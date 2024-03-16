Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область
Уже очевидно, что тщательно подготовленные СБУ и ГУР Минобороны Украины попытки прорыва российской границы и проведения диверсионно-террористических акций в Белгородской и Курской областях, осуществляемые украинскими боевиками в течение четырех дней с 12 по 15 марта, закончились полным провалом.
Хотя враг бросал на прорыв российских рубежей серьезные силы, включая бронетехнику, для ударов по нашим позициям были задействованы ствольная и ракетная артиллерия, войти на означенные российские территории укронацисты так и не сумели. Зато им крепко досталось от наших военных, пограничников и спецназовцев, которые всякий раз разбивали вражеские отряды, нанеся серьезный урон противнику.
Не добился Киев этими поистине самоубийственными рейдами и основных целей, касающихся как дестабилизации общественного мнения россиян в преддверии и в первый день президентских выборов в РФ, так и медийного эффекта для собственного общества и Запада. Несмотря на все старания ЦИПсО по созданию постановочных роликов и фейковым вбросам об «успехах» диверсантов, реальность вышла абсолютно противоположной и совсем не радостной для режима Зеленского.
Своего рода промежуточные итоги вылазок ВСУ в сторону нашей границы в период с 12 по 15 марта вчера подвело Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, силами погранслужбы ФСБ России, военнослужащих регулярных армейских частей предотвращены все попытки прорыва украинских диверсионных групп на территорию Белгородской и Курской областей. В ходе пограничных боев ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП «Bradley» производства США, и 15 автомобилей.
К этому списку можно добавить как минимум одну дефицитную для ВСУ и весьма недешевую немецкую машину для разминирования и эвакуации Wisent-2. Кадры объективного контроля подбитой пограничниками Хунзахского погранотряда ФСБ России в районе села Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области на сопредельной территории спецтехники опубликованы в сети, о чем ранее писало «Военное обозрение».
Для проведения фактически войсковых операций по прорыву границы РФ противник задействовал в общей сложности свыше 2,5 тыс. боевиков, включая националистические формирования, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. В ходе отражения атак объединенными российскими силами более половины личного состава и техники были уничтожены.
Несмотря на столь значительные потери, киевский режим не оставляет попыток проведения новых операций. Минобороны РФ сообщает, что сегодня противник вновь выдвинулся со стороны Поповки Сумской области в направлении белгородских сел Козинка и Сподарюшино. Был обнаружен нашей разведкой, после чего по боевикам было нанесено комплексное упреждающее огневое поражение. В результате очередного бессмысленного штурма враг потерял 30 боевиков, три танка, две бронированные машины, РСЗО «Град» и чешскую реактивную систему залпового огня Vampire.
Возвращаясь к медийному эффекту, на который рассчитывала киевская пропаганда. Российское Минобороны опубликовало очередные, далеко не первые, кадры уничтожения группы украинских диверсантов, пытавшихся прорваться как раз в село Козинка Белгородской области. Судя по всему, жители из села, которое укронацисты безуспешно пытались захватить еще в минувший четверг, эвакуированы.
На видео, снятого с коптера, небольшой отряд боевиков, перебравшись через ров с водой, по полю добирается до н. п. и заходит во двор одного из частных домов. После чего по диверсантам наносится артиллерийский удар из 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» ВС РФ.
На других кадрах показан подбитый вражеский танк и украинские пехотинцы, видимо, двигавшиеся в сопровождении с бронемашиной. Судя по всему, часть из них уже отправилась к Бандере. По тем, кто еще уцелел, тут же прилетает ударный дрон, похоже, «Ланцет». После этого никто из боевиков с земли уже не встает.
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