Операция «Дунай» и НАТО. Западногерманские страдания и датские колебания



Де Голль и Аденауэр – улыбки взаимного недоверия?

НАТО и события в Чехословакии: глазами аналитиков ЦРУ

«В докладе, представленном вниманию, – пишет историк-американист К. Ю. Богуславская, – президентской администрации в январе 1969 г., воздействие чехословацкого кризиса на состояние отношений между союзниками по НАТО оценивалось как «неопределенное», которое с большей точностью может быть обозначено как умеренное.



В документе отмечалось, что кризис «породил новый импульс для совместного действия… о котором говорят расширенные консультации и отсрочка реализации решения о сокращении численности войск», однако он не привел к отказу от представления о том, что «угроза советского нападения оставалась низкой».



Аналитики ЦРУ предвидели возрастание соперничества между союзниками по НАТО, которое будет в дальнейшем усугубляться в связи с изменением в восприятии угрозы со стороны СССР, а также нарастание общей «тенденции к плюрализму» внутри Альянса и даже реальную возможность расторжения союза отдельными государствами (Дания, Канада). С позиций сегодняшнего дня примечательно, что ни одна из упомянутых тенденций не рассматривалась авторами меморандума как способная поставить под вопрос существование НАТО.»

Дания: в альянсе, но и чуть в стороне

«Наибольший успех, – пишет историк-скандинавист А. С. Кан, – имела (на очередных выборах – И. Х.) радикальная партия – отчасти благодаря своим пацифистским обещаниям провести референдум в 1969 г. о членстве в НАТО, сократить военные расходы.»

Аденауэр: цель – выбраться из-под Европы

«в своей внешней политике, – проводит слова канцлера историк А. Н. Филитов, – будет принимать решения совершенно по-новому.»

«воссоединение Германии как свою единственную и последнюю миссию жизни.»

Забытый в одном лице канцлер и экс-нацист

«Кизингер, высокий, стройный мужчина элегантного вида с серебристыми волосами, короче говоря, «самый красивый канцлер, который когда-либо правил Германией», нес бремя власти с достоинством «князя Георга I» и был «вымирающим видом» в бурную эпоху перемен. То было время рождения «поколения 1968-го», время сидячих, стоячих и лежачих забастовок, время прорыва, когда идеалы родителей высмеивали и стало модно поклоняться идолам вроде Че Гевары и Хо Ши Мина. Дух времени требовал, чтобы уже наступило «завтра», а Кизингер символизировал собой «вчера». Бывший член НСДАП и сотрудник риббентроповского Министерства иностранных дел, Кизингер для большей части молодежи был типичным нацистом.»

«Германо-французское сотрудничество в возможно большем количестве областей имеет также большое значение для улучшения отношений с восточноевропейскими соседями.»

Использованная литература:

Брандт В. Воспоминания

Визит канцлера Аденауэра в Москву 8 – 14 сентября 1955

Взаимодействие Дании и НАТО

Каменская Е.В. ФРГ в информационном освещении чехословацкого конфликта 1968 года (по материалам советских газет)

Кан А.С. История скандинавских стран

Кнопп Г. Истрия триумфов и ошибок первый лиц ФРГ

Любин В.П. Хайнц Б. Аденауэр и СССР: неизвестные страницы истории

Полонский И. Первые шаги бундесвера как создавалась армия ФРГ

Рыбас С. Дубчек просил Брежнева о вводе войск

Сорокин А.И. Государственный договор 1955 года и становление экономических взаимоотношений СССР и Австрии

Стародубов В.П. Супердержавы XX века. М.: «ОЛМА-ПРЕСС» Стратегическое противоборство. 2001.

Филитов А.Н. Московский визит Аденауэра 1955 г.