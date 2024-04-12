Чешские эксперты считают, что подписание соглашения о гарантиях безопасности Украине откладывается с целью дождаться истечения срока легитимности Зеленского
Чешские эксперты комментируют заявление президента страны Петра Павла о намерениях подписать с Зеленским соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Как сообщало в одном из предыдущих новостных материалов «Военное обозрение», Петер Павел по итогам встречи с Зеленским в литовской столице заявил о готовности предоставить гарантии безопасности Украине «в скором времени». Когда именно, решил не уточнять.
Одна из обсуждаемых в связи с этим тем в Чехии связана с вопросом о том, кому именно и в каком формате Павел эти гарантии собирается предоставлять. Если учесть, что 21 мая Зеленский уже официально, на основании буквы украинской конституции, теряет легитимность в качестве президента, то соглашение о гарантиях нужно либо подписывать в ближайшие 5 недель, либо потом искать «с той стороны» легитимного подписанта, либо...
Но именно вариант затягивания подписания соглашения со стороны Праги и других европейских столиц может свидетельствовать о том, что та же Чехия ждёт истечения срока легитимности Зеленского. Ведь если подписать с ним соглашение после 21 мая, то соблюдать ничего не понадобится ввиду того, что подписывается соглашение с лицом, не имеющим никаких полномочий в органах власти Украины. Это примерно из той же серии, как в Европе подписывали невразумительные соглашения с Тихановской, обещали «всестороннюю поддержку народу Беларуси» и прочее, прекрасно понимая, что такой вариант подписания вообще ни к чему не обязывает.
Напомним, что в конце июня в Швейцарии собираются проводить конференцию «по формуле мира Зеленского». И опять же – почему именно в июне? Да по той же причине – чтобы ни Зеленскому, ни Украине в целом не быть ничем обязанными ввиду истечения срока его президентских полномочий.
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