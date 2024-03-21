Генштаб и ВС ВСУ отчитались о «сбитии всех» ракет ВС РФ сегодня ночью, сильно разойдясь в их количестве
Вооруженные силы России продолжают в круглосуточном режиме наносить массированные комбинированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с ВСУ объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях, как считающихся украинскими, так и пока еще оккупированных ВСУ. Не стали исключением и сегодняшние ночь и утро, когда сигналы воздушной тревоги звучали в нескольких регионах Украины, включая столичный.
Нынешняя ночная атака ВС РФ по Киеву и столичному региону с применение ракет стала самой массовой как минимум с начала февраля. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в соседней Житомирской области. О массированном ударе ВКС РФ сегодня утром писало «Военное обозрение».
Киевская военная пропаганда признала массированный ракетный налет как на столичный регион, так и другие области. Вот только в отчетах военных и гражданских ведомств опубликованы совершенно разные данные о количестве выпущенных, а главное «сбитых» ракет. Так Генштаб ВСУ заявил, что этой ночью ВС РФ выпустили по Украине одиннадцать ракет, среди них восемь крылатых и три баллистических, все они якобы были сбиты.
Гораздо более масштабные цифры публикуют Воздушные силы Украины, командующий которых Николай Олещук лично отчитался, что, оказывается, только в ночные часы по Украине было запущено две баллистические и 29 крылатых ракеты (всего 31), в том числе якобы и «Кинжалы». Ну и конечно, все они были «перехвачены» силами ПВО, которая на деле более «прославилась» попаданиями по гражданским объектам, чему возмущаются уже и простые украинцы. После недавнего увольнения спикера ВС ВСУ Юрия Игната, который был главным сочинителем количества уничтоженных российских воздушных целей, эту нелегкую миссию пришлось взвалить на себя самому командующему. Следует отметить, экс-главу пресс-службы Олещук очевидно переплюнул.
При этом в Киевской администрации сообщили, что только по столице ночью и утром было выпущено около тридцати ракет. Уточняется, что это первый после перерыва в 44 дня массированный ракетный удар по Киеву. Сколько из них сбито, гражданские власти Киева не сообщают. В сводке лишь традиционно указано, что от обломков ракет якобы пострадали многоэтажный дом, нежилое помещение и детский сад. Погибших нет, есть только пострадавшие, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Позднее местные источники уточнили, что детское дошкольное учреждение не пострадало, зато есть прилет по трансформаторной подстанции. И это в принципе все, что нужно знать о киевской пропаганде.
Наплевав на запреты, жители украинской столицы публикуют в соцсетях фото и видео разрушений объектов инфраструктуры, в том числе жилых строений. Кто посмелее, намекают или открыто пишут, что в основном это результат работы украинских зенитчиков. Также сообщается, что атаки были не только ракетами, но и дронами-камикадзе. Однако ни Генштаб, ни ВС ВСУ о «Геранях» («Шахедах») в сегодняшних сводках ничего не пишут. Получается, что все ракеты, включая гиперзвуковые, «сбили», а вот БПЛА даже «не заметили». Скорее, просто предпочли промолчать об этом.
В свою очередь, российские источники сообщают со ссылкой на местные каналы, что рано утром в результате мощного ракетного удара поражен как минимум один цех киевского завода по производству военной техники. Украинские СМИ еще в момент пролета ракет писали о множестве «обманок», которые прошли курсом на Чернигов и Житомир, изменив затем направление на Киев. Однако, как выяснилось, часть из них оказались реальными гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал». Именно они наделали много шума в Святошинском, Подольском и Шевченковском районах украинской столицы, а также в Киевской и Житомирской областях. Мэр Киева Кличко позднее признал, что в Подольском районе «обломки» ракет упали на территорию двух предприятий.
Информация