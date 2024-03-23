Если нападавшие на «Крокус Сити Холл» вели общение в Telegram, не поможет ли основатель мессенджера следствию в получении данных о заказчиках?

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Если нападавшие на «Крокус Сити Холл» вели общение в Telegram, не поможет ли основатель мессенджера следствию в получении данных о заказчиках?

В течение дня появились несколько фрагментов предварительного допроса лиц, которых задержали в Брянской области и которые подозреваются в совершении террористического акта в подмосковном Красногорске накануне вечером. Напомним, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту о том, что в общей сложности задержаны 11 лиц, из которых четверо – непосредственные исполнители террористической атаки на посетителей «Крокус Сити Холла». Показания этих четверых и публикуются в сети. Объединяет эти показания то, что все они говорят о получении через Телеграм директив и самом «предложении» осуществить расстрел людей.

Как уже сообщало «Военное обозрение», один из задержанных – гражданин Таджикистана 1998 года рождения – заявил, что был подписан на канал некоего проповедника, а затем «помощник проповедника», имени которого он «не знает», и предложил ему заработать деньги на совершении преступления: полмиллиона рублей.



Другой заявил, что с членами группировки знакомился тоже через Телеграм, общался также в мессенджере.

Эти показания напрямую отсылают к известному спору, который в своё время возник в нашей стране (в частности, между правоохранительными органами с одной стороны и Павлом Дуровым – с другой). Напомним, что после теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году от создателя Телеграм потребовали раскрыть функциональные ключи, которые помогли бы выйти на заказчиков теракта, так как тогда так же были получены сведения о координации действий террористов через этот мессенджер. В конечном итоге упорство Павла Дурова привело к тому, что «Телега» в России была заблокирована. Но в июне 2020 года в РКН сообщили о готовности разблокировать Телеграм на основании того, что, как тогда было сказано, основатель Telegram высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Так вот. Если та готовность от Павла Дурова в силе, то есть все возможности изучить не просто те контакты, с которыми имели связь исполнители теракта, но и вычислить их местоположение, так сказать, контакты тех контактов – в общем, отследить весьма обширный массив данных и преступную цепочку, возможно, вплоть до реальных кураторов, кураторов кураторов и организаторов теракта. Выявить данные того самого «помощника проповедника», выяснив на кого он работает. Безусловно, можно говорить о закрытых чатах, о том, что переписка остаётся только в телефонах пользователей, но этот тот случай, когда и метки в любом случае остались, и телефоны пользователей можно обнаружить, изучить.

А если в мире действительно осуждают все проявления терроризма, как сегодня заявили, например, в Госдепе и Елисейском дворце, то разве же они могут быть против того, чтобы пойти ещё дальше в плане помощи в расследовании – и выявить заказчиков уже вне Телеграма, например, через контакты, которые способен отследить мистер Цукерберг. Или всё же побоятся выйти на самих себя?..

Небольшой P.S.

