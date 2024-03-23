Если нападавшие на «Крокус Сити Холл» вели общение в Telegram, не поможет ли основатель мессенджера следствию в получении данных о заказчиках?
В течение дня появились несколько фрагментов предварительного допроса лиц, которых задержали в Брянской области и которые подозреваются в совершении террористического акта в подмосковном Красногорске накануне вечером. Напомним, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту о том, что в общей сложности задержаны 11 лиц, из которых четверо – непосредственные исполнители террористической атаки на посетителей «Крокус Сити Холла». Показания этих четверых и публикуются в сети. Объединяет эти показания то, что все они говорят о получении через Телеграм директив и самом «предложении» осуществить расстрел людей.
Как уже сообщало «Военное обозрение», один из задержанных – гражданин Таджикистана 1998 года рождения – заявил, что был подписан на канал некоего проповедника, а затем «помощник проповедника», имени которого он «не знает», и предложил ему заработать деньги на совершении преступления: полмиллиона рублей.
Другой заявил, что с членами группировки знакомился тоже через Телеграм, общался также в мессенджере.
Эти показания напрямую отсылают к известному спору, который в своё время возник в нашей стране (в частности, между правоохранительными органами с одной стороны и Павлом Дуровым – с другой). Напомним, что после теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году от создателя Телеграм потребовали раскрыть функциональные ключи, которые помогли бы выйти на заказчиков теракта, так как тогда так же были получены сведения о координации действий террористов через этот мессенджер. В конечном итоге упорство Павла Дурова привело к тому, что «Телега» в России была заблокирована. Но в июне 2020 года в РКН сообщили о готовности разблокировать Телеграм на основании того, что, как тогда было сказано, основатель Telegram высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
Так вот. Если та готовность от Павла Дурова в силе, то есть все возможности изучить не просто те контакты, с которыми имели связь исполнители теракта, но и вычислить их местоположение, так сказать, контакты тех контактов – в общем, отследить весьма обширный массив данных и преступную цепочку, возможно, вплоть до реальных кураторов, кураторов кураторов и организаторов теракта. Выявить данные того самого «помощника проповедника», выяснив на кого он работает. Безусловно, можно говорить о закрытых чатах, о том, что переписка остаётся только в телефонах пользователей, но этот тот случай, когда и метки в любом случае остались, и телефоны пользователей можно обнаружить, изучить.
А если в мире действительно осуждают все проявления терроризма, как сегодня заявили, например, в Госдепе и Елисейском дворце, то разве же они могут быть против того, чтобы пойти ещё дальше в плане помощи в расследовании – и выявить заказчиков уже вне Телеграма, например, через контакты, которые способен отследить мистер Цукерберг. Или всё же побоятся выйти на самих себя?..
Небольшой P.S.
И только что прошла информация о том, что Телеграм решили заблокировать в Испании. Соответствующее постановление принял суд, обязав его исполнить всем местным провайдерам. А в Испании число пользователей ТГ составляет около 8,5 млн.
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