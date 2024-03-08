«Выдворение за Ла-Манш»: эксперты обсуждают назначение Залужного послом Украины в Британии
Эксперты продолжают обсуждение темы назначения послом Украины в Британии экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Как накануне сообщало «Военное обозрение», Зеленский согласовал кандидатуру нового посла и теперь Залужный готовится к отправке в Лондон.
В связи с этим появляются диаметрально противоположные по смыслу комментарии относительного этого назначения и реакции экс-главкома на него. Так, ряд украинских экспертов высказали слова о том, что «выдворением за Ла-Манш Зеленский окончательно избавился от наиболее опасного для себя политического конкурента». Напомним, что согласно опроса, проведённого на Украине несколько дней назад, Залужный победил бы в выборах президента, если бы они состоялись, как положено, в текущем году. В связи с этим отмечается, что назначение Залужного было согласовано как с Лондоном, так и с Вашингтоном, чтобы «Зеленский не испытывал политического дискомфорта в трудное время».
Другие комментаторы по данной тематике уверены, что Залужный в любой момент может вернуться на Украину, а потому его назначение послом в Британии в конечном итоге способно сыграть злую шутку с самим Зеленским.
Напомним, что 20 мая, согласно конституции Украины, истекают полномочия действующего президента Зеленского. Причём конституция не предусматривает возможности продления полномочий президента без проведения выборов, как бы ни пытался Зеленский своими указами создать иллюзию обратного.
Сторонники Валерия Залужного так же разделились во мнениях. Одни считают его отправку в Лондон «попыткой устроить почётную ссылку», другие уверены, что «Залужному проще будет подготовить себя к посту президента Украины, находясь во время такой подготовки вне Украины».
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