И только что прошла информация о том, что Телеграм решили заблокировать в Испании. Соответствующее постановление принял суд, обязав его исполнить всем местным провайдерам. А в Испании число пользователей ТГ составляет около 8,5 млн.
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    67 комментариев
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    1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 20:57
      Надо одного из них поз видео разделать, нафаршировать салом , завернуть в свинную шкуру , скинуть в выгребную яму и показать всему мусульманскому миру.
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        -1
        Сегодня, 20:58
        А в идеале, всех родственников отловить и подвергнуть подобной процедуре. В Рамадан!!!
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 21:27
          Сколько ущербности на их рожах, что даже не верится, что вот такие ушлёпки - утырки за какие-то гроши могли столько нормальных и счастливых людей жизни лишить... Пусть будут они навечно прокляты и умрут в страшных муках и чтоб даже на том свете им не было покоя... am
        2. Комментарий был удален.
        3. Комментарий был удален.
        4. Комментарий был удален.
      2. bars042 Ранг пользователя
        bars042
        +5
        Сегодня, 21:24
        Самая позорная смерть для мусульманина - бескровная. Повешение.
        Потому что он не попадает в рай.
        Именно так мерзавцы американцы убили Саддама Хусейна.
        Ну и вдогонку - кремация. Тоже позор.
        Хотя для пущего устрашительного эффекта можно скармливать свиньям, радикальные исламисты оценят.
        Именно это нужно заранее обещать потенциальным террористам.
      3. ИВЗ Ранг пользователя
        ИВЗ
        +6
        Сегодня, 21:37
        Надо одного из них поз видео разделать...
        Ну насчёт зверств комментировать не хочу,. Другое дело, надо непременно установить организаторов акции и ликвидировать невзирая на уровень и гражданство принципала.
        1. ved_med12 Ранг пользователя
          ved_med12
          0
          Сегодня, 22:17
          Тут, я с Вами согласен конечно!
          Но где спали наши спецслужбы? Вот с кого надо в первую очередь спрашивать!
      4. Комментарий был удален.
      5. Комментарий был удален.
      6. Комментарий был удален.
    2. andrewkor Ранг пользователя
      andrewkor
      +23
      Сегодня, 20:57
      Два года назад таджики призванные в российскую армию в учебном центре расстреляли из пулемета своих сослуживцев -россиян и это ни кого не насторожило,а теперь они по всюду в России бепредельничают!Терпите дальше или выжигайте эту заразу каленым железом!!
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +8
        Сегодня, 21:06
        А год назад один таджик угнал вертолет на Украину, а русский по фамилии Кузьминов был против и потому его убили всуки. Или там наоборот было?
        1. andrewkor Ранг пользователя
          andrewkor
          +4
          Сегодня, 21:14
          Хушбат Турсунов российский офицер ,таджик по национальности,а не прошлый мигрант ,за деньги убивающий людей!
          1. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            -4
            Сегодня, 21:23
            Так если таджик значит мигрант, Таджикистан ведь далеко. А Кузьминов москвич, очевидно местный.
            Вообще в Европе быстро прекратились теракты как разгромили бородатых в Сирии, хотя мигранты никуда не делись.
            1. ved_med12 Ранг пользователя
              ved_med12
              +1
              Сегодня, 21:53
              А мой, xороший товарищ, тоже выxодец из Таджикистана, русский. срочную отслужил в Таджикистане, немного сидел, там же...Приеxал в Россию 22 года назад...
              В Аxмате служит, вот 12 марта, второй раз поеxал...
            2. VladimirNET Ранг пользователя
              VladimirNET
              +2
              Сегодня, 22:07
              Цитата: alexoff
              Так если таджик значит мигрант

              В этом случае - вы НЕ ПРАВЫ:
              Двое военнослужащих РФ отказались сдаваться в плен украинским силовикам, оказали сопротивление и были убиты. Одним из погибших при угоне вертолета был 35-летний уроженец Таджикистана, штурман Хушбахт Турсунов (другим - борттехник Никита Кирьянов).

              Что касается штурмана:
              найти место в России по профессии Хушбахту не удавалось из-за двойного гражданства. Поэтому он решил оставить себе только российское, и вскоре заключил пятилетний контракт с Минобороны РФ, который должен был закончиться в ноябре 2023 года.
              Источник:
              https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20230930/kak-tadzhikistanets-okazalsya-v-ugnannom-v-ukrainu-mi-8-i-za-chto-ego-ubili
              1. alexoff Ранг пользователя
                alexoff
                0
                Сегодня, 22:11
                В чём я не прав? Он отказался от гражданства Таджикистана, стал сразу другим человеком? Родился либо в РФ/РСФСР либо нет, третьего не дано.
    3. Комментарий был удален.
      1. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        +10
        Сегодня, 21:04
        Шовинизм -- это чувство превосходства одной нации над другой. В вашем ( нашем) случае -- это приглашение незваных гостей с вещами на выход. Ничего личного, просто надоели ( задолбали своими выходками).
    4. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      +4
      Сегодня, 21:03
      Безусловно, можно говорить о закрытых чатах, о том, что переписка остаётся только в телефонах пользователей

