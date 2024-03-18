В обращении после победы на выборах президент Путин сравнил атакующих российское приграничье с «власовцами»
После проведения выбора обработано уже 99,2% поданных за кандидатов голосов. Расклад сил со времени вчерашней публикации ВО, вышедшей примерно через час после закрытия последних избирательных участков (в Калининграде и области), не изменился.
Аутсайдером президентской гонки стал Леонид Слуцкий, представлявший ЛДПР. Он набирает 3,19% голосов. Это около 2 млн 700 тыс. голосов. Третье место у кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова – 3,8% (3 млн 215 тыс.). Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) – 4,31% (около 3 млн 651 тыс. голосов).
Безоговорочным лидером президентской гонки стал действующий глава государства. На данный момент Владимир Путин набирает примерно 87,3%, что соответствует почти 74 млн голосов.
Президент России прокомментировал состоявшиеся в стране выборы, указав на то, что сам ход голосования подтвердил единство российского народа вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности. Владимир Путин назвал это важнейшим условием для поступательного развития страны. Глава государства отметил высокую явку (а без учёта дистанционного электронного голосования она составила более 73%), подчеркнув, что такая явка во многом обусловлена драматизмом событий, через которые проходит страна.
Владимир Путин прокомментировал ситуацию за пределами страны. В частности, он высказался о выборах в США, указав на то, что власти Соединённых Штатов, которые постоянно ищут демократию в других странах, довели свою собственную страну до того, что демократия в США исчезла. В качестве примера он привёл попытки использовать административный ресурс для политического устранения одного из кандидатов.
Отвечая на вопрос о кончине Навального (был внесён в список террористов и экстремистов), Владимир Путин заявил, что смерть человека - это всегда печально. При этом глава государства добавил, что так выходит, что и в колониях люди умирают.
Президент Путин:
Глава государства прокомментировал и нападения на российское приграничье в Курской и Белгородской областях. Высказываясь о так называемом «РДК» (организация внесена в список террористических, запрещена в России), Владимир Путин назвал их принявшими сторону неонацистов и тем самым не отличающимися от «власовцев», действовавших на стороне нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.
По словам Владимира Путина, киевский режим собрал около 5 тысяч таких лиц и все последние дни бросает их на мясные штурмы.
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