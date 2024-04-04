Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. План США

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Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. План США

В предыдущей статье (Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. Мотивы Вашингтона) мы рассуждали о мотивах Вашингтона, точнее – о мотивах значительной части американской элиты. Сегодня же поговорим о вероятном плане США.

США готовят сильный ход


Украина себя не оправдала до такой степени, как на то рассчитывали её заокеанские покровители. Несмотря на колоссальные потери и очень серьёзную помощь от Европы и США, бандеровское государство не смогло поставить Россию на колени, измотать, а главное – не вынудило российское общество пойти по пути саморазрушения.



Скорее, наоборот. Армия России, несмотря на потери, обрела качественно новое состояние, были выявлены многочисленные недочёты в системе управления войсками, появились новые образцы вооружения, сотни тысяч военнослужащих получили реальный опыт ведения боевых действий в условиях современной войны.

Санкции тоже не дали ожидаемого результата, экономика России, с большим скрипом и проблемами, но всё же вкатывается в колею самодостаточности, постепенно приучаясь всё больше рассчитывать на собственные силы.

Это, конечно же, никак не устраивает Соединённые Штаты Америки. Им не нужна Россия, которая становится сильнее с каждым днём, им нужна умирающая территория, погрязшая в гражданских конфликтах, нищая, готовая продать себя меньше чем за копейку.

В связи с этим США, учитывая их поведение и действия их союзников в Европе, готовят сильный ход, способный решить много их проблем сразу. Они, весьма вероятно, привлекут к провокационной и террористической деятельности по развязыванию войны целый ряд нелегальных структур, не имеющих официально прямого отношения к США.

Идеально для этой деятельности подойдёт, например, Русский Добровольческий Корпус (РДК) (террористическая организация, запрещённая в РФ). Его членов можно, учитывая, что подавляющая часть из них свободно владеет русским языком, переодевать в форму Российской Армии и совершать от имени России самые безумные и кровавые деяния на территории сопредельных государств, которые собираются втянуть в конфликт.

Параллельно с территории этих государств американцы или те, кто на них работает, будут усиленно обстреливать территорию России, как из РСЗО, гаубиц, гранатомётов, так и применяя дальнобойные дроны-«камикадзе». С территории Финляндии, к примеру, можно наносить удары по Петрозаводску, Санкт-Петербургу и Мурманску; из стран Прибалтики – терроризировать Псков, Новгород, Калининград и тот же Санкт-Петербург; из Польши – наносить удары по объектам Белоруссии и Калининградской области, а Румыния совместно с Молдавией может начать вторжение в Приднестровье....

Поверьте, при таком интенсиве понадобится не больше месяца, что довести ситуацию до точки кипения....

Всё это будет сопровождаться ещё большим ростом диверсионной деятельности внутри России. Здесь американцам весьма активно помогут украинские структуры. Стремясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, они, как мне видится, предпримут самые отчаянные попытки запугивания населения (мы уже видели, на что способны эти убийцы на примере резни в «Крокус Сити Холле»).

Естественно, лидеры украинского терроризма будут утверждать, что это дело рук самой России, а они тут ни при чём. И вот тут очень важно будет следить за поведением и перемещением лидеров государств, которые будут отправлены на заклание. Особенно тех, кто весьма невелик по размерам, но крайне криклив и воинственен.

Уверен, что мало кто из их элиты будет поставлен в курс дела, если вообще кому-либо будет что-либо сообщено, кроме, может быть, премьеров и ещё пары человек. Но именно такие люди особенно чувствительны ко всему, что может угрожать не только их жизни, но хотя бы статусу и финансовому состоянию. Они на интуитивном уровне почувствуют грядущую катастрофу, попытавшись вовремя уйти подальше от надвигающегося цунами.

Примеры такого «предвидения» мы видим сегодня, когда паромы уходят переполненными, билеты на авиарейсы раскуплены, а недвижимость за рубежом стремительно скупается. Ведь они хотят не просто спастись физически, но и финансово, а это требует несколько большего времени, требует предварительной подготовки, чтобы без потерь распродать свои активы, не потеряв ни одного евро, на Родине, из которой бегут.

