Глава МИД Израиля обвинил Иран в «пиратской операции» после захвата судна в Ормузском проливе

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Глава МИД Израиля обвинил Иран в «пиратской операции» после захвата судна в Ормузском проливе

Появилась первая официальная реакция Израиля на захват иранскими военными торгового судна-контейнеровоза MSC Aries в акватории Ормузского пролива. Ранее об инциденте писали израильские и западные СМИ.

Судно следовало из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию под португальским флагом. Однако известно, что по бенефициарной цепочке оно принадлежит компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.



Официальное информационное агентство Исламской Республики Иран IRNA сообщило, что судно было захвачено спецназом иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Бойцы элитного спецподразделения высадились на палубу с вертолета Ми-17, после чего контейнеровоз был направлен в территориальные воды Ирана.

Как ранее предполагало «Военное обозрение», реакция на инцидент со стороны Израиля поступила по дипломатическим каналам, ведь квалифицировать это нападение как акт военной агрессии не получится.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил в своем аккаунте соцсети Иран в проведении «пиратской операции» и «нарушении международного права» после захвата судна в Ормузском проливе. Глава израильского МИД призвал Европейский союз и «свободный мир» немедленно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции в отношении Ирана. При этом Кац настаивает, что судно принадлежит стране-члену ЕС и никакого отношения к Израилю не имеет.

Похоже, Израиль, ожидавший от Ирана куда более жестких действий после атаки на посольство в Дамаске, попал в довольно затруднительную ситуацию. Санкции в отношении Ирана действуют уже не одно десятилетие. А насчет «террора» Тегерану достаточно напомнить о геноциде ЦАХАЛ в отношении палестинцев в секторе Газа. Да и удары по территории суверенных государств армии обороны Израиля куда больше тянут на международные преступления, чем бескровный захват торгового судна.
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    15 комментариев
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    1. Ирек Звание
      Ирек
      +6
      Сегодня, 16:46
      А вам значит всё можно , а как получили ответочку , сразу захныкали.
      1. Grag Best Звание
        Grag Best
        -4
        Сегодня, 17:07
        Как ответка - это слабовато со стороны Ирана...
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 17:24
          Значит раздолбать в чужой стране чужое консульство и убить иранских военных, находившихся там по службе, наплевав при этом на все международные законы, это нормально - Запад смолчал и утёрся... А взять на абордаж вражеское судно после по сути теракта, при этом, насколько я знаю, никого не убив, это акт насилия, варварства, ничего не имеющего общего с цивилизацией, живущей почему-то не по законам, а по правилам, которые придумала для всех (кроме себя) страна, чья нация вдруг ставшая исключительной и самой великой в мире... Напомню, Штаты моложе нашего Большого театра, зато наглости и цинизма им не нужно ни у кого занимать... Своего с лихвой хватает... am
        2. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 17:28
          Если единичная акция, то да. Если это начало, то может интересно получиться.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 16:48
      А атака на иранское посольство, это конечно не нарушение международного права. Да. Лицемерие, вот второе имя янкесов и их холопов.
    3. Ig sura Звание
      Ig sura
      +6
      Сегодня, 16:50
      Только эти умники еврейские забыли что сами как пираты нападают на торговые суда притом конфисковали товар Ирана а это ответные действия и только
    4. Был Мамонт Звание
      Был Мамонт
      +2
      Сегодня, 16:51
      Кажется , что иранцы нашли действенное оружие против Израиля- экономические санкции. wink В данном случае с португальским флагом- вторичные. Эх, израильтянам придется плавать через Антарктиду. Что , впрочем, не отменяет и ракетный удар.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 17:29
        придется плавать через Антарктиду.

        Севморпуть. Там нет хуситов. Вэлком!
    5. aleks.29ru Звание
      aleks.29ru
      +1
      Сегодня, 16:58
      Два братских народа : "А нас за шо?"
    6. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 16:58
      Молодчаги персы. Бейте их по кошельку.) С пиратами токмо по пиратски.)
    7. андрей мартов Звание
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 17:01
      "Все ждали от него кровопролития,а он чижика съел "-крылатое высказывание. . . winked
    8. Vladlous Звание
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 17:05
      У Израиля, видимо, как государства избранной нации - есть право абсолютно на всё. Как собственно и у США. Эта парочка на полном серьёзе верит, что обязана решать судьбу планеты Земля, а может и всей Вселенной, ведь нет пределов комплексу мессианства. Возможно, Иран поступил мудро не став отвечать пока ракетным ударом по Израилю, предпочитая выдержать паузу. Пусть всё немного успокоится и тогда можно будет ударить так как и положено. Откровенно говоря, это всё очень походит на крайне грубую израильско-американскую кровавую провокацию, провокацию двух откровенно нацистских государств.

      А Иран подождёт пока ПВО Израиля немного расслабится, возможно, дождётся начала операции в Рафахе и тогда уже нанесёт свой удар. Может ли это быть удар такой силы, что Израиль исчезнет как государственная единая структура? Я бы этого не исключал, хотя вероятность такого удара невелика. И тем не менее - если Иран считает, что война с Израилем неизбежна, а она, с высокой долей вероятности, может вырасти в ядерный конфликт - надо уничтожать своего врага сразу - первым ударом. Впишутся шли США? А будет ли за кого вписываться? Да и потом, гибель миллионов евреев в Израиле заставит США задуматься - а не будет ли то же самое с Нью-Йорком и Лос-Анжелесом? Но, повторяюсь, это маловероятный сценарий, но возможный. Просто ведь понятно - Нетаньяху, будучи нацистом, не сам по себе, он часть большой структуры, которая начинает разматывать маховик Третьей Мировой войны.
    9. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      +2
      Сегодня, 17:13
      Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил в своем аккаунте соцсети Иран в проведении «пиратской операции» и «нарушении международного права

      Даже тяжело комментировать такое. Или нас всех, живущих не в Израиле, они, живущие в Израиле, считают недоумками, или у Израиля крыша поехала. Возомнили из себя неприкасаемых, имеющих право убивать всех направо и налево, в любом количестве, во всем мире, на всех континентах. А как чуть прижали, так вопли на весь мир. Кто они такие?
    10. g_ae Звание
      g_ae
      0
      Сегодня, 17:19
      Извечное жидобандеровское "Ой, а нас за шо?"

    11. igorra Звание
      igorra
      0
      Сегодня, 17:34
      Как говорил Генри Форд - изолируйте 50 самых богатых еврейских семейств и войны прекратятся. Ничего не меняется. Убиваешь евреев - геноцид, таджиков - национальная рознь, убиваешь русских или палестинцев - это другое...

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