засечь взлет стратегических бомбардировщиков просто. Нейтрализовать их вылет при помощи истребителей-перехватчиков над морем не очень сложно. При уровне развития американских средств слежения, спутники, самолеты ДРЛО, это действительно возможно. Даже пуск ракет со своей территории, из своего воздушного пространства, сами понимаете, не выход. В свое воздушное пространство может прилететь откуда угодно ракета.
И, по большому счету, бомбардировщик – весьма уязвимая вещь. Да, у него есть системы РЭБ, у него есть бортовой комплекс защиты, но… Но эскадрилья истребителей сделает отбивную из любого стратега, что из нашего, что из американского. Без шансов.
Но американцам проще. С их количеством союзников в мире, они спокойно смогут подойти к нашим рубежам и уже оттуда атаковать, если им это будет нужно. Дальности тех же AGM-158B JASSM-ER в 1000 км вполне хватит, чтобы из позиции над Хельсинки отстрелить пакет ракет по Москве.
В общем, единственная относительно безопасная позиция для российских стратегов – районы Крайнего Севера над Северным морским путем. Там их некому встречать в плане авиации противника, головная боль у ПВО США и Канады прилетит. Но увы, ее будут встречать и комплексы ПВО, и авиация, которая вполне может справиться с задачей перехвата дозвуковых крылатых ракет.
Возникают сомнения в том, что мы вообще сможет нормально применить стратегическую авиацию, учитывая то, что Россия практически находится в окружении если не стран НАТО, то их сочувствующих.
Тогда в чем ценность этих огромных самолетов?
Ну хотя бы в том, что массовый взлет Ту-95 и Ту-160 смогут просто отвлечь внимание противника от выхода из баз подводных лодок. А вот уже они смогут подойти на более близкое расстояние и запустить из-под воды свой привет Америке. И такой сценарий смотрится более вероятно, если честно.
Так что фактическое прекращение работ по проекту ПАК ДА – это, возможно, от понимания? Ведь у американцев с их проектом NGB (Next-Generation Bomber) тоже все идет ни шатко, ни валко. Точнее, с 2018-го, когда самолет должен был пойти в серию, все сдвинули аж до 2030 года. С переносами сроков, уточнениями и доработками. Да и у китайцев уже больше 20 лет идет коммунистическая борьба за Xian H-20 и идет без особых результатов. Хотя, пожалуй, китайцам бомбардировщик с дальностью полета без дозаправки в 8 000 км, пожалуй, был бы очень полезен.
И к 2023 году сложилась такая интересная ситуация: все три страны, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики, продолжают эксплуатацию старых самолетов, неспешно так ковыряясь в проектах будущего.
Ну а если вспомнить далекий уже 2012 год, когда наш разрушитель Рогозин схлестнулся с тогдашним главой Генштаба Макаровым именно на теме стратегов. И спорили как раз о ПАК ДА, в создании которого уже тогда начали появляться сомнения.
Рогозин (вот не думал, что стану его цитировать, правда!) тогда заявил: «Посмотрите на уровень развития противовоздушной и противоракетной обороны: все эти самолеты никуда не долетят. Ни наши к ним, ни их к нам. Надо думать о совершенно нетривиальных вещах».
В общем тогдашний господин вице-премьер приговорил российскую дальнюю авиацию за ненадобностью. Но Рогозин много чего приговорил за свою карьеру, и не все на словах. Но вот на этот раз вышло так, что есть над чем подумать.
По крайней мере, о ПАК ДА, точнее, о том, кто и что про него говорил, очень забавно читать сегодня. Игорь Коротченко, например, не раз заявлял, что «России вполне по силам создать новый бомбардировщик до 2025 года». Какие-то работы ведутся, кресла испытывали катапультные (но такое оборудование вообще нужно и может пригодиться в других проектах), двигатели… Но без огонька и штурмовщины.
Можно понять. И признать, что время стратегических бомбардировщиков прошло, и они как класс вооружения просто должны уйти со сцены.
70 лет назад, когда появился этот класс, сама концепция ведения боевых действий была иной. И да, дальний бомбардировщик был чем-то очень опасным, а получив в отсеки атомные бомбы, он являл собой олицетворение угрозы ядерного удара.
Но по прошествии нескольких десятков лет значимость этих красивых и могучих самолетов понемногу сходит на нет. И сегодня, пожалуй, у стратегов нет шансов дойти до рубежа уверенного пуска ракет в сторону противника просто потому, что противник будет осведомлен о взлете бомбардировщиков максимум через 10 минут и сможет принять меры.
Самолеты, как показала война в Сирии и СВО, весьма легкие цели для дешевых систем управляемого оружия типа дронов-камикадзе. И во многом уступают своим коллегам по ядерной триаде любой страны.
Межконтинентальные баллистические ракеты на земле уязвимы только во время выхода на позицию и старте. Очень короткий отрезок времени, плюс находясь на огромном расстоянии от противника. А когда на гиперзвуковых скоростях боеголовки начинают свое схождение с траектории, направляясь к целям, то перехватить их весьма непросто.
Подводные ракетные крейсера вообще сегодня являются самым незаметным и смертельным оружием. Перемещение под огромной толщей воды, которая укрывает лодки даже от зоркого ока спутников, удар ракетами из-под воды – это смертельно и эффективно.
Самолеты же слишком заметны и уязвимы. Увы, но это так. И сегодняшняя роль таких бомбардировщиков действительно в нанесении ударов по районам, где нет приличного ПВО и истребительной авиации, как это было в Корее, Вьетнаме (в первой части войны), Сирии, Афганистане, Ираке.
Очень плохо представляю ветеранов В-52, пытающихся подойти на дистанцию удара к нашим рубежам. И если у В-1 и В-2 еще могут быть какие-то шансы на успех, у одного (В-1) за счет скорости, у второго (В-2) за счет малозаметности, то вот с В-52 все выглядит печально.
Правда, и ползущие в небесах Ту-95 тоже станут весьма легкой добычей. Да, в мирное время эти самолеты, которые в состоянии пролететь через полмира и стать героями репортажей во многих странах – они просто прекрасны в своей мощи. Но в случае конфликта увы, их судьба будет весьма незавидной. У Ту-160 шансов несколько больше за счет сверхзвуковой скорости, тому же F-15 надо будет очень сильно стараться, чтобы догнать «Белого лебедя» (И в этой погоне я бы на американца не поставил бы). Но 17 летающих Ту-160 против 80 американских В-1 и В-2…
Говоря о будущем стратегических бомбардировщиков, окончательно приговаривать к смерти и забвению их, наверное, не стоит. Они еще точно порадуют нас своей мощью лет 10-20. И возможно, даже поучаствуют в каких-то конфликтах.
Но вместо новых самолетов стоило бы построить какое-то количество подводных ракетоносцев.