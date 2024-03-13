Удары по объектам в Сумах: отступивший с потерями от границы противник сам выдал пункты дислокации в Сумской области

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Удары по объектам в Сумах: отступивший с потерями от границы противник сам выдал пункты дислокации в Сумской области

Отбив попытку вторжения на территорию РФ сразу нескольких крупных вооружённых групп противника, российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения личного состава ВСУ и ГУР в Сумской области. Напомним, что именно из Сумской области и шла атака противника, в том числе на посёлок Тёткино Курской области.

Сам же противник сообщает о целой серии прилётов в ночное время суток по объектам в городе Сумы.



По последним данным, российские дроны атаковали объекты, на которые вернулись украинские диверсанты из числа выживших после боестолкновения на границе. Другими словам, отступивший с потерями противник сам в итоге и выдал места своего размещения в Сумской области. По этим местам в итоге Вооружённые силы России и нанесли удары. Это привело к новым потерям для тех, кого западные спецслужбы руками ведомства Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) отправили для осуществления нападения на признаваемую самой Украиной территорию Российской Федерации.

Отступавшего противника, судя по всему, на маршруте, что называется, вели российские разведывательные БПЛА.

Напомним, что накануне украинские ЦИПсО весь день утверждали, будто бы «проукраинские отряды» взяли под контроль курское село Тёткино. Однако съёмки местных жителей и репортаж Минобороны России из села продемонстрировали, что это очередной украинский фейк, о чём накануне вечером сообщало «Военное обозрение».
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    16 комментариев
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    1. Елис_С Ранг пользователя
      Елис_С
      +3
      Сегодня, 06:31
      Молодцы !Так держать! Чтоб укры даже голову не могли поднять из окоп!
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 06:40
        Цитата: Елис_С
        Чтоб укры даже голову не могли поднять из окоп!

        Из каких окоп? В месте дислокации?
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +4
          Сегодня, 06:56
          Цитата: AllX_VahhaB
          Чтоб укры даже голову не могли поднять из окоп!

          Из каких окоп? В месте дислокации?

          Главное патриотический слоган запустить с восклицательным знаком.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:32
        Цитата: Елис_С
        Чтоб укры даже голову не могли поднять из окоп!
        А ещё лучше голову им оторвать ещё а окопах wink
    2. Александр Щербаков Ранг пользователя
      Александр Щербаков
      +6
      Сегодня, 06:31
      Очень доволен нашими ВС , приятно , что даже тех которые отступили замочили . Выходит что в приграничных районах нужно постоянно вести разведку и постоянно уничтожать скопления бандеровцев .
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 06:34
      Молодцы наши ребята! Главное- аккуратно и без штурмовщины. Пусть берегут себя.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 06:35
      «Отступивший с потерями противник сам в итоге и выдал места своего размещения» —

      ***
      — "Врёшь,не уйдёшь!" ...
      ***
    5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +4
      Сегодня, 06:38
      В провокации Буданова участвовал какой то хе хе "Сибирский батальон"... в первый раз о таком слышу и читаю.
      Они там совсем от своих фантазий ополоумели. what
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 07:02
        Ну,есть там у них утырки из "русского корпуса"..Набрали отребье,не нашедшее себя в жизни дома..Их хоть как назови
    6. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 06:42
      Укры видимо хотели к выборам такую подлянку сделать, но молодцы наши что учли прошлые ошибки и подготовились.
    7. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +2
      Сегодня, 06:49
      В Аду пополнение. Там еще направление на Глушково, держать надо. В прошлом году от Ободов его не слабо обработали. Да и мост через Сейм. Знакомые места.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 06:50
      российские войска нанесли серию ударов по пунктам размещения личного состава ВСУ и ГУР в Сумской области.
      После того, как наши очень хорошо дали по зубам "спецназовцам" ГУР и примкнувшим к ним, то конечно встал вопрос об уничтожении и "змеиного гнезда" откуда эти выродки выползли. И ответ не заставил себя долго ждать, что очень хорошо.
    9. ratoborets Ранг пользователя
      ratoborets
      +2
      Сегодня, 07:06
      Бессмысленная с военной точки зрения пиар-акция Зеленского и Буданова в виду отсутствия каких-либо реальных "перемог" на фронте. Собирались испортить настроение накануне выборов, но даже попиариться в этот раз не удалось.
    10. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -1
      Сегодня, 07:19
      Вот это радует. Научились, значит, воевать, используя беспилотники. Добить бы ещё разок выживших, чтобы другим неповадно было.
    11. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 07:22
      Тут уже и не поймёшь, кто там у них в генералах главный мясник. Оба два сухопутных главнюка то понятно, но пан Буданов гробит с таким трудом и с такими затратами обученные и экипированные лучшие подразделения ССО своими безумными проектами. Просто необучаемый недоумок и упырь. И кстати срочники проявили себя ничуть не хуже контрактников, ребята красавцы. Главное без потерь, пишут двое раненых.
    12. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 07:26
      Что тут сказать, в очередной раз окраина сэкономила на постое хероев, капремонт постоялого двора за счет заведения.

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