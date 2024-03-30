Европейские спецслужбы опасаются терактов на Олимпиаде в Париже и Чемпионате Европы по футболу в Германии
Нынешнем летом в Европе пройдут сразу два масштабных международных спортивных мероприятия. В Париже с 26 июля по 11 августа состоятся XXXIII Летние Олимпийские игры, а в Германии с 14 июня по 14 июля пройдет Чемпионат Европы по футболу (UEFA EURO).
Однако после масштабной террористической акции в подмосковном Красногорске европейские спецслужбы всерьез опасаются терактов как во время Олимпиады, так и на ЧЕ по футболу. Ранее спецслужбы Франции в этой связи уже выступили с предложение отменить церемонию открытия игр, о чем писало «Военное обозрение». Ситуация усугубляется не только большим наплывом зрителей из разных стран, но и тем, что из-за огромного притока мигрантов в эти две европейские страны, в том числе из исламских государств, соответствующим службам сложно проводить необходимые проверки.
Кроме того, эксперты по безопасности полагают, что для проведения терактов экстремисты могут использовать беспилотники. В интервью крупной немецкой газете глава профсоюза полиции ФРГ Андреас Росскопф сказал, что «дроны становятся одной из самых больших проблем», поэтому на время ЧЕ власти введут «всеобъемлющий общенациональный запрет на полёты дронов на всей территории Германии». По его словам, у полиции уже есть антидроновые ружья.
По словам эксперта, сегодня приобрести достаточно недорогой беспилотник может почти любой человек. Он отметил, что с учетом возможности дистанционного управления коптерами отследить реальных операторов дронов, среди которых могут оказаться и террористы, чрезвычайно сложно. Кроме того, добавил Штокхаммер, планы использования дронов повсеместно обсуждаются на соответствующих форумах в интернете.
— отметил эксперт, очевидно, имея ввиду Украину, где при желании достаточно легко приобрести даже современное западное оружие.
Эксперт отметил, что сейчас террористы, как правило, используют небольшие коммерческие дроны, купленные через интернет. В свою очередь, австрийский исследователь терроризма Николас Штокхаммер подчеркнул, что с 2014 года исламистские террористические организации все чаще для нападений используют как дроны-камикадзе, так и беспилотники со взрывчаткой.
- Сайт UEFA
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