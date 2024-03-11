В ВМС США призывают инвестировать в заброшенные верфи для решения задач по строительству подводных лодок

8
В ВМС США призывают инвестировать в заброшенные верфи для решения задач по строительству подводных лодок

В новости "Серьезные ребята взялись за "распил" бюджета ВМС США", уже говорилось о том, что фирма Bartlett Maritime Co, задействовала немалые ресурсы, чтобы урвать и себе "долю малую" от бюджетов флота. Надо понимать, что усилия вашингтонских лоббистов не пропали даром. В феврале 2024 года, министр ВМС США Карлос дель Торо заметил, что «многие [поставщики] получают рекордные прибыли, о чем свидетельствуют ваши квартальные финансовые отчеты - и хотя я рад за вас, но вы не можете требовать от американских налогоплательщиков увеличения государственных инвестиций, продолжая при этом поднимать цены на свои акции посредством обратного выкупа акций».

Помимо намеков он во время своего турне по Японии и Южной Корее призвал владельцев верфей инвестировать в американское судостроение, указывая на то, что в США имеется несколько заброшенных заводов, которые вполне можно довести до ума
и использовать их как для гражданского, так и военного судостроения. Но пока что, кроме общих фраз, никакой конкретики не прозвучало.



5 марта 2024 года Blueforge Alliance, американский технологический интегратор, заключил с компанией Bartlett Maritime Co, контракт на размещение вахтовым методом квалифицированных рабочих для поддержки проектов судостроения и ремонта ВМС США. С 2019 года фирма помогает ВМС решить проблему дефицита мощностей и возможностей, в процессах строительства и техобслуживания подводных лодок. На этот раз компания предоставит группу обученных сварщиков по контракту на сумму 3 миллиона долларов. Концепция ротационной рабочей силы, на верфях, является первой частью комплексного предложения Bartlett Maritime Co по увеличению мощности и возможностей промышленной базы. Она также предложила построить и эксплуатировать предприятия по производству и ремонту комплектующих для субмарин, на северо-востоке Огайо. Также возможно строительство новой государственной военно-морской верфи в Чарльстоне, Южная Каролина.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, от середины февраля 2024 года: ВМС и промышленность работают над наращиванием потенциала промышленной базы подводных лодок, чтобы поддерживать уровень закупок 2,33 ПЛА в год, где-то после 2028 года. Для увеличения мощности промышленной базы до уровня 2,33 в год, потребуется инвестировать несколько миллиардов долларов в расширение и модернизацию капитальных предприятий, а также в развитие рабочей силы на обеих верфях по строительству подводных лодок». В отчете Конгресса третья фирма пока что не фигурирует.

И словно в насмешку на усилиями Bartlett Maritime Co прошла информация, что в связи с сокращением бюджета Пентагона на 2025 год будет сокращено финансирование кораблестроения. В 2025 году выделят деньги только на одну "Вирджинию". Если ситуация не изменится, то Австралия в рамках договора AUKUS не получит вообще ничего. Даже самим американским ВМС, ПЛА не хватит.

В связи со смещением графиков поставки новых ПЛАРБ и МПЛА приходится продлевать сроки службы и проводить серьезные (дорогостоящие) ремонты действующих лодок. Говорилось о продлении сроков эксплуатации 5 ПЛАРБ типа "Огайо". Недавно заключен контракт на капитальный ремонт МАПЛ "Бойсе", типа "Лос-Анджелес". Ремонт стоимостью 1,2 млрд. долларов продлится 4 года. Если не случится никаких форс-мажоров, лодка выйдет из ремонта в 2028 году, когда ей исполнится 38 лет. Дальнейшая ее эксплуатация, вызывает сильные сомнения.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    8 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 07:11
      во время своего турне по Японии и Южной Корее призвал владельцев верфей инвестировать в американское судостроение, указывая на то, что в США имеется несколько заброшенных заводов, которые вполне можно довести до ума
      belay Корейцев и японцев, плодить себе конкурентов?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:35
        Помимо намеков он во время своего турне по Японии и Южной Корее призвал владельцев верфей инвестировать в американское судостроение, указывая на то, что в США имеется несколько заброшенных заводов, которые вполне можно довести до ума

        Ну да, на хрена Японии и Южной Корее нужно инвестировать в своё судостроение, когда можно спасать американское... И что ему эти марионетки ответили...??? А в прочем о чем это я...??? Кто ж всерьёз о чем-то их спрашивает... am
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:11
      «Серьёзные ребята взялись за "распил" бюджета ВМС США» —

      ***
      — "Пилите СШАура,пилите!" ...
      ( Их бюджет,пусть пилят)
      ***
    3. Комментарий был удален.
    4. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +1
      Сегодня, 07:14
      Военный бюджет сша пухнет год от года, а вмс сша, типа бедствует ...
    5. AVP Ранг пользователя
      AVP
      0
      Сегодня, 07:20
      Вводная: у вас очевидные проблемы с перегрузом верфи и недостаток квалифицированного персонала при потенциальном секвестре.
      Решение: а давайте сварщиков на верфи переведём на аутсорс. Сами найти не можем, наймем фирму, пусть у неё голова болит. Это будет дороже, не факт что сварщики будут, но зато в суде скажем про форс-мажор. И никакой коррупции. Вкладывайтесь в наши верфи.
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 07:23
      Американские буржуи выводили производство в страны с дешёвой рабочей силой, а теперь решили вернуть его в США? А где деньги? И как это отразится на конечной стоимости?
      Некоторые решили, что мир будет постоянно тянуться на долларовую экономику?
      Да хрен там вам!!!
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:33
      «многие [поставщики] получают рекордные прибыли
      При этом Японию и РК склоняет к инвестированию в американское судостроение. Из возможных инвестиций американские фирмы наверное тоже поимеют долю и не малую.
    8. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 07:34
      Опыт предыдущих войн, особенно Второй Мировой, убедительно показывает, что США , достаточно быстро запускает производство вооружений. И, клепает их в очень больших количествах с отличным качеством. Эти планы- прямая угроза для нас. Так, что хихикать не надо. Что там с нашими верьфями ?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»