      Ага, как же. В телефоне переписываюсь с человеком, лёжа на диване, доходит дело до того, что надо бы ему отправить файл. Встаю с дивана, включаю компьютер, открываю Телеграмм в нём, отправляю файл. К чему это я... Ах да. В компьютере переписка та же самая! fellow И даже файл, отправленный с компьютера (если это картинка или видео), я потом могу так же просмотреть на телефоне, как и наоборот.
      Кто кому что рассказывает про хранение только в телефонах? Хотя, с другой стороны, фиг знает, может, там как-то специально настроить всё можно...

      P.S. После такого мне как лицу, не разбирающемуся в шифровании и передаче данных, непонятны увещевания про хранения данных переписок и/или ключей шифрования к ним только на устройствах пользователей.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 21:19
        Данные на сервере. Ключ к расшифровке данных у пользователя. Наверное как-то так. А учётные данные пользователей и их активность тоже на сервере, но к ним имеют доступ админы и они не зашифрованы. Наверное what
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +2
          Сегодня, 21:21
          Цитата: Я свой
          Ключ к расшифровке данных у пользователя.

          Не понимаю. Допустим, новому пользователю выдали ключ и у себя его удалили. Если бы я сам с собой переписывался, то окей. Но я же и с другими могу. Выходит, ключи не уникальны? Или вместе с информацией передаётся что-то, на основе чего алгоритм дешифровки по ту сторону может сработать?
          1. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            0
            Сегодня, 21:32
            Если честно незнаю. Надо будет почитать или у хакеров спросить. Пригодится ли эта информация request
          2. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            0
            Сегодня, 21:39
            П. С. : зато я точно знаю, что в своём телефоне я не админ, а юзер winked
            Поэтому все данные так или иначе у гугла, подмявшего андроид, ну и следовательно у западных спецслужб. Зато мне скрывать нечего и всё по барабану. Я с этим смирился. Но безопасность всё же соблюдаю
            1. Тарелка Ранг пользователя
              Тарелка
              +1
              Сегодня, 21:49
              Да в Винде то же самое. Да и в интернете. В принципе, может ли быть по-другому? Провайдер может посмотреть ваш трафик, ваши запросы проходят через серверы... Пока вся надежда на "потеряться в потоке данных", но с развитием нейронок и это уже не прокатит.
              1. Я свой Ранг пользователя
                Я свой
                0
                Сегодня, 22:05
                Неплохая тема для статьи - "как лучше потеряться в потоке данных". Я на этот случай стараюсь оставлять о себе противоречивые данные, из принципа "раз уж скрыть их невозможно - пусть меня будет много и всяких разных"
                1. Тарелка Ранг пользователя
                  Тарелка
                  +1
                  Сегодня, 22:07
                  Если бы я следил за вашим трафиком, то считал бы верными те данные, которые Вы оставляете в интернет-магазинах, банковских приложениях и Госуслугах. Но для этого Вам для начала надо было бы разозлить спецслужбы :)

                  P.S. Можно, наверное, использовать фейковые IP-адреса, но ведь они тоже привязаны к каким-то аппаратным устройствам, которые можно отследить. Наверное, у профессиональных террористов есть деньги на их постоянную смену, но вряд ли обычный человек будет себе на дню покупать по несколько сим-карт по поддельным паспортам.
          3. Festus Ранг пользователя
            Festus
            0
            Сегодня, 22:21
            Не понимаю. Допустим, новому пользователю выдали ключ и у себя его удалили. Если бы я сам с собой переписывался, то окей. Но я же и с другими могу. Выходит, ключи не уникальны? Или вместе с информацией передаётся что-то, на основе чего алгоритм дешифровки по ту сторону может сработать?


