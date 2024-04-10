Российские дипломаты: Россия не примет участие в так называемой «конференции мира» в Швейцарии, даже если будет туда приглашена

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Российские дипломаты: Россия не примет участие в так называемой «конференции мира» в Швейцарии, даже если будет туда приглашена

Российские дипломаты прокомментировали заявление швейцарской стороны о том, что на так называемую «конференцию мира» в Бюргеншток может быть приглашена российская делегация. Эта «конференция» будет проводиться, как уже сообщало «Военное обозрение», с 20 по 24 июня. Основным вопросом, который планируется обсуждать в Бюргенштоке, станет «формула мира» Зеленского – термин, который упорно продвигают на Западе, несмотря на то, что к миру эта «формула» не имеет ровным счётом никакого отношения.

В российских дипломатических кругах указали на то, что? даже если приглашение на эту конференцию от швейцарской стороны поступит, то Москва его не примет.



Причина непринятия вполне очевидна. Если западный междусобойчик с несколькими сателлитами всерьёз собирается обсуждать те 10 пунктов, о которых заявил Зеленский, то никакого смысла для России участвовать в этом фарсе нет. Россия не приемлет ультимативный формат, выдвигаемый Западом устами Киева - как то: вывод войск к границам 1991 года, возврат Крыма и прочее.

Россия однозначно говорит о том, что можно сколько угодно продвигать эти и похожие пункты, но цена им нулевая, потому что они не отражают реалий. А реалии состоят в том, что Россия добивается равной безопасности для всех, а не для узкой группы государств, прикрывающихся лозунгом о некоем «мире, основанном на правилах».

Стоит напомнить новую киевскую повестку. Она теперь состоит не в том, чтобы добиваться от всех участников одобрения именно 10-ти пунктов Зеленского, а в том, чтобы каждая из стран-участниц конференции в Швейцарии одобрила хотя бы некоторые положения из списка. В итоге киевский режим хочет разыграть откровенно краплёную колоду – когда каждая из стран проголосует за тот или иной пункт (например, о прекращении огня и обмене пленными), а Киев всё это преподаст в формате «участники конференции единогласно одобрили формулу мира».

Отказ России от возможного приглашения в Бюргеншток обусловлен ещё и тем, что сама принимающая сторона (Швейцария) утратила статус нейтральной, так как поддержала антироссийские санкции и через третьи страны оказывает военную помощь киевскому режиму.
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    39 комментариев
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 21:22
      Россия не примет участие в так называемой «конференции мира» в Швейцарии, даже если будет туда приглашена

      А кем будет приглашена...??? Русофобами - сторонниками войны...??? Ну и чего нам там делать,..??? stop
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 21:27
        Цитата: Lev_Russia
        А кем будет приглашена...??? Сторонниками войны...?

        Так Швейцария, сама будучи 200 лет нейтральной, влились в свору войны. Как они сейчас могут говорить о мире, даже при полной оккупации Европы Гитлером, Швейцария оставалась нейтральной, а сейчас стала на "тропу войны".
        Мистика, или нонсенс !!!
        1. Загребун Звание
          Загребун
          +3
          Сегодня, 21:33
          даже при полной оккупации Европы Гитлером, Швейцария оставалась нейтральной, а сейчас стала на "тропу войны".

          Что не мешало хранить деньги рейха, как и деньги евреев, которых рейх отгеноцидил. И присвоить деньги тех и других по максимуму. В Европе. Мы для них не люди. Совсем. Пора принять и действовать соответственно.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 21:43
            Цитата: Загребун
            Что не мешало хранить деньги рейха, как и деньги евреев, которых рейх отгеноцидил.