Но если переходить непосредственно к плану США, то складывается примерно следующая картина: американцы хотят любой ценой вынудить Россию провести наземную операцию не только против стран Балтии, но и против финской армии, Польши и некоторых других государств. Это, на первый взгляд, выглядит утопично и нереализуемо. Но в этой невероятности и скрыта сила плана. Тем более что нынешняя ситуация как минимум сравнима с Карибским кризисом (только тогда на Западе были адекватные политики).

В принципе, американцам нужен сам факт начала большой войны, их не интересует готовность противостоящих сторон к ней. Уверен, они изначально закладывают неизбежность постановки вопроса о применении 5-й статьи устава НАТО. Однако ситуация обернётся таким образом, что данная статья не будет применена совсем или же будет применена лишь частично. В этом смысле преимуществом американцев является то, что эта статья никогда доселе ни применялась, и нет прецедентов её реализации, что оставляет весьма широкое поле для манёвра. В конце концов, как США скажут, так и будет!

Когда американцы сами подорвут свои атомные заряды в Европе?


Особо хочется сказать о тактических атомных бомбах США для F-16.

Речь идёт о В61. Их сейчас довольно много собрано на авиабазах США в Европе. По некоторым данным, имеются они и той же Скандинавии. В идеале, на мой взгляд, американцы бы хотели, чтобы в ходе этого конфликта было бы применено тактическое ядерное оружие. Причём именно Россией. Это, с их точки зрения, возможно, если армии перечисленных стран вторгнутся вглубь территории России, и возникнет угроза крупным российским городам.

В случае же, если Российские войска сумеют добиться успеха и вторгнуться вглубь территорий стран-НАТО, то следует подорвать ядерные заряды на территории этих стран, вызвав гибель как армий союзников США, так и наступающих Российских частей, а также гражданского населения. Кто же там будет особо разбирать, когда вырастут ядерные грибы разрывов?

И если на Балтию могут пожалеть (а могут и не пожалеть!) тратить тактические атомные бомбы, предоставив их армиям быть уничтоженными Российскими Вооружёнными Силами, то в Финляндии и Польше подобное развитие событий вполне вероятно. При этом американцы своевременно дистанцируются от этих проишествий, заявив, что они за переговоры, либо же заранее выйдут из НАТО. Кто же им помешает?

В любом случае, даже подорвав своими руками собственные тактические атомные бомбы, они обвинят Россию в применении ядерного оружия.


B-61-12 тактическая атомная бомба

Но возможен и другой вариант.

США заминируют Финский залив


Союзники США по НАТО, те, кто уже давно состоят в этой организации, посмотрят, насколько успешно сложится судьба первой волны атакующих держав, и, если будет дана команда, могут присоединиться к нападению на нашу страну. Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Дания, Голландия, Бельгия, Греция, Болгария, возможно, даже и Турция, а также некоторые другие страны – могут стать второй волной. Но это уже другой разговор.

Так или иначе подготовка к такому развитию событий идёт, и она крайне активна...

Но вернёмся к кануну вероятной большой войны.

Предварительно, конечно, американцы и их союзники под тем или иным предлогом проведут минирование Финского залива. Как это часто бывает, учебные мины «перепутают» с настоящими. Сделано это будет с целью блокады Балтийского флота России и изоляции Калининградской области. То есть в какой-то момент провокационные действия настолько перемешаются с откровенно агрессивными мероприятиями, что будет трудно различить, где учения, а где настоящая подготовка к боевым действиям.

И здесь в соответствии с теорией сетецентрических войн США говорят каждому из своих союзников разные вещи, ведя войну против всех. Проще говоря, каждый видит в учениях свои причины и свои цели, полагая, что идёт подготовка к войне с Россией, с непременным участием в конфликте США. Однако американцы, верные своим принципам превращения в шоу всего, что только можно, занимаются любимым делом: созданием иллюзий.

Так, учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»), начавшиеся 22 января и завершающиеся 31 мая, производят серьёзное впечатление. В них принимает участие 31 страна, задействовано более 90 000 военнослужащих, более 80 истребителей и вертолётов, 50 кораблей, а также более 1 000 единиц боевой техники. Учения проходят от Крайнего Севера до Румынии.

Подобные мероприятия призваны вселить в европейских союзников чувство уверенности в том, что США с ними, что все вместе они – сила. Они также направлены на демонстрацию своей решимости России. Но в американском лексиконе слово «демонстрация решимости» сродни действиям подростка с ярко выраженными криминальными наклонностями, который слабых готов забить до смерти, а с равным по силам и с более сильным – предпочитает «демонстрировать решимость».

