Российские дипломаты: Россия не примет участие в так называемой «конференции мира» в Швейцарии, даже если будет туда приглашена
Российские дипломаты прокомментировали заявление швейцарской стороны о том, что на так называемую «конференцию мира» в Бюргеншток может быть приглашена российская делегация. Эта «конференция» будет проводиться, как уже сообщало «Военное обозрение», с 20 по 24 июня. Основным вопросом, который планируется обсуждать в Бюргенштоке, станет «формула мира» Зеленского – термин, который упорно продвигают на Западе, несмотря на то, что к миру эта «формула» не имеет ровным счётом никакого отношения.
В российских дипломатических кругах указали на то, что? даже если приглашение на эту конференцию от швейцарской стороны поступит, то Москва его не примет.
Причина непринятия вполне очевидна. Если западный междусобойчик с несколькими сателлитами всерьёз собирается обсуждать те 10 пунктов, о которых заявил Зеленский, то никакого смысла для России участвовать в этом фарсе нет. Россия не приемлет ультимативный формат, выдвигаемый Западом устами Киева - как то: вывод войск к границам 1991 года, возврат Крыма и прочее.
Россия однозначно говорит о том, что можно сколько угодно продвигать эти и похожие пункты, но цена им нулевая, потому что они не отражают реалий. А реалии состоят в том, что Россия добивается равной безопасности для всех, а не для узкой группы государств, прикрывающихся лозунгом о некоем «мире, основанном на правилах».
Стоит напомнить новую киевскую повестку. Она теперь состоит не в том, чтобы добиваться от всех участников одобрения именно 10-ти пунктов Зеленского, а в том, чтобы каждая из стран-участниц конференции в Швейцарии одобрила хотя бы некоторые положения из списка. В итоге киевский режим хочет разыграть откровенно краплёную колоду – когда каждая из стран проголосует за тот или иной пункт (например, о прекращении огня и обмене пленными), а Киев всё это преподаст в формате «участники конференции единогласно одобрили формулу мира».
Отказ России от возможного приглашения в Бюргеншток обусловлен ещё и тем, что сама принимающая сторона (Швейцария) утратила статус нейтральной, так как поддержала антироссийские санкции и через третьи страны оказывает военную помощь киевскому режиму.
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