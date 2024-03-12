В 2024 году самолетов не будет









Но нетрудно предсказать полный провал обещалок, глядя на призрачных «Туполевых», которые так и не были собраны в прошлом году, и возможно, не будут собраны и в этом.



Но это другое.



Принцип же «сегодня громко обещаем, завтра что-нибудь придумаем в оправдание» нашими чиновниками всех уровней власти исполняется намного более четко, чем планы по строительству воздушных замков. К сожалению».

«В общем, «успехи» так себе. И как представители ОАК заявляют о постройке 600 машин до 2030 года? Впрочем, у нас уже так сложилось в стране: сегодня мы громко и со вкусом говорим, что к 2030 году российский авиапром построит 600 крылатых машин, а что там будет в 2030-м – это уже второй вопрос.Но нетрудно предсказать полный провал обещалок, глядя на призрачных «Туполевых», которые так и не были собраны в прошлом году, и возможно, не будут собраны и в этом.Но это другое.Принцип же «сегодня громко обещаем, завтра что-нибудь придумаем в оправдание» нашими чиновниками всех уровней власти исполняется намного более четко, чем планы по строительству воздушных замков. К сожалению».

«И у ОАК и Ростеха не так уж и много времени. Нет, конечно, если уже сегодня придуманы оправдания срыва очередной программы, как это было с «импортозамещением», то тут вопросов нет. Но остается тогда один вопрос: мы летать будем на чем-то кроме воздушных шаров, или уже пора начинать готовиться?»

— Серийное производство машин ведется уже сейчас и останавливаться не будет. Скажем, на днях у одного из блогеров был репортаж с предприятия в Комсомольске-на-Амуре, где производятся SJ-100. В нем было показано девять машин, стоящих на территории предприятия. По моей информации, всего собрано 16 самолетов. Что касается МС-21, то здесь собрано 12 единиц.

— Здесь основная задача — требуется доведение двигателя ПД-8. Пока процесс находится на стадии летных испытаний. Так что, потребуется еще время до 2026 года. Вообще, от первого полета до окончательного варианта чаще всего проходит года два, когда машина поступает заказчикам.