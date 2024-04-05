Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. Потенциал стран-«камикадзе»
В предыдущих двух публикациях (Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. План США, Начало большой войны с НАТО: вторая половина лета – осень 2024 года. Мотивы Вашингтона) речь шла о мотивах США и их плане по развязыванию большой войны между Россией и частью стран-участниц блока НАТО. Сегодня мы оценим потенциал армий государств, которые будут отправлены «на убой».
Финляндия, Швеция, Норвегия
Начнём с Финляндии.
К этой стране, как к военной державе, у нас в России отношение неоднозначное. Многие относятся к её армии с откровенным скепсисом, полагая, что разгромить её не составит большого труда. Между тем в военное время предполагается развёртывание армии численностью в 280 000 человек. Напомню, что в Финляндии есть срочная служба, что выгодно отличает её в плане обороноспособности от того же бундесвера, например.
На вооружении армии Финляндии имеется 239 танков «Леопард-2» разных модификаций; 110 БМП-2 и 102 БМП CV9030FIN; 394 бронетранспортёра на гусеничном ходу; 707 колёсных БТР; 1 679 миномётов; 740 буксируемых гаубиц (Д-30 и GH-52); 82 САУ (К9 и 2С1); 75 РСЗО (RM-70 и M270 MLRS); 18 самоходных миномётов (XA-361 AMOS); 44 ЗРК ближнего радиуса действия (20 Crotale NG и 24 NASAMS II).
В ближайшее время ожидается поступление энного количества ЗРК израильского производства «Праща Давида». Её дальность поражения составляет 40–300 километров. К этому стоит добавить, что на вооружении ПВО Финляндии имеется более 1 000 единиц зенитной артиллерии. ПЗРК представлены примерно 600 «Стингерами». На вооружении армии стоят противотанковые комплексы семейства Spike, «Джавеллины» и гранатомёты Carl Gustav.
ВВС представлены 54 истребителями-бомбардировщиками F-18. Стоит отметить, что Финляндия закупила 64 F-35, а также бомбы Storm Breaker к ним. Имеется 47 лёгких штурмовиков Hawker Siddeley Hawk британского производства. Есть четыре транспортных самолёта и пять самолётов связи. Вдобавок к этому ВВС Финляндии могут похвастаться 1 самолётом радиоэлектронной разведки Fokker F 27.
ВМС имеют в своём составе 6 минных заградителей, 8 ракетных катеров, 13 минных тральщиков, 12 вспомогательных и 2 десантных корабля. На вооружении кораблей и береговой обороны имеются израильские противокорабельные ракеты Gabriel mk5, а также несколько устаревшие Saab – RBS 15SF.
Военнослужащие армии США, вооружение и обмундирование, а также специальные грузы расположены на 15 базах Финляндии. Американские военнослужащие, как и везде, не подчиняются финскому законодательству.
БМП CV90FIN
Швеция.
Эту страну традиционно считали нейтральной, хотя её нейтралитет всегда был формальностью. Свидетельством этого является деятельность этого государства в Первую и Вторую мировые войны.
В Швеции профессиональная армия, однако совсем недавно была введена и срочная служба. В случае войны Швеция может развернуть армию порядка 30 000 человек. По сравнению с Финляндией – это совсем не впечатляюще.
На вооружении армии Швеции состоит 120 танков Strv 122 (шведская модификация танка «Леопард-2»). Имеется 509 БМП Strf 9040; 334 БТР и 380 бронеавтомобилей Tgb 16 Galten. Артиллерия представлена 154 САУ: AS08 и Gkpbv 90 (2–120 самоходный миномёт). 296 миномётов.
ПВО представлена 4 батареями Patriot с ракетами PAC-2 GEM-T и PAC-3 MSE. Также небо Швеции охраняет неустановленное количество комплексов HAWK и BAMSE. С недавних пор к ним присоединились 16 IRIS-T. Вдобавок к этому в распоряжении шведской армии имеются не менее 70 ПЗРК RBS 70, а также 30 ЗСУ Lvkv90 (40-мм).
Военные инженеры имеют в своём распоряжении около ста специальных машин от самоходных минных тралов до танковых мостоукладчиков.
