Вице-спикер парламента Словакии: За мир на Украине сегодня выступают все, кроме ЕС и старика Байдена
Власти Словакии продолжают делать заявления, которые вызывают гнев не только в Киеве, но и на просторах «коллективного» Запада.
Как уже сообщало «Военное обозрение», министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что вместо рассуждений об отправке войск НАТО на Украину пора обсуждать отправку на Украину тех её граждан, которые бежали за границу.
Обращает на себя внимание и заявление второго по иерархии лица в законодательном органе Словакии Любоша Блахи. Он обратил внимание, на то, что всё больше известных людей в мире (политических, общественных и религиозных деятелей) говорят о необходимости останавливать украинский конфликт путём переговоров, и только Запад во главе со «стариком Байденом» настаивает на обратном.
Любош Блаха:
По словам вице-спикера словацкого парламента, если внимательно взглянуть на мир, то никто, кроме стран ЕС и старого Байдена больше не хочет войны. Блаха добавил, что всё больше мировых лидеров и авторитетных людей выступают за мир на Украине.
Тем временем, украинские радикалы выпустили карикатуру на папу римского, который в интервью швейцарскому телеканалу призвал Киев найти смелость поднять белый флаг и начать переговоры о мире с Москвой. На карикатуре изображены стилизованные украинцы, которые вместо флага подвешивают на дереве главу римской католической церкви в белых одеждах.
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