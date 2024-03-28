Натовский военный инструктор получил несовместимые с жизнью ранения при обучении военнослужащих ВСУ стрельбе из гранатомёта

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Натовский военный инструктор получил несовместимые с жизнью ранения при обучении военнослужащих ВСУ стрельбе из гранатомёта

Обучение украинских военнослужащих натовскими военными инструкторами приводит ко всё большим издержкам. Накануне член британского парламента от партии консерваторов Дэвид Трефгарн заявил о том, что при обучении украинских лётчиков в Британии повреждения получили 9 самолётов. Он подчеркнул что это реактивные учебно-тренировочные самолёты Hawk T1 от BAE, о чём накануне сообщало «Военное обозрение».

Теперь публикуется информация об инциденте на одном из полигонов, где украинских военных натовские военные инструкторы тренировали обращению с гранатомётами западного образца. Речь может идти в том числе о шведских гранатомётах Carl Gustaf, а также о противотанковом оружии, переданном в больших количествах другими странами, включая США, Польшу, Германию.



Во время тренировочных стрельб украинский военнослужащий пытается изготовиться к стрельбе, но возникают какие-то трудности. Тогда к нему подбегает западный военный инструктор, берёт РПГ и готовится продемонстрировать стрельбу по цели. Но демонстрация для инструктора заканчивается печально – при нажатии на спусковой крючок происходит детонация, и западный военнослужащий падает. Кадры, которые снимал украинский военнослужащий, следивший за тренировками с некоторого расстояния, обрываются, однако понятно, что натовский инструктор погиб, получив несовместимые с жизнью ранения головы и верхней части тела.

Судя по всему, в том числе после таких эпизодов в некрологах в странах Североатлантического военного блока появляются фразы о том, что тот или иной военнослужащий «погиб во время учений в результате схода оползня в Татрах или скоропостижно скончался по естественным причинам». Напомним, что на днях польское военное ведомство опубликовало сразу пять некрологов, в том числе на генерала Марчака. Предполагается, что они могли быть ликвидированы в результате удара ВС РФ по командному пункту противника в районе Часова Яра.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:37
      — "Тяжело в ученье" ...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 06:43
        Проще говоря , ему оторвало голову......карма
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 06:48
          Цитата: Чёрный
          Проще говоря , ему оторвало голову......карма

          Вот-вот. НАТО пора бы обратить внимание на "знаки судьбы". Минздрав, тьфу ты, Господь предупреждает
    2. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +3
      Сегодня, 06:37
      Очень правильный был инструктаж. Убейтесь сами, упыри...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 06:40
      Сам стрелок передав гранатомёт инструктору подозрительно далеко убежал! Что не поделили с инструктором?
      1. seamen2 Ранг пользователя
        seamen2
        +1
        Сегодня, 06:46
        *Что не поделили с инструктором?*
        РПГ не поделили..
    4. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 06:43
      Дело житейское конечно. Но, да простит меня Господь, все равно приятно слышать.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:49
      при обучении украинских лётчиков в Британии повреждения получили 9 самолётов.
      А ведь, как писали СМИ и утверждал киев на переобучение были отправлены хорошо подготовленные летчики с достаточным числом часов налета.
      Речь может идти в том числе о шведских гранатомётах Carl Gustaf
      Еще один инструктор ушел в минус. На детонацию при выстреле из западных гранатометов и раньше жаловались украинские вояки.

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