Между прочим, вновь обращаясь к теме применения тактического ядерного оружия, на данных учениях как раз это обстоятельство и заложено в легенду.


Техника НАТО на учениях

Может возникнуть вопрос, а в соответствии с каким планом собираются воевать страны НАТО, которые будут втянуты в конфликт.

Роли вассалов США в большой войне


Дело в том, что для каждой страны разработаны свои протоколы действия в случае той или иной ситуации. Задача государств НАТО, вступающих в войну, продержаться какое-то время до подхода подкреплений. Или же, если они ведут наступательные действия, осуществлять их с заранее утверждённым планом. Другое дело, что США могут жёстко подставить таких любителей порядка, в последний момент выйдя из игры.

Но как бы там ни было, некоторые страны объединены блоком в единое командование. Так, страны Балтии увязаны с Польшей, а командование этой группой размещено в Дании. Польша в нашей структуре стоит в блоке с Чехией, поскольку они географически расположены рядом, а также по той причине, что начало войны будет иметь спонтанный характер, нарушающий на первый взгляд очевидные инструкции.

США прекрасно помнят об ультиматуме России от 2022 года, где было выдвинуто требование о ликвидации инфраструктуры НАТО в ряде стран на границе с Россией и Белоруссией. Весьма вероятно, что американцы попытаются подвести причину конфликта именно под этот ультиматум, скрывая свои действия и свои подлинные намерения.

Перед государствами, участвующими во вторжении (под видом отражения агрессии), будут, по всей видимости, поставлены разные задачи.

Так, армии Финляндии, Швеции и Норвегии могут попытаться выйти к Петрозаводску и Мурманску, возможно, создадут угрозу с севера Петербургу. Эти территории США в зависимости от обстоятельств могут при удачном развитии событий потребовать обменять на Крым и Донбасс, а может, отдать их в распоряжении скандинавов – пусть де Россия выкупает свои земли (чего, конечно, уверен, никогда не будет, скорее Россия ударит по Финляндии тактическим ядерным оружием).

От прибалтов будет требоваться только оборона и громкий визг. При невероятном везении, возможно, как они думают, им удастся захватить Ивангород, Гдов, Печоры, Псков, литовцы поживятся землями в северной Белоруссии и Калининградской области. Они попытаются из этого извлечь какую-то выгоду.

Поляки могут претендовать на раздел той же Калининградской области, на западную Беларусь и часть Западной Украины (хотя, допускаю, что они захотят получить всю Беларусь и Смоленск в придачу, чтобы потом предложить России их выкупить).

У Чехии может стоять задача помочь Польше в наступлении в Белоруссии за некие блага.

Румынская армия должна будет помочь ВСУ в боевых действиях, за что Румынии пообещают часть западноукраинских земель и некоторые экономические поощрения.

Всё это, безусловно, носит весьма аферистский характер, но разве не такой была всегда политика США?

Ведь обман и подкуп, контроль и террор – были, есть и будут их основными инструментами, особенно в нынешних условиях критического положения, когда у них нет иного пути, кроме как ставить на карту всё.

Таким образом, допуская начало войны во второй половине лета – середине осени 2024 года, мы приходим к выводу, что все учения, проводимые Североатлантическим альянсом, организованные США, имеют целью подогревать атмосферу грядущей войны, вселяя ложные надежды в своих северных и восточноевропейских союзников.

При этом США получают прекрасную возможность без лишних подозрений доставлять к нашим западным границам не только персонал, но и грузы самого разного характера, используя для этих целей как военно-транспортные, так и гражданские самолёты. Они могут вполне спокойно размещать те или иные ядерные заряды, устанавливать морские мины, которые придут в действие в нужное время. Под видом доставляемой на учения техники могут транспортироваться особо опасные боеприпасы самого разного характера.

