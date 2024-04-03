Российские войска подошли к восточным окраинам села Нетайлово
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Российские войска продолжают успешные наступательные действия на целом ряде направлений. Одно из таких направлений – к северо-западу от Донецка.
Полностью освободив населённый пункт Водяное и взяв под контроль большую часть территории соседнего с ним села Первомайское, наши войска продвинулись к северу от Староавдеевского пруда. Наступательный маневр позволил отбросить противника на расстояние не менее 1,4 км на запад.
В результате успешных наступательных действий в Первомайском и западнее Водяного российская армия подошла к восточным окраинам населённого пункта Нетайлово.
Таким образом осуществляется выравнивание фронта в наступлении – по линии Уманское-Нетайлово. Как накануне сообщало «Военное обозрение», российские войска вплотную подошли и к упомянутому селу Уманское, что к северу от Нетайловского направления.
Напомним, что около двух недель назад глава киевского режима Зеленский заявил, что наступление российских войск вооружёнными силами Украины остановлено. С тех пор ВСУ потеряли контроль как минимум над тремя населёнными пунктами на Донбассе и над одним в Запорожской области.
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