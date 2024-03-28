Натовский военный инструктор получил несовместимые с жизнью ранения при обучении военнослужащих ВСУ стрельбе из гранатомёта
Обучение украинских военнослужащих натовскими военными инструкторами приводит ко всё большим издержкам. Накануне член британского парламента от партии консерваторов Дэвид Трефгарн заявил о том, что при обучении украинских лётчиков в Британии повреждения получили 9 самолётов. Он подчеркнул что это реактивные учебно-тренировочные самолёты Hawk T1 от BAE, о чём накануне сообщало «Военное обозрение».
Теперь публикуется информация об инциденте на одном из полигонов, где украинских военных натовские военные инструкторы тренировали обращению с гранатомётами западного образца. Речь может идти в том числе о шведских гранатомётах Carl Gustaf, а также о противотанковом оружии, переданном в больших количествах другими странами, включая США, Польшу, Германию.
Во время тренировочных стрельб украинский военнослужащий пытается изготовиться к стрельбе, но возникают какие-то трудности. Тогда к нему подбегает западный военный инструктор, берёт РПГ и готовится продемонстрировать стрельбу по цели. Но демонстрация для инструктора заканчивается печально – при нажатии на спусковой крючок происходит детонация, и западный военнослужащий падает. Кадры, которые снимал украинский военнослужащий, следивший за тренировками с некоторого расстояния, обрываются, однако понятно, что натовский инструктор погиб, получив несовместимые с жизнью ранения головы и верхней части тела.
Судя по всему, в том числе после таких эпизодов в некрологах в странах Североатлантического военного блока появляются фразы о том, что тот или иной военнослужащий «погиб во время учений в результате схода оползня в Татрах или скоропостижно скончался по естественным причинам». Напомним, что на днях польское военное ведомство опубликовало сразу пять некрологов, в том числе на генерала Марчака. Предполагается, что они могли быть ликвидированы в результате удара ВС РФ по командному пункту противника в районе Часова Яра.
Информация