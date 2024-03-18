В обращении после победы на выборах президент Путин сравнил атакующих российское приграничье с «власовцами»

28
В обращении после победы на выборах президент Путин сравнил атакующих российское приграничье с «власовцами»

После проведения выбора обработано уже 99,2% поданных за кандидатов голосов. Расклад сил со времени вчерашней публикации ВО, вышедшей примерно через час после закрытия последних избирательных участков (в Калининграде и области), не изменился.
Аутсайдером президентской гонки стал Леонид Слуцкий, представлявший ЛДПР. Он набирает 3,19% голосов. Это около 2 млн 700 тыс. голосов. Третье место у кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова – 3,8% (3 млн 215 тыс.). Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) – 4,31% (около 3 млн 651 тыс. голосов).

Безоговорочным лидером президентской гонки стал действующий глава государства. На данный момент Владимир Путин набирает примерно 87,3%, что соответствует почти 74 млн голосов.



Президент России прокомментировал состоявшиеся в стране выборы, указав на то, что сам ход голосования подтвердил единство российского народа вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности. Владимир Путин назвал это важнейшим условием для поступательного развития страны. Глава государства отметил высокую явку (а без учёта дистанционного электронного голосования она составила более 73%), подчеркнув, что такая явка во многом обусловлена драматизмом событий, через которые проходит страна.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию за пределами страны. В частности, он высказался о выборах в США, указав на то, что власти Соединённых Штатов, которые постоянно ищут демократию в других странах, довели свою собственную страну до того, что демократия в США исчезла. В качестве примера он привёл попытки использовать административный ресурс для политического устранения одного из кандидатов.

Отвечая на вопрос о кончине Навального (был внесён в список террористов и экстремистов), Владимир Путин заявил, что смерть человека - это всегда печально. При этом глава государства добавил, что так выходит, что и в колониях люди умирают.

Президент Путин:

А в тюрьмах США разве такого не случается?

Глава государства прокомментировал и нападения на российское приграничье в Курской и Белгородской областях. Высказываясь о так называемом «РДК» (организация внесена в список террористических, запрещена в России), Владимир Путин назвал их принявшими сторону неонацистов и тем самым не отличающимися от «власовцев», действовавших на стороне нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

По словам Владимира Путина, киевский режим собрал около 5 тысяч таких лиц и все последние дни бросает их на мясные штурмы.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    28 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +9
      Сегодня, 06:37
      Эти хуже власовцев гораздо хуже, поэтому наказание для них должно быть одно- физическое уничтожение.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 06:44
        Путин сравнил атакующих российское приграничье с «власовцами»

        Власовцы России, когда вас посадят,
        Не хрена на жалость нашу вам давить -
        Вам же говорили, вас предупреждали,
        Что вас как предателей будут всех судить
        И тогда не плачьте – мол, не виноваты,
        Когда суд докажет вашу в том вину -
        Вас под белы ручки выведут из зала,
        И засунут в черный, мрачный воронок -
        В камеру посадят – так вам всем и надо…
        Закатают, mвари, вас на полный срок…. am
      2. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        0
        Сегодня, 06:52
        Эти хуже власовцев гораздо хуже, поэтому наказание для них должно быть одно- физическое уничтожение.

        Нет! ну почему-же? Мы гуманный народ, поэтому, пожизненный срок им, но с одним условием: закончиться он должен в какой-нибудь балке, канаве, воронке или окопе. И при этом быстро.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          -6
          Сегодня, 07:46
          Президент получил от народа карт-бланш на победоносное окончание войны против Еврофашистского Союза.
          Первый раз в жизни проголосовал за Верховного Главнокомандующего, чтобы поддержать его во время войны.
          Народ и армия едины.
          Все для фронта. Все для Победы.
          И да. Перекройте уже нефть и газ нацистам, ежедневно атакующим наши НПЗ, не считаясь с мнениями заинтересованных российских олигархов.
      3. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +2
        Сегодня, 07:36
        Никогда не поддерживал и не понимал этих нелюдей, которые во время войны воюют на стороне врага против собственного народа.
      4. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        0
        Сегодня, 07:59
        Никогда не понимал этих нелюдей воюющих на стороне врага
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 06:40
      — Власовцев и бандеровцев Хрущёв реабилитировал.У этих не должно быть и капли надежды ...
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 09:32
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        У этих не должно быть и капли надежды ...

        Всё верно!
        Показать / Скрыть текст

        C врагом, взявшим в руки оружие, чтобы убить тебя, нельзя миндальничать!
        Именно поэтому я не могу понять эту «санитарную» изоляцию нацистов, коим татуировки со свастикой стали символами принадлежности к некоей касте неприкасаемых.
        Кому это пришло в голову, отменить смертную казнь даже в военной время?
        Полиция имеет право применять оружие против граждан...В мирное время но в особых условиях...
        Какие условия нужны для уничтожения выродков, пришедших в Россию взорвать, убить, или просто механически ведущим обстрел мирных городов?
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 06:40
      Высказываясь о так называемом «РДК» (организация внесена в список террористических, запрещена в России), Владимир Путин назвал их принявшими сторону неонацистов и тем самым не отличающимися от «власовцев», действовавших на стороне нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.
      Ну РДК то хоть идейные противники, они уже не первый год выступают против ВВП, а вот "Легион..." вот это чистые ньювласовцы, так как сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ попавших в плен украинцам и перешедших на их сторону... И две эти организации, не шибко то любят друг дружку
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 06:54
        Цитата: svp67
        И две эти организации, не шибко то любят друг дружку

        Так же как власовцы РОА и РННА, ненавидели друг друга.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 08:37
          У Власова 70% состава были этнические украинцы.
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 06:47
      ход голосования подтвердил единство российского народа вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности.