            Фактически, существуют процедуры, которые позволяют двум сторонам согласовывать секретный ключ по открытому каналу без возможности прослушивания или вычисления третьей стороной.
            (google: обмен ключами Диффи-Хеллмана)

            Telegram использует такой метод для секретных личных чатов. При желании сообщения будут автоматически уничтожены сразу после прочтения. Вы не найдете их ни на сервере, ни на телефоне.

            Однако на серверах хранится информация о том, кто и с кем общался и когда.
      2. GRR Ранг пользователя
        GRR
        0
        Сегодня, 21:41
        В секретном чате Телеграмм такое провернуть не получится. Если общение было в открытом чате, то возможно наверное и отследить.
    5. Сергей-13 Ранг пользователя
      Сергей-13
      +4
      Сегодня, 21:05
      Теракт был организован и проведен на очень высоком уровне, очень большие сомнения, что такое возможно провернуть исключительно через ТГ удаленно, исполнители действовали слаженно и профессионально, как подготовленные диверсанты, думаю, что и результат отхода планировался именно таким (чтобы было понятно, что исполнители из Средней Азии, хотя рассчитывали скорее всего, что живыми брать не будут). Естественно, что сами исполнители этого не знали
      1. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 21:13
        Исполнителей каких то туповатых наняли. Они, вместо того, что бы где то залечь у земляков, а потом тихо уйти, помчались в сторону украинской границы. И если бы им удалось её пересечь, то их по любому бы прикончили укр_спецслужбы. Ибо такой материал слишком "токсичен".
        1. Сергей-13 Ранг пользователя
          Сергей-13
          +2
          Сегодня, 21:19
          Они четко действовали по плану, включая отход, наверняка им организаторы пообещали какое-то прикрытие, но подставили именно для того, чтобы как минимум на Западе могли кричать о том, что это исламисты, а в России раскачивать тему мигрантов.
          1. oldzek Ранг пользователя
            oldzek
            0
            Сегодня, 21:26
            именно этого от нас и ждут.девиз "разделяй и властвуй" известен ещё со времён Римской империи.
          2. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            0
            Сегодня, 21:56
            Цитата: Сергей-13
            Они четко действовали по плану, включая отход, наверняка им организаторы пообещали какое-то прикрытие, но подставили именно для того, чтобы как минимум на Западе могли кричать о том, что это исламисты, а в России раскачивать тему мигрантов.

            Сумбур мыслей какой то. Пообещали прикрытие, но не прикрыли.... Подставили для разжигания...
            Я ж о чем и написал, что исполнители какие то туповатые были, что сами не смогли просчитать последствия действий, даже предложенных заказчиком.
        2. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +1
          Сегодня, 21:26
          Цитата: Аскольд65
          вместо того, что бы где то залечь у земляков

          Ну и земляки бы сдали их сразу, нафига им такие проблемы? Они в России деньги зарабатывают, а тут беспредел устроили в крупном ТЦ, принадлежащем одному из богатейших азербайджанцев.
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            0
            Сегодня, 22:01
            Цитата: alexoff
            Ну и земляки бы сдали их сразу, нафига им такие проблемы?

            Одни земляки зарабатывают, а другие гадить гяурам приехали. Вот эти "побратимы" уж не отказали бы " борцам за веру".
            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              0
              Сегодня, 22:09
              Вы как-то себе плохо людей представляете. Вы считаете, что Агаларов и прочие не против чтобы их собственность подпалили назло гяурам? Им гяуры деньги теперь не понесут. Эту дурь придумали какие-то отбитые люди, которые считают что мигранты так ненавидят местных, что сами хотят стать местными и заодно развалить экономику. Тогда как мигранты, как раньше лимита, больше всего на свете любят своих новых начальников
              1. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                0
                Сегодня, 22:19
                Цитата: alexoff
                Вы считаете, что Агаларов и прочие не против чтобы их собственность подпалили назло гяурам?

