Чешские эксперты считают, что подписание соглашения о гарантиях безопасности Украине откладывается с целью дождаться истечения срока легитимности Зеленского

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Чешские эксперты считают, что подписание соглашения о гарантиях безопасности Украине откладывается с целью дождаться истечения срока легитимности Зеленского

Чешские эксперты комментируют заявление президента страны Петра Павла о намерениях подписать с Зеленским соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщало в одном из предыдущих новостных материалов «Военное обозрение», Петер Павел по итогам встречи с Зеленским в литовской столице заявил о готовности предоставить гарантии безопасности Украине «в скором времени». Когда именно, решил не уточнять.



Одна из обсуждаемых в связи с этим тем в Чехии связана с вопросом о том, кому именно и в каком формате Павел эти гарантии собирается предоставлять. Если учесть, что 21 мая Зеленский уже официально, на основании буквы украинской конституции, теряет легитимность в качестве президента, то соглашение о гарантиях нужно либо подписывать в ближайшие 5 недель, либо потом искать «с той стороны» легитимного подписанта, либо...

Но именно вариант затягивания подписания соглашения со стороны Праги и других европейских столиц может свидетельствовать о том, что та же Чехия ждёт истечения срока легитимности Зеленского. Ведь если подписать с ним соглашение после 21 мая, то соблюдать ничего не понадобится ввиду того, что подписывается соглашение с лицом, не имеющим никаких полномочий в органах власти Украины. Это примерно из той же серии, как в Европе подписывали невразумительные соглашения с Тихановской, обещали «всестороннюю поддержку народу Беларуси» и прочее, прекрасно понимая, что такой вариант подписания вообще ни к чему не обязывает.

Напомним, что в конце июня в Швейцарии собираются проводить конференцию «по формуле мира Зеленского». И опять же – почему именно в июне? Да по той же причине – чтобы ни Зеленскому, ни Украине в целом не быть ничем обязанными ввиду истечения срока его президентских полномочий.
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    11 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 08:20
      — Гарантия не действует в связи с истечением срока годности ...
      (Товар просрочен)
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:33
        Этот Петр, который от Павла, пусть личные гарантии безопасности Зеленскому даст... Они скоро и ему и Зеле ой как пригодятся... После переизбрания Петра Павла Зеленский его к себе в охрану трудоустроит ... А может к нам в рекламу Теле 2 пойдёт...???
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 08:22
      А чё думать-то, узурпировать власть и стать узурпатором и диктатором и так же все будут с ним общаться ибо он свой, он нужен, он наш сукин сын (ну подумаешь диктатор - Африка в пример).
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 08:36
        Какая Африка в пример?
        В данной ситуации в пример действия одного австрийского художника по отчеству Алоизыч.
        После 21 мая Зеленский назначит себя укрофюрером с диктаторскими полномочиями и будет вполне легитимен.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:23
      Напомним, что в конце июня в Швейцарии собираются проводить конференцию «по формуле мира Зеленского». И опять же – почему именно в июне? Да по той же причине – чтобы ни Зеленскому, ни Украине в целом не быть ничем обязанными ввиду истечения срока его президентских полномочий.
      . Это как раз тот вариант "много шума и... ничего!!!"
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 10:29
        Это - как раз очень важный для Зе (и Ермака) момент. К формуле мира Зе он имеет минимальное отношение - это признание легитимности Зе после 21 мая.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 10:33
          За бугром опытные крутилы- мутилы есть... они любой неопределённый, двоякий вопрос повернуть так, как им надо!
          А на счёт лигитимности зелебобика... так им пофиг на всех и вся, как им надо, так они и сделают.
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 08:24
      Для Зеленского, Порошенко должны быть только гарантии затягивания верёвки на их шеях.
    5. Mouse Звание
      Mouse
      -1
      Сегодня, 08:32
      та же Чехия ждёт истечения срока легитимности Зеленского

      Да походу весь запад ждет, когда же наркоше срок придет... wassat
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 08:47
      если подписать с ним соглашение после 21 мая, то соблюдать ничего не понадобится ввиду того, что подписывается соглашение с лицом, не имеющим никаких полномочий в органах власти Украины
      Если одни поспешили дать "гарантии" и подписаться под ними заранее зная, что эти гарантии ни чего не стоят, то другие решили оформить это хитрее с юридической стороны и перестраховаться на всякий случай. Но ни те, ни другие кроме обещаний гарантировать, реальную безопасность украины обеспечить не могут.
    7. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 10:25
      в конце июня в Швейцарии собираются проводить конференцию «по формуле мира Зеленского». И опять же – почему именно в июне?

      Ну, нам тут просто выдают дозированные новости. Почему-то не сказали, что Столтенберг в ультимативном порядке потребовал у России снять с вооружения Цирконы, и снять их именно до июня.
      Россия должна исполнить требования [полностью снять с вооружения Цирконы] до 10 июня, в противном случае НАТО перейдет к самым жестким шагам

      Насколько это всерьез - не мне судить, но, насколько видится с моего дивана, это требование заведомо невыполнимое, примерно, как требование нашей стороны убрать силы НАТО к границам 1991 года.
      Какие шаги могут предпринять натовцы в ответ на невыполнение этих требований - тоже неясно

      А пока мы тут это обсуждаем, целый ряд СМИ (РИА Новости, РБС и пр.) опубликовали новость под таким заголовком:
      Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора

      Возможно, я что-то путаю, но это не тот ли договор, по которому мы в одностороннем порядке отошли от Киева?
      И связанно ли всё это между собой?

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