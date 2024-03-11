Херсонский губернатор сообщил об уничтожении выведенного в русло Днепра украинского буксира

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Херсонский губернатор сообщил об уничтожении выведенного в русло Днепра украинского буксира

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что противник попытался провести очередную операцию на Днепре. По словам главы российского региона, вооружённые силы Украины вывели в русло Днепра предположительно из реки Кошевой буксир. Река Кошевая находится юго-западнее Херсона и образует с основным руслом Днепра несколько островов различного размера севернее города Голая Пристань.

Сообщается о том, что российские войска отследили перемещение украинского буксира и нанесли по нему удар. В результате взрыва плавсредство врага получило значительные повреждения и в итоге село на мель. С помощью буксира ВСУ, судя по всему, планировали переправиться на левый берег Днепра. Не вышло.





Одновременно с этим ВС РФ продолжили нанесение артиллерийских и авиационных (в том числе с применением беспилотников) ударов по позициям и объектам ВСУ на правом берегу Днепра, а также в районе села Крынки (левобережье Херсонской области), куда командование ВСУ продолжает буквально гнать как на убой своих морских пехотинцев. Как сегодня уже сообщало «Военное обозрение», один из отправленных в Крынки морпехов ВСУ заявил, что «при переправе надежда на густой туман, но и туман в итоге далеко не всегда спасает от обнаружения российскими войсками».

Возвращаясь к заявлениям Владимира Сальдо:

Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, которые могут устроить украинские формирования в рамках так называемого «наступления в Чёрном море.

Напомним, что несколькими часами ранее глава украинского ГУР Буданов*, внесённый в РФ в список террористов и экстремистов, анонсировал некую «масштабную операцию в Крыму», добавив, что «изучаются пути подхода и отхода». Такой анонс, да ещё и со словами о планируемом отходе, вызвал немалое раздражение на самой Украине, где не забыли, что знаменитый контрнаступ в своё время так же анонсировал именно Буданов*.
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    24 комментария
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    1. poquello Ранг пользователя
      poquello
      0
      Сегодня, 18:07
      "Сообщается о том, что российские войска отследили перемещение украинского буксира и нанесли по нему удар"
      читал какую то управляемую лодку с взрывчаткой к нему подогнали
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 18:17
        Вчера фильм смотрел, у них там в Днепре мутанты завелись, тараканы морские и другие непонятные существа.
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          +1
          Сегодня, 18:53
          Документальный фильм про животных. Чистая правда!
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 18:56
            Понятно, что сейчас врут со всех сторон, но там видео показали с этой нечистью. Еще показали детеныша левиафана, которого возле Крыма рыбаки выловили - чистый черт из преисподней!)))
        2. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +1
          Сегодня, 19:10
          Цитата: Михаил-Иванов
          в Днепре мутанты завелись, тараканы морские

          морские этт хорошо, значит в Днепр стали меньше гадить
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +2
            Сегодня, 19:16
            Наш «Ланцет» поразил зенитно-ракетную систему NASAMS ВСУ на Херсонском направлении.Видео по ссылке ниже.

            https://dzen.ru/video/watch/65ef0f9d4f0cf822b71fe65f
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 19:32
              украинец стал мировым рекордсменом по утилизации дорогостоящего оружия!)
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 18:10
      Ну упокоили и пусть карасей кормят. Не чего им на левом берегу делать.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +3
        Сегодня, 18:30
        Цитата: ВАМ
        Ну упокоили и пусть карасей кормят. Не чего им на левом берегу делать.

        Сомиков в Днепре кормят украинской морской пехотой. good
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:13
      Переправочное средство-"буксир"-это забавно
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 20:12
        Цитата: костя1
        Переправочное средство-"буксир"-это забавно

        Если надувные штатовские лодки закончились, а переправляться хозяева заставляют.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 18:27
      Только повредили ,даже не потопили полностью и сразу? am
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -1
        Сегодня, 18:54
        Дык торпед нет, одни дроны... laughing
      2. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 20:10
        Ну так он успел на мель выброситься.
    5. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 18:33
      Они бы еще на понтоне переправлядись бы. Быстроходные средства закончились?
    6. литий17 Ранг пользователя
      литий17
      0
      Сегодня, 18:42
      [/quote]а также в районе села Крынки (левобережье Херсонской области), куда командование ВСУ продолжает буквально гнать как на убой своих морских пехотинцев.[quote][b][/b]

      я что не понял, было заявлено что Крынки по сути зачищены, об завили на самом большом уровне и огромной шумихой..., ну и типа там надо бы еще по подвалам проверить... А получается как обычно?
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 18:50
        Больше всего непонятно зачем наши эти Крынки зачищают
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 18:55
        Получается, что были зачищены. Но затем демоны вернулись. Так получается?
      3. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 19:26
        Никакой огромной шумихи не было, не придумывайте. Были сообщения, что укроп сам оттуда зачем то свалил, но чуток оставил, которых и зачищали. Причем от наших же ресурсов и исходило, что дескать нечего в этих Крынках и нам торчать. Так, чисто - бдить за обстановкой. Но укроп, по видимому, снова туда поперся.
        1. литий17 Ранг пользователя
          литий17
          0
          Сегодня, 20:18
          Цитата: Уарабей
          Никакой огромной шумихи не было, не придумывайте.

          Шойгу: Крынки зачищены, войска заняли позиции по всему побережью Днепра
          Николай Грищенко
          Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что село Крынки Херсонской области полностью освобождено от украинских боевиков.
          Загрузка...
          Шойгу доложил Путину о ситуации в Крынках / Авторы: t.me/news_kremlin
          И еще куча видео с бодрым докладом Шойгу... Так что, посмотрите! https://vk.com/video-213126902_456295107
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 18:55
      как на убой своих морских пехотинцев

      Ну речным пехотинцам тоже есть нада... lol
    8. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -1
      Сегодня, 19:01
      Киеву необходимо хорошо подумать, и сделать так(1,5 года за глаза) - чтобы Москва проводила ущербную мобилизацию
      А Москве нужно делать так, чтобы ущербных руководителей отправили в Вашингтон и Лондон.
    9. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 20:32
      Плацдарм в Крынках стратегического значения не имеет. Буксир был для другой цели. Бандеровцы хотят захватить весь Днепровский лиман. Тогда можно будет задействовать Николаевский порт для каких-то перевозок. Но это больше похоже на авантюру. Не думаю, что им дадут это сделать.
    10. Uno Ранг пользователя
      Uno
      0
      Сегодня, 20:35
      Это он не про баржу, на которой, как пошли слухи, погиб известный российский военкор?

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