ВВС Швеции выглядит мощнее финских. В распоряжении королевства имеется 104 истребителя-бомбардировщика Gripen, 13 транспортных самолётов, 4 самолёта ДРЛО, 20 итальянских вертолётов F-109M, 2 Black Hawk и 12 французских Super Puma.
Что касается ВМС, то на их вооружении имеется: 3 подводные лодки типа «Готланд», 2 подводные лодки типа «Сёдерманланд», 5 корветов типа «Висбю», 6 корветов типа «Гётеборг», 12 патрульных катеров, 7 минных тральщиков, 187 десантных катеров, 1 корабль радиотехнической разведки и 15 вспомогательных кораблей. Главной противокорабельной ракетой шведского флота является RBS-17.
Для тех, кто хочет более подробно познакомиться с вооружёнными силами Швеции – рекомендую статью «Вооружённые силы Швеции: качество вместо количества».
Норвегия.
В отличие от Финляндии и Швеции, эта страна в НАТО довольно давно. В современных условиях, когда несколько неожиданно возвращается эпоха крупных армий, она особенно удобна США для столкновения с Россией в силу отсутствия у неё ядерного вооружения и наличия срочной службы, что позволяет рассчитывать на сравнительно большой мобилизационный ресурс. Это особенно существенно, если учесть, что в Норвегии срочную службу проходят лица женского пола. И если в мирное время службу несут 29 000 человек, то в случае войны Норвегия планирует поставить под ружьё 300 000 военнослужащих.
На вооружении Сухопутных сил имеется весьма значительное количество автоматических винтовок H&K 416, которые США приобретают исключительно для своих Сил специальных операций. Бронетехника представлена танками «Леопард-2» (261 единица), БМП CV90 (164 единицы), наличествует неизвестное количество БМП Tulpar. Используются финские БТР Sisu XA-180 (75 единиц), гусеничный бронетранспортёр ACSV G5 (119 единиц) и американский M113 (более 288 единиц). Бронеавтомобили ATF Dingo и Iveco LMV 2, LMV 3, LMV 4 – числом около 200.
В частях имеется 86 инженерных машин разных типов.
Артиллерия представлена 69 САУ (К9 Thunder и 109A), 143 миномётами L16. Транспортировку живой силы и вооружения осуществляют более 7 000 грузовых автомобилей разных типов.
На вооружении войск ПВО есть 1 батарея NASAMS III и 6 комплексов SHORAD ACSV. Характерно, что у Норвегии имеется более 80 радаров разных типов: начиная от Ground Master 200 MM/C и заканчивая Weibel Scientific XENTA-M.
ВВС Норвегии располагает на данный момент 30 F-16 и 28 F-35A. Есть 4 транспортных самолёта C-130, 4 противолодочных самолёта P-3 Orion, 2 самолёта РЭБ Falcon 20. Вертолёты имеются в количестве 41 единицы самых разных типов: от транспортно-боевых NH90 NFH до многоцелевых Bell 412.
ВМС Норвегии для нас, полагаю, тоже представляет определённый интерес. На вооружении королевства состоят 6 дизель-электрических подводных лодок, 4 фрегата, 6 корветов, 6 тральщиков, 16 патрульных кораблей, 2 разведывательных корабля.
Таким образом, подводя итоги по скандинавскому блоку, можно сделать вывод, что, по самым скромным подсчётам, эти страны в случае начала войны выставят вместе более 600 000 солдат и офицеров, 620 танков, 885 БМП, 2 497 БТР и бронеавтомобилей, 740 буксируемых гаубиц, 305 САУ, 2 118 миномётов, 75 РСЗО, 86 ЗРК, более 1 100 единиц ствольной зенитной артиллерии.
Силы ВВС трёх государств имеют в своём распоряжении 216 истребителей-бомбардировщиков, 47 штурмовиков, 21 транспортный самолёт, 7 самолётов-разведчиков разных типов, 4 противолодочных самолёта и другие машины, а также 75 вертолётов.
ВМС Финляндии, Швеции и Норвегии имеет на вооружении: 11 дизель-электрических подводных лодок, 4 фрегата, 6 минных заградителей, 8 ракетных катеров, 17 корветов, 26 тральщиков, 16 патрульных кораблей, 2 десантных корабля, 187 десантных катеров, 1 корабль радиотехнической разведки, 2 разведывательных корабля, 27 кораблей обеспечения.
