Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. План США
В предыдущей статье (Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. Мотивы Вашингтона) мы рассуждали о мотивах Вашингтона, точнее – о мотивах значительной части американской элиты. Сегодня же поговорим о вероятном плане США.
США готовят сильный ход
Украина себя не оправдала до такой степени, как на то рассчитывали её заокеанские покровители. Несмотря на колоссальные потери и очень серьёзную помощь от Европы и США, бандеровское государство не смогло поставить Россию на колени, измотать, а главное – не вынудило российское общество пойти по пути саморазрушения.
Скорее, наоборот. Армия России, несмотря на потери, обрела качественно новое состояние, были выявлены многочисленные недочёты в системе управления войсками, появились новые образцы вооружения, сотни тысяч военнослужащих получили реальный опыт ведения боевых действий в условиях современной войны.
Санкции тоже не дали ожидаемого результата, экономика России, с большим скрипом и проблемами, но всё же вкатывается в колею самодостаточности, постепенно приучаясь всё больше рассчитывать на собственные силы.
Это, конечно же, никак не устраивает Соединённые Штаты Америки. Им не нужна Россия, которая становится сильнее с каждым днём, им нужна умирающая территория, погрязшая в гражданских конфликтах, нищая, готовая продать себя меньше чем за копейку.
В связи с этим США, учитывая их поведение и действия их союзников в Европе, готовят сильный ход, способный решить много их проблем сразу. Они, весьма вероятно, привлекут к провокационной и террористической деятельности по развязыванию войны целый ряд нелегальных структур, не имеющих официально прямого отношения к США.
Идеально для этой деятельности подойдёт, например, Русский Добровольческий Корпус (РДК) (террористическая организация, запрещённая в РФ). Его членов можно, учитывая, что подавляющая часть из них свободно владеет русским языком, переодевать в форму Российской Армии и совершать от имени России самые безумные и кровавые деяния на территории сопредельных государств, которые собираются втянуть в конфликт.
Параллельно с территории этих государств американцы или те, кто на них работает, будут усиленно обстреливать территорию России, как из РСЗО, гаубиц, гранатомётов, так и применяя дальнобойные дроны-«камикадзе». С территории Финляндии, к примеру, можно наносить удары по Петрозаводску, Санкт-Петербургу и Мурманску; из стран Прибалтики – терроризировать Псков, Новгород, Калининград и тот же Санкт-Петербург; из Польши – наносить удары по объектам Белоруссии и Калининградской области, а Румыния совместно с Молдавией может начать вторжение в Приднестровье....
Поверьте, при таком интенсиве понадобится не больше месяца, что довести ситуацию до точки кипения....
Всё это будет сопровождаться ещё большим ростом диверсионной деятельности внутри России. Здесь американцам весьма активно помогут украинские структуры. Стремясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, они, как мне видится, предпримут самые отчаянные попытки запугивания населения (мы уже видели, на что способны эти убийцы на примере резни в «Крокус Сити Холле»).
Естественно, лидеры украинского терроризма будут утверждать, что это дело рук самой России, а они тут ни при чём. И вот тут очень важно будет следить за поведением и перемещением лидеров государств, которые будут отправлены на заклание. Особенно тех, кто весьма невелик по размерам, но крайне криклив и воинственен.
Уверен, что мало кто из их элиты будет поставлен в курс дела, если вообще кому-либо будет что-либо сообщено, кроме, может быть, премьеров и ещё пары человек. Но именно такие люди особенно чувствительны ко всему, что может угрожать не только их жизни, но хотя бы статусу и финансовому состоянию. Они на интуитивном уровне почувствуют грядущую катастрофу, попытавшись вовремя уйти подальше от надвигающегося цунами.
Примеры такого «предвидения» мы видим сегодня, когда паромы уходят переполненными, билеты на авиарейсы раскуплены, а недвижимость за рубежом стремительно скупается. Ведь они хотят не просто спастись физически, но и финансово, а это требует несколько большего времени, требует предварительной подготовки, чтобы без потерь распродать свои активы, не потеряв ни одного евро, на Родине, из которой бегут.
