В ночь на 4 апреля поражены несколько целей в Харькове и городе Лозовая на юге Харьковской области

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В ночь на 4 апреля поражены несколько целей в Харькове и городе Лозовая на юге Харьковской области

Вооружённые силы России в ночь на 4 апреля нанесли очередную серию ударов по объектам в различных районах контроля противника. Несколько ударов были нанесены по объектам киевского режима в Харькове и Харьковской области.

Накануне вечером, как сообщало «Военное обозрение», были поражены объекта на крупном логистическом узле ВСУ в Мерефе, что в нескольких километрах южнее Харькова.



В ночное время суток пункты дислокации личного состава ВСУ и других силовых структур были атакованы с применением ударных дронов типа «Герань». Украинская сторона утверждает, что помимо «Гераней» ВС РФ использовали авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Также были поражены цели в другом центре логистики киевского режима в Харьковской области – городе Лозовая. Через Лозовую идёт военный трафик, включая трафик войск и техники, в стороны Славянско-Краматорской агломерации, а также через днепропетровский Павлоград в направлении линии Покровск-Селидово-Курахово. По объектам Лозовой прилетели несколько БПЛА.

В общей сложности в течение ночи в Харькове и области прогремели не менее 9 взрывов. Работала и украинская ПВО, которая традиционно располагается в том числе в жилых кварталах.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:36
      «Вооружённые силы России в ночь на 4 апреля нанесли очередную серию ударов по объектам в различных районах контроля противника» —

      — Не будет для вас спокойных ночей,свидомые ...
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:52
      были поражены объекта на крупном логистическом узле ВСУ в Мерефе... были поражены цели в другом центре логистики киевского режима в Харьковской области – городе Лозовая
      В последние дни наши сосредоточились не только на энергетической инфраструктуре, но и логистических центрах противника нарушая логистическую цепочку доставки сил и средств к ЛБС. Кроме этого обращает на себя внимание систематическое применение ВКС авиабомб с УМПК. И это радует, т.к. противник начинает нести потери еще не добравшись до ЛБС, что явно не повышает его морально-психологическое состояние.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 07:07
        Да как бы так.Хотелось бы болеее массово.Но что имеем,тем и воюем
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +5
          Сегодня, 08:09
          что у вас стоны в каждой теме?
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            -2
            Сегодня, 08:11
            Констатация фактов,мадам.Увы.
            1. Nastia Makarova Ранг пользователя
              Nastia Makarova
              +2
              Сегодня, 08:20
              вот именно что нет, атаковали почему мало, не атакуют плохо и т.д.
            2. Nastia Makarova Ранг пользователя
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 08:21
              вот именно что нет, атаковали почему мало, не атакуют плохо и т.д.
              1. Монтесума Ранг пользователя
                Монтесума
                +2
                Сегодня, 08:43
                Цитата: Nastia Makarova
                вот именно что нет, атаковали почему мало, не атакуют плохо и т.д.

                Констатация фактов,мадам.Увы.

                Мсье у нас профессиональный пессимист. Увы.request
    3. Николай-Николаевич Ранг пользователя
      Николай-Николаевич
      +1
      Сегодня, 08:32
      Мне нравится, что в Харькове перестали работать унитазы... Под кустик - это так гармонично и гигиенично!
    4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:48
      Украинская сторона утверждает, что помимо «Гераней» ВС РФ использовали авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.
      Та кто бы спорил! С "бомбами" оно как то уверенней! good

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