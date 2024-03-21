Генштаб и ВС ВСУ отчитались о «сбитии всех» ракет ВС РФ сегодня ночью, сильно разойдясь в их количестве

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Генштаб и ВС ВСУ отчитались о «сбитии всех» ракет ВС РФ сегодня ночью, сильно разойдясь в их количестве

Вооруженные силы России продолжают в круглосуточном режиме наносить массированные комбинированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с ВСУ объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях, как считающихся украинскими, так и пока еще оккупированных ВСУ. Не стали исключением и сегодняшние ночь и утро, когда сигналы воздушной тревоги звучали в нескольких регионах Украины, включая столичный.

Нынешняя ночная атака ВС РФ по Киеву и столичному региону с применение ракет стала самой массовой как минимум с начала февраля. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в соседней Житомирской области. О массированном ударе ВКС РФ сегодня утром писало «Военное обозрение».



Киевская военная пропаганда признала массированный ракетный налет как на столичный регион, так и другие области. Вот только в отчетах военных и гражданских ведомств опубликованы совершенно разные данные о количестве выпущенных, а главное «сбитых» ракет. Так Генштаб ВСУ заявил, что этой ночью ВС РФ выпустили по Украине одиннадцать ракет, среди них восемь крылатых и три баллистических, все они якобы были сбиты.

Гораздо более масштабные цифры публикуют Воздушные силы Украины, командующий которых Николай Олещук лично отчитался, что, оказывается, только в ночные часы по Украине было запущено две баллистические и 29 крылатых ракеты (всего 31), в том числе якобы и «Кинжалы». Ну и конечно, все они были «перехвачены» силами ПВО, которая на деле более «прославилась» попаданиями по гражданским объектам, чему возмущаются уже и простые украинцы. После недавнего увольнения спикера ВС ВСУ Юрия Игната, который был главным сочинителем количества уничтоженных российских воздушных целей, эту нелегкую миссию пришлось взвалить на себя самому командующему. Следует отметить, экс-главу пресс-службы Олещук очевидно переплюнул.

При этом в Киевской администрации сообщили, что только по столице ночью и утром было выпущено около тридцати ракет. Уточняется, что это первый после перерыва в 44 дня массированный ракетный удар по Киеву. Сколько из них сбито, гражданские власти Киева не сообщают. В сводке лишь традиционно указано, что от обломков ракет якобы пострадали многоэтажный дом, нежилое помещение и детский сад. Погибших нет, есть только пострадавшие, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Позднее местные источники уточнили, что детское дошкольное учреждение не пострадало, зато есть прилет по трансформаторной подстанции. И это в принципе все, что нужно знать о киевской пропаганде.

Наплевав на запреты, жители украинской столицы публикуют в соцсетях фото и видео разрушений объектов инфраструктуры, в том числе жилых строений. Кто посмелее, намекают или открыто пишут, что в основном это результат работы украинских зенитчиков. Также сообщается, что атаки были не только ракетами, но и дронами-камикадзе. Однако ни Генштаб, ни ВС ВСУ о «Геранях» («Шахедах») в сегодняшних сводках ничего не пишут. Получается, что все ракеты, включая гиперзвуковые, «сбили», а вот БПЛА даже «не заметили». Скорее, просто предпочли промолчать об этом.