            Швейцария на том и жила, бизнес под эгидой нейтральности, а сейчас всё изменилось. когда страна потеряла статус "нейтральной".
        2. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:39
          Цитата: carpenter
          даже при полной оккупации Европы Гитлером, Швейцария оставалась нейтральной

          Никакой мистики. Швейцарию оставили нейтральной, ведь как-то нужно американским акционерам Опеля получать дивиденды по акциям. Да и фашистам нужно как-то расплачиваться за американское сырье.
          А сейчас расклад совсем другой и вся капиталистическая англосаксонская "эпитет сами додумайте" выступает единым фронтом, никто "броней" не сможет воспользоваться.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 21:49
            Цитата: михаилл
            Никакой мистики. Швейцарию оставили нейтральной, ведь как-то нужно американским акционерам Опеля получать дивиденды по акциям.

            На деле нейтральный статус страны очень и очень сомнителен, особенно на фоне присоединения Берна к группе стран, призывающих к созданию трибунала против России. « Возникает вопрос: где была швейцарская дипломатия со своими идеями «привлечения к ответственности» и организации международных трибуналов,
            1. михаилл Звание
              михаилл
              0
              Сегодня, 22:36
              Цитата: carpenter
              Цитата: михаилл
              Никакой мистики. Швейцарию оставили нейтральной, ведь как-то нужно американским акционерам Опеля получать дивиденды по акциям.

              На деле нейтральный статус страны очень и очень сомнителен, особенно на фоне присоединения Берна к группе стран, призывающих к созданию трибунала против России

              Я вообще-то о Второй Мировой Войне имел ввиду, а сейчас швейцарские банки себя немножко скомпрометировали и переселились в другие места и часто в виртуальные, поэтому Швейцарию уже не жалко, пусть будет в НАТО!
        3. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 21:40
          Российские дипломаты: Россия не примет участие в так называемой «конференции мира» в Швейцарии, даже если будет туда приглашена

          Ну всё правильно МИД России сделал! Поддерживаю!
          Россия должна идти собственной СУВЕРЕННОЙ дорогой и никуда в сторону на манипулятивные хотелки врагов ни сворачивать. Тогда её будут в мире уважать и с нею считаться!
        4. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 21:43
          Та самая нейтральная Швейцария, где американцы проводили операцию Гладио и контролировали швейцарскую армию?
          https://ru.wikipedia.org/wiki/Project-26
          Там еще один полковник в 1990 году пообещал открыть всю правду о действиях британцев в подразделении, где он работал, но до утра не дожил, неизвестные его зарезали, расследование ничего не дало
      2. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 21:30
        Цитата: Lev_Russia
        А кем будет приглашена...??? Русофобами - сторонниками войны...???

        Не важно, важно то что Швейцария потеряла статус которым очень дорожит, несколько веков они гордо об этом заявляли. Это дорого стоит. Очень дорого. В следующий раз они 1000 раз будут думать какое решение принимать.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:22
      Отказ России от возможного приглашения в Бюргеншток обусловлен ещё и тем, что сама принимающая сторона (Швейцария) утратила статус нейтральной

      Интересная ситуация, а кто из российского руководства сможет въехать в не нейтральную Швейцарию, когда большинство (точнее почти все) представители Российского правительства под санкциями, а 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
      Если такие меры ввелись против Президента Великой Державы, то с "шестерками" говорить не о чем.
      Если есть желание пожалуйте в Москву, вас там не арестуют.
      1. topol717 Звание
        topol717
        -5
        Сегодня, 21:33
        Цитата: carpenter
        Российского правительства под санкциями, а 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

        Президент любой страны имеет дипломатический суверенитет. И этот ордер будет действовать только после того как ВВП лишится должности. Хотя они всегда могут попробовать нарушить статус дипломата. И это будет казус белли.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 21:52
          Цитата: topol717
          Президент любой страны имеет дипломатический суверенитет. И этот ордер будет действовать только после того как ВВП лишится должности. Хо