Но если переходить непосредственно к плану США, то складывается примерно следующая картина: американцы хотят любой ценой вынудить Россию провести наземную операцию не только против стран Балтии, но и против финской армии, Польши и некоторых других государств. Это, на первый взгляд, выглядит утопично и нереализуемо. Но в этой невероятности и скрыта сила плана. Тем более что нынешняя ситуация как минимум сравнима с Карибским кризисом (только тогда на Западе были адекватные политики).
В принципе, американцам нужен сам факт начала большой войны, их не интересует готовность противостоящих сторон к ней. Уверен, они изначально закладывают неизбежность постановки вопроса о применении 5-й статьи устава НАТО. Однако ситуация обернётся таким образом, что данная статья не будет применена совсем или же будет применена лишь частично. В этом смысле преимуществом американцев является то, что эта статья никогда доселе ни применялась, и нет прецедентов её реализации, что оставляет весьма широкое поле для манёвра. В конце концов, как США скажут, так и будет!
Когда американцы сами подорвут свои атомные заряды в Европе?
Особо хочется сказать о тактических атомных бомбах США для F-16.
Речь идёт о В61. Их сейчас довольно много собрано на авиабазах США в Европе. По некоторым данным, имеются они и той же Скандинавии. В идеале, на мой взгляд, американцы бы хотели, чтобы в ходе этого конфликта было бы применено тактическое ядерное оружие. Причём именно Россией. Это, с их точки зрения, возможно, если армии перечисленных стран вторгнутся вглубь территории России, и возникнет угроза крупным российским городам.
В случае же, если Российские войска сумеют добиться успеха и вторгнуться вглубь территорий стран-НАТО, то следует подорвать ядерные заряды на территории этих стран, вызвав гибель как армий союзников США, так и наступающих Российских частей, а также гражданского населения. Кто же там будет особо разбирать, когда вырастут ядерные грибы разрывов?
И если на Балтию могут пожалеть (а могут и не пожалеть!) тратить тактические атомные бомбы, предоставив их армиям быть уничтоженными Российскими Вооружёнными Силами, то в Финляндии и Польше подобное развитие событий вполне вероятно. При этом американцы своевременно дистанцируются от этих проишествий, заявив, что они за переговоры, либо же заранее выйдут из НАТО. Кто же им помешает?
В любом случае, даже подорвав своими руками собственные тактические атомные бомбы, они обвинят Россию в применении ядерного оружия.
B-61-12 тактическая атомная бомба
Но возможен и другой вариант.
США заминируют Финский залив
Союзники США по НАТО, те, кто уже давно состоят в этой организации, посмотрят, насколько успешно сложится судьба первой волны атакующих держав, и, если будет дана команда, могут присоединиться к нападению на нашу страну. Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия, Дания, Голландия, Бельгия, Греция, Болгария, возможно, даже и Турция, а также некоторые другие страны – могут стать второй волной. Но это уже другой разговор.
Так или иначе подготовка к такому развитию событий идёт, и она крайне активна...
Но вернёмся к кануну вероятной большой войны.
Предварительно, конечно, американцы и их союзники под тем или иным предлогом проведут минирование Финского залива. Как это часто бывает, учебные мины «перепутают» с настоящими. Сделано это будет с целью блокады Балтийского флота России и изоляции Калининградской области. То есть в какой-то момент провокационные действия настолько перемешаются с откровенно агрессивными мероприятиями, что будет трудно различить, где учения, а где настоящая подготовка к боевым действиям.
И здесь в соответствии с теорией сетецентрических войн США говорят каждому из своих союзников разные вещи, ведя войну против всех. Проще говоря, каждый видит в учениях свои причины и свои цели, полагая, что идёт подготовка к войне с Россией, с непременным участием в конфликте США. Однако американцы, верные своим принципам превращения в шоу всего, что только можно, занимаются любимым делом: созданием иллюзий.
Так, учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»), начавшиеся 22 января и завершающиеся 31 мая, производят серьёзное впечатление. В них принимает участие 31 страна, задействовано более 90 000 военнослужащих, более 80 истребителей и вертолётов, 50 кораблей, а также более 1 000 единиц боевой техники. Учения проходят от Крайнего Севера до Румынии.