                Я считаю, что тем, кто приехал убивать гяуров, плевать на Агаларова и его собственность. Они приехали подпалить гяуров, приехавших на зрелище в "Крокус Сити, чего то там на непонятном" .
                Цитата: alexoff
                Тогда как мигранты, как раньше лимита, больше всего на свете любят своих новых начальников

                Потому что Агаларов не был их начальником, от слова СОВСЕМ, и они этого Агаларова знать не знали и слыхом не слыхивали.
        3. Хорон Ранг пользователя
          Хорон
          -2
          Сегодня, 21:44
          Цитата: Аскольд65
          Исполнителей каких то туповатых наняли. Они, вместо того, что бы где то залечь у земляков, а потом тихо уйти, помчались в сторону украинской границы. И если бы им удалось её пересечь, то их по любому бы прикончили укр_спецслужбы. Ибо такой материал слишком "токсичен".

          А если пошевелить извилинами, другие мысли не закрадываются? Для таджикской диаспоры эти шакалы стали изгоями и та оперативность с которой начали отлавливать даже их подельников, может быть связана с участием диаспоры в расследовании. Просто как вариант, для тех, кто пытается всех грести под одну гребёнку. feel
          Просто между гостеприимством и проходным двором очень большая разница, о которой многие властьимущие забывают и это приводит к разрушению как общества, так и государства. Но закрываться тоже вредно, так как ксенофобия в обществе может привести к его деградации. Нужны специалисты, иногда требуется элементарная помощь и тогда зовут соседа, а вот как это должно проходить безболезненно для всех нужно правильно не только прописывать в законах, но иметь работающий механизм контроля. В России всё это определяется ёмким словом - бардак. request
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            +1
            Сегодня, 22:10
            Цитата: Хорон
            Для таджикской диаспоры эти шакалы стали изгоями и та оперативность с которой начали отлавливать даже их подельников, может быть связана с участием диаспоры в расследовании. Просто как вариант, для тех, кто пытается всех грести под одну гребёнку.

            Ключевое слово из вашей тирады --" может быть". Вся диаспора в принципе не может знать о присутствии тех или иных уродов из своей республики приехавших прямиком из Турции и тем более о их планах. А вот вполне конкретные, наиболее радикальные члены этой диаспоры вполне могли обеспечить им крышу.
        4. Knell Wardenheart Ранг пользователя
          Knell Wardenheart
          +1
          Сегодня, 22:18
          Пока в деле оч. много странностей.
          Юзали приметную машину ,приехали в одной тачке и вместе - уехали на ней же и тоже вместе. После отбытия из зоны инцидента не сменили машину с ее последующим уничтожением и не рассредоточились. Поехали пересекать наиболее палевную сейчас границу вместо того, чтобы рассеяться и "залечь". В самом теракте не использовали средства маскировки и изменения внешности . Непосредственно во время самого теракта не сочетали "палевный" режим действий с наведением на ложный след (если бы было нужно "навести" на ИГ* (*запрещено) ,например) .

