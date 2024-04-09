Источники заявляют, что ВСУ покинули Белогоровку в ЛНР и отступили от Первомайского к Нетайлово в ДНР
Российская армия, преодолевая ожесточенное сопротивление ВСУ, продолжает теснить противника на нескольких направлениях фронта, освобождая оккупированные территории ЛДНР. В результате довольно быстрого и частого изменения оперативной обстановки на отдельных участках ЛБС, сообщения порою поступают противоречивые, что не меняет общего тренда успехов ВС РФ.
Ряд российских военкоров сообщают, что украинские подразделения покинули пгт Белогоровка, расположенный южнее Кременной и западнее Лисичанска в ЛНР. Официального подтверждения этому пока нет. Ранее сообщалось, что штурмовые группы спецназа «Ахмат» и 7-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ заняли территорию мелового завода на окраине этого населенного пункта. При этом было уничтожено несколько укрепрайонов и выкопанные ВСУ «лабиринты и норы». Согласно другим источникам, в настоящее время продолжаются бои возле Белогорской фильтровальной станции, наши закрепляются на восточном склоне террикона Мелового карьера.
Взятие Белогоровки открывает дорогу на стратегически важный для обороны ВСУ город Северск уже в ДНР, до которого по прямой около 14 километров. С высоты Белая гора этот город хорошо виден, а следовательно, доступен и для плотной огневой обработки артиллерией ВС РФ. Нашим подразделениям здесь противостоят 81-я десантная аэромобильная бригада ВСУ и 54-я механизированная бригада, сформированная из трех нацбатов, нацгвардия Украины и иностранные наемники.
На Авдеевском направлении подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ разбили 25-ю и 29-ю бригады ВСУ и полностью овладели населенным пунктом Первомайское. Украинские источники сообщают, что ВСУ оставили Первомайское и отошли на запасные позиции под Нетайлово. Судя по размерам села, где украинским боевикам предстоит окапываться, на длительную оборону здесь также рассчитывать не стоит. Киевское командование поставило задачу перед ВСУ «всеми силами удерживать перекресток проселочных дорог в районе Нетайлово», о чем ранее писало «Военное обозрение».
Этот населенный пункт важен еще и тем, что Нетайлово — последний рубеж обороны украинских боевиков перед Карловкой, куда длительное время перебрасывались украинские резервы. Российские войска поджимают село с двух сторон, и удерживать его чрезвычайно сложно. Отступление ВСУ из Первомайского означает, что речь фактически будет идти о постепенной утрате территорий ДНР, занимаемых ВСУ последние несколько лет.
К северо-западу от Авдеевки ВС РФ продолжают наступление в направлении пгт Очеретино. В сети опубликованы кадры ударов российской артиллерии по пунктам временной дислокации ВСУ, закрепившихся в садах на подступах к поселку. Работу артиллеристов корректируют операторы БПЛА.
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