В следующей статье мы рассмотрим военный потенциал государств первого эшелона НАТО.
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34 комментария
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  1. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +9
    Сегодня, 05:00
    американцам нужен сам факт начала большой войны,
     И именно поэтому,экспорт урана и других редкоземельных элементов в США, из России увеличился?
    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +2
      Сегодня, 05:35
      Кому война кому мать родна
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +8
        Сегодня, 06:11
        Вы ,правда в серьез воспринимаете,эту статью написанную по мотивам компьютерных игр.Особенно этот перл
        экономика России, с большим скрипом и проблемами, но всё же вкатывается в колею самодостаточности
        Вкатывается ,на китайских автомобилях?
        1. Гражданский Ранг пользователя
          Гражданский
          +3
          Сегодня, 07:04
          Видимо в этом цикле статей группой авторов обосновывается идея первыми начать Ядерную войну и застеклить Северное полушарие. Отравить реки, землю, леса, разнести города и села. Идея не нова, каждое поколение стариков хочет разнести Земной шар в отместку за свою неизбежную смерть.
          Такие бабки и дедули с деменцией у каждого подъезда винят всех и вся. И все у них враги, особенно молодежь. Которых они с удовольствием возьмут с собой.
          1. Doccor18 Ранг пользователя
            Doccor18
            0
            Сегодня, 08:40
            Гражданский
            идея первыми начать Ядерную войну и застеклить Северное полушарие.

            "Застеклить" всё значимое и сразу не выйдет, уже давно, ни у них, ни у нас...
            Отравить реки, землю, леса, разнести города и села. Идея не нова

            Не нова, но теперь с бешеным энтузиазмом бросились доказывать, что боеголовки "не такие уж и грязные", радиация где-то и чуть-чуть, а через 21 день уже можно поля распахивать и шашлыки жарить... wassat
          2. Kotofeich Ранг пользователя
            Kotofeich
            0
            Сегодня, 08:47
            Цитата: Гражданский
            Такие бабки и дедули с деменцией у каждого подъезда

            Интересная точка зрения winked
            Вадим, не успеешь и глазом моргнуть, как окажешься в их рядах. hi
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 06:14
      Про "самодостаточность"улыбнуло..Даже СССР не был самодостаточным государством.Пример навскидку-типографское оборудование.А так,да-дело движется к большой войне.
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +5
        Сегодня, 06:17
        А так,да-дело движется к большой войне.
         А зачем им война? Что бы посадить свое правительство? А из кого они его сформируют?Из рабочих и крестьян?
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          -2
          Сегодня, 06:19
          Конечно же нет.Там полно отбросов на кандидатов..Ходарковские и иже с ними..Добавлю,от своей цели-ослабить или победить полностью нас,как пример для других-они не откажутся.Войной,терактами,но будут добиваться
          1. parusnik Ранг пользователя
            parusnik
            +3
            Сегодня, 06:22
            Ага,Ходорковскому и тамошним вернут их миллионы?Да и еще,медицину,образование и т.д.развалила пятая колона внутри страны?На импорт она же подсадила?
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              -2
              Сегодня, 06:25
              Одни стоят других.Правда одни прикрываются красивыми словами о всем хорошем против всего плохого,другие...не знаю,честно,не читал их программу.Наверное-тем же.И все врут.
          2. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +1
            Сегодня, 07:16
            А зачем нас побеждать?? Разве РФ не исправно вот уже 30 лет поставляет ресурсы Западу в обмен на фантики? И даже их - отправляет снова на Запад? Разве не сокрушили мы свою экономику в угоду Западу? Разве не вводили все предписанные им законы типа ювеналки, ЕГЭ и тд? Про финансовую часть я уж вообще молчу. Разве не разоружались, не оставляли территории одну за другой по указивкам Запада?

            Да что там говорить - все и так отлично знают, что у нас 30 лет происходит. Дык - что же им от нас ещё-то надо?? Я так понимаю - реальная претензия только одна. Чтобы мы отдали ядерное наследие Советского Союза. Ибо только оно - в нонешней РФ шибко смущает Запад. Всё остальное - ему угрозы дааавно не представляет.. И вот наличие РВСН - и есть похоже основной затык. Посему как у наших верхних удивительно - но хватило мозгов его не отдавать, понимая, что оно - уже единственный оставшийся аргумент..
            1. Doccor18 Ранг пользователя
              Doccor18
              0
              Сегодня, 08:47
              paul3390
              зачем нас побеждать??