      Будем дальше резать укросвиней... Все согласны... yes
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +2
        Сегодня, 06:56
        Нет. Не согласен. Валить будут бандеровласовских свиней. Вместе с адекватными украинцами.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 07:12
          Цитата: Пленник
          Вместе с адекватными украинцами
          А такие ещё существуют?
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 07:30
            Существуют, но помалкивают и правильно делают.
          2. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            +1
            Сегодня, 07:33
            Конечно. Обязательно существуют. Но под нацистко- натовской оккупацией особо разгуляешься.
          3. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            -1
            Сегодня, 07:34
            Цитата: Голландец Михель
            Цитата: Пленник
            Вместе с адекватными украинцами
            А такие ещё существуют?

            Вроде, как перестали постоянно трындеть про братский народ... what
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 07:54
          Вместе с адекватными украинцами.

          Не понял... Адекватных украинцев в частях всу нет...
          P. S. Украинцы территориальная принадлежность, имеется ввиду...
    5. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      0
      Сегодня, 06:54
      5 тыс. это много. Откуда набралось столько предателей? Сомневаюсь, что это наши пленные.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 07:36
        Цитата: Gpn27
        5 тыс. это много. Откуда набралось столько предателей? Сомневаюсь, что это наши пленные.

        Разобраться в этом поможет только Победа России.
    6. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +3
      Сегодня, 06:57
      Кем же являются те, кто заколачивает фанерой Мавзолей, перед которым проходил Парад Победы?
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        0
        Сегодня, 08:09
        Испуганные патриоты hi """""
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 09:37
        Цитата: Борис Сергеев
        Кем же являются те, кто заколачивает фанерой Мавзолей, перед которым проходил Парад Победы?

        Это предатели. Враги советского народа. Враги русского народа. Перевёртыши, извращающие итоги ВОв и отрицающие Победу 9 Мая...
    7. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      +4
      Сегодня, 07:27
      Зря гр.Путин помянул Великую Отечественную,желание паразитировать на образе понятно но не все же в России лишились памяти и совести.
      Напомню,что власовцы сражались за "свободную от большевизма Россию" с частной собственностью и как раз в границах современной РФ.Главный босс для них западный цивилизованный мир,а в нем босс фюрер германской нации. Их флаг был триколор.
      "Молодая" РФ имени Ельцина в буквальном смысле и полностью выполнила их политическую и идейную программу,они даже на уровне символики и риторики абсолютно похожи.Главное отличие - в отсутствии фюрера, к этому моменту давно "умученного злодеями большевиками", и в том,что все реальные активны "молодая РФ" унаследовала как раз от злодеев большевиков. Что создало шизофреническую ситуацию юридической преемственности от СССР при радикальном антикоммунизме в идеологии.
      РДК сражаются за "свободную глобалистическую" Россию только главный босс у них уже США. И флаг у них уже другой ,биколор без красного цвета ( в антикоммунизме они тожественны и путинцам и власовцам).
      В Великую же Отечественную сражался социалистический СССР под красным знаменем Ленина (который как известно ядерную бомбу куда-то заложил). С точки зрения советских людей разница между сторонниками капиталистической РФ ,власовцами и РДК исчезающе мала.Все они по советским законам попадают по статью 58 УК РСФСР как враги народа.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -3
        Сегодня, 07:56
        Напомню,что власовцы сражались за "свободную от большевизма Россию

        Велизарий, вы хоть выходные берите... Надо же уже из" Мнения" сюда лезут...
    8. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      -1
      Сегодня, 07:29
      Democracies like USA, UK and India are rotten to the core. Political parties behaves like extortion gangs.

      In 2024, 'Free market' countries like US & UK are fighting against Huawei and Tiktok. They 'fear' tech companies from China.

      In India, to setup an international business 'extortion money' and 'bribes' must be paid to the political leadership as well as to the government agencies.

      Experienced leaders like Putin & Xi knows how to protect the interest of their citizens. They are like 'experienced farmers', who knows how to weed out 'western weeds & parasites' and protect the interest of their country.
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        -1
        Сегодня, 08:07
        Изо всех Индия это самая великая демократия, только сами индусы о ней ничего не слышали.
    9. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 07:55
      Речи конечно приятные про власовцев и подобную шваль, но есть одно НО:

      Если что, речь про "Учебно-научный центр "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина»". Кто не в курсе, Иван Ильин, это из когорты "русских философов" восторгавшихся и Гитлером и Муссолини и работали многие на ведомство Геббельса и тп. Президент и с такими тоже будет бороться? Пока он таких в своих речах в другом контексте упоминает. Кстати интересно почему? Наверно чтобы совсем в советскую риторику не уйти, а немного для тех фанатов "России которую мы потеряли...."

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»