Это, подчёркиваю, по самым скромным подсчётам.
На мой взгляд, достаточно длительное время имела место недооценка потенциальной угрозы, исходящей от этих трёх стран. Нейтральные, пацифистские северные державы, каковыми часто изображали эти государства, оказались не столь уж безобидными и миролюбивыми. И дело здесь не только в их вступлении в НАТО.
Очень долгое время старательно игнорировалась тема пронацистских настроений в этих обществах.
Сегодня, когда нейтральные в прошлом государства избрали свой путь, они имеют все шансы первыми вступить в костёр большой войны.
Но на этом, вероятно, следует остановиться.
Перейдём ко второму блоку – к странам Балтии.
Эстония, Латвия, Литва
Поскольку подробно о вооружённых силах этих стран я писал в публикации «Война в Прибалтике: нельзя недооценивать американских агнцев на жертвенном алтаре», предлагаю сразу перейти к их суммарным показателям военного потенциала.
В случае войны, в странах Балтии одновременно в строй встанут 140 000 солдат и офицеров. На их вооружении имеется: 54 танка, 284 БМП, 3 814 БТР, вездеходов и бронированных автомобилей, 445 буксируемых орудий, 163 САУ, 1 000 миномётов, 20 РСЗО, не менее 40 ЗРК.
Авиация представлена буквально штучным количеством транспортных самолётов.
Военно-морские силы этих стран имеют суммарно: 10 тральщиков, 3 корабля управления, 1 минный заградитель, 18 патрульных катеров, 1 гидрографическое судно, 3 корабля обеспечения, 4 многоцелевых патрульных корабля.
Безусловно, в данное число не включены контингенты других стран НАТО, расположенных в Прибалтике.
Так, например, за кадром остались 14 танков «Челленджер-2», дислоцированных в эстонском городе Тапа. Или, например, воздушная группировка стран НАТО в странах Балтии.
С этой группировкой, кстати, очень любопытная вещь получается. Начиналось всё с 4 самолётов F-16. Затем их число выросло до 8. Некоторое время тому назад на регулярной основе в странах Балтии разместились F-22.
Сегодня, к сожалению, в открытых источниках практически невозможно обнаружить точную цифру регулярно дислоцируемых в Эстонии, Латвии и Литве истребителей. Однако, сопоставив некоторые вещи, можно предположить, что их около 30.
Один из танков «Челленджер-2» на параде в Таллине (2019 год)
Если сравнивать прибалтийскую группировку со скандинавской, то прибалты выглядят совсем неубедительно. Финны, шведы и норвежцы, имея, кстати, определённые притязания на российские территории (например, на Карелию или на Мурманск), могут попытаться преуспеть в наступлении, в то время как у прибалтийских войск подобная возможность отсутствует.
Но в любом случае, по замыслу американских стратегов, они выполнят свою главную задачу: отвлекут значительную часть Российских войск с украинского фронта.
Кроме того, эти армии в начале войны будут создавать угрозу Калининградской области и Белоруссии, взаимодействуя тем самым с Польшей. При этом противокорабельные ракеты Blue Spear, уже доставленные в Эстонию, позволят в сотрудничестве с финнами перекрыть Финский залив, изолировав Балтийский флот в Калининграде, а установленные морские мины сделают ситуацию ещё более неприятной.
Если возвращаться к теме контингента НАТО в странах Балтии, то его численность сегодня превышает 5 000 человек. Он состоит из британского батальона бронетанковой пехоты с танками «Челленджер-2» на вооружении. Его место дислокации – Эстония. Бронетанковые подразделения Германии имеются в Литве. В Латвии развернуты части канадской пехоты. Имеются и другие подразделения. В сумме на территории стран Балтии на сегодняшний день может дислоцироваться до 100 танков НАТО.
С одной стороны, конечно, 5 000 бойцов – эта не та численность, которую можно было бы назвать «ударной группировкой». Однако именно ограниченное количество солдат НАТО в странах Балтии косвенно ещё раз указывает на то, что эти территории готовят на заклание.
