Зеленскому придётся идти на условия Грэма, иначе США в мае могут поднять вопрос о его легитимности

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Зеленскому придётся идти на условия Грэма, иначе США в мае могут поднять вопрос о его легитимности

Становятся известны подробности разговора посетившего Киев американского сенатора Линдси Грэма (*внесён в РФ в список экстремистов и террористов) с украинскими властями.

Как уже сообщало «Военное обозрение», Грэм призвал киевский режим не тянуть с новым законом о мобилизации и принять меры по призыву на фронт украинцев фактически любого возраста (с 18 лет). По словам Грэма*, украинцам «нужно защищать страну, а не размышлять, с какого возраста проводить мобилизацию – с 27 или с 25-ти».



Появляются сведения о том, что Грэм пояснил команде Зеленского, что чем больше Киев будет тянуть с «расширенной» версией мобилизации и обсуждать поправки в соответствующий закон, тем дольше придётся ждать одобрения финансирования со стороны США.

Таким образом, американский сенатор ставит вполне чёткое условие – новая масштабная мобилизация в обмен на миллиарды долларов от США. Одновременно с этим конгрессмен-русофоб даёт понять, что США не видят для Украины возможности имеющимися силами добиться успеха на поле боя, а потому и выделять крупное финансирование бессмысленно.

Соответственно, Зеленский поставлен Грэмом* в такое положение, при котором его рейтинг будет только падать. Если на фронт начнут грести уже буквально всех подряд, включая 20-летних пацанов, то это может привести к новой волне оттока украинцев из страны - любой ценой. Если требуемая республиканцами мобилизация киевским режимом проводиться не будет, то не дадут денег, что, по понятным причинам, скажется на ситуации на фронтах.

Можно предположить, что от инициативы Грэма* Зеленский всё же не сможет отказаться. Он и так в цейтноте в связи с истекающим в мае сроком легитимности. А потому для поддержки извне ему нужно расшаркиваться перед западными спонсорами, невзирая на то, что думают по этому поводу граждане самой Украины. «Слуга народа», чего уж…
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    3 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:43
      «Новая масштабная мобилизация в обмен на миллиарды долларов от США» —

      — Цены на "пушечное мясо" устанавливать будет США...
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 08:43
      Абсолютно логично американец требует. Тотальная мобилизация будет актом полного разрыва "одного народа". Когда большинство украинских и русских семей вна Украине получат похоронки, уже без разницы как всё закончится, они не будут рады старым тезисам о славянском единстве. Можно поздравить, что смогли добиться своих целей.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:51
      меры по призыву на фронт украинцев фактически любого возраста (с 18 лет)
      Ну никак не терпится матрасникам извести скаклофф по полной, даже сенатор приехал уговаривать wink

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