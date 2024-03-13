Удары по объектам в Сумах: отступивший с потерями от границы противник сам выдал пункты дислокации в Сумской области
Отбив попытку вторжения на территорию РФ сразу нескольких крупных вооружённых групп противника, российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения личного состава ВСУ и ГУР в Сумской области. Напомним, что именно из Сумской области и шла атака противника, в том числе на посёлок Тёткино Курской области.
Сам же противник сообщает о целой серии прилётов в ночное время суток по объектам в городе Сумы.
По последним данным, российские дроны атаковали объекты, на которые вернулись украинские диверсанты из числа выживших после боестолкновения на границе. Другими словам, отступивший с потерями противник сам в итоге и выдал места своего размещения в Сумской области. По этим местам в итоге Вооружённые силы России и нанесли удары. Это привело к новым потерям для тех, кого западные спецслужбы руками ведомства Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) отправили для осуществления нападения на признаваемую самой Украиной территорию Российской Федерации.
Отступавшего противника, судя по всему, на маршруте, что называется, вели российские разведывательные БПЛА.
Напомним, что накануне украинские ЦИПсО весь день утверждали, будто бы «проукраинские отряды» взяли под контроль курское село Тёткино. Однако съёмки местных жителей и репортаж Минобороны России из села продемонстрировали, что это очередной украинский фейк, о чём накануне вечером сообщало «Военное обозрение».
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