          Короче говоря все это плохо сочеталось для меня с версией о том, что эти челы были какими-то "супер-про" . "Супер-про" не едут до границы на белом рено с оружием и всем скопом. "Супер-про" не светят своими бородасами ,только если это не накладные бородасы. И так далее.
          Надеюсь будет больше данных об этой трагедии и что-то прояснится.
          Выздоровления раненым и надеюсь наши спецслужбы поймают каждую св0лочь что причастна к этому безумию.
        5. Тополь Ранг пользователя
          Тополь
          0
          Сегодня, 22:20
          Ваша схема слишком проста. Думаю, что там была задумка похитрее, и планировали всё это даже не укропы. Не моя версия, сам сегодня где-то прочитал, но думаю, что имеет право на существование. Если этим исполнителям удаётся добраться по тихому до окраины, то потом их переправляют дальше: в Европу, на Ближний восток, к примеру. Там их берут западные спецслужбы (МИ6, ЦРУ и т.п.), объявляют этих таджиков агентами ИГИЛ, Хамас, да кого угодно, кто будет выгоден западу, всё равно никто проверить не сможет. Потом, скорей всего, в расход. Второй вариант, если они не смогут без шума добраться до укропии, всё свалить на свидомых: ГУР, СБУ. В любом случае запад не при делах. Так что, на мой взгляд, за этим террактом стоят или пиндocы или мелкобриты или все вместе.
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +1
        Сегодня, 21:53
        ТГ удаленно
        Это туфта.Они явно многие месяцы отрабатывали взаимодействия и план.Крокус это один большой лабиринт,там черт ногу сломит.А эти "бараны" на фото, очень похожи на "тепловую ловушку" которую отстрелили во время ухода основной группы и которых наняли в последний момент
    6. Severok Ранг пользователя
      Severok
      +3
      Сегодня, 21:07
      Сотрудники "телеги" после всего этого просто по-человечески должны сдать всю переписку этих мартышек с их дрессировщиками. Если, конечно, это Граждане России, а не прихвостни капитала.
      1. Lako Ранг пользователя
        Lako
        +2
        Сегодня, 21:41
        Ничего они не сдадут. Наоборот подчистят все, что можно. Да если и сдадут, толку мало, руководили ими из за границы. Нужно искать их контакты здесь. Кто то же передал им оружие и боеприпасы. Да и руководство осуществлялось вряд ли только через социальную сеть.
    7. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +8
      Сегодня, 21:08
      Казнь через повешение - самая страшная для них. После смерти душа должна покинуть тело через рот и отправиться к сами знаете кому. А тут она покинет тело через ж..у и сомневаюсь что А примет ее, всю в г..не.
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        -1
        Сегодня, 21:12
        Не.. Зашить в свинную шкуру, нафаршировав салом и утопив в говне выгребной ямы.
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          -1
          Сегодня, 21:15
          И кого Вы будете нанимать на это дело? За сколько он согласится это делать? Сколько будут стоить расходные материалы? И все эти траты чтобы что?
    8. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +2
      Сегодня, 21:11
      Может просто Дурова напрячь, а не уговаривать? what
    9. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +4
      Сегодня, 21:12
      Небольшой P.S.

      И только что прошла информация о том, что Телеграм решили заблокировать в Испании. Соответствующее постановление принял суд, обязав его исполнить всем местным провайдерам. А в Испании число пользователей ТГ составляет около 8,5 млн.
      Оппозиционеры из Испании спешно покинувшие Украину и Российскую Федерацию под угрозой информационной блокады. Красота ! crying good drinks
    10. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +2
      Сегодня, 21:14
      а может все проста ???????? панели баранов да и все
      что говорил в 05:32 08.05.2023 Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру
      https://ria.ru/20230508/gur-1870403439.html

      Так глава украинского ГУР ответил на заявление журналиста портала о том, что американские спецслужбы признали киевские власти причастными к теракту, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.
      «
      "Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", — пообещал Буданов.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +2
        Сегодня, 21:31
        Жаль что Хрущев где-то заключил негласный договор с нашими уважаемыми партнёрами не убивать главных бандеровцев и прочих нацистских недобитков. Даже интересно, оно где-то зафиксировано на бумаге и что там пообещали взамен, раз эта традиция продолжается уже 70 лет
    11. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +2
      Сегодня, 21:15
      В ООН не стали привлекать Россию к разработке кодекса поведения в соц сетях, заявив что удобнее работать с теми кто рядом. А потом России будут "запихивать в глотку" как сказали китайцы, то что на сочиняли по их правилам.
    12. Юн Клоб Ранг пользователя
      Юн Клоб
      +3
      Сегодня, 21:19
      Теперь можно предположить зачем Нуланд уволили.
      Она организовала этот теракт через своих хохлопитеков и теперь, если следствие на нее выйдет, она и не государственный чиновник США, а частное лицо.
      1. oldzek Ранг пользователя
        oldzek
        0
        Сегодня, 21:32
        т.е. если на неё выйдут и отправят на тот свет...то никто и не почешется...какая прелесть..жду ...может даже дождусь...
    13. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 21:20
      Смертную казнь надо однозначно вернуть. Но смерть для таких должна быть позорной, чтобы они не считались мучениками
    14. Комментарий был удален.
      1. Тополь Ранг пользователя
        Тополь
        +3
        Сегодня, 22:00
        Цитата: spirit
        Туфту они гонят."Животные" на видео из крокуса действовали слажено,держа сектора и нормально обращаясь с оружием.Это должна быть подготовка.А эти абреки выглядят как те кого нашли что бы слить при отходе,

