В ВМС США призывают инвестировать в заброшенные верфи для решения задач по строительству подводных лодок
В новости "Серьезные ребята взялись за "распил" бюджета ВМС США", уже говорилось о том, что фирма Bartlett Maritime Co, задействовала немалые ресурсы, чтобы урвать и себе "долю малую" от бюджетов флота. Надо понимать, что усилия вашингтонских лоббистов не пропали даром. В феврале 2024 года, министр ВМС США Карлос дель Торо заметил, что «многие [поставщики] получают рекордные прибыли, о чем свидетельствуют ваши квартальные финансовые отчеты - и хотя я рад за вас, но вы не можете требовать от американских налогоплательщиков увеличения государственных инвестиций, продолжая при этом поднимать цены на свои акции посредством обратного выкупа акций».
Помимо намеков он во время своего турне по Японии и Южной Корее призвал владельцев верфей инвестировать в американское судостроение, указывая на то, что в США имеется несколько заброшенных заводов, которые вполне можно довести до ума
и использовать их как для гражданского, так и военного судостроения. Но пока что, кроме общих фраз, никакой конкретики не прозвучало.
5 марта 2024 года Blueforge Alliance, американский технологический интегратор, заключил с компанией Bartlett Maritime Co, контракт на размещение вахтовым методом квалифицированных рабочих для поддержки проектов судостроения и ремонта ВМС США. С 2019 года фирма помогает ВМС решить проблему дефицита мощностей и возможностей, в процессах строительства и техобслуживания подводных лодок. На этот раз компания предоставит группу обученных сварщиков по контракту на сумму 3 миллиона долларов. Концепция ротационной рабочей силы, на верфях, является первой частью комплексного предложения Bartlett Maritime Co по увеличению мощности и возможностей промышленной базы. Она также предложила построить и эксплуатировать предприятия по производству и ремонту комплектующих для субмарин, на северо-востоке Огайо. Также возможно строительство новой государственной военно-морской верфи в Чарльстоне, Южная Каролина.
Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, от середины февраля 2024 года: ВМС и промышленность работают над наращиванием потенциала промышленной базы подводных лодок, чтобы поддерживать уровень закупок 2,33 ПЛА в год, где-то после 2028 года. Для увеличения мощности промышленной базы до уровня 2,33 в год, потребуется инвестировать несколько миллиардов долларов в расширение и модернизацию капитальных предприятий, а также в развитие рабочей силы на обеих верфях по строительству подводных лодок». В отчете Конгресса третья фирма пока что не фигурирует.
И словно в насмешку на усилиями Bartlett Maritime Co прошла информация, что в связи с сокращением бюджета Пентагона на 2025 год будет сокращено финансирование кораблестроения. В 2025 году выделят деньги только на одну "Вирджинию". Если ситуация не изменится, то Австралия в рамках договора AUKUS не получит вообще ничего. Даже самим американским ВМС, ПЛА не хватит.
В связи со смещением графиков поставки новых ПЛАРБ и МПЛА приходится продлевать сроки службы и проводить серьезные (дорогостоящие) ремонты действующих лодок. Говорилось о продлении сроков эксплуатации 5 ПЛАРБ типа "Огайо". Недавно заключен контракт на капитальный ремонт МАПЛ "Бойсе", типа "Лос-Анджелес". Ремонт стоимостью 1,2 млрд. долларов продлится 4 года. Если не случится никаких форс-мажоров, лодка выйдет из ремонта в 2028 году, когда ей исполнится 38 лет. Дальнейшая ее эксплуатация, вызывает сильные сомнения.
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