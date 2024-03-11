Вице-спикер парламента Словакии: За мир на Украине сегодня выступают все, кроме ЕС и старика Байдена

13
Вице-спикер парламента Словакии: За мир на Украине сегодня выступают все, кроме ЕС и старика Байдена

Власти Словакии продолжают делать заявления, которые вызывают гнев не только в Киеве, но и на просторах «коллективного» Запада.

Как уже сообщало «Военное обозрение», министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что вместо рассуждений об отправке войск НАТО на Украину пора обсуждать отправку на Украину тех её граждан, которые бежали за границу.



Обращает на себя внимание и заявление второго по иерархии лица в законодательном органе Словакии Любоша Блахи. Он обратил внимание, на то, что всё больше известных людей в мире (политических, общественных и религиозных деятелей) говорят о необходимости останавливать украинский конфликт путём переговоров, и только Запад во главе со «стариком Байденом» настаивает на обратном.

Любош Блаха:

О мире на Украине говорят папа римский, Трамп, власти Китая, Кубы, стран Южной Америки, включая Боливию. Трамп говорит, что не отправит на Украину ни цента после избрания на президентский пост. И я скрещу за это пальцы.

По словам вице-спикера словацкого парламента, если внимательно взглянуть на мир, то никто, кроме стран ЕС и старого Байдена больше не хочет войны. Блаха добавил, что всё больше мировых лидеров и авторитетных людей выступают за мир на Украине.

Тем временем, украинские радикалы выпустили карикатуру на папу римского, который в интервью швейцарскому телеканалу призвал Киев найти смелость поднять белый флаг и начать переговоры о мире с Москвой. На карикатуре изображены стилизованные украинцы, которые вместо флага подвешивают на дереве главу римской католической церкви в белых одеждах.
  • https://t.me/LubosBlahaSmer
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 19:40
    Словаки хитрее всех оказались - первые сливаются и с расходов на хохла, и с участия в интервенции!
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 19:58
      Россия тоже за мир,но только на условиях денацификации и демилитаризации окоаины.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 20:28
        Россия тоже за мир,но только на условиях денацификации и демилитаризации окоаины.

        И ещё полной и безоговорочной капитуляции на наших условиях... А там уж и доденацифицируем и додемилитаризируем!!! am
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 20:01
      Не преувеличивайте. Они прекрасно голосуют за санкции против России и за деньги Украине (просто не индивидуально, а в общей куче, как и Орбан).
    3. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +2
      Сегодня, 20:25
      Цитата: Михаил-Иванов
      Словаки хитрее всех оказались - первые сливаются и с расходов на хохла, и с участия в интервенции!

      Пошла волна ..Орбан вон с Трампом встретился ..Арестович вообще заявил,что он русский ..
      Кто следующий ? Такие дела Михаил начинаются ,поздновато конечно ну пусть грызутся
      Макрон вопит ,но уже третий раз отказался в Киев приехать )))))
      Интересные времена настоют bully
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 20:38
        Весь день подмывает написать открытым текстом почему Макрон не приехал, не хочу чтоб забанили!))) Макрон в прямом смысле слова этот, у которых жена мужик и детей нет!
        1. Вахтовик Ранг пользователя
          Вахтовик
          0
          Сегодня, 20:42
          Цитата: Михаил-Иванов
          Весь день подмывает написать открытым текстом почему Макрон не приехал, не хочу чтоб забанили!))) Макрон в прямом смысле слова этот, у которых жена мужик и детей нет!

          Макрон и в жизни и в политике извращенец ..Не зря ВВП уже просто не отвечает на его визги и ужимки ..Да по лицу его видно ,кто он такой
  2. BAI Ранг пользователя
    BAI
    +1
    Сегодня, 19:45
    кроме стран ЕС и старого Байдена больше не хочет войны

    Кто ведет, тот и поддерживает.
    Еще поддерживают Япония, Австралия и Канада.
    И, судя по всему, - Израиль
    1. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      0
      Сегодня, 20:32
      Цитата: BAI
      И, судя по всему, - Израиль

      А это главный игрок тихушный ..Если бы Израиль сразу заявил,что он против неонацистского режима в Киеве ..Ничего бы и не было ,как если бы и Германия заявила ..
      Гешефт в надежде развала России и грабежа наших ресурсов )как в 90-х) переборол их здравый смысл ..Сейчас локти кусают и несут колосальные потери финансово и политически .
      Россия потом спросит за ВСЕ !.
  3. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 20:06
    На карикатуре изображены стилизованные украинцы, которые вместо флага подвешивают на дереве главу римской католической церкви в белых одеждах.

    А вот ни фига не смешно! Дай им волю, повесят. Судя по всему, на Окраине сформировался новый биологический вид, отличительной особенностью которого является необходимость убивать, причем, судя по всему, безразлично кого.
  4. 3x3zsave Ранг пользователя
    3x3zsave
    0
    Сегодня, 20:14
    Мне вот сейчас подумалось, коллеги, а кто-нибудь, до этой заметки, знал , что в Словакии существует должность вице-спикера?
  5. Ломастер Ранг пользователя
    Ломастер
    0
    Сегодня, 20:32
    Словаки после венгров начали трезветь. Это уже хорошо. Процесс признания пошёл.
  6. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:44
    Сама Словакия не в ЕС ли.... о чём тогда базар? ......

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»