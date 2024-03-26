Капитаном протаранившего мост в Балтиморе контейнеровоза, перекрывшего порт, является гражданин Украины

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Капитаном протаранившего мост в Балтиморе контейнеровоза, перекрывшего порт, является гражданин Украины

Продолжает поступать информация после происшествия в американском Балтиморе. Как уже сообщало в одной из новостей «Военное обозрение», контейнеровоз врезался в опору более чем 2-километрового моста, в результате чего центральная част моста сложилась как карточный домик всего за несколько секунд. По меньшей мере, 5 автомобилей, находившихся в тот момент на мосту, ушли под воду. Американские спасатели и водолазы были заняты поисковыми работами весь день.

Американская пресса сообщает, что к настоящему моменту шесть человек числятся пропавшими без вести. Среди них строители, которые выполняли на мосту технические работы. При этом власти штата говорят, что точно не знают, сколько именно строителей находились на мосту.



Также сообщается о том, что капитаном контейнеровоза «Дали», следовавшего под флагом Сингапура, является гражданин Украины. Называется только его имя – Сергей.

Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки является одной из основных транспортных артерий Балтимора. По нему проходила межштатная (соединяет разные штаты) магистраль 695 – над рекой Патапско (Patapsco River).

В ФБР через несколько часов после случившегося заявили, что обрушение моста «не является следствием диверсии или теракта».

Спецпредставитель ФБР:

Экипаж контейнеровоза за несколько минут до столкновения с опорой моста сообщил, что потерял управление. Были проблемы по электрике. Они нас предупредили. Это не теракт.

При этом пока ни в компании-судовладельце Synergy Group, ни в ФБР не говорят о том, почему управление было потеряно именно перед проходом под мостом.

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур заявил, что «вся страна шокирована случившимся». По его словам, «имел место несчастный случай», «вряд ли это теракт».

При этом стало известно, что порт Балтимор металлоконструкциями обрушившегося моста перекрыт, причём на несколько месяцев. Мало того, ситуацию усугубляет и сам контейнеровоз, который остаётся под металлическими частям моста Фрэнсиса Скотта Ки.

Для справки: порт Балтимора является 11-м по величине в США. При этом он 1-й в Штатах по «перевалке» автомобильного транспорта. В нём в 2023 году было погружено и разгружено 750 тысяч автомобилей. Теперь в США придётся полностью менять логистику на этом направлении, а также принимать план по созданию нового моста.

Для Байдена в Белый дом принесли немалых размеров схему происшествия в Балтиморе, опубликовав официальное фото:

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57 комментариев
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  1. nikolas 83 Ранг пользователя
    nikolas 83
    +33
    Сегодня, 20:58
    Капитан наверно думал что это Крымский мост и пошел на таран.Но когда белочка отпустила понял что в США.
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +15
      Сегодня, 21:06
      И с криком «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!» пошёл на таран!
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +12
        Сегодня, 21:25
        Ждём когда ответственность за снос моста возьмёт на себя одна из ячеек игила, а сша заявят что капитан корабля не чистокровный украинец, а всего лишь на 23% laughing
        1. Dmitriy69 Ранг пользователя
          Dmitriy69
          +3
          Сегодня, 21:36
          На игил сваливают только то что нельзя свалить на Петрова с Башировым.
          1. Canecat Ранг пользователя
            Canecat
            +1
            Сегодня, 22:18
            Цитата: Dmitriy69
            На игил сваливают только то что нельзя свалить на Петрова с Башировым.

            А я бы на месте Маши Захаровой протролил американцев с отсутствием украинского следа, и всех данных указывающих на запрещенных. laughing
        2. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +1
          Сегодня, 22:08
          за снос моста

          Украинец мост не сносил, он его быстренько перестроил с горизонтального положения в вертикальное. am
    2. Starover_Z Ранг пользователя
      Starover_Z
      +7
      Сегодня, 21:07
      Цитата: nikolas 83
      Капитан наверно думал что это Крымский мост и пошел на таран.Но когда белочка отпустила понял что в США.

      Белочке орден "За личное мужество" !
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 22:01
        центральная част моста сложилась как карточный домик всего за несколько секунд.

