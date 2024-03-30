Европейские спецслужбы опасаются терактов на Олимпиаде в Париже и Чемпионате Европы по футболу в Германии

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Европейские спецслужбы опасаются терактов на Олимпиаде в Париже и Чемпионате Европы по футболу в Германии

Нынешнем летом в Европе пройдут сразу два масштабных международных спортивных мероприятия. В Париже с 26 июля по 11 августа состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры, а в Германии с 14 июня по 14 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу (UEFA EURO).

Однако после масштабной террористической акции в подмосковном Красногорске европейские спецслужбы всерьез опасаются терактов как во время Олимпиады, так и на ЧЕ по футболу. Ранее спецслужбы Франции в этой связи уже выступили с предложение отменить церемонию открытия игр, о чем писало «Военное обозрение». Ситуация усугубляется не только большим наплывом зрителей из разных стран, но и тем, что из-за огромного притока мигрантов в эти две европейские страны, в том числе из исламских государств, соответствующим службам сложно проводить необходимые проверки.



Кроме того, эксперты по безопасности полагают, что для проведения терактов экстремисты могут использовать беспилотники. В интервью крупной немецкой газете глава профсоюза полиции ФРГ Андреас Росскопф сказал, что «дроны становятся одной из самых больших проблем», поэтому на время ЧЕ власти введут «всеобъемлющий общенациональный запрет на полёты дронов на всей территории Германии». По его словам, у полиции уже есть антидроновые ружья.

По словам эксперта, сегодня приобрести достаточно недорогой беспилотник может почти любой человек. Он отметил, что с учетом возможности дистанционного управления коптерами отследить реальных операторов дронов, среди которых могут оказаться и террористы, чрезвычайно сложно. Кроме того, добавил Штокхаммер, планы использования дронов повсеместно обсуждаются на соответствующих форумах в интернете.

Опасность возрастет, если им удастся захватить современные военные дроны в нынешних зонах боевых действий

— отметил эксперт, очевидно, имея ввиду Украину, где при желании достаточно легко приобрести даже современное западное оружие.

Эксперт отметил, что сейчас террористы, как правило, используют небольшие коммерческие дроны, купленные через интернет. В свою очередь, австрийский исследователь терроризма Николас Штокхаммер подчеркнул, что с 2014 года исламистские террористические организации все чаще для нападений используют как дроны-камикадзе, так и беспилотники со взрывчаткой.
  • Сайт UEFA
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15 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +3
    Сегодня, 18:41
    Ну так не проводите ни того-ни-другого-нам то-похрен tongue
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 18:46
      Сами виноваты вскормили всякую сво...., а она с поводка сорвалась
    2. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +2
      Сегодня, 18:49
      Мне кажется, что западные спецслужбы не зря опасаются теракты.
      Впрочем, Запад своей политикой заслужил теракты. Сами вырастили террористов. Сами запустили террористов в свои страны.
  2. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +1
    Сегодня, 18:48
    Another form of 'US blackmail' has started in Europe. EU is at the gun point of USA. The American black mamba (CIA) has successfully entered the everyday life of stupid europeans. Congrats.

    In 2024, europe is encountering multiple snakes at once (introduced by USA):

    (a) US induced inflation.
    (b) US induced financial depression.
    (c) US induced industrial washout.
    (d) US induced Ukranian refugee crisis.
    (e) American blackmail, bribe and heavy corruption.
    (f) US sponsored radical islam 2.0
  3. hellman Ранг пользователя
    hellman
    +2
    Сегодня, 18:49
    Европейцев, в нынешние времена, нам не жалко, нам своих должно быть жалко.
  4. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +1
    Сегодня, 18:50
    Магуры по сене и эльбе зайдут до центров столиц.выпупустят бпла по стадионам.
    Под мостами основной груз вв бахнут, конец толерантности.
    Но самое опасное - евроклир и цурих гномов взорвать могут. Исламский банкинг против %%
  5. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 18:50
    Если во время этих мероприятий "террористы "будут атаковать ТОЛЬКО военные объекты стран натовщины,то ничего страшного... laughing
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:51
    Обеспечивать безопасность спортивных мероприятий чрезвычайно сложно.А почему зациклились только на Олимпиаде и Европейском чемпионате по футболу.Лига чемпионов ( футбол),Большой Шлем ( теннис),ФОРМУЛА 1 не требует охраны?Сейчас можно достать даже из другой страны.Выпустили джина из бутылки.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 18:57
      Цитата: tralflot1832
      Большой Шлем ( теннис),ФОРМУЛА 1 не требует охраны?

      А где они будут проходить? В любом случае, Олимпиада и футбол - наиболее массовые, зрелищные мероприятия. И беспокоятся Франция и Германия. (Знает кошка, чье сало съела). А вдруг прозвучит..."и бумеранг вернулся!"
  7. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 18:51
    После терактов будут кричать - это русские! Вот оказывается почему они не поехали на олимпиаду! lol good Как пить дать не сомневаюсь. winked
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 19:00
      Цитата: Enceladus
      После терактов будут кричать - это русские! Вот оказывается почему они не поехали на олимпиаду!

      Глупцы будут те, кто поедет. А на все крики - послать лесом и тайгой. Пусть за своими гостями присматривают. Там тоже желающие "развлечься" будут
  8. Vita VKO Ранг пользователя
    Vita VKO
    +2
    Сегодня, 18:54
    Во первых, логично, когда заказчик опасатся получить ответку за преступления, которые он финансировал.
    Во вторых, нужно же пропиарить в СМИ информацию, что к ИГЛИЛ они отношения не имеют, типа сами их боимся. Поэтому это не наши боевики.
  9. singless Ранг пользователя
    singless
    +2
    Сегодня, 18:58
    олимпиада на удаленке в самый раз для них.и допигггг проверять не надо и пол
  10. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:06
    И всё таки не зря из Северной Африки, Ближнего Востока , а также из Украины в страны ЕС заранее прибыли болельщики-фанаты здорового образа жизни по многочисленным просьбам особенно социума из Польши, а чаще всего по приглашению расслабившихся кругов из США и Европы. Ждёмс горячих новостей ... recourse
  11. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    0
    Сегодня, 19:11
    А как вам такой вариант, что они, учитывая гипотетическую вероятность терактов, всё-таки "играют" на этом? Может быть таким образом они стремятся отмежеваться от причастности к теракту в Москве? Да, опасность от террористов есть, но она была всегда, мигранты были на их территории довольно давно. Но почему именно сейчас? Нет, мне всё же кажется, что они разыгрывают некую "карту". Сейчас они с этими угрозами переносят внимание общественности с событий на Украине и вероятного конфлиткта с Россией на вопросы обеспечения безопасности ЧЕ по футболу и Олимпийских игр. Я бы предположил, что они готовят расширение конфликта на Украине, а это стоны не более чем ширма, когда реально существующую угрозу увеличивают в десятки раз.

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