              И нужен Китай. Точнее, он им нужен другим, но китайцы против. А пока Россия в связке с Китаем, показательного удушения последнего не выйдет, как не старайся. Видимо, решили начать с малого, чтобы потом перейти к основному...
          3. Гардамир Ранг пользователя
            Гардамир
            0
            Сегодня, 07:20
            Зачем менять Набиуллину на Ходарковского?
      2. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +4
        Сегодня, 07:00
        Меня вот интересует другое. Советский Союз - был мощнейшим государством, находящимся практически в открытом противостоянии с НАТО. Платя за это определёнными внутренними проблемами. 30 лет назад - нам сказали, что типа теперь мы прекратим бодание, зато вольёмся в дружную семью европейских народов, получив изобилие, свободы, законы и прочее. Ну - в общем как у них. Хорошо это для нас, или плохо - отдельный разговор. Я бы хотел о другом.

        Наши правители - сдали все, абсолютно все достижения и позиции достигнутые СССР. Список предательств в форум не влезет, да мы и так всё знаем - на наших глазах всё происходило. И - что же вы получили теперь? Бодание с Западом, которое поди даже Карибский кризис уже затмило. ТАК - даже на Советский Союз давить не смели. Но - его мощи мы теперь не имеем даже близко. Спасает - только его ядерное наследие.

        Как же так? КАК вы умудрились сдать практически всё, и получить гораздо худшую ситуацию взамен? А теперь - вы, кто к этому шёл 30 лет, пытаетесь нас уверить что вы же способны и вытащить страну из созданной вами же задницы? Это серьёзно? Чё - правда? И - как собираетесь это проделать? Можно хотя бы коротенько? А то поскольку ваши рожи нам уже пол жизни знакомы - мы предельно чётко представляем, на что вы реально-то способны.. Увы - ни на что серьёзное.. Вы это уже и нам и всей планете не раз доказывали.
      3. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 07:31
        Да там не только типографское оборудование. 90% высокоточного станочного парка с чпу тоже . Микроэлектронику и оборудование для её изготовления туда же . Много что из медицинского оборудования не изготавливались в СССР . Да и многое другое
  2. avia12005 Ранг пользователя
    avia12005
    +9
    Сегодня, 05:04
    На войне надо всегда рассчитывать на самый худший вариант. В этом смысле я согласен с автором. Есть только один большой вопрос: а сама Россия готова к такому развитию событий?

    И вот тут есть большие сомнения. Причина в словоблудии и любви к "красным линиям", что выражается в ответах на очередные провокации одними заявлениями. Ну, нельзя постоянно на враждебные действия реагировать только словесной шелухой.

    Часто задумываюсь: а что было бы, если бы в 2021 году британский эсминец "Дефендер" даже не потопили бы, а просто повредили? Уверен, что спесь англосаксов сильно поубавилась. И таких примеров десятки.

    Лучше иметь руководство с деменцией и стальными яйцами, чем без того, и без другого.
  3. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 05:07
    Перспектива нарисована очень мрачная...Осталась одна надежда на наше ЯО.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:18
      Ну,мы сами показали свою слабость.Воевать конвенциональным оружием против НАТО не получится,тут их полное преимущество.Наше ЯО?Есть сомнение в этом.Нет,не в самом оружии,а в политической импотенции наверху
  4. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +2
    Сегодня, 05:48
    Ээээ, даже не знаю как это прокомментировать smile
    Получается автор считает что Финляндия и Прибалтийские республики нападут на РФ,а Польша на Белоруссию ? Тогда вопрос-а что автор курил ? Всерьез это обсуждать невозможно.
    Впрочем несколькими строками позже автор сам себя опровергает и пишет " вынудить Россию провести наземную операцию ". То есть получается РФ нападет на НАТО ? Что значит "вынудит". Как сие понимать ?
    Это конечно чуть менее безумно чем атака Эстонии на РФ,но тоже очень странно. Попав в безвыходный тупик на Украине открыть второй фронт и атаковать страны НАТО это перебор даже для находящихся в альтернативной реальности властей РФ. Был такой слушок ,что Трамп предлагал такое властям РФ решив использовать их отчаянное положение с целью обменять разгром РФ в Прибалтике на перемирие на Украине. Но это не более чем слух. Ну и начало статьи прекрасно. Оказывается это " бандеровское государство не смогло поставить Россию на колени ". Таков позитивный итог СВО. Только тут сразу возникает вопрос- кто на кого напал то ? Кто СВО-то начал ? Неужели бандеровская Украина ?
    И куда делась та мощная РФ образца начала 22 года поднятая с колен Путиным которая выдавала ультиматумы НАТО, с второй армией мира закаленной Сирией с всемогущим РЭБ, гиперзвуковым оружием, способная как нас уверяли на ТВ и в интернете раздавить противника как орех "В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё её побеждать-то, господи? Ну, Украина".
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +1
      Сегодня, 06:03
      Велизарий...
      Тогда вопрос-а что автор курил ?
       Тут,другое.Весна идет,весне дорогу.Весна,пройдет,страхи уйдут.Но не надолго,до осени.. smile
    2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      -5
      Сегодня, 06:03
      Кто СВО-то начал ? Неужели бандеровская Украина ?