        Никакой слаженности в их действиях не заметил: ходили группой, как бараны за вожаком. Скорее всего профи был только один - тот, кто руководил этой группой. И у меня такое подозрение, что он рванул совсем в другую сторону. И в телеге, и здесь на ВО рассказывали, что одного из нападавших вырубили два геройских парня. О какой слаженности может идти речь? Я думаю, что руководитель группы был очень хорошо подготовлен: знал и входы, и выходы, и план Крокуса, и прочие ухищрения. А с этими организмами провели инструктаж, возможно даже и через интернет, сказали слушать старшего и выполнять то, что он скажет. Поэтому они ходили, можно сказать, плотной группой. Если бы вместо снимальщиков на телефоны были реальные, ну если не бойцы, а просто вооруженные люди (да хотя бы один с оружием), то у этих террористов шансов вообще не было. О чём вы говорите? Какие сектора? А с калашом обращаться может любой, главное быть психологически готовым убивать. Но раз согласились, значит были готовы. К тому же есть версия, как пишут, что взрывные устройства были заложены заранее.
        В общем, работы нашим спецслужбам предстоит немало, но надеюсь, что всё у них получится, и каждый из этих тварей (организаторов, кураторов, исполнителей) своё получит.
        1. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          0
          Сегодня, 22:08
          Именно об этом я и писал еще вчера.
    15. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      0
      Сегодня, 21:27
      Основное разногласие с владельцами Телеги , очевидно, было в отказе предоставить постоянный доступ к ключам шифрования. После уже совершившегося, думаю, никто не откажется предоставить информацию для следствия. Проблема в том, что профилактика при таком подходе невозможна.
    16. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 21:31
      Давно пора высылать всех дипломатов и возвращать своих с закрытием посольств и представительств. И начать с Испании. Все говорят, что мы на войне, но бизнес молча ведем со всеми, кто отправляет оружие убивающее наших солдат. Это какой то сюр...
    17. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -1
      Сегодня, 21:41
      Телегу под разбор, однозначно. Давно просилась в ремонт am good drinks
    18. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 21:46
      ... заявил, что был подписан на канал некоего проповедника

      ... они говорят о получении через Телеграм директив ...

      ... с членами группировки знакомился тоже через Телеграм

      и, наконец:
      прошла информация о том, что Телеграм решили заблокировать в Испании

      Я правильно понимаю, что Телеграмм в России скоро - всё?
    19. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      0
      Сегодня, 21:53
      Там одну из террористов, когда "принимали" в лесу, ухо отрезали и жрать заставили. Видео соответствующее есть в инете

      https://chesluchilos.online/23/03/2024/zhri-pojavilos-video-kak-terrorista-iz-krokusa-zastavljajut/
      1. bbb Ранг пользователя
        bbb
        0
        Сегодня, 22:09
        Таких не жалко. Легко могли и хрен отрезать за такое.
      2. Paul32 Ранг пользователя
        Paul32
        0
        Сегодня, 22:15
        Следственный комитет не может определить спецназовца, отрезавшего ухо пойманному террористу, потому что они все были в балаклавах и каждый говорит, что это сделал он.
    20. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      0
      Сегодня, 21:54
      Не знаю, будет ли прорабатываться после этого теракта вопрос смертной казни для террористов (если что, я "за"), но очень надеюсь, что вопросами нелегальной миграции и в целом миграционной политики начнут заниматься по-настоящему.

