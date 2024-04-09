Источники заявляют, что ВСУ покинули Белогоровку в ЛНР и отступили от Первомайского к Нетайлово в ДНР

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Источники заявляют, что ВСУ покинули Белогоровку в ЛНР и отступили от Первомайского к Нетайлово в ДНР

Российская армия, преодолевая ожесточенное сопротивление ВСУ, продолжает теснить противника на нескольких направлениях фронта, освобождая оккупированные территории ЛДНР. В результате довольно быстрого и частого изменения оперативной обстановки на отдельных участках ЛБС, сообщения порою поступают противоречивые, что не меняет общего тренда успехов ВС РФ.

Ряд российских военкоров сообщают, что украинские подразделения покинули пгт Белогоровка, расположенный южнее Кременной и западнее Лисичанска в ЛНР. Официального подтверждения этому пока нет. Ранее сообщалось, что штурмовые группы спецназа «Ахмат» и 7-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ заняли территорию мелового завода на окраине этого населенного пункта. При этом было уничтожено несколько укрепрайонов и выкопанные ВСУ «лабиринты и норы». Согласно другим источникам, в настоящее время продолжаются бои возле Белогорской фильтровальной станции, наши закрепляются на восточном склоне террикона Мелового карьера.



Взятие Белогоровки открывает дорогу на стратегически важный для обороны ВСУ город Северск уже в ДНР, до которого по прямой около 14 километров. С высоты Белая гора этот город хорошо виден, а следовательно, доступен и для плотной огневой обработки артиллерией ВС РФ. Нашим подразделениям здесь противостоят 81-я десантная аэромобильная бригада ВСУ и 54-я механизированная бригада, сформированная из трех нацбатов, нацгвардия Украины и иностранные наемники.



На Авдеевском направлении подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ разбили 25-ю и 29-ю бригады ВСУ и полностью овладели населенным пунктом Первомайское. Украинские источники сообщают, что ВСУ оставили Первомайское и отошли на запасные позиции под Нетайлово. Судя по размерам села, где украинским боевикам предстоит окапываться, на длительную оборону здесь также рассчитывать не стоит. Киевское командование поставило задачу перед ВСУ «всеми силами удерживать перекресток проселочных дорог в районе Нетайлово», о чем ранее писало «Военное обозрение».

Этот населенный пункт важен еще и тем, что Нетайлово — последний рубеж обороны украинских боевиков перед Карловкой, куда длительное время перебрасывались украинские резервы. Российские войска поджимают село с двух сторон, и удерживать его чрезвычайно сложно. Отступление ВСУ из Первомайского означает, что речь фактически будет идти о постепенной утрате территорий ДНР, занимаемых ВСУ последние несколько лет.





К северо-западу от Авдеевки ВС РФ продолжают наступление в направлении пгт Очеретино. В сети опубликованы кадры ударов российской артиллерии по пунктам временной дислокации ВСУ, закрепившихся в садах на подступах к поселку. Работу артиллеристов корректируют операторы БПЛА.



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    16 комментариев
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    1. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +5
      Сегодня, 12:30
      Медленно, но верно, всуки
      отползают на запад.
    2. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      +4
      Сегодня, 12:31
      Отличные новости с ЛБС. От Донецка упырей надо отодвигать как можно дальше. Удачи нашим парням.
    3. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 12:33
      На участке фронта под Авдеевкой всу закрепляться негде до самой линии селидово-красноармейск.
      1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        +1
        Сегодня, 12:45
        Что значит негде? Они могут засесть в любой груде битого кирпича или куче навоза, окопов вырыто в чистом поле... не говоря уже про лесопосадки. И все усажено минными полями.
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 13:05
          сидеть в окопе в чистом поле это самоубийство, в линию обороны входит размещение складов, тылового обеспечения а это быстро не построишь и с колес тоже не получится, минных полей не успевают ставить
        2. А. Эверт Ранг пользователя
          А. Эверт
          0
          Сегодня, 13:27
          Анализ боевых действий всу показывает, что в 90 случаях из 100 укропская оборона строится на основе более или менее крупных населённых пунктов, где можно закрепиться в городской застройке. Такими населёнными пунктами после Авдеевки являются Селидово, Горняк, Цукурино, Новогродовка, Красноармейск, Димитров. Находите их на карте и можете сами для себя уяснить их новую оборонительную линию. Это же Донбасская агломерация!
      2. Alex100 Ранг пользователя
        Alex100
        +1
        Сегодня, 13:38
        До этой линии населенных пунктов нет, но сплошные лесополосы и в каждой линия обороны, а перед ними открытые заминированные поля и дроны, которые буквально перемалывают нашу технику. И из-за этого каждую лесополку приходится брать с большими потерями. А выговорите, что закрепиться негде.
        1. А. Эверт Ранг пользователя
          А. Эверт
          +1
          Сегодня, 13:48
          Позиции в лесополосах тоже откуда-то снабжать надо. Снабжение идёт по дорогам, которые под нашими артиллерией и беспилотниками. Поэтому всу выгодно иметь относительно короткие логистические пути, а лесополосы держать в "серой" зоне. И там сельхозполей больше, чем лесополос.
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 12:54
      Кто-нибудь знает, почему из Невельского не могут зайти в тыл Красногоровки?
      1. Roma-1977 Ранг пользователя
        Roma-1977
        +2
        Сегодня, 13:04
        В этой войне заходить в тыл - себе дороже. Специфика. Операции в духе Второй Мировой стали невозможны принципиально.
        1. Простой Ранг пользователя
          Простой
          +1
          Сегодня, 13:14
          Чтобы надавить с севера на Красногоровку надо обеспечить свои фланги, взяв Нетайлово (там автоматом поплохеет позициям ВСУ у Яснобродовки). И потом полями на низменности дойти до Красногоровки (опять-же обеспечивая свой правый фланг)
      2. Alex100 Ранг пользователя
        Alex100
        +1
        Сегодня, 13:47
        Мины и дроны. Причем дроны разведывательные и ударные. Ударные работают постоянные, сводя на нет поддержку наступления бронетехникой. Потери в технике огромные. Они сделали акцент на ударные дроны и это у них к сожалению получается. А разведывательные наводят арту, причем их арта работает, работает меньше чем летом 2023 г, но работает.
    5. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      +1
      Сегодня, 12:56
      Насколько информация о Белогоровке соответствует истине? Это чрезвычайно важный и укрепленный населенный пункт, и ВСУ не могли его оставить просто так. Разве что у ВСУ совсем все плохо с резервами, техникой и боеприпасами?...
      1. Простой Ранг пользователя
        Простой
        0
        Сегодня, 13:23
        В Белогоровке неудобно обороняться обеим сторонам.
        А с занятем позиций на Меловой горе, комуникации для ВСУ на Белогоровку будут под присмотром русских.
    6. Alex100 Ранг пользователя
      Alex100
      +1
      Сегодня, 13:32
      По поводу Белогоровки ОЧЕНЬ сомнительно. Бои за нее идут с весны 2022 г. !!! Их позиции там очень сильны. С начала этого года идут постоянные позиционные бои за гору-отвал, являющейся преобладающей высотой в этом районе, и ВСУ просто так ее не отдадут, тем более что значительных успехов у нас так и нет на этом участке.
      Вообще после взятия Авдеевки с нашей стороны пошел вал дезинформации о взятии населенных пунктов, которые на деле не подтверждаются.
      1. Рус_80 Ранг пользователя
        Рус_80
        +1
        Сегодня, 13:46
        Насчет Белогоровки инфа от ряда военкоров. Официальной информации пока нет. Будем надеяться.

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