      Кто Майдан начал?
      Кто сдвинул границы НАТО с Германии к Санкт-Петербургу и Украине.
      Вы можете себе представить чтобы армия России появилась в Мексике у границ США.
      А сейчас происходит ровным счётом наооборот... армия США стоит у западных границ России вплотную.
      Нам угрожают войной по всем фронтам...американским оружием убивают жителей Белгорода, Курска и других городов России по наводке офицеров армии США, а вы тут нам лапшу про Украину вешаете.
      Враг готов начать открытую войну,Путина проамериканская МУС уже готов арестовать... а мы тут живём ещё в иллюзиях что они добрые, честные ребята играющие по международным правилам...какая наивность и полнейшая глупость.
      История Югославии вам пример.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 06:42
        Да никто в иллюзиях не живет.Точнее живут,даже тут.Уверенные,что эта война делает нас сильнее.Забывая о том,какое у нас общество сформировалось.Коода одни воюют,другие развлекаются,жрут в три горла,другим -все равно,лишь бы их не коснулось.
      2. Велизарий Ранг пользователя
        Велизарий
        +3
        Сегодня, 07:00
        Цитата: Леха с Андроида.
        Кто Майдан начал?
        Кто сдвинул границы НАТО с Германии к Санкт-Петербургу и Украине.
        Вы можете себе представить чтобы армия России появилась в Мексике у границ США.