        Бумеранг, запущенный по Крымскому мосту, вернулся yes
    3. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 21:59
      Капитан наверно думал что это Крымский мост и пошел на таран

      Проходил обучение и тренировался.
    4. Капитан Пушкин Ранг пользователя
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 22:01
      Цитата: nikolas 83
      Капитан наверно думал что это Крымский мост и пошел на таран

      Вот прям накануне этого столкновения, позвонил своему знакомому по имени Сергей.
      Разговор получился странный какой-то...
      Звоню, говорю: "привет Сергей".
      Он мне в ответ каким-то незнакомым голосом: "Привет".
      - Ты где сейчас? Что-то дозвониться не получалось...
      -На "Дали" в Балтимор иду...
      (Подумал, это он на Бали загорать улетел и идет в бар "Балтимор" что ли?)
      - Как тебя туда занесло?
      -Я тут капитаном.
      (Это он что, в баре подрабатывает, вышибалой или барменом устроился?)
      - Про Крокус слышал?
      - Да, жуть... Вроде исполнителей повязали... Мелочь всякую, а наказать хотелось бы заказчиков.
      - Ну, хочется, Серега, - накажи.
      - Есть! Приступаю к выполнению!
      Тут разговор прервался....

      Набираю своего знакомого Сергея повторно, выясняется что говорил я не с ним...
      Интересно, кто был тот незнакомый Сергей и за кого он меня принял?
    5. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 22:24
      Цитата: nikolas 83
      Капитан наверно думал что это Крымский мост и пошел на таран.Но когда белочка отпустила понял что в США.

      +1 Мою мысль украл. laughing
  2. Равик Ранг пользователя
    Равик
    +14
    Сегодня, 20:58
    С Крымским мостом облом! А в Балтиморе все удачно вышло!!!
    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 21:29
      У хо#хлов теперь в крови- уничтожать мосты. Отголоски " крымской весны". Это уже не генетическом уровне...как сало,чеснок и горилка. Хо#лы и море- не совместимы. Их удел- свиноводство. И не дальше.
  3. Виталий161 Ранг пользователя
    Виталий161
    +8
    Сегодня, 21:00
    жаль люди погибли, свыни и там отличись, а мост нормас упал, видел видео, зачет
  4. kapitan92 Ранг пользователя
    kapitan92
    +8
    Сегодня, 21:01
    "Теперь в США придётся полностью менять логистику на этом направлении, а также принимать план по созданию нового моста."
    капитаном контейнеровоза «Дали», следовавшего под флагом Сингапура, был гражданин Украины.

    Даже здесь сумели нагадить! laughing
    1. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +11
      Сегодня, 21:07
      Да не - это ИГИЛ, без вариантов. yes Вот увидите - скоро возьмут ответственность.. wink
      1. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        +1
        Сегодня, 21:28
        100% капитан на фоне флага снимался и не своим голосом чегото там под диктовку говорил. Да и на сухогрузе провода управления пассатижами (сделанно в игил) были подрезаны.
  5. gmss Ранг пользователя
    gmss
    +7
    Сегодня, 21:02
    и даже после этого пиHдocы будут утверждать что украина тут не при чем и точка? )))
    laughing
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 21:28
      Капитан прошареный. Теперь "тюрьма сидеть будет". Зато живой laughing
  6. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    +7
    Сегодня, 21:03
    Это вам за зажатые миллиарды. И это, платите, а то мостов у вас много! laughing
  7. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +10
    Сегодня, 21:04
    Обещали мост завалить? Обещали. Завалили? Завалили! Сала урине! А пусть знают, как денег не давать!
  8. Multicam Ранг пользователя
    Multicam
    +3
    Сегодня, 21:04
    "Отблагодарил" за помощь Украине от всей души.
  9. Грац Ранг пользователя
    Грац
    +13
    Сегодня, 21:04
    Украинцы не любят мосты, они любят копать моря
    1. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Сегодня, 21:26
      Вот теперь выкопают америкосам новый порт.
  10. Черепавлик Ранг пользователя
    Черепавлик
    +2
    Сегодня, 21:05
    Разведка доложила, что след Петрова и Боширова не просматривается. За инцидентом, хайли лайкли, стоят радикальные мексиканские нелегалы, завербованные через телеграмм ирландскими сепаратистами.
  11. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +4
    Сегодня, 21:06
    Я так понимаю, что без картинки моста Байден ничего не поймет? А кораблик на магните тоже есть?
    1. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      -1
      Сегодня, 21:42
      Те двое ему таблички с текстом показывают, чтобы не забыл чего.
  12. Хибинский Пластун Ранг пользователя
    Хибинский Пластун
    0
    Сегодня, 21:08
    Капитана произвести в полковники.
    Ну, что порадовались нашим жертвам терракта? Ответка свыше.
  13. Виктор Ар Ранг пользователя
    Виктор Ар
    +4
    Сегодня, 21:08
    Какая-то непреодолимая тяга украинцев к рушению больших мостов... laughing
  14. Старый_геолог Ранг пользователя
    Старый_геолог
    +5
    Сегодня, 21:12
    Цитата: Serhio250381
    Я так понимаю, что без картинки моста Байден ничего не поймет?