И, ещё раз обращаясь к теме предчувствия бизнеса, хотел бы отметить, что подтверждает это и переезд предприятия Tactical Foodpack, изготовляющего сухие пайки для военных и туристов, из Эстонии в Германию.
Очень показательны для понимания атмосферы, царящей в Прибалтике, слова уже упомянутой сегодня Каи Каллас:
Это она заявила в январе этого года – за два месяца до беседы с Байденом, после чего заговорила о «самоубийстве»...
И вот тут весьма любопытно заявление Арестовича, который в конце февраля этого года, разозлившись банальностью заявлений оппонентов, заявил, что Эстонии, Латвии и Литве предстоит воевать с Россией не через 5–7 лет, а через 5–7 месяцев.
Что это – случайность или оговорка?
Нет, конечно, Арестович отметил, что Россия нападёт на Эстонию из-за жажды завоеваний (как же – «агрессивная» Россия), но нас здесь интересует не мотив, а сроки.
Для меня очевидно, что страны Балтии будут выстраивать свою стратегию на ожидании помощи от других стран НАТО. Параллельно они с помощью беспилотников будут атаковать объекты инфраструктуры в глубине российской территории – не зря же Эстония закупила дроны-«камикадзе» «Гарпия» с дальностью до 1 000 километров. А Латвия, имеющая собственный завод по производству дронов, не будет какое-то время иметь недостатка в этом виде вооружения.
Полагаю, прибалты осознают, что их кинули, лишь только на руинах своих столиц. Их вера в то, что Россия вторгнется в их страны, когда накопит достаточное количество боеприпасов – сыграет с ними злую шутку. Не потому, что произойдёт вторжение, а потому, что оно будет фактически организованно и спровоцировано их главными союзниками – американцами, а также теми, кого они сейчас принимают в своих городах с распростёртыми объятиями: беглыми российскими либералами и головорезами из «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ).
И всё же не следует предаваться сладостным иллюзиям и уповать на лёгкую победу. Лучше всего, если всего этого вообще не произойдёт, а это сфера ответственности спецслужб и дипломатов.
Другое дело, что бывают ситуации, когда предпринимать что-либо в рамках «мягкой» силы уже бесконечно поздно. Чем быстрее вся эта мясорубка закончится, тем лучше. Но, конечно, только нашей победой.
Польша и Чехия
Вооружённые силы Польши могут выставить 250 000 человек.
Польскую армию не без основания называют потенциально самой мощной в Европе. На вооружении сухопутных частей имеется 659 танков (K2, M1 Abrams, Leopard-2, PT-91 Twardy, T-72). В это число не входят танки, уже переданные Украине, а также не поставленные пока Abrams M1 и K2. В ближайшее время ожидается поставка ещё 96 танков К2 и почти 300 «Абрамсов».
Артиллерия насчитывает 927 САУ (K9, «Дана-Т», «Дана-М», «Краб», 2S1 Gozdzik, M 120 RAK). В производстве находятся 824 САУ К9. РСЗО насчитывается 211 единиц (K-239 Chunmoo, HIMARS, WR-40 Langusta, RM-70, «Град»).
Любопытно, что из 506 заказанных HIMARS доставлены пока только 18. Та же история с К-239 – заказано 288, доставлено пока только 14. Производство вооружения такими темпами невольно заставляет задуматься, что производитель был бы не прочь, чтобы заказчик прекратил своё существование до того, как получит хотя бы половину оплаченного, ведь оставшуюся продукцию можно снова кому-нибудь продать.
Польские войска пока ещё на учениях
На вооружении мотострелковых частей имеется 1 617 БМП и 1 614 миномётов. Подавляющая часть из них ещё советского производства. Почти тысяча БМП «Барсук» находятся в производстве. Насчитывается 1 029 БТР и боевых бронированных машин самых разных типов.
Средства ПВО представлены по меньшей мере 169 ЗРК, большинство из которых устаревшие. Так, до сих пор на вооружении армии Польши стоят около 50 комплексов 9K33 «Оса», а также 11 комплексов «Куб». Артиллерийско-зенитные комплексы представлены системами ЗУ-23-2, «Гибернит», «Шилка». Их насчитывается 436 единиц, часть была передана Украине. Стремясь модернизировать свою систему ПВО, Польша закупила 48 пусковых установок Patriot и 644 ракеты к ним. Эта сделка обошлась Варшаве 15 миллиардов долларов.