В свою очередь, российские источники сообщают со ссылкой на местные каналы, что рано утром в результате мощного ракетного удара поражен как минимум один цех киевского завода по производству военной техники. Украинские СМИ еще в момент пролета ракет писали о множестве «обманок», которые прошли курсом на Чернигов и Житомир, изменив затем направление на Киев. Однако, как выяснилось, часть из них оказались реальными гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал». Именно они наделали много шума в Святошинском, Подольском и Шевченковском районах украинской столицы, а также в Киевской и Житомирской областях. Мэр Киева Кличко позднее признал, что в Подольском районе «обломки» ракет упали на территорию двух предприятий.
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    20 комментариев
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    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +3
      Сегодня, 11:49
      Ну на данный момент все ракеты на земле лежат, всё зныщулы
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:08
        А зачем креаклы про количество ракет и дронов говорят... Понятие "все" - понятие абсолютное... "Все" значит все... Да и врать так гораздо легче... Попробуй "ВСЕ" пересчитай... laughing
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 11:52
      Зачем ВСУ новые ЗРК если они сбили больше чем мы выпустили по ним ракет? bully
    3. старый крыс Ранг пользователя
      старый крыс
      +2
      Сегодня, 12:00
      Как житель Белгорода имею сказать, что наши генералы от украинских не отстают.
      Сегодня отрапортовали о том, что сбили 11 ракет над Белгородом, и скромно умолчали о нескольких не сбитых, которые повредили , в том числе Белгород-арену.
      1. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        +2
        Сегодня, 12:07
        Пресса пишет о попадании по Белгороду
        1. старый крыс Ранг пользователя
          старый крыс
          +1
          Сегодня, 13:20
          Так я не о прессе говорю. А об официальном сообщении минобороны.
      2. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        -1
        Сегодня, 14:01
        Ну, МО же не сообщает, что "все цели сбиты". Просто сообщили, сколько именно сбили. А то, что не все цели сбиваются - это постоянно говорят.
    4. старый крыс Ранг пользователя
      старый крыс
      -2
      Сегодня, 12:01
      Причем это на фоне многочисленных видео прилётов в сети.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 12:01
      Из 44 запущенных ракет ,сбили 64. Две вообще никуда не попали ,12 пролетели страну на сквозь .................Результативность ПВО ВСУ показали 120% результативности
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 12:12
        Цитата: APASUS
        12 пролетели страну на сквозь

        А 44 вернулись на базу, из них 43 повреждены силами ПВО Украины...
      2. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 13:09
        Цитата: APASUS
        Результативность ПВО ВСУ показали 120% результативности
        Это все бабка с банками огурцов зверствует - ночью ракеты сбивает, а днем танки жжет. Короче очередной блокбастер от 95 квартала, в роли Рембо - Бабка lol
      3. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 13:11
        Заветам Кличко верны!
        У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно. Не знаю, почему.
    6. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 12:08
      Есть эксперты здесь которые могут сообщить как на самом деле? Истина где-то посередине?
      1. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        +1
        Сегодня, 12:17
        Экспертом не являюсь, но укро сказки про восемь крылатых ракет пусть будут на их совести. Ту 95 гудели с 2-х часов ночи до половины шестого. Если каждый самолёт вёз по полракеты, с большой натяжкой можно сказать что так и было. Может наши стратеги ночью устроили романтические прогулки при луне, кто его знает? А вот то что нам недавали спать всю ночь то это правда.
      2. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        -1
        Сегодня, 12:20
        експерты, которые здесь есть, на диванах сидят, а не в генштабах ... откуда они могут знать реальную, объективную картину, итоги???
        Домыслы, догадки, версии и не более того. ОБС и то точнее бывает и не редко.
        Истина... если по средине, это совсем не плохо, может и за углом оказаться, увы.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 14:00
          rocket757, есть такое простое понятие как аналитика ну и ещё знание матчасти...
    7. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      -2
      Сегодня, 12:23
      Кто в курсе - началась ли эвакуация жителей (или детей для начала) в Святошинском или других районах Киева? Или это только в Белгороде?
    8. Желтый пузырь Ранг пользователя
      Желтый пузырь
      +1
      Сегодня, 12:36
      Пора уничтожить весь источник антирусский а именно захватить всю Украину и дело с концом.
      1. magier
        magier
        0
        Сегодня, 13:20
        Тактику ЦАХАЛ на вооружение.
    9. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 13:58
      Генштаб и ВС ВСУ отчитались о «сбитии всех» ракет ВС РФ сегодня ночью, сильно разойдясь в их количестве

      Подстанции взлетали на перехват? feel

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