    Мне кажется он и с картинкой не понимает, он туда даже не смотрит. Он по телефону разговаривает, ему звонят спрашивают номер карты и ПИН-код. Как раз с Украины. lol
  15. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 21:13
    Как там у Мэрфи? То, что может сломаться, сломается обязательно. Мостик жидкий, вот и основная причина. Не опоры, а палочки какие то. Элементарные треугольники, которые стоят около ворот в любом колхозном гараже, отвернули бы пароход от опор. Причем, если угол в вершине треугольника сделать достаточно острым, то и ограждения не пришлось бы делать массивными.
    В общем, фефективные манагеры ТЗ на мост готовили.
  16. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +5
    Сегодня, 21:13
    Стало быть теракт им украинцы устроили? tongue
  17. Starover_Z Ранг пользователя
    Starover_Z
    +3
    Сегодня, 21:14
    капитаном контейнеровоза «Дали», следовавшего под флагом Сингапура, является гражданин Украины. Называется только его имя – Сергей.

    Если уж гражданин Украины, тогда уж не Сергей, а Сергій !
  18. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 21:16
    Происшествие произошло в штате где губернатор - демократ.Балтимор вышел из чата морских портов восточного побережья США,уже перенаправляют суда в другие порты.На борту находился лоцман.Кому интересно выложу из NYT хронологию.Два идиота стремились к цели- умиляет судно два раза обестачивалось.Удар был классическим нарочно не придумаешь.Американские комментаторы возмущены - почему небыло буксиров.И вишенка на торте - контейнеровоз был зафрахтован датской Маеrsk.попадалово жесточайшее.Самоходный Джо обещал приехать ,но не сказал когда.В последние минуты перед " бинго" движение по мосту было перекрыто с обоих концов.Мост назван в честь автора американского гимна.Вот вам и славься Америка.Жаль тех кто находился на мосту ,от идиотов ни кто не застрахован.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 21:21
      А вот их пируэт на карте,могли бы принять меры к остановке,бросив оба якоря и переведя ВРШ на полный ход назад .Идиоты.Растрелять или усыпить азотом.У победителя Афганистана ,перед выборами терактов быть не может по определению.
  19. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
    Себастьян Аристархович Перейра
    +2
    Сегодня, 21:21
    Это не мексиканцы и точка !
  20. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +2
    Сегодня, 21:22
    Выпишете капитану премию за уничтожение инфраструктуры врага. Это будет зачётный троллинг.
  21. Incvizitor Ранг пользователя
    Incvizitor
    +6
    Сегодня, 21:22
    Нет такой ситуации из который х.хол бы не вышел с позором.
  22. Andobor Ранг пользователя
    Andobor
    +2
    Сегодня, 21:23
    Мост конечно там был уникальный, одну опору зацепили три пролета сложились как карточный домик. А ведь не маленький и 47 лет простоял.
  23. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 21:31
    Как вариант направить финансирование предназначенное для ВСУ на разбор завалов старого моста и строительство нового во имя американо-украинской "дружбы". Разбор старого моста осуществлять силами украинских беженцев, мигрантов. Надеюсь американцы оценят вклад украинского капитана по достоинству. Не удивлюсь что капитана контейнеровоза отправят в(на). crying recourse
  24. Dormidontych Ранг пользователя
    Dormidontych
    0
    Сегодня, 21:32
    Говорят, Петров с Бошировым хотели на этот мост полюбоваться...
  25. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 21:33
    Appeller un navire ' Dali' c'est prendre le risque qu'il crée des tableaux bizarres...
    Pour être plus précis ils auraient dû le nommer Cesar pour ses compressions métalliques...
  26. Sergei Timofeich Ранг пользователя
    Sergei Timofeich
    +6
    Сегодня, 21:34
    Кудрявая обезьянка бидону-
    -Сэр,мост упал!!!
    Бидон:
    -Ну наконец то наши вложения в украино оправдались...
    -Сэр,это наш мост!
    бидон:
    Что,и Крым уже отобрали,молодцы...
  27. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 21:36
    Это ИГИЛ, точняк! Украина не может быть виновата.
    Ну и Путин, конечно, это он отдал команду, мычюсленно, но точно он.
  28. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 21:38
    Ну кто бы сомневался.
    Лишнее подтверждение, что ххлы террористы ( не путать с обычными украинцами).
    Какие еще им доказательства нужны?
  29. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 21:45
    Знал капитан, что мост американский и нельзя его таранить, но украинство все же взяло верх
  30. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 21:47
    Не удивлюсь что в Балтиморе местные активисты мостов "отсюда" "туда" благодарят украинского капитана. Ирония судьбы, не иначе recourse laughing Надеюсь без погибших обойдётся. Американцы, британцы, украинцы, немцы, французы сколько лет пытаются совместными усилиями уничтожить "Крымский мост" прицельным огнём с использованием тактического ракетного вооружения и терактов, а тем временем в США (почти в центре демократии) украинский капитан один (!) (лоцман не в счёт) на контейнеровозе принадлежащей знаменитой датской фирме почти не целясь сносит мост длиной 2,5 километра. И захочешь не придумешьlaughing good drinks На месте Владимира Владимировича я бы наградил украинского капитана "Орденом мужества" за заслуги перед отечеством laughing И что характерно удачно попал, наверное как всегда не хотел. Уверен украинские капитаны способны на большее. Ещё бы подводной лодкой в тоннель под Ла-Маншем въехать было отлично. recourse
  31. ВПК-65 Ранг пользователя
    ВПК-65
    +1
    Сегодня, 21:47
    Для Байдена в Белый дом принесли немалых размеров схему происшествия в Балтиморе
    Надеюсь что самоходный дед поздоровался с этой схемой lol
  32. Роман Ефремов Ранг пользователя
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 21:49
    Цитата: nikolas 83
    Капитан наверно думал что это Крымский мост и пошел на таран.