Помимо этого, имеется около 8 000 единиц иной техники: грузовиков, инженерных машин, тягачей, бензозаправщиков...
Учитывая последние тенденции в военном деле, Польша заказала более 800 БПЛА разных типов и назначений.
Польша также заказала 96 ударных вертолётов «Апач», но пока не получила ни одного. Из уже имеющихся можно назвать Ми-24 (18), Ми-8 (27), Ми-2 (44), UH-60 (4), AW-149 (3), W-3 (38).
На вооружении ВВС Польши состоят 12 СУ-22М4К, 36 F-16C, 6 истребителей FA-50 (38 находятся в производстве). Накануне начала СВО имелось 22 МиГ-29, часть передали Украине, сколько осталось – неизвестно. Помимо этого, Польша заказала 32 F-35, пока ни один самолёт не поступил в состав ВВС. Следует добавить, что Польша имеет 78 учебных самолётов самых разных типов, а также 47 военно-транспортных самолётов.
Если говорить о ВМС, то они относительно скромные: 1 подводная лодка, 2 фрегата, 2 корвета, 3 ракетных катера и 1 тральщик.
В целом, познакомившись бегло с номенклатурой и количеством вооружения польской армии, создаётся ощущение, что она, с одной стороны, очень хочет основательно вооружиться, а с другой стороны – является игрушкой в руках геополитики. Эти огромные заказы, которые будут выполнятся долго и нудно за очень большие деньги, эта невероятно пёстрая линейка бронетехники, средств ПВО, самолётов...
Откровенно говоря, Польша мне в некотором смысле напоминает Украину, только порядка немного больше, но отношение к ней Вашингтона тоже предельно потребительское. Да и что говорить, если страну готовятся бросить в горнило войны. Причём не просто отправить на убой, а с откровенным желанием подставить её под серию тактических ядерных ударов. И если этого не сделает Россия, то это сделает Вашингтон, завопив, конечно, что это якобы дело рук русских!
Мне кажется, что все разговоры о мощи польской армии в значительной степени театрализованы. Они имеют целью убедить поляков, что они великие воины, избранные, способные громить любые армии. С ними проделали, только в более мягкой форме, то же самое, что сделали с украинцами.
Но перейдём к Чехии.
Армия Чехии является профессиональной и насчитывает примерно 25 000 человек.
На их вооружении состоят примерно 58 танков (30 Т-72 и 28 «Леопард-2»). Имеется 247 БМП (120 БМП-2 и 127 Pandur II), закуплено 239 CV90, но пока ни один не получен на руки. Наличествует 141 бронеавтомобиль. Артиллерия представлена 98 орудиями полевой артиллерии, а также 110 миномётами. В войсках есть 53 САУ Dana, оплачено приобретение 62 САУ «Цезарь», но пока ни одна не получена. Имеются в наличии гранатомёт Carl Gustav, ПТРК «Джавеллин», Spike-LR. Стоит добавить, что на вооружении армии Чехии имеется более 3 500 грузовиков разных моделей.
ВВС располагают 14 шведскими истребителями Gripen C/D, 16 штурмовиками L-159, 13 транспортными самолётами, 8 учебными L-159 T1/2. Имеется 17 боевых вертолётов (Ми-24 и Ми-35), 5 многоцелевых Ми-17 и 30 транспортных вертолётов (4 Ми-8, 16 Ми-171 и 10 PZL W3A). Средства ПВО представлены 8 комплексами 2К12 «Куб» М2. Закуплено 16 израильских комплексов SPYDER, но пока не получен ни один. Имеется 32 ПЗРК RBS 70.
Таким образом, суммарно Польша и Чехия могут выставить минимум 275 000 человек. На их вооружении имеется 717 танков, 980 САУ, 211 РСЗО, 98 орудий, 1 724 миномёта 1 864 БМП, 1 170 БТР и боевых бронированных машин, 177 ЗРК (имеется неустановленное количество ЗРК «Пэтриот»). ВВС двух стран насчитывают как минимум 68 истребителей-бомбардировщиков, 16 штурмовиков, 86 учебных самолётов, 60 транспортных, а также 35 ударных вертолётов и 151 вертолёт другого типа.
