В ночь на 4 апреля поражены несколько целей в Харькове и городе Лозовая на юге Харьковской области
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Вооружённые силы России в ночь на 4 апреля нанесли очередную серию ударов по объектам в различных районах контроля противника. Несколько ударов были нанесены по объектам киевского режима в Харькове и Харьковской области.
Накануне вечером, как сообщало «Военное обозрение», были поражены объекта на крупном логистическом узле ВСУ в Мерефе, что в нескольких километрах южнее Харькова.
В ночное время суток пункты дислокации личного состава ВСУ и других силовых структур были атакованы с применением ударных дронов типа «Герань». Украинская сторона утверждает, что помимо «Гераней» ВС РФ использовали авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.
Также были поражены цели в другом центре логистики киевского режима в Харьковской области – городе Лозовая. Через Лозовую идёт военный трафик, включая трафик войск и техники, в стороны Славянско-Краматорской агломерации, а также через днепропетровский Павлоград в направлении линии Покровск-Селидово-Курахово. По объектам Лозовой прилетели несколько БПЛА.
В общей сложности в течение ночи в Харькове и области прогремели не менее 9 взрывов. Работала и украинская ПВО, которая традиционно располагается в том числе в жилых кварталах.
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