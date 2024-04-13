Глава МИД Израиля обвинил Иран в «пиратской операции» после захвата судна в Ормузском проливе
Появилась первая официальная реакция Израиля на захват иранскими военными торгового судна-контейнеровоза MSC Aries в акватории Ормузского пролива. Ранее об инциденте писали израильские и западные СМИ.
Судно следовало из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию под португальским флагом. Однако известно, что по бенефициарной цепочке оно принадлежит компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.
Официальное информационное агентство Исламской Республики Иран IRNA сообщило, что судно было захвачено спецназом иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Бойцы элитного спецподразделения высадились на палубу с вертолета Ми-17, после чего контейнеровоз был направлен в территориальные воды Ирана.
Как ранее предполагало «Военное обозрение», реакция на инцидент со стороны Израиля поступила по дипломатическим каналам, ведь квалифицировать это нападение как акт военной агрессии не получится.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил в своем аккаунте соцсети Иран в проведении «пиратской операции» и «нарушении международного права» после захвата судна в Ормузском проливе. Глава израильского МИД призвал Европейский союз и «свободный мир» немедленно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции в отношении Ирана. При этом Кац настаивает, что судно принадлежит стране-члену ЕС и никакого отношения к Израилю не имеет.
Похоже, Израиль, ожидавший от Ирана куда более жестких действий после атаки на посольство в Дамаске, попал в довольно затруднительную ситуацию. Санкции в отношении Ирана действуют уже не одно десятилетие. А насчет «террора» Тегерану достаточно напомнить о геноциде ЦАХАЛ в отношении палестинцев в секторе Газа. Да и удары по территории суверенных государств армии обороны Израиля куда больше тянут на международные преступления, чем бескровный захват торгового судна.
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