Румыния
Румынская армия может выставить 125 000 солдат и офицеров.
На их вооружении имеется 383 танка TR-85, 9 TR-580, 120 T-55 (всего 512 танков). Закуплено 54 танка М1 «Абрамс», но пока не получено ни одного. Есть 259 БМП «Пиранья» и MLI-84. БТР представлены самыми разными моделями числом в 956 единиц. На вооружении состоят 423 бронеавтомобиля, тоже больше двенадцати наименований. Грузовых автомобилей по меньшей мере 2 000.
Артиллерия имеет на вооружении как минимум 1 670 миномётов и 720 буксируемых орудий. Имеется 225 РСЗО (из них 36 HiMARS). Есть 218 противотанковых орудий и 138 ПТРК («Малютка» и «Конкурс»).
ПВО имеет в своём распоряжении 468 зенитно-пушечных комплексов (ЗУ-2 (60); М1980/88 (300); Gepard (36); «Эрликон» GDF-003 (72)). На вооружении состоят 288 ПЗРК СА-94 и 48 СА-95 на базе машины ТАВС. Имеется 16 комплексов «Пэтриот», 16 ЗРК «Оса», 32 MIM-23 HAWK и 32 ЗРК 2К12 «Куб».
Таким образом, всего имеется 144 ЗРК малой, средней и большой дальности. Чёткой информации по поводу БПЛА, к сожалению, нет. Но справедливости ради стоит сказать, что её крайне мало и в отношении армий других рассматриваемых стран. Другое дело классические самолёты.
Итак, на вооружении ВВС Румынии состоят 20 F-16 (ещё 29 должны поставить), 21 штурмовик IAR 99, 19 транспортных самолётов разных моделей и 2 самолёта наблюдения АН-30. В распоряжении имеются 14 учебно-тренировочных ЯК-52. Вертолёты представлены 84 IAR 330 и IAR 316.
F-16 ВВС Румынии
На вооружении также состоят 5 БПЛА RQ-4 Global Hawk и 7 БПЛА RQ-7.
Количество вспомогательной автомобильной техники неизвестно.
ВМС насчитывают 1 подводную лодку, 3 фрегата, 4 корвета, 3 ракетных корвета, 3 торпедных катера, 6 тральщиков, 3 речных монитора, 5 канонерских лодок, 13 патрульных катеров, 16 вспомогательных кораблей. Дополняют их 3 вертолёта IAR 330.
На вооружении береговой обороны имеются 4 ракетных комплекса «Рубеж» (ракеты Р-15 Termit).
Характерно, что сейчас Румыния находится в ожидании поставок тяжёлого вооружения. Заказано: 298 БМП разных производителей, 1 059 бронеавтомобилей, 90 САУ (K9 Thunder, T-155 Firtina, Panzerhaubitze 2000, ATMOS-2000), ну и, конечно, 48 F-35, из которых пока ни один не поставлен.
Конечно, от румынской армии было бы наивно ждать каких-то особых достижений, но занять Приднестровье или, например, усилить ВСУ – ей вполне по силам.
Недооценённая опасность
Таким образом, совокупно армии стран НАТО, которые с высокой долей вероятности вступят в конфликт, насчитывают 1 140 000 человек (это, если считать только одновременно состоящих под ружьём военнослужащих. Так, в Эстонии, например, резерв насчитывает около 200 000 человек, а по штату военного времени вооружённые силы насчитывают лишь 36 000 солдат и офицеров).
На их вооружении имеется 1 903 танка, 3 292 БМП, 8 860 БТР и бронированных автомобилей, 2 221 орудие, 531 РСЗО, 1 448 САУ, 6 512 миномётов, 447 ЗРК, 1 468 зенитно-пушечных комплексов.
Авиация насчитывает 304 истребителя-бомбардировщика, 84 штурмовика, более 100 транспортных самолётов, 345 вертолётов и ряд других пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. А также весьма значительное количество ПЗРК, ПТРК, гранатомётов, более 15 000 единиц вспомогательной техники. В распоряжении некоторых армий имеются дальнобойные дроны-«камикадзе» (до 1 000 километров), а также ракеты ATACMS с дальностью до 500 километров.