          Но если МУС предъявляет ордер на арест президента, то какой может быть "дипломатический суверенитет", его уже "похерели" и не признают, а Вы про дипломатию вещаете.
          1. topol717 Звание
            topol717
            -4
            Сегодня, 22:05
            Осталось решить кто такой МУС, какой закон действует в конкретной стране. и т.д. и т.п. Во всех странах законы разные. И как МУС и нормы дип. сношений связаны между собой? правильный ответ никак. таких организаций как МУС 2-3 десятка. например чем МУС от Гринписа отличается? А например условные служители церкви йеговы от того же МУС?
    3. AC130 Ganship Звание
      AC130 Ganship
      +2
      Сегодня, 21:24
      История всегда повторяется. Помнится, Кремль выставил ультиматум Вашингтону и Нато в конце 2021
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 21:36
        Цитата: AC130 Ganship
        Помнится, Кремль выставил ультиматум Вашингтону и Нато в конце 2021

        Было такое и одна из статей гласила:
        Статья 3 гласит, что «стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой стороны».
        Речь идёт прежде всего об Украине. Альянс не принимает её в свои ряды, несмотря на данное в 2008 году обещание, но де-факто делает своим членом, используя территорию страны для проведения учений (на 2022 года запланировано 10 широкомасштабных манёвров с участием авиации и флота), направляя инструкторов, адаптируя ВСУ к стандартам НАТО, а это напрямую угрожает безопасности России.
        Но — сказала представитель Белого дома.
        «Мы готовы обсуждать предложения по безопасности, однако в этих документах есть некоторые моменты, которые, как знает РФ, будут неприемлемы, но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения».
        На том все и закончилось, и началась стагнация, что мы имеем не сей день, все видят.
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 22:11
          Цитата: carpenter
          На том все и закончилось, и началась стагнация, что мы имеем не сей день, все видят.

          Израильтянину Ваши слова не понравились, минусует.
    4. костя1 Звание
      костя1
      -2
      Сегодня, 21:32
      Как будь то нас кто то позовет?-хотя был бы жив Жириновский-можно бы туда отправить laughing
    5. Million Звание
      Million
      +1
      Сегодня, 21:34
      Надеюсь хватит ума не послать туда двух евреев :Абрамовича с Мединским..
      Хотя,еще не известно,кто принимает такие решения.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 21:55
        Цитата: Million
        Надеюсь хватит ума не послать туда двух евреев :Абрамовича с Мединским..

        Не знаю как Мединский, но Абрамович там будет (если Россия согласится присутствовать).
        Очень темная и антироссийская личность.
        1. Million Звание
          Million
          +3
          Сегодня, 21:58
          Вообще непонятно кто в России власть.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 22:00
            Цитата: Million
            Вообще непонятно кто в России власть.

            Читайте Ленина - капитализм.
    6. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin
      +2
      Сегодня, 21:39
      Швейцария очень хорошо делала запчасти для немецких танков!!! А сейчас немного не подрасчитала!!! wink wink
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 21:42
      Будут пытатся колотить коалицию-банду и предъявить России притензии, ультиматум от их имени...
      Короче фигня, будут те же и там же. Обсуждать то, что нас не интересует ни разу.
      Для них сейчас самое главное убедить Россию, что она проигрывает/проиграет, нп смотря на то, что они уже ничего, принципиально изменить не могут, не осмелятся сделать.
      Короче, наф подальше, желательно быстрее.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 21:57
        Цитата: rocket757
        Будут пытатся колотить коалицию-банду и предъявить России притензии, ультиматум от их имени...

        Да вся эта европейская кодла набросится на Россию, как свора собак на медведя (хотя медведь свору всегда одолеет, но без охотника).
    8. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 21:45
      Это липовая конференция. Настоящая будет проходить в Киеве после завершения СВО и по инициативе РФ, для обсуждения послевоенного статуса денацифицированной Украины.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:01
        Цитата: Монтесума
        для обсуждения послевоенного статуса денацифицированной Украины.

        Какая конференция ? Подписание капитуляции, но не конференция.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 22:19
          Цитата: carpenter
          Подписание капитуляции, но не конференция.