Подобные мероприятия призваны вселить в европейских союзников чувство уверенности в том, что США с ними, что все вместе они – сила. Они также направлены на демонстрацию своей решимости России. Но в американском лексиконе слово «демонстрация решимости» сродни действиям подростка с ярко выраженными криминальными наклонностями, который слабых готов забить до смерти, а с равным по силам и с более сильным – предпочитает «демонстрировать решимость».
Между прочим, вновь обращаясь к теме применения тактического ядерного оружия, на данных учениях как раз это обстоятельство и заложено в легенду.
Техника НАТО на учениях
Может возникнуть вопрос, а в соответствии с каким планом собираются воевать страны НАТО, которые будут втянуты в конфликт.
Роли вассалов США в большой войне
Дело в том, что для каждой страны разработаны свои протоколы действия в случае той или иной ситуации. Задача государств НАТО, вступающих в войну, продержаться какое-то время до подхода подкреплений. Или же, если они ведут наступательные действия, осуществлять их с заранее утверждённым планом. Другое дело, что США могут жёстко подставить таких любителей порядка, в последний момент выйдя из игры.
Но как бы там ни было, некоторые страны объединены блоком в единое командование. Так, страны Балтии увязаны с Польшей, а командование этой группой размещено в Дании. Польша в нашей структуре стоит в блоке с Чехией, поскольку они географически расположены рядом, а также по той причине, что начало войны будет иметь спонтанный характер, нарушающий на первый взгляд очевидные инструкции.
США прекрасно помнят об ультиматуме России от 2022 года, где было выдвинуто требование о ликвидации инфраструктуры НАТО в ряде стран на границе с Россией и Белоруссией. Весьма вероятно, что американцы попытаются подвести причину конфликта именно под этот ультиматум, скрывая свои действия и свои подлинные намерения.
Перед государствами, участвующими во вторжении (под видом отражения агрессии), будут, по всей видимости, поставлены разные задачи.
Так, армии Финляндии, Швеции и Норвегии могут попытаться выйти к Петрозаводску и Мурманску, возможно, создадут угрозу с севера Петербургу. Эти территории США в зависимости от обстоятельств могут при удачном развитии событий потребовать обменять на Крым и Донбасс, а может, отдать их в распоряжении скандинавов – пусть де Россия выкупает свои земли (чего, конечно, уверен, никогда не будет, скорее Россия ударит по Финляндии тактическим ядерным оружием).
От прибалтов будет требоваться только оборона и громкий визг. При невероятном везении, возможно, как они думают, им удастся захватить Ивангород, Гдов, Печоры, Псков, литовцы поживятся землями в северной Белоруссии и Калининградской области. Они попытаются из этого извлечь какую-то выгоду.
Поляки могут претендовать на раздел той же Калининградской области, на западную Беларусь и часть Западной Украины (хотя, допускаю, что они захотят получить всю Беларусь и Смоленск в придачу, чтобы потом предложить России их выкупить).
У Чехии может стоять задача помочь Польше в наступлении в Белоруссии за некие блага.
Румынская армия должна будет помочь ВСУ в боевых действиях, за что Румынии пообещают часть западноукраинских земель и некоторые экономические поощрения.
Всё это, безусловно, носит весьма аферистский характер, но разве не такой была всегда политика США?
Ведь обман и подкуп, контроль и террор – были, есть и будут их основными инструментами, особенно в нынешних условиях критического положения, когда у них нет иного пути, кроме как ставить на карту всё.
Таким образом, допуская начало войны во второй половине лета – середине осени 2024 года, мы приходим к выводу, что все учения, проводимые Североатлантическим альянсом, организованные США, имеют целью подогревать атмосферу грядущей войны, вселяя ложные надежды в своих северных и восточноевропейских союзников.
При этом США получают прекрасную возможность без лишних подозрений доставлять к нашим западным границам не только персонал, но и грузы самого разного характера, используя для этих целей как военно-транспортные, так и гражданские самолёты. Они могут вполне спокойно размещать те или иные ядерные заряды, устанавливать морские мины, которые придут в действие в нужное время. Под видом доставляемой на учения техники могут транспортироваться особо опасные боеприпасы самого разного характера.
В следующей статье мы рассмотрим военный потенциал государств первого эшелона НАТО.
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