        Неясно, к чему такая истерика в ответ на простейший вопрос- кто СВО-то начал ?
        Если Вы не в курсе,то сообщаю- СВО начала РФ. Это мы начали бомбить всю территорию Украины и наши танки пошли к Киеву ( без всякого объявления войны кстати). Не наоборот.
        Посему писать, как это делает автор ,что в результате Украина не смогла поставить нас на колени это просто нелепая глупость. И не важно за кого Вы выступаете. Если человек говорит,что дважды два равно десять неважно наш он или нет, хороший он или плохой. Этот человек просто говорит глупость.
        P/S Что касается майдана,то напомню что власти РФ признали выборы на Украине и власть Порошенко еще 25 мая 2014. И это было, как нас уверяли любители наших капиталистически-патриотических властей , в том числе и на ВО, "очень мудрое решение" .
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          0
          Сегодня, 07:44
          Вы не ответили на простейший вопрос кто начал Майдан...вы не упомянули кто начал бомбить Донбасс с русским населением и расстреливать всех несогласных с государственным переворотом там.
          По поводу признания Путиным нацисткого режима в Киеве я никогда не был согласен с этим решением и считаю что он совершил здесь непростительную ошибку для президента России, за которую наш народ теперь платит своей кровью.
          СВО это вопрос нашей национальной безопасности и нашего выживания и правильно что начали её...другой вопрос что не продумали все негативные нюансы и последствия этой операции...настолько бездарно и глупо она спланирована что кроме мата тут ничего не скажешь.
  5. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 06:10
    Удары по нашим позициям можно наносить откуда угодно. Но при условии,зная что не получат адекватного ответа.Политика и строится на таких принципах-на каждый даже малозначительный удар должен быть ответ. Балтийское море еще вполне судоходное.И в это судоходство мы должны вложить свою лепту. Балтийское море и Финский залив должны быть местом нашего присутствия.Если этого не будет,то это место займут другие.
  6. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +5
    Сегодня, 06:23
    Позвольте процитирую
    Им не нужна Россия, которая становится сильнее с каждым днём, им нужна умирающая территория, погрязшая в гражданских конфликтах, нищая, готовая продать себя меньше чем за копейку.
    ээээ выходит они уже победили???0_о Или мы пока еще подороже торгуемся? А то что то я не вижу чтобы наши герои списков Forbs активно вкладывали средства в победу, собирали батальоны на свои средства, и делали что то полезное на благо страны.....
  7. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +3
    Сегодня, 07:39
    Спасибо, Ярослав!
    В первую очередь - за смелость.
    То, как большинство относится к неприятной для него правде, говорит, что вы попали в цель. Всем так хочется, чтобы всё само как-то рассосалось и устроилось, чтобы тонны сладкой лжи ласкали слух, что любой трезвый голос, вытаскивающий из этого иллюзорного благолепия воспринимается в штыки.
    Теперь о планах США на 2024 г., каким вы его изобразили:
    1. Придерживаясь стратегии "Анаконды" США, скорее всего, не пойдут на столь масштабную эскалацию этим летом, однако это не значит, что некоторые элементы из перечисленного плана не будут внедрены.
    2. Скорее всего этим летом войска стран НАТО и особенно - авиация появятся на Украине и начнут второй "контрнаступ" с целью захвата четырех областей РФ на территории б/у Украины и введение полной блокады Крыма.
    3. Возможно осуществление в плане подготовки операций против Северо-Запада РФ введение морской блокады на Балтике.
    4. Операция НАТО в Белоруссии, скорее всего, будет отнесена на 2025 г., так как столь масштабное мероприятие следует поддержать серьёзными мобилизационными мероприятиями и развёртыванием военного производства.
    5. Безусловно, произойдёт резкое усиление диверсионной деятельности на территории России, особенно районах с большим влиянием ОПГ в виде диаспор, а также начнётся массовая вербовка наших релокантов в Русский Добровольческий Корпус (РДК) (террористическая организация, запрещённая в РФ) и обкатка их в ходе карательных операций на захваченных в ходе контрнаступления территориях.
    Ну и по ядерному минированию: здесь существует опасность,превентивных действий со стороны РФ, хотя обилие красных линий невольно вводит во-искушение.
  8. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +2
    Сегодня, 07:52
    Боже мой, какой удивительны бред.
    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +2
      Сегодня, 08:08
      Поддержу, выходит можно написать полную галиматью и ещё гонорар получить.
    2. kor1vet1974 Ранг пользователя
      kor1vet1974
      +1
      Сегодня, 08:19
      "Это весна,Маугли!"(с)
  9. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    -1
    Сегодня, 08:18
    Санкции тоже не дали ожидаемого результата
     Разумеется,один импорт,заменили другим и на экранах,не реклама Фордов,Рено,Мицубиси,Королл,Мерседесов,этого империалистического ширпотреба, а вполне достойных автомобилей из братского,дружественного Китая,названия и не выговоришь.
    бандеровское государство не смогло поставить Россию на колени
     Да?А почему на Украину осуществляются поставки газа и не только,но и даже в страны НАТО,а Россия платит за транзит.Поставляются Россией нефтепродукты на Украину,осуществляется через ту же Одессу транзит аммиака,перевалка зерна. В одном мультике,Малыш,давал интервью,Карлсону,который живет на крыше,типа,Россия,сознательно пошла,на развал СССР,что бы избавиться от балласта,союзных республик. В угоду кому это было сделано?Или себе на радость? Но самое главное,в результате СВО да и не только,бывшие союзные республики разругались так,что вместе уже не сойдутся,на радость коллективному Западу.
  10. михаил3 Ранг пользователя
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:34
    Как можно противостоять такому развитию событий? Есть только один эффективный вариант - ядерный удар по США. Изо всех сил. При первой же попытке взорвать что то ядерное в Европе. А может быть даже и раньше...
  11. сталевар Ранг пользователя
    сталевар
    0
    Сегодня, 08:42
    "Начало большой войны с НАТО:..."
    К этому всё и идёт. Я считаю что ещё откроется второй фронт внутри России. 10 млн мигрантов не просто так завезли. Даже после Крокуса, наглость мигрантов не уменьшилась. В сети жители регионов, уже на прямую обращаются к Путину.
    А как Россия на это реагирует сейчас? Как не допустить ввод НАТО на Украину, а тем более на территорию России? Да ни как! Только бла, бла, бла. Всё пугают ракетами, которых у нас мало и на всё НАТО не хватит. Остаётся только ядерное оружие. США считают что это их не коснётся и правильно считают. Россия ничего не делает, чтобы предотвратить большую войну.

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