          Если будет кому подписывать капитуляцию, в чём нет уверенности. А конференция нужна по-любому со странами-соседями бывшей Украины для закрепления статуса нейтральной территории без права иметь вооружённые силы.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 22:35
            Цитата: Монтесума
            Если будет кому подписывать капитуляцию, в чём нет уверенности.

            Всегда найдутся с кем подписывать, в 1945 году Гитлер сдох, а подписали Акт капитуляции.
            Зеля сдохнет, тоже найдутся с кем подписать.
    9. Я свой Звание
      Я свой
      +4
      Сегодня, 21:49
      Стоит напомнить о новой программе нашей страны "Эпоха героев". Посты займут те кто сражался за Родину. И это правильно. Грядёт новый строй общества. Нас ждут перемены благодаря СВО. И кровь не будет пролита зря
    10. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      +4
      Сегодня, 21:54
      Россия не примет участие в так называемой «конференции мира»

      "Мирные" названия НАТО-вских шавок умиляют, то нобелевскую "премию мира" обезьяне с бананом развязавшей войну в Ираке дадут, то ультиматум кровавого клоуна "формулой мира" называют, а теперь вот "конференцию мира" придумали.
      1. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Сегодня, 22:59
        Вы ещё забыли упомянуть европейский Фонд мира, финансирующий военно-террористический режим на окраине.
    11. Nord11 Звание
      Nord11
      +1
      Сегодня, 21:58
      Очень интересно, если эти Зелины 10 пунктов "Формула мира", то как в его редакции выглядит безоговорочная капитуляция? Введение на территории побежденной России рабовладельческого строя и выплата ежегодной дани в течении пяти веков?
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 22:15
        Цитата: Nord11
        то как в его редакции выглядит безоговорочная капитуляция?

        "Hebe die Hände hoch, hier" наркоман.
    12. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 22:06
      Цитата: ВПК-65
      то нобелевскую "премию мира" обезьяне с бананом развязавшей войну в Ираке дадут, то ультиматум кровавого клоуна "формулой мира" называют, а теперь вот "конференцию мира" придумали.

      Конференция это замаскированное прекращение войны на несколько лет. А Акт капитуляции это конец войны с Победой одной стороны и с поражением другой стороны. Акт документ, а конференция "колхозное собрание" а проще ППР.
    13. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 22:08
      Цитата: Я свой
      Стоит напомнить о новой программе нашей страны "Эпоха героев". Посты займут те кто сражался за Родину. И это правильно. Грядёт новый строй общества. Нас ждут перемены благодаря СВО.

      Э.... Вы реально в это верите?!(типа майских указов 2.0).... И ещё - сначала надо завершить сво!
      П. С. На данном этапе результат противоположный - мигранты толпой избивают участников сво и остаются безнаказанными!!!
      1. Я свой Звание
        Я свой
        0
        Сегодня, 22:59
        Есть кто не верит. Есть кто верит. Я - верю. Вы часто смотрите тв. На улице это сплошь и рядом происходит. Я со своей стороны смело утверждаю, что это происходит гораздо реже, чем до 1999-го. Если вы про мигрантов. Не надо лодку раскачивать. Вы помните жизнь до 1999-го? Было страшно выйти на улицу и вовсе не из-за мигрантов. Хотя и из-за них тоже. Сейчас вы можете вечером прогуляться по улице. У вас есть квартира и автомобоиль. Чем вы недовольны?
    14. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 22:30
      швейцария сборище нацистов поддерживающее бандеровцев, приличные люди никогда туда не на какие переговоры не поедут.
    15. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
      1erWahrheitsMinister_1984
      +1
      Сегодня, 22:38
      Die Schweiz hat für alle Zeiten den Status eines neutralen Ortes für die Organisation von neutralen Friedensverhandlungen und Treffpunkt von Nationen zur eventuellen Beilegung von Konflikten verloren und endgültig verwirkt...!!!

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