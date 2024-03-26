Капитаном протаранившего мост в Балтиморе контейнеровоза, перекрывшего порт, является гражданин Украины
Продолжает поступать информация после происшествия в американском Балтиморе. Как уже сообщало в одной из новостей «Военное обозрение», контейнеровоз врезался в опору более чем 2-километрового моста, в результате чего центральная част моста сложилась как карточный домик всего за несколько секунд. По меньшей мере, 5 автомобилей, находившихся в тот момент на мосту, ушли под воду. Американские спасатели и водолазы были заняты поисковыми работами весь день.
Американская пресса сообщает, что к настоящему моменту шесть человек числятся пропавшими без вести. Среди них строители, которые выполняли на мосту технические работы. При этом власти штата говорят, что точно не знают, сколько именно строителей находились на мосту.
Также сообщается о том, что капитаном контейнеровоза «Дали», следовавшего под флагом Сингапура, является гражданин Украины. Называется только его имя – Сергей.
Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки является одной из основных транспортных артерий Балтимора. По нему проходила межштатная (соединяет разные штаты) магистраль 695 – над рекой Патапско (Patapsco River).
В ФБР через несколько часов после случившегося заявили, что обрушение моста «не является следствием диверсии или теракта».
Спецпредставитель ФБР:
При этом пока ни в компании-судовладельце Synergy Group, ни в ФБР не говорят о том, почему управление было потеряно именно перед проходом под мостом.
Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур заявил, что «вся страна шокирована случившимся». По его словам, «имел место несчастный случай», «вряд ли это теракт».
При этом стало известно, что порт Балтимор металлоконструкциями обрушившегося моста перекрыт, причём на несколько месяцев. Мало того, ситуацию усугубляет и сам контейнеровоз, который остаётся под металлическими частям моста Фрэнсиса Скотта Ки.
Для справки: порт Балтимора является 11-м по величине в США. При этом он 1-й в Штатах по «перевалке» автомобильного транспорта. В нём в 2023 году было погружено и разгружено 750 тысяч автомобилей. Теперь в США придётся полностью менять логистику на этом направлении, а также принимать план по созданию нового моста.
Для Байдена в Белый дом принесли немалых размеров схему происшествия в Балтиморе, опубликовав официальное фото:
- Белый дом
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