      И первое, с чего надо начать - выгнать зачем всех, кто имел к ней отношение в последние 30 лет. Обласканные диаспорами нафталиновые реликты, живущие призраками страшных русских скинхедов, в этом деле без надобности.
    21. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      0
      Сегодня, 21:56
      "информация о том, что Телеграм решили заблокировать в Испании" - там разборки из-за авторских прав на различные медиа. Есть приложение которое позволяет пользователям загружать авторский контент без разрешения. Из-за этого и тормознули. Все дело в чьих-то деньгах.
    22. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      0
      Сегодня, 22:08
      История "взаимодействия" телеги и наших правоохранителей весьма долгая и довольно невкусная. Так в принципе бывает когда подкаты идут в стиле "давай что мы хотим или мы тя поблочим" . С такой предысторией судить об успехе не берусь. С одной стороны да ,мы все понимаем как НАДО БЫ поступить в этой ситуации любым приличным людям и организациям. С другой стороны это не повод давать "ключи от комнаты где деньги лежат" разным дядям , которые потом будут палить переписку оппозы или копать компромат пользуя эти инструментишкИ. Вероятно должны быть некие регламентирующие правила взаимодействий , предельно конкретно определяющие инциденты ,на основании (или по подозрению в которых) организации в обязательном порядке должны проводить внутреннюю проверку (своими силами) с выдачей выводов спецслужбам, инциденты ,при которых они обязаны выдавать максимум информации и.т.д.

      А вот "ключи" это уже перебор ,трудно доверять ключи тем, кто пытается тебя абузить . Тут надо либо учиться говорить с людьми и организациями не на уровне Шрека, либо запрещать всё и пилить своё, чебурашечное и нормального качества , на все случаи жизни .
      1. Viktior Vinland Ранг пользователя
        Viktior Vinland
        0
        Сегодня, 22:20
        Так проблема с телеграмм в том, что его безопасность базируется на честном слове Дурова туда не подглядывать. Технически он это может и мог.
        При этом он уже давно во Франции, и просит не считать себя русским. Если бы он не давал информацию французским спецслужбам, ему не дали бы там жить, а раз он там живет то значит сливает им информацию. Это во-первых.
        Во-вторых во Франции есть закон который повелевает производителям любого криптографического оборудования и шифрования предъявлять приборы и ключи дешифровки в двух экземплярах французским органам, так что им разрешения Дурова не надо даже.
        И в-третьих Франция официально запретила своим чиновникам, военнослужащим и другим важным людям пользоваться WhatsApp, Threma и Телеграмм тоже, и все это из соображений безопасности. Телеграмм сосет и это давно известный факт. Нам уже давно нужен хороший и надежный мессенджер.
        То есть понятно кому доверять трудно, ибо многие данные можно свободно купить за мзду малую. Но и непонятно кому тоже доверять нельзя.
        Другими словам у французов несомненно все есть, у Макрона, который ноет про ввод войск НАТО на Украину….
    23. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      0
      Сегодня, 22:09
      Man sollte alle Informationen scheibchenweise aus diesen Schweinen herausschneiden...!!!
      Und wehe die Drahtzieher sitzen in Kiew...!!!!!!!!!!!!!!!
    24. KelWin Ранг пользователя
      KelWin
      0
      Сегодня, 22:11
      Насчёт Дурова вопрос правомерный. Услышать бы результат...
    25. БГфен Ранг пользователя
      БГфен
      0
      Сегодня, 22:18
      План перехват ввели когда началос стрелба. Много людей сделали клип о том как терористи стреляют по людей. Терористи не дураки. Они прячутся в Москве где то. При план перехват невозможно прийти в Брянск. Если кто то не сделал окно в перехвата.

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