Появилось доказательство использования школы в Сумской области под пункт временного размещения ВСУ
Давно известно, что украинские националисты активно практикуют откровенно террористические методы в противостоянии с ВС РФ. В частности, ВСУ используют в военных целях жилые строения и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе социального назначения, включая детские сады и школы, в которых создаются пункты временной дислокации, склады с боеприпасами и оружием, оборудуются опорные пункты с огневыми точками.
Используется эта тактика с двумя главными целями. Во-первых, враг таким образом маскирует военные объекты, дабы ввести в заблуждение нашу разведку. Во-вторых, когда российские военные вычисляют эти законные цели и уничтожают их, в украинской пропаганде сразу начинают разгонять тему о нанесении ударов по «невоенным» объектам. В доказательство в интернете и СМИ публикуются соответствующие снимки, конечно, сделанные после тщательной подготовки помещений. Впрочем, в эти байки уже мало кто верит и на самой Украине.
Очевидно, что перед «фотосессией» в разрушенных высокоточными ударами ВС РФ зданиях, используемых ВСУ, капитально прибираются. Однако на этот раз навести порядок украинские военные и местные власти не успели. В сети опубликована фотография полуразрушенного после удара ВС РФ здания школы в пгт Великая Писаревка, что в приграничной с Россией Сумской области. Именно из этого региона украинские националисты ведут обстрелы Белгорода и области, а также совершают попытки террористических вылазок в российское приграничье.
На фотографии запечатлен верхний этаж школы, в котором штабелями уложены не только парты, но и характерные для хранения боеприпасов и оружия деревянные ящики. Несложно догадаться, что предназначены они вовсе не для ведения учебного процесса. Как писало сегодня «Военное обозрение», в ночь на 3 апреля ВС РФ, в частности, нанесли высокоточные удары по военным целям в Сумской области.
Возможно, на фотографии как раз запечатлены последствия одного из этих прилетов по распологе украинских боевиков. То что ящики не повреждены, скорее всего, связано с тем, что боеприпас разорвался на достаточном удалении от этой части здания учебного заведения.
- Соцсети
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