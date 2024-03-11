Херсонский губернатор сообщил об уничтожении выведенного в русло Днепра украинского буксира
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что противник попытался провести очередную операцию на Днепре. По словам главы российского региона, вооружённые силы Украины вывели в русло Днепра предположительно из реки Кошевой буксир. Река Кошевая находится юго-западнее Херсона и образует с основным руслом Днепра несколько островов различного размера севернее города Голая Пристань.
Сообщается о том, что российские войска отследили перемещение украинского буксира и нанесли по нему удар. В результате взрыва плавсредство врага получило значительные повреждения и в итоге село на мель. С помощью буксира ВСУ, судя по всему, планировали переправиться на левый берег Днепра. Не вышло.
Одновременно с этим ВС РФ продолжили нанесение артиллерийских и авиационных (в том числе с применением беспилотников) ударов по позициям и объектам ВСУ на правом берегу Днепра, а также в районе села Крынки (левобережье Херсонской области), куда командование ВСУ продолжает буквально гнать как на убой своих морских пехотинцев. Как сегодня уже сообщало «Военное обозрение», один из отправленных в Крынки морпехов ВСУ заявил, что «при переправе надежда на густой туман, но и туман в итоге далеко не всегда спасает от обнаружения российскими войсками».
Возвращаясь к заявлениям Владимира Сальдо:
Напомним, что несколькими часами ранее глава украинского ГУР Буданов*, внесённый в РФ в список террористов и экстремистов, анонсировал некую «масштабную операцию в Крыму», добавив, что «изучаются пути подхода и отхода». Такой анонс, да ещё и со словами о планируемом отходе, вызвал немалое раздражение на самой Украине, где не забыли, что знаменитый контрнаступ в своё время так же анонсировал именно Буданов*.
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