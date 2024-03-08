«Выдворение за Ла-Манш»: эксперты обсуждают назначение Залужного послом Украины в Британии

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«Выдворение за Ла-Манш»: эксперты обсуждают назначение Залужного послом Украины в Британии

Эксперты продолжают обсуждение темы назначения послом Украины в Британии экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Как накануне сообщало «Военное обозрение», Зеленский согласовал кандидатуру нового посла и теперь Залужный готовится к отправке в Лондон.

В связи с этим появляются диаметрально противоположные по смыслу комментарии относительного этого назначения и реакции экс-главкома на него. Так, ряд украинских экспертов высказали слова о том, что «выдворением за Ла-Манш Зеленский окончательно избавился от наиболее опасного для себя политического конкурента». Напомним, что согласно опроса, проведённого на Украине несколько дней назад, Залужный победил бы в выборах президента, если бы они состоялись, как положено, в текущем году. В связи с этим отмечается, что назначение Залужного было согласовано как с Лондоном, так и с Вашингтоном, чтобы «Зеленский не испытывал политического дискомфорта в трудное время».



Другие комментаторы по данной тематике уверены, что Залужный в любой момент может вернуться на Украину, а потому его назначение послом в Британии в конечном итоге способно сыграть злую шутку с самим Зеленским.

Напомним, что 20 мая, согласно конституции Украины, истекают полномочия действующего президента Зеленского. Причём конституция не предусматривает возможности продления полномочий президента без проведения выборов, как бы ни пытался Зеленский своими указами создать иллюзию обратного.

Сторонники Валерия Залужного так же разделились во мнениях. Одни считают его отправку в Лондон «попыткой устроить почётную ссылку», другие уверены, что «Залужному проще будет подготовить себя к посту президента Украины, находясь во время такой подготовки вне Украины».
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    16 комментариев
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 08:05
      Залужного послали в Великобританию.Послом.
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Сегодня, 08:07
        Цитата: neworange88
        Залужного послали в Великобританию.Послом.

        к новичку поближе
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 08:11
        Цитата: neworange88
        Залужного послали в Великобританию.Послом.

        Сначала послом, потом возглавит "правительство в изгнании". "Переводчиц" своих с собой всех взял? Или считает, что и в ЛондОне подберет? laughing
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +2
          Сегодня, 08:17
          Ходят слухи,что он поклонник шотландского вискаря.Каждый раз когда британец Радакин приезжал на Украину,то по просьбе Залужного привозил ему дорогой вискарь.Вот он поближе к вискарю и перебрался.Говорят ещё что не недвижимость в Испании.
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 08:16
        Залужного послали в Великобританию.Послом.

        Ну "Послом" или "Ослом" только будущее покажет... laughing
      4. Monster_Fat Ранг пользователя
        Monster_Fat
        -3
        Сегодня, 08:26
        А, что с Поклонской? "Наша няша", где? А ведь в своё время была чуть ли не символом "Крым наш"... Да, и где П... и К.... ( ну, вы все поняли, о ком идёт речь).....? winked
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 08:28
          Соскучались по Поклонской?Наверно поздравить с 8 марта хотите.А кто такие П... и К...? what
          1. Monster_Fat Ранг пользователя
            Monster_Fat
            -1
            Сегодня, 08:33
            У этой женщины думаю, есть настоящие поздравители с "8 Марта"... А насчёт:
            А кто такие П. и К...
            ....
            Не знаете? Не следите за политическим " бомондом" так называемых "башен"? Ну, значит, Вам не повезло. Ликбез- в другом месте. С уважением.
        2. Попуас Ранг пользователя
          Попуас
          +2
          Сегодня, 08:36
          Она то к статье каким боком? request приснилась что ли!?
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:10
      Залужный отдохнет в Лондоне, наберется сил, получит новые инструкции и не исключено, что вернется в киев за "булавой гетмана". Поэтому возможно правы те кто считает, что
      его назначение послом в Британии в конечном итоге способно сыграть злую шутку с самим Зеленским.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:19
      ***
      — "Залужный в смокинге" - картина ( ̶м̶а̶с̶л̶о̶м̶) салом ...
      ***
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:45
      Другие комментаторы по данной тематике уверены, что Залужный в любой момент может вернуться на Украину

      Лондон, последний шанс Залужного на выживание. В Киев он может вернутся только в гробу.
    5. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 08:45
      Ему же теперь даже бежать никуда не надо, осталось только деньги перевести туда. Это не похоже на наказание, это услуга лучшему другу.
    6. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 08:45
      послали по ближе к хозяевам на переподготовку ))))))))))
    7. andrewkor Ранг пользователя
      andrewkor
      0
      Сегодня, 09:06
      Помнится дорогой Леонид Ильич тоже своих конкурентов сплавляли послами во всякие Монголии да Габонии.
      Залужному ещё повезло ,все ближе к своим ,непосильным трудом ,нажитым активам!
    8. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 09:24
      «Залужному проще будет подготовить себя к посту президента Украины, находясь во время такой подготовки вне Украины».
      recourse Да просто, целее будет. feel

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