    Шутки в сторону - могут ведь и на Крымский так пойти! Надеюсь, у наших спецслужб что-то имеется на такой случай!
    1. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 22:21
      Нее туда уже просто так не пустят. Там строгая система лоцманской проводки в присутствии офицеров погранвойск или спецподразделений , точно не помню, и только после спец разрешения.
  33. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    0
    Сегодня, 21:53
    Вот те и потренировался на балтиморским перед Крымским. Молодчик.
  34. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 22:01
    Надеюсь капитан контейнеровоза принял волевое решение и пользуясь случаем бодро ретировался путём пропажи без вести вместе с лоцманом. Для начала до ближайшего бара или магазина по продаже спиртных изделий laughing good drinks crying
  35. old_pferd Ранг пользователя
    old_pferd
    0
    Сегодня, 22:05
    Ну да, "украинец"
    Зачем фейки постить.
    Как написала в пресс-релизе Synergy Marine Group, которая отвечает за работу судна, весь экипаж, состоящий из 22 граждан Индии, в безопасности.

    https://tass.ru/proisshestviya/20363363
  36. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 22:14
    Кто бы сомневался в интеллектуальных способностях усраинцев? То в Броварах точкой-у по жилому дому в 2000 году попали, то ракетой из С-300 российский пассажирский самолёт в 2003 году сбили, теперь вот мост снесли.....
  37. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 22:14
    Может дедушка кэпа партизанил, а не бандерил. Вот гены и взыграли. Ну это ладно. Бидону-то схема зачем? Он же ни черта не поймет. Лучше бы мороженку принесли.
  38. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 22:15
    Цитата: ВПК-65
    самоходный дед

    Если уж проводить аналогии с артиллерийской техникой, то не самоходный, а самодвижущийся laughing.
  39. Hariton Laptev Ранг пользователя
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 22:18
    Ну у меня есть три версии случившегося: 1 капитан проходил обучения диверсанта на море и плохо усвоил программу, 2 Капитану до выхода в море вручили повестку и дабы избежать зоны боевых действий готов в американскую тюрьму, 3 банально бей своих чтоб чужие боялись.

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