Это только по самым скромным подсчётам. За скобками оставлены контингенты других стран НАТО, расположенные на территории указанных государств, а также их вооружение. По понятным причинам не учтёны и силы стран Североатлантического альянса, которые с крайне высокой долей вероятности будут размещены на Украине в самом ближайшем будущем. Ну и, конечно, не учтены силы ВСУ.
В целом же, опираясь на пока приблизительную оценку, можно допустить, что в августе – октябре этого года против ВС РФ от Северного Ледовитого океана до Чёрного моря будет действовать группировка врага численностью более 2 миллионов человек.
В связи с этим, безусловно, пришло время прекратить всякие песни про «последний снаряд» и «последний патрон». Подобные идеи, тиражируемые целым рядом СМИ, оказывают крайне негативное влияние на общество в целом, создают ложное представление о реальности.
Да, на Украине, возможно, действительно стало намного меньше снарядов, но из этого автоматически не следует, что их число сократилось до минимального количества в арсеналах стран НАТО. Я никогда не поверю, что, планируя всю эту войну, они не соизволили обзавестись достаточным количеством боеприпасов. Уверен, что всё это самая обыкновенная кампания по дезинформации от западных СМИ.
Точно с таким же сомнением, на мой взгляд, следует воспринимать и любые заявления западных лидеров, политиков, общественных деятелей, журналистов, экспертов. Все эти разговоры про заморозку конфликта, о мирных переговорах, а также о неком страхе перед террористическими организациями, который они якобы испытывают после теракта в Москве – не более чем наглая неприкрытая ложь.
Ощущение того, что мы недооцениваем противника, постоянно пытаемся принизить его значимость и опасность – не покидает меня уже довольно давно.
Возможно, уже всё-таки ясно, что противник чрезвычайно силён, что современная Украина – только марионетка в его руках. Рассматривая армии указанных в обзоре государств как неполноценные, рассуждая в духе «у них ничего нет», мы имеем все перспективы столкнуться с колоссальными трудностями на пути к Победе. А трудности и сложности будут сами по себе, так не будем же их усугублять.
Что-то мне упорно подсказывает, что Украина – это только начало, как бы это грустно ни звучало. Это будет трудная, кровавая и долгая война, но мы не имеем права проиграть.
А для этого для начала надо перестать смеяться над армиями Финляндии или Норвегии. На мой взгляд, именно недооценка подобных врагов даёт им шанс на победу. Конечно, никто не хочет применять ядерное оружие. А это значит, что нужно изо всех сил найти рычаги воздействия на эти государства, вынуждая их к миру. Никто не хочет, чтобы наши ребята гибли, сдерживая натиск скандинавских орд или прибалтийских полчищ, а это значит, что меньше должно быть усмешек, неуместной иронии и порой откровенного нигилизма под вывеской «этого не может быть».
К сожалению, так сложилось, что в своё время рухнул Советский Союз. Сегодня мы пожинаем плоды той катастрофы. Расплачиваемся за доверие к Западу, платим кровью за добровольную самоликвидацию и разоружение. Нам предстоит ещё выучить уроки истории, но главный урок, надеюсь, мы сегодня, наконец, усвоили: никакого доверия к США. Ни на каких уровнях. Никакого слепого преклонения перед западными ценностями, никакого его возвеличивания и боготворения.
Но одновременно нам, каждому из нас, нужно понимать и силу Запада. А его сила, на мой взгляд, в иллюзии. Именно благодаря ложным представлениям о самом себе ему удалось зомбировать десятки миллионов людей, убедить их идти воевать за его интересы.
Будучи моральным банкротом, США сумели сформировать полностью подконтрольную им элиту на территории стран Европы. Вассалы Вашингтона как заведённые выдают пустые заявления. Они меняют свою риторику по пять раз на дню. Но главное у них остаётся неизменным: они ненавидят Россию, они ненавидят нас.
Я очень хотел бы ошибаться, но слишком многое указывает на крайне высокую вероятность большой европейской войны в ближайшем будущем.
Станет ли она третьей мировой – зависит не только от нас. Но решать – быть нам победителями или нет – только нам, и больше никому.
- Ярослав Колыванский
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