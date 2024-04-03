Появилось доказательство использования школы в Сумской области под пункт временного размещения ВСУ

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Появилось доказательство использования школы в Сумской области под пункт временного размещения ВСУ

Давно известно, что украинские националисты активно практикуют откровенно террористические методы в противостоянии с ВС РФ. В частности, ВСУ используют в военных целях жилые строения и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе социального назначения, включая детские сады и школы, в которых создаются пункты временной дислокации, склады с боеприпасами и оружием, оборудуются опорные пункты с огневыми точками.

Используется эта тактика с двумя главными целями. Во-первых, враг таким образом маскирует военные объекты, дабы ввести в заблуждение нашу разведку. Во-вторых, когда российские военные вычисляют эти законные цели и уничтожают их, в украинской пропаганде сразу начинают разгонять тему о нанесении ударов по «невоенным» объектам. В доказательство в интернете и СМИ публикуются соответствующие снимки, конечно, сделанные после тщательной подготовки помещений. Впрочем, в эти байки уже мало кто верит и на самой Украине.



Очевидно, что перед «фотосессией» в разрушенных высокоточными ударами ВС РФ зданиях, используемых ВСУ, капитально прибираются. Однако на этот раз навести порядок украинские военные и местные власти не успели. В сети опубликована фотография полуразрушенного после удара ВС РФ здания школы в пгт Великая Писаревка, что в приграничной с Россией Сумской области. Именно из этого региона украинские националисты ведут обстрелы Белгорода и области, а также совершают попытки террористических вылазок в российское приграничье.

На фотографии запечатлен верхний этаж школы, в котором штабелями уложены не только парты, но и характерные для хранения боеприпасов и оружия деревянные ящики. Несложно догадаться, что предназначены они вовсе не для ведения учебного процесса. Как писало сегодня «Военное обозрение», в ночь на 3 апреля ВС РФ, в частности, нанесли высокоточные удары по военным целям в Сумской области.

Возможно, на фотографии как раз запечатлены последствия одного из этих прилетов по распологе украинских боевиков. То что ящики не повреждены, скорее всего, связано с тем, что боеприпас разорвался на достаточном удалении от этой части здания учебного заведения.
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8 комментариев
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  1. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 18:17
    там глобусы украины в ящиках были...
    1. Марвелл Ранг пользователя
      Марвелл
      +3
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Аэродромный
      там глобусы украины в ящиках были...

      Именно так и отмажутся ..А вообще с 2016 г. огромное колмчество фото и виде ,где всу-к прикрывали дольнобойные орудия и грады в жилых домах возле детских садов и т.д.
      Нелюди и выродки ..
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 18:36
        В общем фейкомёты из укрорейха получили от русской ракеты неуд. bully
  2. frruc Ранг пользователя
    frruc
    0
    Сегодня, 18:22
    Возможно в ящиках находилась свиная тушенка от Укрхарчпрома.
  3. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:27
    утомили, какие доказательства?!!!!
    вам заявят, что это набор юного химика
  4. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:28
    Вообще,насколько в курсе,у них-дисстанционное обучение.Там любая школа изьята из системы образования и передана военным
  5. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 18:29
    Видимо на банковской точно родильное отделение request
  6. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 18:38
    Судя по фото не школы, а "бывшего здания школы", так как болше похоже на руины, чем на школу.
    На фотографии запечатлен верхний этаж школы, в котором штабелями уложены не только парты, но и характерные для хранения боеприпасов и оружия деревянные ящики.

    Слабо верится, что в таком месте, как на фото, на самом краю обрушенного взрывом здания, которое вот- вот завалится, сложили оружие и боеприпасы.

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